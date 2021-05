Lo stragismo di Netanyahu per restare al governo e non andare in galera

Medio Oriente: una escalation appena iniziata. I giovani palestinesi di Gerusalemme affrontano la polizia israeliana ma la loro rabbia è anche verso la leadership palestinese [René Backmann]

Fino a che punto si spingerà l’escalation? A Gerusalemme, gli scontri in corso tra manifestanti palestinesi e polizia israeliana hanno lasciato più di 500 persone ferite in tre giorni. Dalle rivolte della fine degli anni ’80 e dell’inizio degli anni 2000, la Città Santa non è mai stata preda di una tale ondata di violenza.

E gli attacchi contro 140 obiettivi nella Striscia di Gaza lanciati lunedì sera dall’esercito israeliano in rappresaglia al lancio di razzi di Hamas verso Israele hanno lasciato almeno 24 morti, tra cui nove bambini. Allo stesso tempo, altri scontri con la polizia israeliana hanno avuto luogo anche nelle città di Lod, Ramle o Jaffa, testimoniando la mobilitazione degli “arabi israeliani”, cioè dei cittadini palestinesi di Israele, accanto ai palestinesi di Gerusalemme Est e della Cisgiordania.

Al punto che si potrebbe quasi dimenticare che sono in corso negoziati tra gli oppositori di Benyamin Netanyahu riuniti nel “Blocco per il cambiamento” per cercare di formare una coalizione parlamentare e un governo di “ampia unione”. Da due anni, Israele, che ha avuto quattro elezioni legislative e dove non è stato votato alcun bilancio, è ancora sotto l’autorità di un governo provvisorio, guidato dal primo ministro uscente, responsabile della gestione degli affari correnti.

La situazione della sicurezza è ormai considerata così tesa dallo stato maggiore che l’arrivo di una “terza intifada” non può più essere escluso. Le grandi manovre che dovevano iniziare questa settimana sono state cancellate e i rinforzi sono stati appena schierati intorno alla Striscia di Gaza.

Il problema per i funzionari della sicurezza è che questa esplosione di rabbia tra i palestinesi a Gerusalemme non può essere trattata come il lancio di una raffica di razzi da Gaza: con granate, missili e bombe. Perché le cause di questa rivolta sono diverse e la maggior parte di esse sono radicate nella lunga storia del conflitto israelo-palestinese.

Ci sono, naturalmente, le provocazioni dei gruppi estremisti ebrei avallate da Netanyahu e rafforzate dall’ingresso dei loro leader in Parlamento. Ci sono anche le misure ostili prese dai funzionari di polizia – giudicati incompetenti da molti osservatori – contro le migliaia di fedeli che intendevano celebrare la fine del Ramadan alla moschea di Al-Aqsa.

Soprattutto, mentre il paese si prepara all’uscita di scena di Netanyahu, ci sono le condizioni di vita ingiuste, le umiliazioni e le violenze imposte ai palestinesi dal primo ministro per quasi 15 anni. Cioè, la politica basata sul rifiuto ostinato di negoziare e la conservazione dello status quo, adottata dai governi israeliani successivi, recentemente con l’avallo e il cieco sostegno dell’amministrazione Trump (2017-2021). E il vile silenzio della maggioranza della comunità internazionale.

Perché il detonatore degli scontri – la rivolta palestinese contro la prevista espulsione di quasi 300 residenti del quartiere di Sheikh Jarrah a Gerusalemme – non è iniziato ieri. Da quando è salito al potere nel 2009, dopo un primo breve mandato tra il 1996 e il 1999, Benyamin Netanyahu non ha smesso di sviluppare la colonizzazione della Cisgiordania e di Gerusalemme Est.

Con una sola ossessione: mantenere una maggioranza ebraica nella città. Quasi 60.000 coloni ebrei supplementari sono stati installati a Gerusalemme Est negli ultimi 20 anni, dove il loro numero ora supera i 225.000. Questa strategia include lo sfratto degli abitanti e la demolizione delle loro case, che vengono sostituite da nuovi edifici per i coloni. E questo anche se si tratta di case familiari o native di palestinesi. Nel 2019, un rapporto della ONG israeliana B’Tselem ha rilevato che 16.796 ordini di demolizione sono stati emessi in questo modo tra il 1988 e il 2017.

Il quartiere di Sheikh Jarrah, 2 chilometri a nord della Città Vecchia, è uno dei principali campi di battaglia di questa strategia di sostituzione della popolazione. Ombreggiato, vicino all’incrocio tra la strada nord-sud n. 60, che collega Hebron a Jenin, e la strada est-ovest n. 1, tra Tel Aviv e il Mar Morto, è sede di diversi consolati o residenze diplomatiche ed è stato a lungo di interesse per i costruttori-colonizzatori. Quelli della società americana Nahalat Shimon, con sede nel Delaware, uno stato in cui la legislazione “flessibile” permette l’occultamento degli azionisti societari, hanno acquistato terreni ed edifici qui dove i palestinesi, rifugiati dalla guerra del 1948, vivevano in edifici costruiti nel 1956 dalla Giordania e dalle Nazioni Unite. Anni fa, Nahalat Shimon ha lanciato un’azione legale nei tribunali israeliani per far sfrattare le famiglie rifugiate da queste capanne, che intende demolire e sostituire con 200 unità abitative per coloni ebrei.

Fino ad oggi, quattro famiglie sono state sfrattate – quasi 300 persone stanno per essere sfrattate. La Corte Suprema doveva pronunciarsi lunedì, ma il giudice Yitzhak Amit ha deciso di ritardare la sua decisione di 30 giorni a causa della tensione nel quartiere e nella città. I coloni già presenti nel quartiere e i consiglieri di Netanyahu stanno cercando di inquadrare la disputa come una disputa immobiliare. I difensori dei diritti umani venuti a manifestare la loro solidarietà hanno denunciato la “ebraicizzazione forzata” e la “discriminazione etnica” praticate dal governo a beneficio delle organizzazioni dei coloni.

