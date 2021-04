La guerra dei vaccini e la guerra alle varianti

Covid-19: la lotta contro le varianti richiede un cambio di strategia perché sono più resistenti dei vaccini [Rozenn Le Saint]

Il 4 febbraio, le prime persone identificate come infette dalla variante P.1, conosciuta come brasiliana, sono state segnalate in Francia. Il 13 aprile, due mesi e mezzo dopo, il primo ministro Jean Castex ha improvvisamente deciso di annunciare la sospensione dei voli dal Brasile. Il presidente della Repubblica, da parte sua, prevede ancora una riapertura graduale del paese da metà maggio.

Cosa si deve capire da queste decisioni confuse? E come combattere meglio le varianti? Come istinto di sopravvivenza, il virus muta e si rafforza per sopravvivere di fronte alla resistenza che incontra sulla sua strada, come gli anticorpi creati naturalmente o tramite vaccinazione. Finché la Sars-CoV-2 continuerà a diffondersi, si svilupperanno nuove varianti preoccupanti.

Gli ultimi dati disponibili mostrano che la variante brasiliana circola solo marginalmente in Francia. Ha rappresentato lo 0,3% dei test positivi in Francia, secondo l’ultima indagine flash del 30 marzo pubblicata il 15 aprile da Santé publique France. Negli ultimi due mesi, la sua presenza ha oscillato tra lo 0,1% e lo 0,6% dei test positivi alla Sars-CoV-2.

Ma la sua espansione esponenziale in America Latina, in particolare, e i danni che provoca, spaventano. “La variante brasiliana è più spaventosa ora perché i primi dati preoccupanti stanno arrivando dal Sud America, in particolare dal Brasile e dal Cile. Mostrano che le persone che sono state precedentemente infettate naturalmente o vaccinate stanno ancora sviluppando forme gravi di Covid-19”, dice Odile Launay, un membro del comitato del vaccino Covid-19 che consiglia il governo.

La variante brasiliana potrebbe facilitare le reinfezioni perché un numero maggiore di anticorpi sembra necessario per resistere al Sars-CoV-2. Nella Guyana francese, un dipartimento d’oltremare che confina con il gigante latinoamericano, è diventata la maggioranza, come la variante britannica nella maggior parte dei territori del continente europeo.

“La variante brasiliana sembra essere meno trasmissibile della variante britannica, il che spiega perché, per il momento, non si sta diffondendo in modo importante in Europa”, spiega Odile Launay, specialista in malattie infettive all’ospedale Cochin di Parigi. Ma se sfugge in parte ai vaccini autorizzati nel Vecchio Continente, che sono molto efficaci contro la variante britannica, potrebbe prendere il sopravvento in futuro, soprattutto se circola in tutto il mondo.

Limitare la circolazione del virus per contrastare le varianti preoccupanti

Per superare la pandemia, affidarsi interamente alla vaccinazione è un errore, secondo Antoine Flahault, epidemiologo e professore di salute pubblica alla facoltà di medicina di Ginevra: “Se si permette al virus di circolare ampiamente, come avviene attualmente in Francia con 30.000-40.000 nuovi casi al giorno, è impossibile tracciare le catene di contaminazione. Questo dà libero sfogo a queste nuove varianti, che poi hanno tutto lo spazio del mondo per circolare. In questa guerra di varianti, sono quelli che probabilmente vinceranno il mercato. ”

Quello che sta succedendo in Brasile è una chiara dimostrazione che le strategie che consistono nel lasciare che il virus si diffonda non funzionano mai”, dice Etienne Decroly, un virologo specializzato in virus emergenti. Tutte le speranze vengono riposte sulla vaccinazione, ma il vaccino da solo non ci salverà. Più dell’80% della popolazione globale deve essere vaccinata per raggiungere un livello di immunità di gregge, che è più difficile da raggiungere con le varianti che destano preoccupazione. Siamo molto lontani da questo! “Al 15 aprile, quasi il 18% della popolazione francese aveva ricevuto una prima dose di vaccino Covid-19.

La variante brasiliana è stata scoperta in Giappone nel gennaio 2021, mentre si aggirava già in incognito sul territorio del gigante latinoamericano dalla fine del 2020, da prima. È stato rilevato in viaggiatori provenienti dalla regione di Manaus in Brasile. “Non si è sviluppato in Giappone perché lì è stato contrastato. Tutte le catene di trasmissione sono state esplorate e i portatori di questa variante sono stati effettivamente isolati”, spiega Antoine Flahault.

