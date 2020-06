Instagram ci vuole nudi o ci cancella

La nostra indagine rivela che il social network sta mostrando agli abbonati più immagini di persone nude, spingendo gli utenti a pubblicare tali immagini per raggiungere il massimo dell’audience. Un premio per la nudità che mette in discussione anche il diritto del lavoro.

Secondo il suo account Instagram, Sarah* vive in riva al mare – e vive in un mondo dove è quasi sempre estate. Sul suo thread ci sono foto di lei in spiaggia, in costume da bagno, reggiseno sportivo, lungo le dune. Eppure la giovane donna vive nel cuore di una grande città. Il suo account Instagram viene utilizzato per promuovere la sua azienda di tecnologia alimentare, offrendo un servizio di assistenza alimentare. Il social network è uno strumento “cruciale” per sviluppare il suo business.

Se si mette spesso in posa in spiaggia, non è che Sarah stia cercando di vendere costumi da bagno alle sue decine di migliaia di seguaci. “È perché, per avere un pubblico, bisogna postare delle foto di sé stessi, e ancor più in costume da bagno”, dice la imprenditrice.

Non è facile diffondere la voce di coloro che vengono chiamati influenti, queste nuove forme di lavoratori autonomi, al 75% delle lavoratrici. Hanno tutti paura di fare una mossa falsa e di essere rimossi dalla piattaforma.

Ma tutti quelli che abbiamo incontrato sono unanimi: su Instagram, essere svestiti paga. Yasmine K., autrice di Body Positive Attitude, che tiene la pagina @ely_killeuse: “Quasi tutte le foto con più likes sono io in mutande o in costume da bagno”. Il tasso di copertura esplode non appena si spoglia un po’”, dice l’insegnante di yoga Juliette A., una micro-influencer (persone seguite da 10.000 abbonati o meno) che gestisce la pagina @ju_de_peche.

Stesso riscontro da parte degli uomini. Così de Basile*, un insegnante di sport seguito da 120.000 persone: “Le foto che sono piaciute di più sono quelle in cui sono quasi nudo”. E’ molto difficile ottenere molti “like” su Instagram. Quindi faccio come tutti gli altri! Le mie foto più popolari sono le più provocanti”, aggiunge Francisco*, seguito dallo stesso numero di abbonati.

Perché? Perché alla gente piace vedere corpi nudi? “Trovo che alcune immagini funzionino meglio di altre. Un’immagine un po’ spogliata ma di classe, per esempio. Ma non è solo questo”, spiega @ju_de_pêche. Sento che ci sono certi codici, una certa estetica».

Ogni giorno vengono pubblicate 95 milioni di foto sul social network. Non tutti hanno la stessa esposizione e alcune immagini pubblicate dalle persone che seguite non arriveranno mai al vostro newsfeed. Prima del 2016 le immagini erano presentate in ordine cronologico: ultima foto inviata, ultima foto inviata. Oggi non è più così.

Quando Sarah pubblica un’immagine di se stessa, un algoritmo di computer vision determina il destino di quell’immagine in microsecondi. Pochi microsecondi durante i quali opera un macchinario complesso, sofisticato ed estremamente opaco, un concentrato di tutte le logiche di potenza all’opera nella società.

Il funzionamento dell’algoritmo Instagram è tenuto segreto dalla società. A meno che non abbia accesso a documenti interni, questo segreto rimarrà ben custodito. Tuttavia, è possibile avvicinarsi ad essa. Il brevetto intitolato “Feature extraction based image scoring”, depositato nel 2015 da due ingegneri di Facebook, la società proprietaria di Instagram, permette di immaginare il percorso di un’immagine una volta inviata ai server di Instagram.

Secondo questo documento, quando Sarah pubblica una foto o un video, viene automaticamente analizzata e valutata: le viene assegnato un “punteggio di ingaggio” che corrisponde alla “probabilità che tutti gli utenti abbiano di interagire con un determinato oggetto multimediale”.

Livello di nudità

Questo punteggio di ingaggio varia in base a diversi fattori e utenti. Se Sarah posa su una moto, la sua foto otterrà un punteggio più alto, quindi avrà più possibilità di apparire nelle notizie degli appassionati di moto. Ma alcuni criteri trascendono i gusti personali, come il “genere”, l'”etnia” e infine, a seconda dell’espressione scelta dagli ingegneri dello studio, lo “stato di svestizione”, o “livello di nudità”, secondo la nostra traduzione.

“L’interfaccia di programmazione può valutare il livello di nudità delle persone in un’immagine rilevando specifiche bande di colore, identificate come tonalità della pelle”, dice il documento.

