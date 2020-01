Giornata della Memoria 2020. Eresia della memoria e dell’accoglienza

Giornata della Memoria 2020. Agli Archivi della Resistenza cena concerto con Pierpaolo Capovilla e presentazione della campagna #IoAccolgo

Sabato 25 gennaio in occasione della Giornata della Memoria 2020 torna la quarta data della “Rassegna per chi non si rassegna” con un doppio appuntamento: un incontro per presentare la campagna nazionale #Ioaccolgo e la cena-concerto “Eresia”, poesie di Majakovskij interpretate da Pierpaolo Capovilla con il concerto dei Parolieri a chiudere la serata.

Sabato 25 gennaio 2020 presso il Circolo enogastronomico Archivi della Resistenza al Museo Audiovisivo della Resistenza di Fosdinovo (MS). Alle ore 17.30 presentazione della campagna nazionale “Io accolgo” sostenuta da varie associazioni tra cui l’ARCI (www.ioaccolgo.it). Interventi di Walter Massa (Arci Nazionale Coordinatore Commissione Diritti dei migranti e dei richiedenti asilo, politiche antirazziste), Francesco Marchese (ARCI Liguria), Gianluca Mengozzi (ARCI Toscana). Coordina Checchino Antonini (giornalista di Popoff Quotidiano)

Alle 19.30 aperitivo offerto dal circolo. Alle 20.00 cena sociale (25 euro tutto compreso e 20 euro per studenti e precar*). Alle 22 la lettura delle poesie di Majakovsij nello spettacolo “Eresia” di Pierpaolo Capovilla e a seguire concerto dei “Parolieri” con Daniele Pedrazzi (voce e chitarra), Nicola Bogazzi (voce e basso), Orso Maria Arrighi (voce e batteria), Davide Giromini (voce e tastiera). Ingresso libero fino ad esaurimento dei posti.

Attenzione i posti sono limitati, prenotatevi per la cena-concerto a info@archividellareistenza.it o al 3290099418)