Per limitare la conquista globale di varianti preoccupanti come quella brasiliana, bisogna attivare due leve. Vaccinare di più, sì, ma anche “schiacciare la pandemia ovunque con strategie aggressive di soppressione del virus attraverso un rigoroso contenimento, in modo da poter poi riprendere il controllo delle catene di trasmissione in stile asiatico. Finché non ci arriveremo, ci sarà sempre il rischio che emergano nuove varianti”, avverte l’epidemiologo.

Le vie aeree tra la Francia metropolitana e la Guyana francese, dove la variante brasiliana è in maggioranza, non sono interrotte. In questo dipartimento, i ricoveri sono aumentati dell’81% la settimana del 5 aprile. Il 15 aprile, il governo ha indicato che un test antigenico, così rapido, è ora richiesto all’arrivo da Cayenne agli aeroporti di Parigi.

Il decreto emesso il 14 aprile afferma che “il movimento di persone dal [Brasile] al territorio della Repubblica è […] vietato fino al 19 aprile 2021 all’ora zero”. A gennaio, la Gran Bretagna e il Portogallo avevano già sospeso i voli diretti dal Brasile.

Ma senza un coordinamento a livello europeo, la misura viene facilmente aggirata. Un viaggiatore può tornare dal Brasile attraverso un altro paese del Vecchio Continente che non ha vietato i collegamenti aerei… E quindi importare il virus mutante in Francia.

A febbraio, questa variante brasiliana era già preoccupante, allo stesso modo della cosiddetta sudafricana, abbastanza simile perché entrambe condividono la stessa mutazione. “Sono più contagiosi e possono causare reinfezioni, cioè danno al virus la capacità di aggirare gli anticorpi prodotti da qualcuno che ha già contratto il Covid-19 classico”, ha spiegato il ministro della Salute, Olivier Véran, l’11 febbraio in una conferenza stampa.

La variante sudafricana rappresenta il 6% dei casi positivi in Francia, ma già il 10% in Bourgogne-Franche-Comté e il 13,7% in Île-de-France. Eppure sembra aumentare “il rischio di mortalità ospedaliera del 20%”, secondo uno studio pubblicato sulla rivista scientifica Nature nel marzo 2021.

Inoltre, il ministro della salute ha anche espresso la preoccupazione che queste varianti brasiliane e sudafricane sarebbero “meno sensibili a certi vaccini disponibili”. Tuttavia, agli occhi dell’esecutivo, la vaccinazione rappresenta la principale speranza per l’uscita da questa pandemia. “La diffusione di queste due varianti non è ancora inevitabile, è per questo che abbiamo chiuso le frontiere tranne che per motivi impellenti”, ha giustificato. In questo caso, questo “inasprimento” dei controlli alle frontiere al di fuori dell’Unione Europea (UE) è stato annunciato il 14 gennaio.

Se non fosse che il compito di controllare i documenti giustificativi ricade sulle compagnie aeree, che non hanno alcun interesse ad essere scrupolose. Da qui la mancanza di verifica. D’altra parte, viene controllata la prova di un test PCR negativo effettuato 72 ore prima dello sbarco previsto sul territorio francese.

“All’arrivo in Francia, è fortemente raccomandato di isolarsi per sette giorni, e poi di fare un secondo test di screening virologico (RT-PCR) alla fine di questo periodo”, specifica anche il sito del Ministero degli Affari Esteri. Ma questa raccomandazione, annunciata rapidamente dagli altoparlanti degli aeroporti, non è controllata.

Ma nulla impedisce al viaggiatore proveniente da un paese dove queste preoccupanti varianti circolano fortemente di averlo contratto tra la realizzazione del suo test e il suo arrivo in Francia o anche prima, ma troppo presto per essere rilevato.

Per prevenire la diffusione di questi virus mutanti, la Gran Bretagna impone una quarantena di 10 giorni in un hotel fornito dalle autorità per i viaggiatori che hanno transitato attraverso i paesi della sua “lista rossa”, con una multa di 10.000 sterline, o 11.545 euro, per il mancato rispetto.

