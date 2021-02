Peter Gabriel rifà Biko con musicisti di tutto il mondo

Ecco il video della nuova versione di Biko, pezzo di Peter Gabriel del 1980

Più di 40 anni dopo la sua uscita originale, Peter Gabriel ha ri-registrato la sua classica canzone di protesta del 1980 “Biko”. Questa nuova versione si è avvalsa dell’aiuto di 25 musicisti di tutto il mondo.

Tra il gruppo di artisti che hanno contribuito a questa nuova versione ci sono la vocalista e attivista beninese Angélique Kidjo, Yo-Yo Ma, Cape Town Ensemble, Sebastian Robertson e il bassista Meshell Ndegeocello.

La canzone è stata originariamente scritta come un tributo all’attivista sudafricano anti-apartheid Stephen Biko, che fu ucciso in custodia della polizia nel 1977 tra le politiche razziste e violente del governo sudafricano dell’epoca.

Anche se è stata molto presente ai tempi, per Peter Gabriel la canzone ha ancora un significato con la realtà di oggi. “Anche se il dominio della minoranza bianca è finito in Sudafrica, il razzismo nel mondo che l’apartheid rappresentava non lo è”, ha detto a Rolling Stone. “Il razzismo e il nazionalismo sono purtroppo in aumento. In India, Myanmar e Turchia, Israele e Cina, il razzismo è deliberatamente sfruttato per il guadagno politico”.

Anche nel contesto attuale degli Stati Uniti, il messaggio contro il razzismo è ancora valido, nota Gabriel. “Sul fronte bianco e nero, il movimento Black Lives Matter ha reso molto chiaro quanta strada dobbiamo ancora fare prima di poter sperare di dire che siamo sfuggiti all’ombra oscura del razzismo”, aggiunge il musicista.

Il video è stato prodotto da Sebastian Robertson e Mark Johnson come parte dell’iniziativa Song Around the World di Playing for Change, e tutti i proventi del video saranno donati per sostenere la Playing for Change Foundation, il Fondo delle Nazioni Unite per la popolazione, il programma Remember Slavery dell’ONU, Sankofa, la Bob Marley Foundation, Silkroad e la Rock & Roll Hall of Fame Foundation.



Stephen Bantu Biko, conosciuto come Steve Biko, personalità con idee folgoranti, è l’altra grande icona degli anni di lotta in Sudafrica. Sulla sua lapide modesta tra le modeste del “giardino della memoria” inaugurato da Mandela nel 1997, c’è un pugno alzato e le parole: “One Azania, one nation” (Azania, antico termine per indicare una parte dell’Africa, è usato come sinonimo di Sudafrica nei movimenti ispirati dalla Coscienza Nera). Biko fu arrestato dalla polizia sudafricana nell’agosto del 1977 e, dopo essere stato tenuto in custodia per giorni, fu interrogato nella prigione di Walmer Street a Port Elizabeth. Uscito dall’interrogatorio con serie ferite alla testa, Biko fu trasferito in una prigione di Pretoria dove morì poco dopo, il 12 settembre 1977. La versione del brano tratta dall’album comincia e finisce con le registrazioni di due canzoni sudafricane, “Ngomhla sibuyayo” e “Senzeni Na?”, cantate al funerale di Biko[2].Ecco il testo della canzone:

September ’77

Port Elizabeth weather fine

It was business as usual

In police room 619

Oh Biko, Biko, because Biko

Oh Biko, Biko, because Biko

Yihla Moja, Yihla Moja

The man is dead

The man is dead

When I try to sleep at night

I can only dream in red

The outside world is black and white

With only one colour dead

Oh Biko, Biko, because Biko

Oh Biko, Biko, because Biko

Yihla Moja, Yihla Moja

The man is dead

The man is dead

You can blow out a candle

But you can’t blow out a fire

Once the flames begin to catch

The wind will blow it higher

Oh Biko, Biko, because Biko

Yihla Moja, Yihla Moja

The man is dead

The man is dead

And the eyes of the world are watching now, watching now