Instagram utilizza ora questa tecnologia che ha inventato per calcolare il “livello di nudità” di ogni foto pubblicata? Questo “livello di nudità” viene utilizzato per evidenziare le immagini che mostrano più pelle? Come funziona questa “carta dei colori della pelle”? Che ruolo gioca l’etnia nel calcolo del punteggio dell’impegno?

Il social network si è rifiutato di rispondere a queste domande. Tuttavia, un portavoce dell’azienda ha indicato che la domanda “organizza i post in newsfeeds secondo i criteri tracciati e apprezzati, non secondo criteri arbitrari come la presenza di un costume da bagno”, rimbalzando sul criterio “costume da bagno”, ma non rispondendo su quello della nudità o dell’etnia.

La gerarchia implementata dall’algoritmo di computer vision di Instagram non è affatto banale: costruisce una linea editoriale implicita, permettendo ad alcuni accounts di essere esposti alla luce, spingendone altri nell’ombra, influenzando le modalità espressive e la visione del mondo di ogni utente. “Gli utenti della rete percepiscono e anticipano il funzionamento dell’algoritmo, a volte anche inconsciamente”, afferma Ala Krinickyté, un avvocato della fondazione Not Your Business responsabile della difesa dei diritti dei dati personali. Per me, questa è una forma di manipolazione implicita. “Con questo tasso di nudità, Instagram avrebbe introdotto un onere sociale segreto sull’abbigliamento, diminuendo la portata delle voci di chi lo indossa?

Un altro modo per capire come viene costruito un algoritmo è il reverse engineering: studiare il funzionamento esterno di un oggetto per determinare il suo funzionamento. Così, con il sostegno finanziario dell’European Data Journalism Network e di Algorithm Watch, la statistica Kira Schacht e lo sviluppatore Édouard Richard, abbiamo analizzato 1.737 pubblicazioni contenenti 2.400 immagini pubblicate su Instagram tra febbraio e maggio 2020, e calcolato il loro tasso di esposizione.

Abbiamo chiesto a 26 volontari di installare un’estensione sul loro browser e di seguire una selezione di 37 persone (tra cui 14 uomini) provenienti da 12 paesi diversi. Delle 2.400 foto analizzate tra febbraio e maggio, 362, ovvero il 21%, rappresentavano corpi nudi. Tuttavia, queste foto rappresentavano il 30% della massa totale delle foto mostrate.

Instagram ha rifiutato di commentare i risultati del nostro studio, ritenendoli “imperfetti” (« flawed »). Siamo d’accordo che, a meno che non venga condotto un audit su larga scala, tutte le ricerche rimarranno “imperfette”. Tuttavia, i nostri risultati ci permettono di affermare che una foto di una donna in biancheria intima o in costume da bagno viene mostrata 1,6 volte di più di una foto di lei completamente vestita. Per un uomo, questo tasso è di 1,3. I dettagli dei nostri calcoli, che superano il test di significatività statistica, possono essere consultati su una pagina dedicata.

Lo “sguardo maschile” e il diritto del lavoro

L’intuizione di Sarah era giusta. E si pone un sacco di domande. I vestiti si ripagano da soli in bella vista, e ancora di più per le donne. Perché è importante?

Gli effetti deleteri dei social network sulla nostra salute mentale e sulla nostra autostima sono regolarmente documentati da specialisti. Chiunque abbia mai aperto Instagram ha sentito quest’onda nella propria anima di fronte a chilometri di immagini di vite idealizzate, pose da compagni di yoga e corpi giovani e belli. “Facebook dimostra che tutti sono noiosi, Twitter dimostra che tutti sono orribili, ma Instagram ti fa pensare che tutti sono perfetti tranne te”, scrive il giornalista dei social media Alex Hern su The Guardian.

Uno studio britannico del 2017 della Royal Society for Public Health (RSPH) ha scoperto che Instagram è il social network più suicida per le giovani adolescenti, dando loro un’immagine di perfezione irraggiungibile e insostenibile.

Inoltre, Instagram, istituendo nel suo algoritmo un bonus per la nudità femminile, automatizza lo “sguardo maschile”, concetto sviluppato negli anni Settanta dalla critica cinematografica femminista Laura Mulvey. Secondo lei, tutta la cultura occidentale ci impone di adottare lo sguardo di un uomo eterosessuale così come di considerare le donne e il loro valore attraverso questo prisma. La teorica aveva studiato in particolare la stampa femminile, che, secondo lei, è impregnata di “sguardo maschile”, spiegando alle donne come soddisfare questo sguardo.