“L’Europa non ha mai avuto una politica sanitaria rigorosa di controlli alle frontiere. La Svizzera è più rigorosa in questo senso. Quando torno dalla Francia, devo rispettare una quarantena di dieci giorni che è molto controllata e se non lo faccio, rischio una multa equivalente a più di 9.000 euro e un’iscrizione nel mio casellario giudiziario”, testimonia Antoine Flahault.

Incrementare la campagna di immunizzazione globale

Allo stesso tempo, è necessario accelerare le campagne di vaccinazione in tutto il mondo. Ma con quale siero? L’Alta Autorità della salute (HAS) ha raccomandato l’uso esclusivo dei vaccini giudicati più efficaci contro queste varianti disponibili – in questo caso con RNA messaggero, quelli di Pfizer-BioNTech e Moderna -, nei territori dove sono più presenti.

Questi sono Mosella, Mayotte, Reunion e Guyana, dove rappresentano rispettivamente il 26%, 50%, 60% e 78% dei casi positivi, secondo l’ultimo aggiornamento epidemiologico di Santé publique France. “Una delle ipotesi è che i vaccini a RNA sono più efficaci contro queste varianti perché implicano una risposta anticorpale più intensa che permette di combattere meglio il virus”, spiega Odile Launay, membro del comitato del vaccino Covid-19.

I dati iniziali mostrano che l’efficacia del vaccino Johnson & Johnson contro la variante sudafricana rimane, ma limitata a circa il 50%. L’HAS considera il vaccino di AstraZeneca totalmente insufficiente per combattere la malattia. Questa delusione si aggiunge ai gravi effetti indesiderati in connessione con il siero di AstraZeneca, che ha portato la Francia a smettere di somministrarlo al di sotto dei 55 anni.

Verso un intervento di richiamo adattato alle varianti

Per i più giovani che hanno ricevuto una prima dose di AstraZeneca, l’HAS ha raccomandato il 9 aprile per iniettare loro una seconda dose di vaccino di una tecnologia di vaccino diverso, con RNA messaggero. Teoricamente, questa miscela di generi non suggerisce alcun effetto collaterale particolare. “Tutti i dati che abbiamo oggi ci permettono di stabilire l’assenza di pericolo di questo schema”, difende Dominique Le Guludec, presidente del collegio dell’HAS.

D’altra parte, sempre sulla carta, l’efficacia può essere migliore che con due dosi della stessa piattaforma vaccinale. “Il vaccino stimola il corpo a produrre anticorpi che uccideranno il virus. Iniettare due vaccini con tecnologie diverse significa fornire al corpo due armi complementari per combattere il virus”, illustra Antoine Flahault.

“Negli animali, questo schema ha dimostrato il suo interesse, così come gli studi attualmente in fase di sviluppo al di fuori di Covid-19 per combattere l’HIV, l’influenza o l’epatite B, per esempio”, sostiene Elisabeth Bouvet, presidente della commissione di vaccinazione presso l’HAS. Gli studi futuri nell’ambito del programma europeo Vaccelerate, istituito dalla Commissione europea per migliorare la ricerca sulla Sars-CoV-2, dovrebbero affrontare la questione.

Gli esperti dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) dicono che “l’intercambiabilità dei vaccini non è qualcosa che possono raccomandare in questa fase. Jean-Daniel Lelièvre, capo del dipartimento di immunologia clinica e malattie infettive all’ospedale universitario Henri-Mondor di Créteil, legge tra le righe di questa posizione. “L’OMS vuole difendere AstraZeneca, che è il vaccino da usare nei paesi in via di sviluppo. La sua risposta non è solo scientifica”, dice l’esperto dell’HAS.

In ogni caso, questo solleva un altro problema: i paesi meno sviluppati hanno attualmente meno o nessun accesso a questi vaccini di lusso, che hanno condizioni di conservazione restrittive. Eppure sono anche i più efficaci, soprattutto contro le varianti di cui si parla.

In Brasile, per esempio, quasi il 12% della popolazione ha ricevuto una prima iniezione di vaccino Covid-19, e meno del 4% ha ricevuto due dosi, secondo il Ministero della Salute; ma questo è principalmente dal vaccino cinese Sinovac, che è solo circa il 50% efficace contro il ceppo originale Sars-CoV-2, e AstraZeneca, che sembra offrire poca protezione contro la variante sudafricana, che è strutturalmente molto simile a quella brasiliana.

