Sono io la ragazza di Cat Person

Parlare con Charles era eccitante, come una sbirciata nel mio futuro. Finalmente, qualcuno a cui importava delle cose di cui parlavo. Finalmente, qualcuno da cui potevo imparare. “Quanti anni hai?” Gli ho chiesto dopo che ci siamo baciati per la prima volta. La sua risposta, un esitante “33”, non mi spaventò. Mi sentivo rafforzata dalla mia capacità di attrarre un adulto completamente formato e attratta dalla natura proibita della nostra potenziale relazione. Sorrisi e lo baciai di nuovo. Presto ottenne il lavoro in laboratorio, lasciò il ristorante e si trasferì in una casa con un portico nell’Old West Side di Ann Arbor, dove, ho imparato, vivevano i laureati più fighi. Al mio orientamento al college, mi immaginavo di incrociarlo nel campus tra una lezione e l’altra, e di incontrarlo per condividere un caffè freddo sui gradini di Angell Hall. A luglio, eravamo ufficialmente insieme. “Sono sotto antidepressivi”, mi disse un giorno, evitando il contatto visivo. Nessuno mi aveva mai detto di essere sotto antidepressivi. Camminammo fino al fiume e mangiammo degli snack da Trader Joe’s. “Non sono mai così felice”, disse. In agosto, mi sono trasferita in un dormitorio con un amico del liceo che non approvava il divario di età di 15 anni della mia relazione. Ho preso l’autobus per andare da Charles, dove ha letto i miei saggi e i miei articoli sul giornale studentesco mentre bevevamo Dark ‘n’ Stormies. Abbiamo dipinto insieme le stanze di casa sua. Ha scelto una bicicletta per me e abbiamo girato per la città, innamorandoci. Quando mi mandò un annuncio su Craigslist per un lavoro al cinema d’essai locale, feci domanda e fui assunta. Tornando a casa dal lavoro, Charles aspettava nella fila al botteghino per lasciarmi dei dolcetti da forno. Dopo i miei turni, andavo direttamente a casa sua in bicicletta. L’anno successivo avevo in programma di affittare un appartamento con alcune ragazze della mia classe di economia, ma mi dissero che avevano cambiato idea quando avevano scoperto del mio vecchio ragazzo. Ogni volta che dovevo dire a qualcuno di Charles mi innervosivo – pensavo che ogni potenziale nuova amicizia sarebbe finita nel momento in cui avessero scoperto di noi. Ogni pochi mesi prendevamo l’Amtrak per Chicago per un fine settimana in una città dove nessuno ci avrebbe riconosciuto. Da una serie di serate di giochi da tavolo che Charles organizzava in una birreria locale, abbiamo iniziato a fare amicizia insieme. Uno di loro, David, si trasferì da lui. Per i sette mesi che ha vissuto lì, ci siamo sentiti come una famiglia. Quando se ne andò, Charles ed io adottammo due gatti dalla Humane Society: Mochi e Apricot. Abbiamo dato a ciascuno di loro uno dei nostri cognomi. “Sto crescendo troppo in fretta perché mi sono innamorata di te”, ho scritto nel mio diario. “Mi spaventa il fatto di voler stare con te per sempre”. Con l’incoraggiamento di Charles, ho fatto domanda per un programma per trascorrere un semestre di studio a Detroit alla fine del mio secondo anno.

