E se Sanders facesse il ministro del lavoro di Biden?

Cosa potrebbe fare Bernie Sanders come Segretario del Lavoro di Biden? Se lo chiede il settimanale di sinistra The Nation, sognando un New Deal (John Nichols)

La più grande forza di Bernie Sanders è sempre stata la sua determinazione a spingere i confini della nostra politica. Il fatto che attualmente stia considerando l’idea di entrare nell’amministrazione del Presidente eletto Joe Biden come segretario di stato al lavoro (ministro del lavoro, ndt) è l’ultimo esempio della sua disponibilità a pensare fuori dagli schemi.

L’interesse del senatore del Vermont per questa posizione è stato un segreto di Pulcinella per settimane. Ora ha detto: “Se avessi un incarico che mi permettesse di alzarmi in piedi e lottare per le famiglie dei lavoratori, lo farei? Sì, lo farei”.

La prospettiva che possa assumere la direzione del Dipartimento del Lavoro è proprio questa: una prospettiva. Il due volte candidato alla presidenza ha messo le cose in prospettiva quando ha detto a Wolf Blitzer della CNN: “Quello che è vero è che voglio fare tutto il possibile per proteggere le famiglie lavoratrici di questo Paese che in questo momento sono sotto una tremenda pressione”. Che sia in Senato, che sia nell’amministrazione Biden, chissà”. Come dice Sanders: “Bene, vediamo come si evolve la situazione”.

Ci sono validi argomenti a favore della permanenza di Sanders al Senato, dove ha usato la sua posizione per lottare per tutto, da Medicare for All alla neutralità della rete a una politica estera umana. Ha messo insieme uno staff d’eccezione che ha reso il suo ufficio un punto d’ingresso vitale per gli attivisti sulle questioni economiche e sociali e di giustizia razziale, così come sulla crisi climatica.

C’è anche la questione del delicato equilibrio della Camera. I repubblicani potrebbero perdere la maggioranza al Senato se gli elettori georgiani sceglieranno i democratici Jon Ossoff e il reverendo Raphael Warnock nel voto di ballottaggio del 5 gennaio. Con due seggi Democratici in più, il Senato sarebbe diviso 50-50, permettendo al Vice Presidente entrante Kamala Harris di far pendere la bilancia a favore del nuovo partito del presidente. L’idea di rimuovere un membro del Caucus Democratico del Senato è comprensibilmente sconvolgente – anche se il governatore repubblicano del Vermont, Phil Scott, ha segnalato che avrebbe occupato un posto vacante con un indipendente che avrebbe fatto caucus con i Democratici.

Poi ci sono questioni più profonde se Biden sia davvero disposto a concedere un superpotere al Dipartimento del Lavoro e a mettere un ex rivale alla sua testa.

Ma supponiamo che vinca l’audacia. Cosa potrebbe fare Sanders come membro più importante del gabinetto di Biden?

Con la benedizione di Biden e un portafoglio che gli permetta di agire con autorità e una ragionevole misura di indipendenza, Sanders potrebbe trasformare il Dipartimento del Lavoro in un centro di difesa e di servizio per i lavoratori americani, che è ciò di cui ha bisogno per essere in un momento economicamente così turbolento come quello in cui si trovano gli Stati Uniti.

Il Dipartimento del Lavoro è stato fondato nel 1913 con la missione di “promuovere, promuovere e sviluppare il benessere dei salariati, dei lavoratori in cerca di lavoro e dei pensionati degli Stati Uniti; migliorare le condizioni di lavoro; avanzare le opportunità di un’occupazione redditizia; e assicurare benefici e diritti connessi al lavoro”. Al suo meglio, come quando Frances Perkins fu segretario del lavoro del presidente Franklin Roosevelt dal 1933 al 1945, il dipartimento ha svolto un ruolo di trasformazione nella vita della classe operaia. E dovrà essere al suo meglio se l’amministrazione Biden intende affrontare seriamente la devastazione economica che si estende dalla pandemia del coronavirus.

Sanders si è concentrato sulla pandemia e sulle preoccupazioni dei lavoratori in relazione ad essa sin dagli ultimi giorni della sua candidatura presidenziale del 2020, quando mi ha spiegato che, oltre alla crisi sanitaria, “siamo di fronte a una crisi economica di dimensioni senza precedenti”.

Il Dipartimento del Lavoro dell’amministrazione Trump non è riuscito a proteggere i lavoratori in prima linea in particolare, e i lavoratori in generale, da quando la pandemia ha colpito. Sanders riconosce la necessità di un’azione che affronti la crisi immediata e l’evidente ingiustizia che essa ha rivelato. “Penso che quello che fa questa crisi sia strappare via il cerotto e dire: “Ehi, questa è la realtà”. E la realtà è che oggi ci sono persone che vanno a lavorare in lavori pericolosi dove potrebbero prendere il virus perché devono andare a lavorare”, mi ha detto in aprile. “Guadagnano 12 dollari l’ora e sono spaventati a morte per il fatto di lavorare in quel negozio di alimentari o in quella farmacia o dovunque stiano lavorando, ma devono farlo”. E mentre i ricchi si dirigono verso la loro seconda o terza casa, queste persone mettono a rischio la loro vita per prendersi cura delle loro famiglie”.

