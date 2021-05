Come va a Minneapolis un anno dopo l’omicidio di George Floyd

Le contraddizioni di Minneapolis, scossa dall’omicidio di George Floyd il 25 maggio 2020, una città allo stesso tempo progressista e razzista [Alexis Buisson]

Minneapolis (Stati Uniti)- Kamafa guarda un prato di 100 “pietre tombali” di cartone bianco in un tranquillo quartiere di Minneapolis sud. Eric Garner, Breonna Taylor, Emmett Till e, naturalmente, George Floyd: ognuno porta il nome di una vittima della violenza della polizia, con la data della sua morte, la sua età e la scritta “Rest in power”.

Qualche fiore sbiadito e qualche candela sono anche messi qua e là. “Vengo spesso a porgere i miei omaggi. Le persone nominate qui non avrebbero dovuto morire”, dice Gilbert, un nigeriano di 42 anni che vive vicino a Minneapolis. “Qui” è un luogo chiamato Say Their Names, un’installazione artistica con l’atmosfera di un giardino della memoria che è sorto a Minneapolis sud dopo il 25 maggio 2020, l’omicidio di George Floyd. Creato da due artisti e mantenuto da volontari, il posto sorprendente è accanto a “George Floyd Square”, un altro memoriale all’aperto che è spuntato all’incrocio dove il 46enne afroamericano è morto, il suo collo compresso dal ginocchio del poliziotto bianco Dereck Chauvin.

Questa piazza, dominata da un grande pugno di metallo chiuso, segno di resistenza e solidarietà, è tanto un luogo di memoria quanto di educazione. In una delle entrate, un cartello invita i visitatori bianchi a stare indietro, a meno che non vedano altri bianchi “fare cose problematiche”. Se lo fanno, si chiede loro di “alzare la voce con compassione in modo da poter togliere questo peso dalle spalle dei neri e dei nostri fratelli e sorelle razzializzati”.

È anche un luogo di ricostruzione per Minneapolis, una tranquilla città del Midwest che da un giorno all’altro è diventata l’epicentro delle massicce proteste antirazziste Black Lives Matter che hanno spazzato il paese. In effetti, tra il Covid-19 e i raduni a volte violenti che hanno causato le barricate dei negozi della città, il periodo post 25 maggio 2020 è stato duro per la città di singer Prince.

Certo, Dereck Chauvin è stato condannato da una giuria in aprile, ma durante quel processo di alto profilo, un giovane nero, Daunte Wright, è stato ucciso in periferia da un ufficiale donna che sostiene di aver scambiato la sua pistola per un Taser. La gente di Minneapolis è stanca di queste morti ripetute, specialmente il suo 19 per cento di popolazione di colore, che a malincuore si è rituffata nel trauma dell’anno scorso.

“Abbiamo lottato a lungo contro la violenza della polizia. ”

“La ricostruzione richiederà tempo. Siamo una grande città in cui vivere. Non abbiamo mai pensato che saremmo diventati un simbolo del razzismo e della brutalità della polizia”, ha detto Marlene McMillan, una residente bianca che abbiamo incontrato a George Floyd Square.

La morte di George Floyd ha anche dato a questa città prevalentemente bianca di 420.000 persone la possibilità di guardarsi allo specchio. Bastione progressista, Minneapolis è anche una delle città più razziali d’America. Solo un quarto delle famiglie nere della città possiede la propria casa, rispetto al 76% dei bianchi – il terzo più grande divario per un comune degli Stati Uniti.

Il divario di reddito mediano (36.000 dollari, quasi 30.000 euro, per le famiglie nere, rispetto a 83.000 per i bianchi nel 2018) è anche tra i più alti del paese, secondo il Washington Post. “Negli anni ’70, Minneapolis era all’apice della sua reputazione progressista grazie a leader riconosciuti a livello nazionale per la loro lotta per la giustizia sociale e i diritti civili, come Walter Mondale e Hubert Humphrey. Ma nonostante l’impegno legislativo e retorico, la realtà materiale era diversa”, dice Kirsten Delegard. Delegard, uno storico nato a Minneapolis, è co-fondatore del Mapping Prejudice Project, un’iniziativa che mira a evidenziare le disuguaglianze razziali nella città.

Lei crede che le disuguaglianze razziali nella città siano in gran parte il risultato delle restrizioni in vigore all’inizio del 20° secolo. Per arginare l’afflusso di persone nelle Città Gemelle (Minneapolis e la vicina St. Paul) e preservare i valori del quartiere, le compagnie immobiliari e i governi limitarono l’accesso alle abitazioni ai bianchi attraverso una serie di disposizioni inserite negli atti di proprietà.