Improvvisamente a un’ora di distanza da Ann Arbor e non potendo contare su Charles per una guida e una convalida costante, iniziai a farmi degli amici della mia età. Quando tornai, mi accusò di aver dimenticato la sua esistenza mentre ero via. Non potevo dargli torto: avevo finalmente trovato una comunità, ed ero più felice di quanto lo fossi stata negli ultimi anni. La nostra rottura si è protratta per mesi. Infine, nell’estate del 2015, abbiamo chiuso e abbiamo iniziato a vedere altre persone. Sembrava livido, ma ha capito. In ogni caso, non ci siamo mai tagliati del tutto. Quando mi sono laureata, ha lasciato un libro, calzini da bici e un biglietto in una borsa nella mia veranda. Prima di trasferirmi a New York, sono passata a vedere i gatti un’ultima volta. Circa metà di “Cat Person” è una scena di sesso. In essa, Roupenian raffigura un tipo di sesso scadente che è facile per i lettori da collegare: non esplicitamente dannoso o abusivo, ma che si avvicina alla linea del consenso e che lascia Margot con un senso di repulsione dopo. È qui che la storia diverge completamente dalla mia realtà. A parte il fatto che, come Margot, era la prima volta che non dovevo sgattaiolare in scantinati di periferia per rimorchiare, la seconda metà di “Cat Person” non rispecchia la mia relazione con Charles. Nella storia di Roupenian, Margot ride quando Robert le chiede se ha già fatto sesso. La prima volta che io e Charles siamo stati insieme, lui è rimasto sorpreso quando gli ho detto che non avevo mai fatto sesso. In “Cat Person”, Margot è spenta dall’aggressività di Robert e imbarazzata dalla sua vulnerabilità. Roupenian passa una buona parte della storia a descrivere quanto sia disgustoso come persona. Naturalmente, non so nulla di come Charles fosse con le altre donne; posso solo parlare per me. Con me, almeno, era attento, paziente e gentile – era la prima volta che qualcuno mi chiedeva se poteva baciarmi invece di farlo e basta. Ma molte delle dinamiche centrali della storia erano vere per me: lo stile di comunicazione criptico di Charles; il modo in cui ho dovuto lavorare per impressionarlo; il rapporto scherzoso che abbiamo creato tra i nostri gatti all’inizio – lui che mandava una foto del gatto del suo compagno di stanza con la didascalia “watching u sleep”, e io che rispondevo con una foto del gatto della mia famiglia con un uccello in bocca con la didascalia “brought u breakfast”. Roupenian conosceva persino il luogo del primo appuntamento: il multisala fuori città, Quality 16. In “Cat Person”, i personaggi non si sono toccati nemmeno durante il loro primo appuntamento.Dopo aver letto la storia, ho mandato a Charles il link. A quel punto, non eravamo in comunicazione regolare, ma ci scrivevamo ancora qualche volta. “Sembra che siamo stati pedinati”, ho scherzato. Mi ha mandato un messaggio mentre stava leggendo:“questo è strano!”, “è molto denigratorio per il ragazzo, sono un viscido”.Gli avevo assicurato che con me non lo era. Alla fine ha cambiato argomento. Più tardi, ho cercato su Google la Roupenian e ho scoperto che stava ottenendo il suo MFA nel dipartimento di inglese dell’Università del Michigan; ero amica di alcuni studenti laureati nel suo programma e ricordo di aver pensato che forse uno di loro aveva trovato strana la mia relazione e gliene aveva parlato. Guardando indietro, è difficile dire perché non ho mai chiesto a Charles se la conoscesse. Forse non volevo davvero saperlo. A quel punto, stavo cercando di evitare di sondare argomenti personali con lui per prendere le distanze. Speravo di non incoraggiarlo a fare affidamento su di me.Tre anni dopo, ho scoperto che Charles era morto tramite un DM Instagram di sua madre che ho aperto a mezzanotte di un venerdì. Era il novembre 2020, cinque anni da quando ci eravamo lasciati e cinque mesi dall’ultimo messaggio, quando lui era stato licenziato dal suo lavoro a causa del COVID e io avevo postato su Instagram che stavo raccogliendo soldi per le organizzazioni legate al Black Lives Matter. “Qualcosa di aggressivo [emoji del pugno] non di neoliberale mondano”, mi ha etichettato il suo Venmo. Gli ho inviato la ricevuta.È morto improvvisamente, ha detto sua madre. Ho passato quella notte sdraiata e il giorno dopo in trance. La sera seguente, ho scritto a David, che era rimasto uno degli amici più stretti di Charles, per chiedergli se avesse avuto notizie dalla famiglia di Charles. Quando disse di no, lo chiamai per dargli la notizia. (Anche David è uno pseudonimo, su sua richiesta). Circa un’ora in una conversazione piena di tentativi di articolare quanto fosse speciale Charles, ha tirato fuori “Cat Person”. “Era sempre così sconvolto dal fatto che lei ti avesse coinvolto”, ha detto. Feci una pausa, per capire cosa potesse significare. Avevo passato gli ultimi tre anni a cercare di convincermi che fosse solo una coincidenza assurda.“Charles la conosceva?” Chiesi. Sì, mi disse David. La conosceva.Quando ho finito di parlare al telefono con David, mi sono sentita stranamente euforica. Nel mezzo del mio dolore, mi resi conto per la prima volta che i miei sospetti erano stati veri – potevo finalmente dire con certezza che “Cat Person” riguardava me. Mentre la notte passava, il mio petto si stringeva. Nel giro di poche ore, lo strano brivido che avevo provato fu sostituito dal disgusto, poi dalla rabbia. Ho immaginato Roupenian scorrere i miei account sui social media, raccogliendo dettagli su di me. Mi sentivo invasa.Quando andai a letto, stavo pensando a come mettermi in contatto con la Roupenian. Volevo urlarle contro. Ma quando ho provato a immaginare cosa avrei voluto dire, non ero sicura.

