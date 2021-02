La resistenza dell’università di Istanbul, la solidarietà dei colleghi italiani

Una lettera aperta di accademici in sostegno a studenti e colleghi dell’Università Boğaziçi di Istanbul dove da sette settimane si lotta contro Erdogan

Riceviamo, e volentieri pubblichiamo, una lettera aperta di accademici italiani in sostegno agli studenti e colleghi dell’Università Boğaziçi di Istanbul. Infatti, studenti e i docenti dell’Università del Bosforo (“Bogazici” in turco) protestano da sette settimane contro la nomina da parte del presidente Erdogan di un nuovo rettore, accademicamente mediocre, ma inferiore a lui.

Questa insolita nomina di un rettore che non fa parte del corpo docente dell’università – e che è anche accusato di plagio – fa parte di tutta una serie di interventi del presidente e del suo clan islamico-fascista da diversi anni per riformare l’istruzione superiore a immagine del suo regime autocratico.

L’Università del Bosforo è stata una delle ultime a sfuggire alla morsa della sfera politica e a conservare una certa autonomia e cultura democratica insieme a una qualità accademica di gran lunga superiore alla media del paese. Per rompere l’isolamento del suo rettore Melih Bulu e superare la crisi, Erdogan ha addirittura “fondato” venerdì scorso per decreto (!) due nuove facoltà (di comunicazione e di diritto) all’interno di Bogazici, il cui futuro personale universitario fornirà così a Bulu il sostegno di cui ha bisogno a livello amministrativo.

La mobilitazione massiccia prima degli studenti, poi dei professori che ogni giorno manifestano con le spalle rivolte all’ufficio del rettore (soprannominato “Kayyum” in riferimento agli amministratori posti a capo delle città curde per sostituire i sindaci eletti, la maggior parte dei quali sono incarcerati) ha ottenuto anche l’appoggio attivo di ampi settori della popolazione, anche se a livello direttamente politico i principali partiti di opposizione hanno tardato ad aderire. Il fatto che gli studenti conservatori – e, visibilmente, giovani donne velate – fossero tra i manifestanti è anche un evento importante da sottolineare, poiché decostruisce completamente la rappresentazione ideologica di ogni sfida al potere come una trovata degli oppositori della nazione e della religione.

Repressione feroce

Calci, pugni, proiettili di gomma, studenti trascinati a terra. La repressione della polizia è stata brutale. Centinaia di studenti e manifestanti solidali con la loro lotta sono stati arrestati nelle ultime settimane a Istanbul e in altre città; otto di loro sono stati messi in detenzione preventiva (che può durare diversi anni prima di comparire in tribunale) e 24 persone sono state messe agli arresti domiciliari con manette elettroniche ai piedi – che sembra essere il nuovo metodo di punizione preferito dal regime. A livello ideologico, il regime ha mobilitato i peggiori argomenti del populismo autoritario, a cominciare dall'”elitismo” di questa università – dove l’insegnamento è in inglese – che non sarebbe accessibile “al popolo”. Poi è stato il turno della comunità LGBTI dell’università di essere criminalizzata per “profanazione” con il pretesto che un’immagine della Mecca con bandiere arcobaleno era esposta nel cortile dell’università. Di fronte al rifiuto massiccio di Melih Bulu, le autorità hanno pensato bene di giocare sulla polarizzazione tra i “degenerati LGBT” (secondo il ministro degli interni S. Soylu) e la nazione pia. Si è trattato di un’esplosione di violenza verbale omofoba iniziata dal presidente stesso e naturalmente ripresa sulle reti dalle sue orde di troll. Ed Erdogan ha finalmente spiegato all’opinione pubblica che quelli che manifestavano non erano studenti ma “terroristi” naturalmente al soldo degli stati occidentali che vogliono impedire l’ascesa della Turchia. Il suo principale alleato fascista, Devlet Bahceli (leader dei “Lupi grigi”) ha fatto un passo avanti spiegando che questi “barbari e vandali” non erano figli della nazione ma “serpenti velenosi le cui teste devono essere schiacciate”. Ma per il momento non si può fare nulla, gli studenti e gli insegnanti di Bogazici restano uniti e mostrano, con la loro determinazione, la loro creatività, la loro unità attraverso il rispetto delle differenze, un esempio di resistenza che, tutto sommato, non manca di ricordare quello del Parco Gezi.

Ecco la lettera aperta in sostegno agli studenti e colleghi dell’Università Boğaziçi di Istanbul.

È con grande preoccupazione che noi, docenti di varie Università italiane, osserviamo le pesanti limitazioni imposte negli ultimi anni alla libertà di espressione e all’autonomia accademica in Turchia e soprattutto i recenti sviluppi all’Università Boğaziçi di Istanbul. Per molti anni, l’ateneo Boğaziçi è stato un esempio di gestione democratica e di indipendenza scientifica. La nomina politica di un rettore esterno, decisa dal governo contro la volontà degli studenti e del corpo docente nel gennaio 2021, e le misure repressive contro individui e gruppi che criticano l’imposizione, violano gravemente il diritto all’autodeterminazione universitaria e riducono severamente la libertà accademica in Turchia. Esprimiamo perciò anche noi, come tanti colleghi in vari paesi, la nostra solidarietà agli studenti e studentesse e agli studiosi dell’Università Boğaziçi che protestano contro tali violazioni, condanniamo le misure repressive contro di loro, e sosteniamo la loro richiesta per il mantenimento delle strutture democratiche dell’ateneo e il ripristino dell’autonomia accademica.

La lettera può essere firmata sul documento condiviso https://drive.google.com/file/d/1kWUHwt1EF_7Veh_-5-nvciSPd2M7y6tk/view?usp=sharing

