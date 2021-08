Afghanistan, dai talebani segnali di guerra civile permanente

L’Afghanistan dopo vent’anni di occupazione occidentale. La vittoria dei talebani è un impulso al settarismo in tutta la regione [Farooq Tariq]

È ormai evidente che l’imperialismo statunitense ha perso tutti i suoi investimenti umani e finanziari in Afghanistan. I talebani hanno occupato l’Afghanistan quasi senza combattere. Quello che è stato speso in Afghanistan in nome dello sviluppo, della “democrazia” e dell’addestramento delle forze armate negli ultimi 20 anni non ha precedenti nella storia del mondo.

Secondo il Cost of War Project, gli Stati Uniti hanno versato 2226 miliardi di dollari in Afghanistan. Questo denaro avrebbe potuto fornire istruzione di base e assistenza sanitaria in tutto il mondo. Secondo un rapporto del 2020 del Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti, gli Stati Uniti hanno speso 815,7 miliardi di dollari in spese di guerra. Il debito estero totale del Pakistan è attualmente di 116 miliardi di dollari, è 7 volte di più del debito estero totale del Pakistan. Nonostante abbia fatto così tanto, il frettoloso ritiro degli americani dall’Afghanistan e il crollo del governo di Ashraf Ghani implica che tutti gli investimenti degli Stati Uniti siano stati consegnati ai talebani, senza che sia stata sparata una sola pallottola.

Le vittime di questa guerra possono essere stimate dal fatto che nell’aprile 2021, 47.235 civili, 72 giornalisti e 444 operatori umanitari erano stati uccisi in questa guerra. Anche 66.000 soldati afgani sono stati vittime di questa guerra.

Gli Stati Uniti hanno perso 2.442 soldati e 20.666 sono stati feriti. Inoltre, 3.800 addetti alla sicurezza privata sono stati uccisi. Soldati di 40 paesi prendevano parte alle forze afgane della NATO. Di questi, 1.144 soldati sono stati uccisi.

Il numero di persone che hanno cercato rifugio fuori dal paese è di 2,7 milioni, mentre 4 milioni sono state sfollate internamente. L’imperialismo statunitense si è sontuosamente prestato per finanziare questa guerra. Si stima che abbia pagato 536 miliardi di dollari solo in interessi. Inoltre, ha speso 296 miliardi di dollari in spese mediche e di altro tipo per le truppe da combattimento di ritorno.

Gli 88 miliardi di dollari spesi per addestrare i 300.000 soldati afgani che si arrendono senza combattere, e i 36 miliardi di dollari spesi per progetti di ricostruzione come dighe, autostrade, ecc., 9 miliardi di dollari sono stati spesi come compensazione perché gli afgani non coltivassero il papavero e vendessero eroina.

Gli americani pensavano che lo sviluppo avrebbe persuaso gli afgani a non schierarsi con i talebani. Ma questo non è successo (anche se la popolarità dei talebani era discutibile) e nemmeno ha sradicato la povertà. Attualmente, il tasso di disoccupazione in Afghanistan è del 25% e il tasso di povertà del 47%. Queste sono le stime della Banca Mondiale.

Anche se alcuni progressi umani sono stati fatti. Per esempio, l’età media è passata da 56 a 64 anni, e il numero di bambini che muoiono prima dei 5 anni si è dimezzato. L’alfabetizzazione è aumentata dall’8% al 43%. L’89% ha accesso all’acqua potabile nelle città. Prima era solo il 16%.

Ora tutto quello che gli americani hanno speso cadrà nelle mani dei talebani. I soldati afgani lasciano le loro armi e fuggono, quelle armi sono cadute nelle mani dei talebani. I talebani non occupano più l’Afghanistan del 1996 ma l’Afghanistan del 2021, dove sono stati investiti trilioni di dollari.

Questa sconfitta degli americani non può essere paragonata al ritiro dell’Unione Sovietica dall’Afghanistan dopo gli accordi di Ginevra del 1986. Le forze e gli uomini addestrati dall’URSS sopravvissero al governo altri 3 anni dopo la loro partenza. Qui Ashraf Ghani & Co. sono caduti in pochi giorni dopo l’inizio dell’offensiva talebana dopo il ritiro delle forze americane e della NATO.

La lezione storica dell’Afghanistan è che le forze create dall’intervento militare diretto di forze straniere non possono difendere il paese.

La permanenza delle forze sovietiche è durata 10 anni e ha fallito. Per 20 anni, le forze USA e NATO sono rimaste di stanza in Afghnanistan, il loro esercito afgano addestrato si è disperso senza combattere.

La ragione è chiara: il popolo e i soldati afgani non avevano alcuna base ideologica per combattere.

Ashraf Ghani & Co. sono stati coinvolti in una mega corruzione. La divisione di classe era netta. Gli afgani non combattevano per gli americani, come potevano combattere per i loro agenti.

Ashraf Ghani & Co. rappresentano la peggiore forma di capitalismo. I talebani, invece, che nonostante tutta la loro brutalità, sono stati capaci di sfruttare abilmente la religione. Avevano un’idea di stato religioso. Ashraf Ghani non ha mai saputo chiarire quale stato volesse.

La vittoria dei talebani è una brutta notizia per i progressisti di tutto il mondo. La critica agli agenti americani non è intesa come un sostegno ai talebani. L’opposizione a entrambi continuerà. Solo la vittoria di un’ideologia socialista veramente democratica può fermare il futuro spargimento di sangue in Afghanistan.

La vittoria dei talebani non è un segno di pace ma un messaggio di guerra civile perpetua. L’istituzione di un altro stato fanatico religioso in Asia meridionale promuoverà il settarismo religioso in tutta la regione e le misure anti-pace continueranno.

*Farooq Tariq è il portavoce nazionale dell’Awp, formato nel novembre 2012 quando l’Awami Party, il Labour Party e il Workers Party si sono fusi per formare l’Awami Workers Party (AWP) in uno sforzo senza precedenti per costruire una vera alternativa di sinistra alle forze politiche mainstream in Pakistan. Il programma del partito è stato progettato per riunire le lotte disparate di lavoratori, contadini, studenti, donne e minoranze etniche e religiose in Pakistan sotto la bandiera di una politica genuinamente democratica e socialista.