***Quando le è stato chiesto nelle interviste che cosa ha ispirato “Cat Person”, la Roupenian ha detto che è nato da un’esperienza che ha avuto a metà dei suoi 30 anni con un uomo che ha incontrato online. Ma ha anche insistito, ripetutamente, sulla sua finzione. “Non è autobiografico, anche se molti dei dettagli e delle note emotive vengono dalla vita”, ha detto al New York Times. La storia sembra così intima e naturalistica che è facile capire perché Roupenian ha voluto tracciare una linea qui, soprattutto dato quanto velocemente molti lettori sono stati a supporre che la trama è presa dalla sua vita.“Cat Person”, e la sua ricezione culturale, si sente connesso al più ampio dibattito letterario sull'”autofiction” – una scrittura che, nel suo stile crudo e confessionale, sembra confondere i confini tra il reale e l’inventato. Il bestseller di Susan Choi del 2019 Trust Exercise era in parte una racconto di formazione su una scuola superiore di arti dello spettacolo e in parte un commento puntuale sull’idea stessa di autofiction: in particolare, sulla questione di “chi possiede una storia”, come ha detto Katy Waldman in un saggio del New Yorker. In un recente saggio del New York Times Book Review intitolato “Our Autofiction Fixation”, la scrittrice Jessica Winter scrive della fiducia con cui gli estranei presumono che la sua narrativa descriva la sua vita. “L’aspettativa che la narrativa sia autobiografica è comprensibile per la semplice ragione che gran parte di essa lo è”, scrive. Ma aggiunge: “C’è qualcosa di subdolo nell’usare le dichiarazioni personali degli autori come uno strumento Captcha per verificare la risonanza emotiva del loro lavoro”. Le autrici tendono ad attirare queste supposizioni dei lettori con una frequenza speciale. È chiaro che Roupenian lo sa in prima persona.Mi sono chiesta molto sulla linea di demarcazione tra fiction e non fiction, e quale licenza sia effettivamente concessa dall’atto di etichettare qualcosa come fiction. Mi sono chiesta perché Roupenian possa aver scelto di non cambiare nemmeno alcuni dettagli chiave su me e Charles – il mio posto di lavoro, la mia città natale, il suo aspetto, il luogo del nostro primo appuntamento. A volte mi sono convinta che voleva farci sapere che si trattava di noi. Ma poi mi ricordo che quando ha scritto “Cat Person”, era ancora nel suo programma MFA. Nessuno sapeva il suo nome. Presentare una storia al New Yorker era un azzardo, e un pezzo di narrativa breve letteraria non era mai diventato virale in questo modo.Fu solo sei mesi dopo la morte di Charles che finalmente trovai il coraggio di mandare un’email a Roupenian. Non ero sicura se avrebbe negato tutto, o se si sarebbe arrabbiata, o se non mi avrebbe risposto affatto. Da quello che avevo capito da David, lei e Charles non si erano tenuti in contatto, quindi presumevo che non sapesse della sua morte. Dopo che il mio editore ha contattato per primo, facendole sapere di questo saggio, ho scritto un breve messaggio chiedendole se sarebbe stata disposta a parlare al telefono. Mi ha risposto dicendo che voleva prendersi del tempo per pensare e che mi avrebbe contattato di nuovo presto. Poi è arrivata una nota più lunga.

