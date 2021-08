Erdogan fa bruciare la Turchia e infiamma il razzismo anti curdo

Mentre il sud brucia, i curdi sono vittime di attacchi razzisti alimentati da voci sul loro ruolo negli incendi. Il vento cattivo sula società turca [Zafer Sivrikaya]

Istanbul (Turchia) – Di fronte a record storici di calore, la Turchia è nella morsa delle fiamme dalla fine di luglio. Gli incendi stanno devastando il sud del paese, con le zone turistiche di Bodrum, Marmaris e Antalya particolarmente colpite. Lungo tutta la costa mediterranea, si susseguono le immagini di turisti evacuati in fretta e furia, trascinando le loro valigie su ruote con uno sguardo sofferente.

Soprattutto, mentre decine di migliaia di ettari vengono bruciati, gli abitanti mettono in discussione la lentezza e la mancanza di efficienza dei servizi statali. L’opposizione ha denunciato la mancanza di aerei che lanciano bombe d’acqua, gli unici a volte in grado di combattere efficacemente le fiamme.

In mezzo a questa costernazione generale, una voce è sorta rapidamente: tanti incendi, nello stesso momento, in zone così turistiche, era il risultato di un sabotaggio, i terroristi del PKK (la guerriglia curda) e i loro sostenitori infiltrati nella popolazione volevano bruciare il paese. La folle voce sta facendo il giro, condivisa centinaia di migliaia di volte su Twitter.

Nelle zone colpite, gruppi di uomini scendono in strada, armati, controllando le identità. Si moltiplicano le scene di caccia all’uomo e i linciaggi di presunti piromani: meglio non essere curdi o avere un’auto immatricolata nell’est del paese, o si viene immediatamente sospettati.

Tuttavia, nessuna rivendicazione è stata fatta dai guerriglieri, nessun arresto è stato effettuato, ma il presidente della Repubblica, Recep Tayyip Erdogan, sembra dare credito alla voce: “Se identifichiamo tracce di terrorismo dietro questi eventi, e abbiamo indicazioni in tal senso, faremo ciò che è necessario, a qualunque costo”, ha dichiarato il capo dello Stato.

Venerdì 30 luglio, verso le 19, nella città molto conservatrice di Konya, roccaforte della coalizione islamico-nazionalista al potere, un uomo è entrato nel cortile della casa della famiglia Dedeoglu. La famiglia Dedeoglu, curdi della città nord-orientale di Kars, vive a Konya da 15 anni e intende rimanere, anche se deve affrontare l’ostilità dei vicini. Lanciano petardi in giardino, salgono in dieci sul tetto per urinare verso la nostra casa […] Dicono che non vogliono curdi qui, temiamo per la nostra sicurezza”, ha detto Baris Dedeoglu al media online Gazete Duvar, dopo un violento attacco alla loro casa a maggio, quando una folla di diverse decine di persone, alcune armate di coltelli e sbarre di ferro, ha attaccato la loro casa, ferendo gravemente diversi membri della famiglia.

La maggior parte degli aggressori sono stati rilasciati immediatamente, tranne tre, tra cui un vicino, Ayse Keles, che è stato brevemente detenuto. È stato suo fratello che venerdì sera ha fatto irruzione nel cortile con un sacchetto di plastica in mano. Sulla telecamera di sorveglianza installata dai Dedeoglu dopo il loro attacco, si può vedere che estrae una pistola dalla borsa. La famiglia si precipita per cercare di portargliela via, lui spara, uccidendo freddamente i feriti e poi cerca di dare fuoco alla casa con una tanica di benzina che prende dalla sua auto. Sette membri della famiglia sono stati uccisi. Il giorno dopo, le autorità e la stampa filogovernativa hanno respinto la teoria di un crimine razzista, citando una disputa decennale tra vicini di casa per un gatto. “Il crimine razzista è ovvio”, dice Abdurrahman Karabulut, l’avvocato della famiglia. “Nell’attacco di maggio, gli assalitori hanno dichiarato apertamente di essere di estrema destra. Questo non sarebbe successo se le autorità avessero accolto la mia richiesta di protezione per conto dei miei clienti, o se lo stato non avesse permesso l’impunità e il fiorire di crimini razzisti.

Nove giorni prima, a venti chilometri di distanza, nel villaggio di Çarikli, un’altra famiglia curda è stata attaccata da una folla di più di cinquanta persone, ferendo mortalmente uno dei suoi membri, Hakim Dal. La famiglia Dal era stata anche vittima di attacchi razzisti per diversi anni, ma la stampa ha parlato di un “conflitto per le aree di pascolo”.