Fino a quando Itamar Ben Gvir, deputato del partito suprematista ebraico Sionismo Religioso e nuovo alleato di Netanyahu, non è entrato in scena la settimana scorsa con una pesante protezione della polizia per sostenere i coloni che si erano già installati, tutto è andato avanti abbastanza tranquillamente. Al calar della notte, i palestinesi del quartiere hanno condiviso il pasto del digiuno con i loro amici e sostenitori intorno a lunghi tavoli allestiti in strada di fronte agli edifici occupati dai coloni. L’arrivo provocatorio di Ben Gvir, dei suoi amici e della sua scorta armata ha trasformato l’incontro faccia a faccia in una sommossa, con auto incendiate, cariche della polizia e manifestanti cosparsi di acqua putrida, nella solita tecnica usata dalla polizia antisommossa israeliana.

Quando si è diffusa la notizia che la polizia dispiegata vicino alla Città Vecchia aveva ricevuto l’ordine di erigere barriere e bloccare l’accesso alla Porta di Damasco, dove i palestinesi di solito si riuniscono dopo il digiuno, e che erano stati eretti blocchi stradali sulle strade che portano a Gerusalemme per impedire ai fedeli di raggiungere la Moschea di Al-Aqsa, era troppo tardi per contenere l’escalation di tensione. E per evitare un fine settimana di violenza che ha provocato un diluvio di avvertimenti, condanne e richiami alla ragione da Washington, Vaticano, Bruxelles, Amman, Ankara e Parigi. Anche i paesi che recentemente, sotto l’influenza o la pressione di Trump, hanno “normalizzato” le loro relazioni con Israele, come il Sudan, il Marocco, gli Emirati Arabi Uniti o il Bahrein, hanno condannato “la repressione” e chiesto al governo israeliano “di fermare queste provocazioni contro gli abitanti di Gerusalemme”.

Il lancio da parte di Hamas e di altri gruppi islamisti a Gaza di quasi 200 razzi in direzione di Israele – la maggior parte dei quali sono stati distrutti dalle batterie antimissile israeliane – ha portato alcune capitali a condividere la condanna, gli avvertimenti e gli appelli alla calma tra israeliani e palestinesi. Ma resta il fatto che, senza passare all’azione, cioè proponendo o anche solo menzionando sanzioni, un certo numero di capitali ha ritenuto opportuno ricordare che l’occupazione della Cisgiordania e di Gerusalemme Est è illegale e condannata da numerose risoluzioni delle Nazioni Unite.

Ovviamente, ci vorrebbe molto di più per rassicurare i palestinesi, che sono costretti a constatare che la loro causa è uscita da tempo dalla ribalta della scena diplomatica internazionale, oscurata da altri conflitti più sanguinosi – Siria, Yemen, Libia, Sahel – e mal difesa da una leadership politica frantumata e screditata.

È forse per questo che, grazie ai social network e da cellule improvvisate, autonome e senza legami con i movimenti politici “ufficiali”, i giovani palestinesi di Gerusalemme Est sono scesi in piazza, come avevano fatto i genitori di alcuni di loro qualche decennio fa, per ricordare che la loro lotta non era fuori dalla storia.

I giovani palestinesi, da tempo irritati dalla passività e dall’immobilità dei loro leader, che si sono dimostrati incapaci di trovare una risposta alla politica del fatto compiuto di Netanyahu, e rivoltati dall’apartheid di fatto a cui sono condannati, hanno abbracciato questa nuova rivolta senza alcun progetto politico specifico. Semplicemente per affermare alle autorità israeliane che esistono e che l’impunità internazionale non autorizza tutto. E dire ai dirigenti dell’Autorità palestinese che hanno appena annullato le elezioni legislative previste per il 22 – con il pretesto del rifiuto di Israele di permettere lo scrutinio a Gerusalemme Est – che la loro legittimità e rappresentatività democratica di quindici anni fa è nulla. Il problema è che apparentemente non c’è un’alternativa credibile.

Dall’altra parte, dove la crisi politica, manifestata da un continuo spostamento a destra dell’elettorato, è anch’essa profonda, le prossime settimane ci diranno se il rifiuto di Netanyahu è un programma politico sufficiente per costruire una maggioranza e un governo capace di affrontare l’eruzione di violenza che sta inghiottendo Gerusalemme. E per proporre dei rimedi.

Nel frattempo, Benyamin Netanyahu, che rimane sotto processo per corruzione e potrebbe presto affrontare il sistema giudiziario del suo paese come un comune cittadino, sta cercando ogni opportunità per sfruttare il deterioramento della situazione della sicurezza e sembra stia soppesando i rischi e i benefici, nella sua situazione, di lanciare una massiccia operazione contro Gaza. Rimanendo fedele alla sua postura ideologica e alla sua retorica da demagogo messianico, sta chiaramente cercando di rassicurare il suo elettorato, a tutti gli effetti… Gerusalemme è stata la capitale del popolo ebraico per migliaia di anni”, ha detto in risposta alle richieste di ragione provenienti dall’estero. Respingiamo fermamente le pressioni che ci obbligherebbero a non costruire a Gerusalemme. Pressioni che, purtroppo, sono aumentate di recente. Lo dico ai nostri amici più vicini: Gerusalemme è la capitale di Israele. Proprio come ogni nazione costruisce la sua capitale e costruisce nella sua capitale, noi ci riserviamo il diritto di costruire Gerusalemme e di costruire a Gerusalemme. Questo è quello che abbiamo fatto e che continueremo a fare”.