Bolsonaro: religione e lotterie servizi essenziali contro il Covid

Oscurantismo e pandemia. Bolsonaro, per decreto, equipara le lotterie e le religioni al servizio sanitario

di Gustavo Veiga*

Per Jair Bolsonaro, il culto è “un servizio essenziale”. L’ha portata al livello del ruolo svolto dai centri sanitari con un decreto che non necessitava dell’approvazione del Congresso. È coerente con le arringhe che pronuncia per far uscire i brasiliani in strada. Ma molte chiese evangeliche, ancora aperte, cominciano ad essere vuote o meno affollate. Altre stanno cominciando a chiudere i battenti. La gente non va più in massa a pregare lì dentro per paura di prendere il coronavirus. Solo i più fanatici.

Il presidente non viene nemmeno ascoltato dai suoi mentori spirituali come il pastore Silas Malafaia, lo stesso uomo che ha coniato la frase usata dal militare scomparso per firmare la sua misura di eccezione. Il leader evangelico aveva detto: “La chiesa è un’agenzia di salute emotiva, importante quanto gli ospedali”, anche se poi ha sospeso le messe e ha permesso l’accesso ai templi solo ai suoi parrocchiani. Anche le funzioni religiose non si tengono di persona nelle cattedrali o nelle cappelle cattoliche. Il sacerdote Reginaldo Manzotti di Curitiba ha avuto l’idea di chiedere ai parrocchiani delle foto e ne ha già ricevute più di 170mila. Le colloca sui sedili della sua parrocchia Nostra Signora di Guadalupe e fa la sua predica in questo modo.

Il decreto di Bolsonaro è stato pubblicato il 26 marzo nel Diário Oficial da União (DOU), la gazzetta ufficiale del Brasile. Essendo immediatamente efficace – ma condizionato da quanto stabilito dal Ministero della Salute – si scontra con varie sentenze della Giustizia e con le misure adottate da diversi governatori per isolare la popolazione, come è avvenuto in due dei principali stati del Paese: San Paolo e Rio de Janeiro.

La regola è diventata l’alibi perfetto per i pastori evangelici più reazionari, come Edir Macedo della Chiesa Universale del Regno di Dio, Valdemiro Santiago della Chiesa Mondiale del Potere di Dio o lo stesso Malafaia. A quest’ultimo è stato vietato dal giudice di Florianopolis Jefferson Zanini di celebrare la messa per trenta giorni nello stato di Santa Catarina, uno di quelli che ha sostenuto a grandissima maggioranza il presidente alle urne. La stessa cosa gli è successa a Rio de Janeiro.

Questa domenica Bolsonaro ha sfidato ancora una volta il covid-19. Sul suo account Twitter si vantava di parlare con i venditori ambulanti di cibo a Taguatinga, un distretto amministrativo di Brasilia. Ha postato un video in mezzo alla strada, dove appariva senza la maschera utilizzata in certi eventi politico-sociali. Queste spavalderie infastidiscono sempre più i militari che, insieme alla comunità evangelica, ai media più potenti, ai grandi imprenditori e a una parte considerevole della classe media, gli hanno permesso di vincere le elezioni nell’ottobre 2018.

Il comandante dell’esercito, il generale Edson Leal Pujol, ha contraddetto il presidente martedì scorso quando ha dichiarato che combattere la diffusione del virus “è forse la missione più importante della nostra generazione”. La variante che il vicepresidente Hamilton Mourao potrebbe essere il suo eventuale sostituto con il supporto dei militari è già stata prevista dai media internazionali. Tuttavia, il presidente della Camera dei deputati, Rodrigo Maia, ha dichiarato qualche giorno fa che la possibilità di un’impeachment contro Bolsonaro per ora non è in discussione al Congresso.

Il Brasile ha avuto fino a lunedì un record di 4.394 infetti, 143 morti e solo 6 guariti. È il primo Paese dell’America Latina per numero di persone infette e si trova nell’inquietante 19° posto al mondo. Queste cifre non sembrano aver intimidito il suo presidente, che ha persino rivelato l’informazione che avrebbe potuto firmare un altro decreto in modo che la popolazione potesse tornare a lavorare liberamente nonostante le restrizioni statali applicate dalla maggior parte dei 26 governatori. Il confronto con il suo ex alleato Joao Doria lo ha portato a dire in TV che il bilancio dei morti era “troppo alto per San Paolo”, lo stato che l’uomo d’affari governa. Ha risposto qualche ora fa che “non è in grado di guidare il Paese”.

Rifugiatosi nella sua base religiosa e in uno zoccolo duro della popolazione che ancora lo segue – i sondaggi mostrano che oggi metà dell’elettorato è favorevole al suo impeachment – Bolsonaro ha firmato il decreto che equipara come servizio essenziale al culto religioso le condizioni sanitarie per affrontare il coronavirus, un canto di sirena per i pastori che ancora lo sostengono. La Chiesa Universale del Regno di Dio (IURD) ha il maggior numero di membri e ha fatto di Macedo un multimilionario. Questo personaggio è in grado di raccogliere 10 mila fedeli solo nella imitazione del tempio di Salomone che ha costruito a San Paolo al costo di 680 milioni di reais nel 2014. Il parroco-imprenditore ha annunciato che continuerà con le cerimonie religiose nonostante la pandemia. Forse perché se chiudesse le sue megachiese smetterebbe di riscuotere la decima che in molti casi raggiunge il 10% del reddito mensile dei suoi parrocchiani.

Macedo ha incoraggiato la formazione di un gruppo di giovani con un profilo militare molto adatto ai tempi dei bolsonaristi in Brasile. Sono chiamati i gladiatori dell’altare e si sono resi visibili con la loro immagine marziale in città come Goias, Porto Alegre e Fortaleza, vestiti con camicie verdi muschio e che marciano a passo veloce nei templi dell’IURD.

Il decreto firmato dal presidente, con tutte le combinazioni religiose incluse, ha una particolarità che è passata inosservata. Con la sua firma ha anche dichiarato il servizio essenziale alle agenzie della Lotteria. Ora i brasiliani non solo potranno confessarsi. Continueranno anche a giocare d’azzardo, se lo desiderano. È una delle attività commerciali consentite.

*da Pagina12, Argentina