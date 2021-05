Soldati israeliani penetrano nella Striscia di Gaza

Intanto a Gerusalemme: cresce la violenza dell’estrema destra. Finora Israele ha trucidato 83 persone, di cui 17 bambini a Gaza. [Nejma Brahim]

Le truppe israeliane sono entrate nella Striscia di Gaza giovedì sera come parte dell’operazione militare in corso contro il movimento islamista palestinese Hamas, ha annunciato l’esercito. “Gli aerei israeliani e le truppe di terra stanno attualmente effettuando un attacco nella Striscia di Gaza”, ha fatto sapere l’esercito dello stato sionista in un breve messaggio. Interrogato dall’AFP, il portavoce dell’esercito Jonathan Conricus ha confermato che i soldati israeliani sono entrati nell’enclave palestinese, ma non ha specificato il loro numero. Di fronte al crescente lancio di razzi da Hamas e dalla Jihad islamica, l’esercito israeliano ha schierato carri armati e altri veicoli corazzati lungo la recinzione che separa Israele dall’enclave palestinese da cui l’esercito israeliano si è ritirato unilateralmente nel 2005. “Siamo pronti e continuiamo a prepararci per diversi scenari”, ha detto prima il portavoce dell’esercito, aggiungendo che un’invasione di terra era “uno degli scenari”. Il ministero della difesa ha dato all’esercito il via libera per mobilitare migliaia di riservisti se necessario. Il portavoce dell’esercito ha detto che un’invasione di terra è “uno degli scenari” e che il ministero della difesa ha dato il via libera all’esercito per mobilitare migliaia di riservisti se necessario. “Qualsiasi incursione di terra in qualsiasi area della Striscia di Gaza sarà un’opportunità per aumentare il numero di morti e prigionieri tra i nemici”, ha avvertito l’ala armata di Hamas, che ha continuato a lanciare razzi verso il sud di Israele che confina con Gaza nella notte.

La violenza si è intensificata a Gerusalemme mercoledì sera, quando gli attivisti israeliani di estrema destra hanno deciso di manifestare in tutto il paese, provocando scontri con la polizia e gli arabi israeliani. Le immagini scioccanti di un uomo arabo linciato perché ritenuto arabo dagli attivisti vicino a Tel Aviv sono state trasmesse in diretta sul canale televisivo pubblico Kan in prima serata.

Mostrano un uomo aggredito sul lungomare di Bat Yam, a sud della metropoli di Tel Aviv. È stato prima costretto a uscire dalla sua auto e poi picchiato da una dozzina di persone fino a perdere conoscenza, ha riferito Agence France-Presse (AFP). Secondo l’AFP, gli aggressori hanno giustificato il loro atto sostenendo che l’uomo aveva cercato di infilarsi nel raduno di estrema destra, mentre le immagini suggeriscono che stava cercando di fuggire.

Parallelamente, da lunedì, l’esercito israeliano e Hamas hanno continuato i loro attacchi aerei e il lancio di razzi. Dal 13 maggio, 83 persone, tra cui 17 bambini, sono state uccise nella Striscia di Gaza. La giornalista palestinese Reema Saad – che è incinta del suo terzo figlio – suo marito e i loro due figli sono morti a causa di un attacco israeliano martedì notte, ha riferito l’organizzazione internazionale Women in Journalism in un tweet. Da parte israeliana, sette persone hanno perso la vita.

Per la prima volta dall’inizio degli scontri in corso, l’esercito israeliano ha annunciato giovedì un allarme razzi nel nord del paese. Fino ad ora, i razzi lanciati da Hamas avevano preso di mira il sud e il centro di Israele. Secondo l’AFP, giovedì mattina presto, le sirene hanno suonato di nuovo nella metropoli di Tel Aviv, portando i residenti a mettersi al riparo, ma anche nella Valle di Jezreel, in Galilea, nel nord del paese.

Le circa seicento sparatorie contro la Striscia di Gaza rivendicate dall’esercito israeliano e il centinaio di lanci di razzi in direzione di varie città israeliane ipotizzati da Hamas (1.500 secondo l’esercito israeliano) hanno portato le autorità aeroportuali a deviare, a partire da mercoledì sera, tutti i voli verso l’aeroporto di Tel Aviv fino a nuovo ordine. Giovedì, Hamas ha affermato di aver lanciato un razzo con una portata di 250 chilometri in direzione del secondo aeroporto di Israele, Ramon, vicino a Eilat, e ha invitato le compagnie aeree a “sospendere” tutti i loro voli verso lo stato ebraico, riferisce AFP.

Benny Gantz, ministro della difesa israeliano, ha anche ordinato un rafforzamento “massiccio” delle forze di sicurezza nelle città miste, dove ebrei e arabi vivono insieme, e il richiamo di dieci compagnie di guardie di frontiera che solitamente operano nella Cisgiordania occupata. “Siamo in una situazione di emergenza”, ha detto in una dichiarazione.