Un brutto vento soffia sulla società turca, alimentato dalle bare dei soldati che tornano regolarmente nel paese dal nord della Siria e dal nord dell’Iraq, dove le autorità sembrano più determinate che mai a risolvere militarmente la “questione curda”, e dalle parole dei leader politici.

“Questo potere ama dividere, è costruito sulla polarizzazione e moltiplica le divisioni, tra chierici e laici, tra aleviti [un culto eterodosso turco derivato dallo sciismo – ndr] e sunniti, tra turchi e curdi. Di fronte a questo, i partiti dell’opposizione e le organizzazioni della società civile devono stare insieme, non solo per i curdi ma per il futuro della democrazia in questo paese”, dice Hüda Kaya, deputato dell’HDP, il partito che riunisce i filocurdi e anche la sinistra turca.

HDP, la bestia nera del presidente Erdogan

Come terza forza politica in parlamento, questo partito è diventato la bestia nera del presidente Erdogan. Regolarmente designato come “nido di terroristi”, l’HDP vede i suoi uffici in tutto il paese attaccati a intervalli regolari.

Il 17 giugno, un uomo armato, aperto sostenitore dell’estrema destra (il partito ultranazionalista MHP fa parte della coalizione di governo insieme all’AKP di Erdogan), ha fatto irruzione negli uffici dell’HDP nella città di Izmir. Sperando di imbattersi in una riunione, ha trovato solo il giovane Deniz Poyraz, un funzionario del partito, a cui ha sparato mortalmente sei volte. Pochi giorni dopo, il 21 giugno, la Corte costituzionale turca ha accettato di esaminare il caso dello scioglimento dell’HDP e il divieto di attività politica di 450 delle sue figure principali, tra cui il deputato Hüda Kaya.

Il cosiddetto “processo di Kobane”, il fulcro del sistema giudiziario contro l’HDP, dovrebbe riprendere il 20 settembre. Centottanta persone, tra cui l’ex leader carismatico del partito Selahattin Demirtas, che è in prigione dal novembre 2016, sono presenti. Nell’ottobre 2014, avevano invitato la popolazione del paese a manifestare contro l’immobilismo della Turchia e il suo rifiuto di aprire la frontiera per permettere ai volontari di partecipare alla difesa della città curda in Siria di fronte all’avanzata delle truppe dello Stato Islamico. Gli scontri di strada tra manifestanti, polizia, milizie di estrema destra e islamisti curdi hanno lasciato 46 morti.

Nonostante la sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo del 22 dicembre 2020, che ha stabilito che le dichiarazioni fatte all’epoca da Selahattin Demirtas rientrano nell’ambito della libertà di espressione, e ha ordinato il suo rilascio e il pagamento di una multa per risarcire i danni morali, l’ex presidente dell’HDP e i suoi coimputati sono perseguiti dalla giustizia penale turca. “E non è una coincidenza che questo processo si svolga ora. Perché abbiamo aspettato sette anni per provare questi fatti? Questo processo è destinato ad aprire la strada alla messa al bando dell’HDP. Cercheranno di pasticciare in pochi mesi e poi bandire il partito sulla base di questo processo”, ha detto Ezgi Güngördü, un avvocato degli imputati.

“Stanno cercando di far sprofondare il paese nel caos. Dobbiamo mantenere il sangue freddo e non cadere nella trappola”, avverte Hüda Kaya, mentre il bacio della morte dato dall’estrema destra all’AKP entrando nella coalizione di governo proibisce al presidente Erdogan qualsiasi politica di distensione o ritorno al processo di pace.

Di fronte a un calo significativo della sua popolarità, il leader turco potrebbe essere tentato di continuare a giocare la carta anti-curda per cercare di solidificare la sua base, dividere l’opposizione e distrarre l’opinione pubblica dalla crisi ecologica ed economica che sta scuotendo il paese. Visibilmente sopraffatto, alla fine si è recato nella regione colpita dal fuoco, senza promettere nulla di concreto o fornire una delle sue solite performance carismatiche.

Appollaiato sul tetto di un autobus, ha semplicemente lanciato bustine di tè alla folla come estintori. “Erdogan sta perdendo colpi, il suo comportamento è sempre più erratico e irrazionale, potrebbe diventare pericoloso”, ha detto il deputato Hüda Kaya.