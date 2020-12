Perchè le fake di destra sono appiccicose

Perché i democratici perdono sui social mentre i repubblicani mentono e vincono alla grande demonizzando il Green New Deal [Joseph Romm e Jeff Nesbit/The Nation]

Se vi sconcerta il fatto che quasi la metà degli Stati Uniti possa guardare gli ultimi quattro anni e dire: “Voglio di più di questo”, non siete soli. Ma anche questo non è proprio quello che è successo.

Quello che è successo si spiega con il fatto che gran parte dell’elettorato americano vive in una camera d’eco dei social media satura di disinformazione, con le falsità sui cambiamenti climatici e il Green New Deal come primo esempio. Di conseguenza, molti sostenitori di Trump hanno semplicemente vissuto quattro anni molto diversi da tutti gli altri.

L’ascesa post-elettorale di un maggior numero di testate di destra che mirano ad “superare la Fox” significa che la macchina dei social media del GOP è pronta ad accelerare. Fortunatamente, c’è un manuale di gioco per colmare il divario. Ma richiede interventi progressivi per capire e padroneggiare come fare in modo che i contenuti si diffondano viralmente online e come debellare al meglio la disinformazione.

I conservatori hanno trasformato il termine “Green New Deal” in un’arma emotiva, parte del loro casting narrativo complessivo, i Democratici come socialisti estremisti ed elitari. L’attacco non è basato sui fatti, ma come spiega Dan Kahneman, che ha vinto un premio Nobel per il suo lavoro in economia comportamentale: “Nessuno ha mai preso una decisione a causa di un numero. Hanno bisogno di una storia”.

L’ironia è che c’è una storia avvincente e positiva da raccontare sul Green New Deal. In un momento in cui la pandemia ha buttato fuori dal lavoro milioni di persone e ha generato code lunghe chilometri presso i banchi alimentari, un Green New Deal creerebbe milioni di posti di lavoro ben pagati che non possono essere esternalizzati all’estero.

Questi posti di lavoro affronterebbero anche la sfida principale del nostro tempo, l’aumento sempre più rapido delle temperature globali che minaccia di rendere il pianeta invivibile per i giovani di oggi. Un Green New Deal metterebbe gli americani al lavoro l’installazione di pannelli solari, la costruzione di turbine eoliche, il ripristino di fattorie e foreste per l’immagazzinamento del carbonio e l’esecuzione di mille altre azioni rispettose del clima. Con gli investimenti governativi che innescano la pompa, un Green New Deal aumenterebbe le entrate anche per le imprese e quindi si ripagherebbe da solo attraverso il conseguente aumento del gettito fiscale e la crescita sostenibile.

Non c’è da stupirsi, quindi, che quando i sondaggisti descrivono le politiche del Green New Deal – una rapida transizione verso una rete di energia pulita al 100% e un’economia libera dall’inquinamento da carbonio – l’idea sia abbastanza popolare tra i comuni americani. Il sostegno crolla, tuttavia, se i sondaggisti chiedono alla gente cosa ne pensano del “Green New Deal”.

Perché? Dal momento in cui il rappresentante Alexandria Ocasio-Cortez e il senatore Ed Markey hanno presentato l’omonima risoluzione del congresso nel febbraio 2019, il “marchio” del Green New Deal è stato offuscato da implacabili attacchi di destra e da una sua errata rappresentazione come un complotto socialista che porterà via le auto e gli hamburger degli americani, mentre i progressisti hanno fatto poco per far avanzare la propria narrativa positiva. Il gruppo di controllo Media Matters ha riferito nel 2019 che “nell’ultima settimana di marzo, Fox News ha mandato in onda più del doppio dei servizi in prima serata sul Green New Deal rispetto a MSNBC e CNN messe insieme” – e che la copertura “è stata crivellata da disinformazione, derisione e scetticismo sul cambiamento climatico”. Questi attacchi si sono ripetuti in altre emittenti di destra e hanno avuto eco sui social media.

Nell’aprile del 2019 i repubblicani riferivano ai sondaggisti che erano ampiamente informati sul Green New Deal e si opponevano fermamente ad esso. Infatti, un sondaggio ha rilevato che il 43 per cento degli americani si è fortemente opposto, mentre solo il 24 per cento lo ha fortemente sostenuto. Dati questi numeri, non c’è da stupirsi che Donald Trump e altri candidati repubblicani abbiano martellato sul Green New Deal durante la campagna 2020 e che la campagna di Biden-Harris si sia rifiutata di appoggiare l’idea. La repubblicana Kelly Loeffler ha seguito lo stesso copione con la sua performance robotica durante il dibattito del 6 dicembre alle elezioni per il ballottaggio del Senato della Georgia, quando ha ripetutamente citato il Green New Deal come prova che il suo avversario democratico, il reverendo Raphael Warnock, è un ” liberal radical”.