“È probabile che in Brasile la campagna di vaccinazione non sia molto efficace perché il vaccino Sinovac deve anche essere meno efficace contro la variante maggioritaria”, nota Olivier Schwartz, direttore dell’unità virus e immunità all’Istituto Pasteur.

I vaccini a RNA messaggero non hanno quindi dimostrato la loro annunciata efficacia di oltre il 90% nella vita reale, su larga scala, contro la variante proveniente dal Brasile, poiché non sono accessibili in questo gigante del Sud America. “Lo studio dei focolai di contaminazione attraverso le varianti brasiliane negli Stati Uniti o in Canada, dove vengono distribuite dosi di vaccini a RNA messaggero, fornirà risposte in futuro”, prevede Antoine Flahault, uno specialista di malattie epidemiche.

Già, uno studio condotto dall’Università di Tel Aviv e Clalit e pubblicato il 15 aprile, che non è stato ancora sottoposto a peer-review e che è stato condotto su un piccolo campione di persone, mostra che il vaccino Pfizer-BioNTech è meno efficace contro la variante sudafricana che quella britannica.

Tuttavia, il 10 aprile, David Lepoittevin, portavoce di Pfizer-BioNTech in Francia, ha annunciato a Le Parisien: “Un’analisi aggiornata della nostra sperimentazione clinica di fase 3 condotta in Sud Africa mostra che il nostro vaccino è efficace al 100% contro questa variante. ”

“Questo può essere un effetto di annuncio, dobbiamo aspettare che i fatti scientifici siano pubblicati in modo che siano convalidati. Inoltre, i risultati possono essere molto promettenti in un dato momento, ma dobbiamo osservare nel tempo se sono verificati”, dice Olivier Schwartz.

È uno degli autori di uno studio pubblicato su Nature a marzo che mostra che in una provetta, da 10 a 14 volte più anticorpi sono necessari per bloccare la variante sudafricana rispetto alla variante britannica o al ceppo storico. “Teoricamente, finché la concentrazione di anticorpi è alta, il vaccino blocca le varianti, ma nel tempo, la soglia di non efficacia può essere raggiunta più rapidamente con la variante sudafricana, poi quella brasiliana e poi quella inglese”, spiega il ricercatore.

Anche se una terza iniezione dose adattata alle varianti di preoccupazione non è necessaria oggi in Europa, potrebbe essere alcuni mesi dopo la seconda iniezione. Così la Commissione europea si sta concentrando sempre più sui vaccini a RNA messaggero.

Il 14 aprile, la presidente Ursula von der Leyen si è rallegrata di ricevere 50 milioni di dosi di Pfizer-BioNTech nel secondo trimestre, inizialmente previsto per la fine dell’anno. Questo permetterà agli Stati di adattare la loro strategia di vaccinazione dando priorità a questa tecnologia per i territori più colpiti dalla variante.

Inoltre, Pfizer-BioNTech sta valutando il valore di una terza dose, un richiamo, per garantire l’immunizzazione alcuni mesi dopo la seconda iniezione e, eventualmente, per combattere meglio le varianti emergenti, con una formula di vaccino adattata alle varianti brasiliana e sudafricana.

Moderna ha annunciato il 10 marzo di aver lanciato uno studio clinico per valutare un richiamo modificato basato sulla variante sudafricana.

I produttori di vaccini anti-Covid-19 RNA messaggero sostengono di essere in grado di produrre un nuovo vaccino in poche settimane tenendo conto di una variante emergente. Questo dà loro ancora un vantaggio significativo rispetto ai loro concorrenti. In Europa, ci stiamo quindi muovendo verso l’iniezione di una terza dose come richiamo, se necessario più efficace contro le varianti di cui ci si preoccupa, possibilmente dalla fine dell’anno.

La porta dell’intercambiabilità dei vaccini è ora aperta. Un’iniezione di richiamo con booster, compreso l’RNA messaggero, anche se si è ricevuto un altro tipo di siero come prima immunizzazione, sembra la via più probabile per la prossima fase della vaccinazione.

Questo significherebbe un nuovo contratto e nuovi ordini ai produttori da parte della Commissione europea. Sono già in corso trattative per la consegna di 1,8 miliardi di dosi da Pfizer-BioNTech tra il 2022 e il 2023 in previsione di questi colpi di richiamo, se necessario su misura per le varianti di preoccupazione.

