Le onde lunghe dei poveri cristi

«Qui parlano i poveri cristi della Sicilia occidentale attraverso la radio della nuova resistenza».

E’ il 25 marzo del 1970. E’ sera, le 17.31 ad essere precisi, nella Valle del Belice stravolta due anni prima da un violento terremoto. 300 morti e 70mila sfollati per lo più attendati per tutti quei mesi o in baracche di lamiera, che poi diverranno casupole gonfie di eternit.

La voce giovane, un po’ stanca, è preceduta da un doppio segnale morse di Sos. … — … tre punti, tre linee, tre punti, ripetuti due volte. Così diversa dalla voce impostata della radio di stato, quella voce aveva aperto la prima radio libera d’Italia. Era la voce di un poeta, Danilo Dolci, classe 1924, nativo di un paese del triestino. La radio smetteva di essere un rumore di fondo, intrattenimento a basso costo, megafono di regime. E i poveri cristi erano le genti delle valli del Belice, dello Jato, del Carboi, ostaggio dell’alleanza tra democrazia cristiana e cosa nostra, due fra le più fameliche entità che siano mai venute al mondo.

«Siciliani italiani, uomini di tutto il mondo, avvisate immediatamente i vostri amici, i vostri vicini: ascoltate la voce del povero cristo che non vuole morire, ascoltate la voce della gente che soffre assurdamente. Siciliani italiani, uomini di tutto il mondo, non possiamo lasciar compiere questo delitto: le baracche non reggono, non si può vivere nelle baracche, non si vive di sole baracche. Lo Stato italiano ha sprecato miliardi in ricoveri affastellati fuori tempo, confusamente: ma a quest’ora tutta la zona poteva essere già ricostruita, con case vere, strade, scuole, ospedali…». La radio, finalmente, parlava e faceva parlare, denunciava, rivelava ai poveri cristi che erano proprio loro «gli uomini con la volontà di lavorare» e loro «le menti aperte a trasformare i lager della zona terremotata in una nuova città, viva nella campagna con i servizi necessari, per garantire una nuova vita».

«L’Italia, il settimo paese industriale del mondo, non è capace di garantire un tetto solido e una possibilità di vita ad una parte del proprio popolo». Cinquant’anni dopo, nel pieno del distanziamento sociale, dentro una crisi che è un groviglio di altre crisi – ambientale, climatica, economica, sociale, spirituale – l’appello è quanto mai attuale per valli di poveri cristi vittime di altri terremoti, reali o metaforici. «Questa è la radio della nuova resistenza: abbiamo il diritto di parlare e di farci sentire, abbiamo il dovere di farci sentire, dobbiamo essere ascoltati. La voce di chi è più sofferente, la voce di chi è in pericolo, di chi sta per naufragare, deve essere intesa e raccolta attivamente, subito, da tutti». Ancora quei segnali morse e poi «Qui si sta morendo».