“Cara Alexis”, ha iniziato. “Ho passato gli ultimi giorni a lottare con la questione di come bilanciare ciò che è giusto per me con ciò che ti devo”.

Quando vivevo ad Ann Arbor, ho avuto un incontro con un uomo. Ho appreso in seguito, dai social media, che quest’uomo aveva precedentemente una fidanzata molto più giovane. Ho anche appreso una manciata di fatti su di lei: che lavorava in un cinema, che era di una città adiacente ad Ann Arbor, e che era una studentessa della stessa scuola che frequentavo io da laureando. Usando questi fatti come punto di partenza, ho poi scritto una storia che era principalmente un lavoro di immaginazione, ma che attingeva anche alle mie esperienze personali, sia passate che presenti. In retrospettiva, ho sbagliato a non tornare indietro e rimuovere quei dettagli biografici, specialmente il nome della città. Non farlo è stato imprudente.

Ha continuato a sottolineare che non aveva mai avuto accesso a nessuna informazione sulla mia vita personale oltre a quella. Ha chiarito che non pensava che fosse giusto caratterizzare il personaggio di Margot come completamente basato su di me. Ma ha continuato: Posso assolutamente capire perché l’inclusione di quei dettagli nella storia possa causarle un dolore e una confusione significativi, e non so dirle quanto mi dispiace per questo. Spero che non ci sia bisogno di dire che non è mai stata mia intenzione, e farò quello che posso per rimediare a qualsiasi danno causato. Non ero preparata per la quantità di attenzione che la storia ha ricevuto, e non ho sempre saputo come gestirne le conseguenze, sia per me che per altre persone. … È sempre stato importante per il mio benessere tracciare una linea chiara, in pubblico, tra la mia vita personale e la mia fiction. Questa è una questione non solo di privacy ma di sicurezza personale. Quando uscì “Cat Person”, fui il bersaglio di un’immensa quantità di rabbia da parte di lettori maschi che sentivano che il personaggio di Robert era stato trattato ingiustamente. Ho sempre sentito che la mia insistenza sul fatto che la storia era interamente narrativa, e che non stavo accusando nessun individuo della vita reale di comportarsi male, fu tutto ciò che si frappose tra me e un’esplosione non solo di rabbia ma potenzialmente di violenza.

Mi ci sono voluti alcuni giorni per elaborare completamente ciò che aveva scritto. Ho apprezzato che fosse dispiaciuta. Potevo capire quanto si sentisse impreparata e sopraffatta da quanta attenzione ricevesse la “Cat Person”. Ma ero anche profondamente frustrata. Potevo percepire nella sua email che sperava che io potessi sentirmi in colpa per aver potenzialmente incoraggiato la rabbia mal indirizzata dei suoi lettori maschi. Ed ero arrabbiata, ancora – che qualcuno che sa così intensamente cosa vuol dire vedere i tuoi lettori fraintendere la finzione come autobiografia avrebbe trascinato altri, a loro insaputa, in quel disagio. Più che altro, mi ha scioccato vedere che anche Roupenian si sentiva nervosa. Leggendo la sua lettera, ho capito per la prima volta che non ero così impotente in tutto questo come avevo pensato. Avevo passato gli ultimi mesi sentendomi, francamente, troppo spaventata dalla sua fama e dai fan della sua storia per considerare di parlare pubblicamente della mia esperienza. Ma è venuto fuori che anche lei stava lottando. (Dopo aver inviato l’email, l’ho contattata di nuovo per dirle che Charles era morto, dato che volevo assicurarmi che non lo venisse a sapere leggendo questo saggio; Roupenian ha chiesto di mantenere quella conversazione telefonica segreta).

