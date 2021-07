Champions Don’t Go, al Barça non va giù l’apartheid in Israele

L’azione di boicottaggio fa saltare la partita del FC Barcelona in Israele contro la squadra tifata da Netanyahu

Il proprietario del club Beitar, Moche Hogeg, ha informato che la partita con il FC Barcelona, in programma il 4 agosto è stata cancellata. Ha espresso la sua “grande tristezza” per quella che considera una rivendicazione “politica” del club di Barcellona, che si è opposto a giocare ad Al Quds (Gerusalemme). Il club, che è il preferito dell’ex primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, ha guadagnato notorietà per il razzismo dei suoi tifosi e i loro canti di “morte agli arabi”. Israele ha occupato Gerusalemme Est nella guerra del 1967, l’ha annessa con una mossa non riconosciuta a livello internazionale e considera l’intera città la sua capitale.

La cancellazione della partita arriva nel contesto di una campagna globale di boicottaggio chiamata Champions Don’t Go. Questa campagna ha chiesto che la partita all star maschile tra i club di Barcellona e Real Madrid non avesse luogo, giustificando il calcio come uno dei luoghi in cui l’occupazione è normalizzata.

Le autorità del FC Barcelona Club non hanno ancora rilasciato dichiarazioni pubbliche. Il sindaco di Al Quds, Moshe Lion, ha detto che alle squadre che vogliono “boicottare” l’apartheid dovrebbe essere vietato l’ingresso. Hogeg, che ha acquistato la squadra nel 2018, si è impegnato a combattere il razzismo e ad allontanare i tifosi anti-palestinesi del club. In una lettera all’organo di governo mondiale FIFA, il presidente della PFA, la federcalcio palestinese, Jibril Rajoub ha detto che Gerusalemme è stata dichiarata città divisa in una risoluzione delle Nazioni Unite e che gli avversari previsti del Barcellona, il Beitar Jerusalem, sono un club razzista. “Anche se non abbiamo il diritto di dire a nessun club come organizzare le sue partite amichevoli, abbiamo il diritto di opporci alla scelta di Gerusalemme come sede della partita proposta”, ha detto Rajoub nella lettera citata da Al Jazeera, che è stata indirizzata anche agli organi di governo europei e asiatici del calcio, UEFA e AFC. “Secondo il diritto internazionale, Gerusalemme è una città divisa e la sua parte orientale è considerata terra palestinese occupata, il che dà alla Palestinian Football Association la giurisdizione su qualsiasi attività calcistica che si svolge in questa parte”, ha continuato. La partita è stata programmata nel quartiere di Malha, il sito di un villaggio palestinese che è stato etnicamente ripulito dai paramilitari sionisti nel periodo precedente alla creazione di Israele nel 1948. I club calcistici palestinesi avevano anche scritto al Barcellona invitandolo a non giocare a Gerusalemme.

Negli ultimi anni ci sono stati diversi successi delle campagne BDS (Boicottaggio, Disinvestimento e Sanzioni). Nel 2018 la nazionale maschile di calcio del territorio chiamato Argentina si è ritirata dal giocare un’amichevole in Israele e nello stesso anno la famosa attrice e cantante Natalia Oreiro ha cancellato uno spettacolo previsto a Tel Aviv.

Più recentemente, dopo il devastante bombardamento del popolo palestinese nella Striscia di Gaza, che ha lasciato più di duecento morti e quasi duemila feriti, artisti come Asian Dub Foundation, Rage Against the Machine, Patti Smith, The Strokes, System of a Down e altri 630 hanno rilasciato una dichiarazione di solidarietà con la Palestina, appoggiando la richiesta di boicottaggio culturale.

La maggior parte della base di fan di Beitar è composta da gruppi di odio e pro-genocidio del popolo palestinese, scrive Guillermo Martinez. Il Beitar Gerusalemme è anche l’unico grande club di calcio israeliano a non aver mai ingaggiato un giocatore palestinese o arabo nella sua rosa – un fatto di cui gli ultras del club, noti come La Familia, sono orgogliosi. Lo sceicco Hamad bin Khalifa Al Nahyan, membro della famiglia regnante di Abu Dhabi, aveva acquisito una quota del 50% del Beitar, ma è stata congelata a causa di un’inchiesta sulle finanze dello sceicco. Il BDS è un movimento pacifico e globale che prende spunto dalla lotta contro l’apartheid in Sudafrica e agisce in solidarietà con il popolo palestinese e contro l’occupazione israeliana e il regime di apartheid.