Nel 1910, una di queste disposizioni a sfondo razziale affermava, tra l’altro, che “i locali non saranno mai ceduti, prestati o affittati a nessuna persona di sangue o origine cinese, giapponese, moresca, turca, negra, mongola o africana”. Un altro accordo diffuso a Minneapolis nella prima metà del ventesimo secolo prevedeva che un locale non sarebbe mai stato “venduto, trasportato, affittato, subaffittato o occupato da qualsiasi individuo o individui il cui sangue non è completamente della cosiddetta razza caucasica o bianca”.

Queste disposizioni sono state invalidate a metà secolo, ma il danno era stato fatto. “Se vuoi andare al college, andare in pensione, devi aver accumulato ricchezza nel corso della tua vita. Negli Stati Uniti, il modo principale per farlo è attraverso la proprietà della casa perché, a differenza dell’Europa, non c’è molto in termini di assistenza sociale”, riassume Kirsten Delegard.

Oltre a rendere più difficile l’accesso al credito bancario, alla salute e all’istruzione, questa realtà ha definito il rapporto tra le popolazioni razzializzate e la polizia locale, il Minneapolis Police Department (MPD). “Tutta la violenza della polizia negli ultimi 20 anni ha avuto luogo in aree non bianche”, dice.

Minneapolis ha un triste primato. Prima di George Floyd, diversi ufficiali erano stati coinvolti in sordidi affari. Nel 2015, una stazione di polizia a North Minneapolis, una zona in gran parte afro-americana, era stata addirittura occupata per 18 giorni dopo la morte di Jamar Clark, un uomo nero di 24 anni colpito e ucciso dagli agenti. Alcuni testimoni hanno detto che era ammanettato quando è stato preso di mira. La contea di Hennepin, che comprende Minneapolis, non aveva perseguito gli agenti.

“Stiamo lottando contro la violenza della polizia da molto tempo. Quando sei nero a Minneapolis, sembra non fermarsi mai. È mentalmente estenuante”, ha detto Labissa Brown, una donna afro-americana che vive nel quartiere dove George Floyd è stato ucciso.

“Non sbarazzarsi della polizia, trasformarla. ”

Anche se non sopporta la polizia, non vuole che sia abolita, come hanno chiesto l’anno scorso gli attivisti più radicali del movimento “Defund the police”. Non è sola. Nell’agosto 2020, solo il 35% dei residenti neri della città sosteneva una riduzione del numero di poliziotti, secondo il giornale locale Star Tribune. “Le comunità non bianche non vogliono sbarazzarsi della polizia, vogliono trasformarla”, analizza Suwanna Kirkland, presidente del capitolo locale dell’Associazione nazionale degli agenti di polizia neri. Senza la polizia, ci sarebbero più crimini tra neri. Ci sarebbe più attività delle bande. ”

I consiglieri comunali di Minneapolis se ne stanno rendendo conto. Di fronte ad un aumento del crimine negli ultimi mesi, alcuni hanno tranquillamente rinnegato la loro promessa, fatta davanti alle telecamere dopo la morte di George Floyd, di abolire il MPD. Questo aumento dell’attività criminale è dovuto in parte al pensionamento o al licenziamento di 200 agenti di polizia, ovvero un terzo del dipartimento.

I residenti di Minneapolis avranno probabilmente l’opportunità di votare sul futuro della loro forza di polizia in un referendum a novembre, insieme alle elezioni comunali. Nel frattempo, il MPD sta cercando di riformarsi. Dalla morte di George Floyd, il sindaco democratico Jacob Frey, che si oppone all’abolizione della polizia, ha annunciato una serie di misure per regolare l’uso della forza da parte degli agenti di polizia.

Mentre accoglie con favore le discussioni sulla disuguaglianza razziale che sono emerse nella sua città dopo la morte di Floyd, Delegard è prudente. Dopo la seconda guerra mondiale, quando Minneapolis faceva notizia per il suo antisemitismo, la città, sotto la guida del suo sindaco (e futuro vicepresidente degli Stati Uniti) Hubert Humphrey, si imbarcò in un “esperimento” che avrebbe cementato le sue credenziali progressiste: una grande indagine sui suoi residenti per valutare il livello di discriminazione razziale e religiosa.

“Sfortunatamente, il sondaggio si è concentrato su come queste discriminazioni sono state sentite, non sulle restrizioni stesse. In altre parole, era tutta una questione di percezione! L’era post-George Floyd non è la prima volta che Minneapolis si è impegnata in un esame di coscienza che coinvolge la sua popolazione bianca. Dobbiamo fare in modo che questa volta ne esca un cambiamento. “