Anche AstraZeneca e Johnson&Johnson stanno lavorando su vaccini compatibili con le varianti, ma il loro destino in Europa è ostacolato da dubbi su possibili gravi effetti collaterali. “In futuro, non è chiaro quale posto ci sarà per i vaccini adenovirus come AstraZeneca e Johnson & Johnson”, ammette Odile Launay, che consiglia il governo come membro del comitato scientifico del vaccino Covid-19.

Idem per lo Sputnik V, a volte considerato, che utilizza la stessa tecnologia. Renaud Muselier, il presidente (LR) della regione Provenza-Alpi-Costa Azzurra ha annunciato il 14 aprile che aveva “riservato” 500.000 dosi del vaccino russo. Tuttavia, il siero non è stato convalidato dall’Agenzia Europea dei Farmaci.

Per quanto riguarda la nuova generazione di vaccini, le agenzie di regolamentazione hanno già previsto procedure di autorizzazione alla commercializzazione accelerate e semplificate, senza test su larga scala su volontari, considerando che le iniezioni di richiamo saranno semplici adattamenti di vaccini che hanno già ricevuto il via libera.

Questa prospettiva di un’iniezione, possibilmente ogni anno, come l’influenza stagionale, assicura ancora più profitti futuri per i fabbricanti di prodotti di RNA messaggero. A febbraio, il gruppo farmaceutico americano Pfizer aveva già stimato che le vendite del suo vaccino Covid avrebbero raggiunto circa 15 miliardi di dollari nel 2021. Il prodotto è molto redditizio: il laboratorio realizza un margine prima delle tasse di circa il 25% – 30%.

Quanto a Stéphane Bancel, il capo della società Moderna, è entrato nella classifica di Forbes delle più grandi fortune francesi nel 2021. Nel frattempo, i loro vaccini hanno poco o nessun accesso ai paesi meno sviluppati, e la maggior parte delle dosi sono messe all’angolo dai paesi più ricchi.

L’OMS dovrebbe farsi carico del coordinamento della politica globale dei vaccini”, dice Etienne Decroly, direttore della ricerca al CNRS-Università di Aix-Marseille. Abbiamo un dovere di solidarietà. Le campagne per combattere le pandemie devono essere globali. Quello che succede in altri territori ci raggiunge rapidamente. Questo è ciò che ci ricordano le difficoltà incontrate successivamente in Inghilterra e in Brasile. ”

Cita anche la questione dell’abolizione dei brevetti nel contesto delle epidemie, che danno alle aziende farmaceutiche un monopolio. Per il momento, c’è stata poca risposta a questo problema.

Inoltre, ogni anno gli esperti dell’OMS determinano quale variante dell’influenza stagionale ha più probabilità di circolare l’inverno successivo, in modo che i produttori possano produrre i vaccini di conseguenza. Per quanto riguarda i vaccini adattati alla variante Covid-19, “questo dovrebbe essere qualcosa di coordinato a livello dell’OMS per evitare qualsiasi conflitto di interessi, invece di lasciare la decisione a ciascun produttore, come avviene attualmente”, dice l’epidemiologo Antoine Flahault.

In vista di questa seconda fase di vaccinazione, il settore biotech spera anche di lasciare il segno con diverse tecniche di vaccinazione. “Saremmo molto indietro nella battaglia per una prima iniezione. Puntiamo su un’iniezione post-vaccinazione tramite uno spray nasale che fornirebbe anticorpi più efficaci contro la Sars-CoV-2 nel tratto mucosale. Il nostro vaccino impedirebbe la trasmissione del virus a lungo termine e i modelli animali mostrano che è efficace contro tutte le varianti”, dice Pierre Charneau, direttore scientifico di TheraVectys.

Quando potrebbe essere prevista la commercializzazione se la sicurezza e l’efficacia del vaccino fossero provate? Questo dipenderà dalla volontà degli industriali, dato che siamo dei “piccoli pollici” di fronte a Big Pharma”, dice Pierre Charneau. Se questo vaccino intranasale vede la luce un giorno, è perché saremo associati a una Big Pharma…” sicuramente onnipresente nella lotta contro la pandemia.