Gli scontri tra i manifestanti palestinesi e la polizia israeliana sono iniziati lunedì sera a Gerusalemme, innescati dallo sgombero pianificato di 300 residenti del quartiere di Sheikh Jarrah, in linea con la politica di insediamento sviluppata da Benyamin Netanyahu a Gerusalemme Est e in Cisgiordania da diversi anni (leggi qui la nostra analisi).

In risposta all’escalation di violenza a Gerusalemme Est e Gaza, Médecins du Monde ha chiesto alla comunità internazionale di “prendere misure urgenti” per “proteggere i palestinesi a Gerusalemme Est occupata e Gaza” e “porre fine alle violazioni del diritto internazionale”, condannando la morte di bambini durante gli attacchi aerei su Gaza.

“I palestinesi soffrono di un’occupazione militare perpetua e di un’azione mirata e prolungata che mira ad espellerli dalla loro terra e a privarli dei loro diritti umani fondamentali, compreso il diritto alla salute”, ha spiegato Willy Bergogne, coordinatore generale di Médecins du Monde France a Gaza, per il quale “chiedere la de-escalation non è sufficiente”. “La comunità internazionale deve riconoscere e affrontare la profonda disuguaglianza di potere, l’uso eccessivo della forza, le violazioni del diritto internazionale, e prendere misure chiare e concrete per proteggere i palestinesi”.

Washington invia un inviato in Israele e nei territori palestinesi

Il primo ministro britannico Boris Johnson ha chiesto una “de-escalation urgente” e ha “esortato” Israele e i palestinesi a “esercitare la moderazione”. Anche l’Unione Europea ha chiesto un “arresto immediato” della violenza attraverso il capo della diplomazia europea, Josep Borrell. Riconoscendo la “legittima necessità” di Israele di proteggere la sua popolazione civile (come fa la Germania), ha chiesto una risposta “proporzionata” e “la massima moderazione nell’uso della forza”.

Martedì, l’inviato dell’ONU per il Medio Oriente, Tor Wennesland, ha avvertito di una “guerra su larga scala”, mentre lo stato maggiore non esclude l’arrivo di una terza intifada. In Francia, i deputati del gruppo di amicizia Francia-Israele all’Assemblea Nazionale, tra cui Aurore Bergé, presidente del gruppo, hanno marcato il loro sostegno a Israele, senza una parola sui palestinesi e sui molti morti a Gaza, in una dichiarazione rilasciata mercoledì. “Ci rifiutiamo di rimanere in silenzio e affermiamo la nostra amicizia e il nostro sostegno incrollabile allo Stato d’Israele di fronte al terrorismo islamista”, hanno detto. Non si tratta di sostenere politicamente un governo, ma di affermare il sostegno a un paese amico e alleato della Francia”.

Il segretario di stato francese per gli affari europei, Clément Beaune, nel frattempo, ha detto di aver bisogno dell’impegno americano, riconoscendo, in un certo senso, l’impotenza dell’Unione europea – o la mancanza di volontà di agire? – di fronte al lungo conflitto israelo-palestinese. “È chiaro che loro [gli Stati Uniti] hanno ancora oggi le principali leve diplomatiche, anche se l’Europa deve essere più presente. […] Joe Biden e l’amministrazione americana devono effettivamente essere coinvolti con noi”, ha detto su France 2.

Il capo della diplomazia americana Antony Blinken ha annunciato, oltre all’invio di un emissario in Israele e nei territori palestinesi, di aver scambiato con il presidente dell’autorità palestinese Mahmoud Abbas riguardo alla situazione a Gerusalemme e Gaza, insistendo sulla necessità di porre fine al lancio di razzi e chiedendo una de-escalation della violenza. “Israeliani e palestinesi meritano misure uguali di libertà, dignità, sicurezza e prosperità”, ha sottolineato in un tweet.

Mercoledì, il presidente degli Stati Uniti ha parlato per la prima volta dall’inizio degli scontri, pressato dalla portata della violenza, e ha annunciato di aver parlato con il primo ministro israeliano Benyamin Netanyahu, dicendo di essere fiducioso che la violenza finisca “il più presto possibile”, ma difendendo il diritto di Israele “di difendersi quando abbiamo migliaia di razzi” che piovono sul suo territorio.

Nessun accenno ai palestinesi, però, mentre all’interno del suo stesso partito, venticinque membri del Congresso, tra cui Alexandria Ocasio-Cortez e Mark Pocan, hanno denunciato le violenze commesse da Israele e inviato una lettera al Segretario di Stato Antony Blinken, incoraggiandolo a esercitare “pressioni diplomatiche” su Israele per impedire lo sfratto dei palestinesi dalle loro case. Per coloro che speravano di vedere Joe Biden riaffermare i diritti umani palestinesi dopo il sostegno cieco dell’amministrazione Trump (2017-2021) a Benyamin Netanyahu, la risposta rimane debole e deludente.