In qualità di segretario del lavoro di più alto profilo dopo Perkins, con l’incarico del presidente di agire con decisione, Sanders si troverebbe in una posizione unica per affrontare la crisi a testa alta. Nessuno suggerisce che il compito sarebbe facile. Dovrebbe lottare non solo con i repubblicani, ma anche con i democratici prudenti. Ma ha una lunga esperienza in questo senso.

Sanders avrebbe un pulpito prepotente da cui difendere la sostituzione del salario minimo con una soluzione di living-wage (salario di sussistenza è definito come il reddito minimo necessario affinché un lavoratore soddisfi i propri bisogni di base, ndt) per far uscire i lavoratori dalla povertà. Potrebbe ignorare le leggi anti-sindacali del “diritto al lavoro”. E potrebbe spingere per le riforme del diritto del lavoro, come quelle delineate nell’agenda “Democrazia sul posto di lavoro” della sua campagna presidenziale del 2020, che proponeva di raddoppiare l’iscrizione al sindacato in quattro anni. Se Biden fosse stato abbastanza abile politicamente da dare il via libera al suo rivale formale, Sanders avrebbe potuto far leva sulla sua posizione di rilievo e sulla sua rete nazionale di sostenitori per fare del Dipartimento del Lavoro un luogo in cui far avanzare un’agenda per i diritti dei lavoratori tanto ambiziosa quanto quella sostenuta da FDR e Perkins negli anni ’30. Potrebbe utilizzare le vaste risorse di un dipartimento con 15.000 dipendenti e un budget di 50 miliardi di dollari non solo per far rispettare le leggi esistenti per proteggere gli americani della classe operaia, ma anche per sviluppare nuove strategie legislative, regolamenti e programmi per estendere tali protezioni. Potrebbe mettere in evidenza le lotte immediate dei lavoratori e intensificare la ricerca sul futuro del lavoro, dell’automazione e dell’economia sommersa.

Siamo in un momento di grande entusiasmo per la promozione dei diritti dei lavoratori e dei diritti dei lavoratori, e Sanders non dovrebbe fare tutto da solo. Nella tradizione dell’era del New Deal, quando membri del governo come Perkins e il Segretario all’Agricoltura Henry Wallace si circondarono dei pensatori e degli operatori più audaci del Paese, Sanders avrebbe potuto costruire una squadra per guidare insieme a lui.

Ci sono una serie di prospettive impressionanti per la posizione di Segretario del Lavoro in un’amministrazione Biden, alcune delle quali con cui Sanders ha lavorato nel corso degli anni. Se il senatore ricevesse un cenno dal presidente eletto, potrebbe raggiungere il meglio di queste prospettive. Immaginate assistenti segretari del lavoro con pieni poteri, come la presidente dell’Associazione degli assistenti di volo Sara Nelson, che sviluppa programmi per dare ai lavoratori una voce reale sul lavoro e nelle loro industrie; il segretario del lavoro della California Julie Su, cofondatrice di Sweatshop Watch, che concentra l’attenzione sulla discriminazione sul posto di lavoro e sulle questioni di sicurezza; L’economista capo dell’AFL-CIO ed ex assistente segretario del lavoro per le politiche William Spriggs, professore di economia alla Howard University, ha colto “un momento di insegnamento” per affrontare la discriminazione nel campo statistico e per impegnarsi in esplorazioni più profonde, più intelligenti e più oneste delle disparità razziali nei risultati economici. Sanders potrebbe anche considerare Andrew Yang per un ruolo che inquadri le strategie necessarie a fornire un lavoro significativo e un compenso nella prossima economia.

Joe Biden ha viaggiato pochi giorni prima delle elezioni del 2020 a Warm Springs, in Georgia, dove ha indossato il mantello di FDR e ha promesso una presidenza che avrebbe messo in atto un “piano economico che finalmente premierà il lavoro, non la ricchezza in questo Paese”. Un nobile obiettivo che affonda le sue radici nelle ambizioni del New Deal. Per realizzarlo, Biden avrà bisogno di un Dipartimento del Lavoro visionario e coraggioso come quello che Frances Perkins gestiva ai tempi di Roosevelt. Se Biden gli desse il via libera, Bernie Sanders e un team di leader visionari potrebbero fare del Dipartimento del Lavoro una piattaforma per il lancio di un nuovo New Deal.