La destra usa questa strategia più e più volte. Come ha spiegato Vox, prima i Democratici e poi la sinistra “trovano qualcosa, un candidato o una proposta politica, che suscita l’eccitazione e l’entusiasmo della base”. Ma poi “l’enorme macchina mediatica di destra sente immediatamente l’odore del sangue e si rivolge alla persona o alla politica con un’implacabile copertura negativa, assicurando che la base di destra consideri la persona o la politica come quasi comicamente malvagia”. Il risultato per i media mainstream, i centristi e i Democratici moderati è che questo problema o candidato diventa “divisorio” e “polarizzante”.

Significativamente, mentre la sinistra a volte sostiene una breve ondata di intensa messaggistica su un argomento, tipicamente i Democratici e i media mainstream si fermano dopo poco tempo. Ma la destra non pone mai fine alla demonizzazione. Sono persino riusciti a trasformare la fallita politica pandemica di Trump in una linea di attacco, come ha riportato il New York Times a maggio: “Messaggio del G.O.P. Coronavirus: La crisi economica è un’anteprima verde del New Deal”.

Il fatto sorprendente è che la maggior parte dei Democratici e dei gruppi progressisti gestiscono male o ignorano la più grande piattaforma mediatica del mondo, Facebook. Nel frattempo, i repubblicani e i media di destra hanno investito massicciamente per anni in storie avvincenti e meme virali. Hanno saturato il sistema con messaggi semplici e ben collaudati come “prosciuga la palude”, ripetuti all’infinito, anche negli anni non elettorali. Questo contenuto virale è “cliccabile e appiccicoso” – qualcosa che fa venir voglia di cliccarci sopra e che si imprime nel cervello grazie ai trucchi del marketing moderno.

Questo vale soprattutto per la disinformazione sul clima sui social media. Su Twitter, più di un quarto dei tweet sul cambiamento climatico provengono dai bots (la stragrande maggioranza di questi bots diffondono menzogne). Un reportage investigativo del New York Times ha recentemente rivelato uno sforzo ben finanziato per creare campagne di base “astroturf” a sostegno delle compagnie petrolifere (quando in realtà le campagne erano finanziate dalle compagnie energetiche).

Le persone di destra hanno capito da tempo che la finzione può essere molto più convincente della verità, e che vendere la loro piattaforma antinquinamento e antioperaia richiede loro di mentire. “Una storia avvincente, anche se di fatto imprecisa, può essere emotivamente più convincente di un’arida recitazione della verità”, come consigliava lo stratega del GOP Frank Luntz ai conservatori nel suo famigerato memorandum del 2002 sulla messaggistica sul clima.

Un numero inquietante delle storie più virali in un dato giorno proviene da fonti pseudo-news di estrema destra come The Daily Wire, il braccio conservatore dei media di Ben Shapiro, che è di proprietà dei Wilks, una famiglia che ha fatto miliardi con il fracking. I repubblicani stanno superando i democratici in questa camera d’eco digitale, non da ultimo perché usano una rete di grandi pagine Facebook per promuovere i contenuti.

Questi sforzi commuovono gli elettori. Trump ha vinto il 45 per cento dei latinoamericani della Florida nel 2020, un salto di 11 punti rispetto al 2016, nonostante le numerose politiche apertamente antilatinos, come quella di mettere in gabbia migliaia di bambini latinoamericani. Come ha spiegato John King della CNN, quando Trump “ha stupito i Democratici” nel sud della Florida, è stato a causa del “marketing di nicchia… agli elettori latinoamericani di Cuba, Venezuela e altrove”, con il semplice messaggio “socialismo, socialismo, socialismo”.



I social media sono ciò che permette ai repubblicani di fare questo microtargeting a buon mercato con messaggi testati. Al contrario, i Democratici spesso si concentrano su messaggi scoordinati, inefficaci e ambigui che possono essere usati contro di loro, come “Defund the police”.

Se i Democratici vogliono smettere di ottenere risultati insoddisfacenti alle urne, devono padroneggiare il playbook dei social media dominato dai conservatori. No, questo non significa che i progressisti debbano mentire. Significa che devono impegnarsi molto più intenzionalmente sui social media, usando le tecniche collaudate del marketing virale, integrate con il tipo di supporto istituzionale e strutturale che i repubblicani hanno costruito in un juggernaut digitale e dei social media.

Il primo passo più semplice per i donatori progressisti, i candidati, i gruppi di sostegno e gli attivisti è quello di confrontare la strategia di Facebook con quella di pagine di maggior successo a destra e a sinistra. Se non otterrete un buon impegno e non farete un test dei messaggi, allora state sprecando una delle vostre risorse più preziose.

I democratici e i progressisti hanno una scelta. O si intensificano le tattiche di narrazione virale con cui i repubblicani stanno vincendo o si preparano a scendere al di sotto delle prestazioni nel 2022 e oltre.

Joseph RommJoseph Romm è l’amministratore delegato e redattore capo del sito di media digitali Front Page Live e autore di How to Go Viral and Reach Millions.

Jeff NesbitJeff Nesbit è il direttore esecutivo di Climate Nexus e autore di libri tra cui This Is the Way the World Ends.

Questo articolo è pubblicato da The Nation nell’ambito di Covering Climate Now, un consorzio globale di agenzie di stampa che rafforza la copertura della storia del clima.