Siamo tutti narratori inaffidabili. A volte, con mio disappunto, mi trovo incline a fidarmi più di Roupenian che di me stessa. Charles era stato davvero patetico e sfruttatore, e io semplicemente non l’avevo capito perché io, come Margot, ero giovane e ingenua? Era diventato vendicativo e possessivo dopo la nostra rottura, ma io l’avevo semplicemente rimosso per andare avanti con la mia vita? La storia è così disinvolta e sicura, che aiuta il lettore a vedere cose che Margot stessa non vede. A dicembre, David mi ha detto che Charles ha tenuto il suo vecchio iPhone anche dopo averne preso uno nuovo, in modo da poter riguardare di tanto in tanto i suoi vecchi messaggi con Kristen per vedere se era stato davvero uno stronzo. A volte è più facile credere alla storia che tutti conoscono piuttosto che a quella che non conoscono.

Non sono sicura di come la Roupenian abbia raccolto così tante informazioni dai soli social media, né sono sicura che Charles le abbia detto qualcosa su di me, ma ha azzeccato molte cose. Ha colto il modo in cui Charles trasaliva quando veniva preso in giro, il modo in cui non sopportava di essere deriso. Quanto fosse sensibile. Il modo in cui entrambi eravamo preoccupati che l’altro si vergognasse della nostra relazione, e come evitavamo i posti dove avrei potuto incontrare i compagni di classe e finivamo invece per incontrare i miei assistenti. Ha indovinato il modo in cui ero intimidita dai miei colleghi al Michigan Theater, temendo di non essere abbastanza intelligente per esprimere le mie opinioni a loro. Ha menzionato ripetutamente la sala da pranzo e i dormitori (cose che Charles e io fingevamo non fossero centrali nella mia vita) per sottolineare la differenza di età. Soprattutto, ha capito che la dinamica del potere andava in entrambe le direzioni: Charles era il mio punto di accesso ad un mondo completamente nuovo di cultura e una fuga da una vita in cui non mi inserivo, ma con la mia giovinezza – il modo in cui avevo tutta la vita davanti – avevo potere anche su di lui.

La mia relazione con Charles è stata piena di vergogna causata da persone che presumevano il peggio – un uomo predatore che affermava il suo potere su una ragazza innocente. Ma coloro che conoscevano bene Charles sapevano quanto rispettoso e premuroso potesse essere. In un Memorial Zoom dopo la sua morte, una mezza dozzina di persone in tutto il paese ha detto qualcosa del tipo: “Ero in un posto buio, poi Charles ha detto: ‘Ehi, vieni a vivere con me’, e ha cambiato le cose”. Nonostante le sue ansie e insicurezze sociali, il Charles che conoscevo faceva spazio alle persone. Era più nel suo elemento quando mostrava a qualcuno di nuovo la città, o pazientemente insegnava a un gruppo come giocare a un gioco da tavolo, avendo studiato le regole in anticipo.

Ciò che è difficile nell’avere la propria relazione riscritta e memorizzata nel racconto più virale di tutti i tempi è la sensazione che milioni di persone ora conoscano quella relazione come descritta da un estraneo. Nel frattempo, io sono sola con i miei ricordi di ciò che è realmente accaduto, proprio come ogni morte ti lascia il peso della responsabilità di conservare le parti di una persona che solo tu conoscevi.