Il social network tende anche ad estendere lo “sguardo maschile” agli uomini, spingendoli a confrontarsi con la figura dell’uomo eterosessuale ideale. Adolescenti e giovani uomini scoprono sui social network un’esperienza tradizionalmente “riservata” alle donne: l’oggettivazione (o reificazione) di sé.

Uno studio condotto dall’American Psychological Association ha già spiegato nel 2016 che gli uomini che utilizzano applicazioni di datazione soffrivano di problemi di immagine di sé tanto quanto le donne. “In termini di autostima, gli uomini sono colpiti tanto dalle reti sociali quanto le donne”, hanno spiegato i ricercatori.

Il terrore di una “radiazione dalle ombre”.

Questo premio per la nudità mette in discussione anche l’organizzazione del lavoro nella nostra società. La grande maggioranza degli influencer con cui abbiamo avuto uno scambio di opinioni ha voluto testimoniare in forma anonima. Yasmine di @Ely_killeuse ha accettato di parlare per conto proprio perché ha un altro lavoro a parte: “Per me, questa è la condizione numero uno. Per mantenere la mia libertà – e la mia salute mentale!”. Per gli altri, c’è una minaccia se parlano alla stampa e osano mettere in discussione la piattaforma: quella di essere bannati.

Il “shadow ban” è una pratica implementata da Instagram in cui i post e le storie di un utente non vengono più mostrate, senza che l’utente ne sia consapevole e quindi in grado di contestarlo. Si tratta di un’uccisione economica per coloro che si affidano a Instagram per mantenere viva la loro attività.

Mentre Instagram incoraggia implicitamente qualche forma di nudità “morbida”, le immagini ritenute “oscene” o di nudità totale sono proibite. La differenza tra i due è a volte tenue, e i falsi positivi nell’algoritmo sono comuni. Questi falsi positivi sembrano colpire i corpi dai canoni di bellezza prima degli altri, secondo i risultati di uno studio condotto nel 2019 dall’associazione per i diritti dei transgender Salty.

Le persone disabili, obese, razziste o LGBT+ sono ampiamente rappresentate tra le “vittime” di shadow ban o vengono regolarmente rifiutate nella realizzazione di campagne pubblicitarie. Ad esempio, a dicembre, a un’artista brasiliana è stata negata la possibilità di promuovere uno dei suoi lavori, perché conteneva immagini violente. Il film raffigurava un ragazzino su uno skateboard e un pilota da corsa, David Hamilton. Entrambi erano neri. In aprile, a un’insegnante di yoga razzializzata è stata negata anche una pubblicità ritenuta oscena: faceva solo la posizione del corvo.

Lo shadow ban può essere una forma di uccisione economica per questi utenti. Si tratta di una nuova forma di discriminazione professionale? Miriam Kullmann, professoressa dell’Università di Vienna, si lamenta che “i professionisti dei social network non sono protetti”. Le leggi europee antidiscriminazione sono concepite per i lavoratori dipendenti».

In Germania, il sindacato IG Metall ha sostenuto l’azione “Fair Tube” per chiedere a Google di rendere trasparente l’algoritmo della piattaforma video. Lo youtuber Hank Green ha anche lanciato un sindacato youtuber per chiedere una migliore distribuzione dei ricavi pubblicitari, prima di chiuderlo dopo tre anni. In Francia non siamo a conoscenza di alcun sindacato di instagrammatori o di creatori di contenuti digitali.

Tuttavia, il regolamento generale sulla protezione dei dati (RGDP) prevede che nessuna decisione con effetti “significativi” sulla vita di un individuo possa essere presa automaticamente. Un influencer che sia vittima di shadow ban o che si ritenga costretto a pubblicare foto semi nude di se stesso per poter esistere potrebbe presentare un ricorso alla CNIL, con la motivazione che un tale atto ha un impatto “significativo” sulla sua vita?

“In teoria, sì, è plausibile, risponde l’avvocato Ala Krinickyté. Ma non sono a conoscenza di influener o imprenditori che si avvalgono di Instagram e che ne hanno fatto richiesta. »

Secondo le nostre discussioni, la maggioranza degli influenti non è a conoscenza della RGPD e teme ancora di più le conseguenze di qualsiasi azione apertamente contestata. Questi mestieri sono spesso appresi sul campo, e nessuno ha (ancora) seguito un corso teorico sui diritti dei creatori di contenuti prima di pubblicare su Instagram. “Se faccio qualcosa con Instagram, cancelleranno il mio account”, si chiede Laura*, un’influencer body-positive – è chiaro che non è giusto che tutto questo sia così. Ma, allo stesso tempo, sui social network, è come se avessimo rinunciato alla giustizia, giusto?”. Forse. Ma è sempre estate.