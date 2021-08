Afghanistan, la precarietà delle Ong

In Afghanistan le Ong vogliono restare. Ma non sanno come tra istruzioni fluttuanti dei talebani e un sistema bancario in crisi [Justine Brabant]

Che aspetto ha l’aiuto internazionale in uno stato sotto il dominio dei talebani?

Le organizzazioni non governative e le agenzie dell’ONU lo stanno ripetendo da una settimana: resteranno in Afghanistan perché migliaia di afghani hanno bisogno di loro. “Stay and deliver, Rimanere e provvedere” è il loro motto al momento.

“Nelle ultime settimane, le operazioni umanitarie sono continuate nonostante la complessità della situazione nelle province e sono riprese a Kabul. Questo include il sostegno alle scuole che stanno riaprendo, la fornitura di medicine e servizi sanitari, cliniche mobili, cibo e acqua potabile per esempio”, ha detto a Mediapart Isabelle Moussard Carlsen, il capo dell’ufficio OCHA (Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari) in Afghanistan.

Ma le modalità concrete di questo aiuto rimangono in gran parte indefinite, così come le linee rosse che gli umanitari si porranno nei confronti delle nuove autorità.

I pick-up continueranno a girare, i donatori continueranno a finanziare campagne di salute pubblica o di aiuto alimentare, e i cartelli firmati dalle agenzie delle Nazioni Unite continueranno a fiorire all’entrata delle città. Ma sarà possibile distribuire beni di prima necessità nei villaggi hazara? Saranno in grado di finanziare le scuole non confessionali? Le donne medico o infermiere potranno continuare a lavorare?

I primi giorni del nuovo “emirato islamico” hanno portato poche risposte a queste domande. Le ONG mediche di emergenza, quelle che hanno avuto il contatto più diretto con i talebani a causa della loro presenza vicino ai combattimenti, testimoniano il desiderio di questi ultimi di rassicurarli – ma anche un discorso che varia da una regione all’altra.

“Nelle cinque province in cui siamo presenti, appena i talebani sono arrivati in città, sono andati negli ospedali e hanno detto alle nostre squadre che erano lì di continuare a lavorare, che avrebbero rispettato gli ospedali”, riferisce Claire Ha Duong, vice capo delle operazioni di Medici senza frontiere (MSF).

“Siamo stati in contatto con loro per molto tempo. Hanno i nostri numeri. Ci hanno chiamato e ci hanno detto: ‘Andate avanti, andate avanti’. Sentiamo che vogliono che sia tutto come al solito”, riferisce anche Erwan Le Grand, vice direttore generale di Première Urgence – Aide Médicale Internationale (PU-AMI).

Ma la situazione non è ovviamente ordinaria. Dietro i discorsi rassicuranti, alcune richieste piuttosto particolari sono venute a ricordarci che i talebani non sono sindaci o governatori come gli altri.

“Ci hanno chiesto che il nostro personale femminile sia accompagnato da un mahram – un parente maschio”, dice Erwan Le Grand. “Abbiamo detto di no per il momento, e non hanno insistito. L’ONG francese gestisce attualmente progetti di salute sessuale e riproduttiva in Afghanistan. Le nuove autorità talebane non hanno discusso l’argomento con PU-AMI. Ma lo avrebbero fatto con altre organizzazioni.

Questa differenza di trattamento a seconda della regione e dell’interlocutore suggerisce che, nonostante una certa organizzazione (nelle regioni che controllavano, i Talebani avevano installato “commissari per le ONG” e “commissari per la salute”), il nuovo governo non ha ancora definito la sua politica nei confronti degli umanitari.

“C’è una sorta di vaghezza, varia da una provincia all’altra. Abbiamo l’impressione che le autorità con cui siamo in contatto non abbiano istruzioni molto precise a livello centrale”, analizza Erwan Le Grand.

Negoziati perpetui

Questa “vaghezza” riguarda anche questioni che saranno cruciali per la salute degli afghani nei prossimi mesi. Cosa succederà alle campagne di vaccinazione contro il Covid-19, dato che i talebani hanno in passato vietato le vaccinazioni contro la poliomielite – considerate strumenti di un complotto anti-musulmano?

I segnali sono piuttosto negativi al momento: le infermiere della PU-AMI sono state arrestate qualche giorno fa mentre effettuavano le vaccinazioni. “In una provincia del nord, le autorità talebane hanno detto qualche giorno fa che stavano vietando la vaccinazione. Ma ancora una volta, non c’è un’istruzione centrale”, dice il vice direttore generale di PU-AMI.

In attesa di queste famose istruzioni, ognuno espone i suoi limiti e ricorda i suoi principi. Possibili richieste dei talebani per le dipendenti donne? “Vedremo quando verrà fuori. Cercheremo di negoziare. In generale, ci adattiamo. In tutte le aree in cui siamo presenti, i negoziati sono in corso”, dice una pragmatica Claire Ha Duong di MSF. Alcuni di questi negoziati e i dilemmi etici che sollevano sono stati raccontati in un libro (Agir à tout prix?, La Découverte, 2011) e in questo lungo articolo del 2015 sul lavoro di MSF nelle aree controllate da Al-Qaeda o dallo Stato Islamico.

I “medici francesi”, come altri, hanno già lavorato sotto il regime talebano tra il 1996 e il 2001, senza che la questione di avere donne tra i loro dipendenti fosse un problema, sottolinea.

“Abbiamo già avuto in passato richieste di presenza di mahram da parte dei talebani. In questi casi, negoziamo. Siamo pronti a discuterne. D’altra parte, la nostra linea rossa sarebbe quella di sentirsi dire: “Non potete più trattare le donne”, o di sentirsi dire chi dobbiamo trattare. Sarebbe inaccettabile”, dice Erwan Le Grand di PU-AMI.

Nella battaglia contro gli islamisti, non tutte le organizzazioni hanno lo stesso peso o lo stesso spazio di manovra. “C’è ovviamente una grande differenza tra le ONG internazionali, che hanno le risorse per pubblicizzare eventuali problemi, e le ONG locali, che fanno del loro meglio in un contesto molto complicato”, sottolinea Abdullah Ahmadi, presidente di un collettivo di organizzazioni della società civile afgana (il Civil Society Joint Working Group).

Secondo le prime osservazioni di Ahmadi, le ONG che lavorano nel settore sanitario sono meno colpite di quelle che lavorano su questioni sociali, diritti umani, diritti delle donne o costruzione della pace. Molti dei dipendenti di questi ultimi hanno preferito fuggire dal paese quando possono.

Sistema bancario fallito

Per coloro che rimangono, le sfide vanno oltre la negoziazione con i talebani per ottenere il permesso di lavorare. In uno stato che è stato messo a soqquadro in poche settimane, i dati di ieri sono diventati sfide insondabili. I permessi di soggiorno del personale espatriato saranno ancora considerati validi? C’è qualcuno nella torre di controllo dove gli aerei devono atterrare per andare a rifornire di medicinali i centri sanitari? Qual è lo stato delle piste?

L’incertezza pesa anche sul personale presente. Nel caos degli ultimi giorni prima della presa di Kabul, molti afgani hanno scelto di fuggire o nascondersi. I lavoratori delle ONG non facevano eccezione – alcuni sentivano che il loro lavoro con gli occidentali poteva essere motivo di rappresaglie talebane.

Stiamo ancora cercando di trovare parte del nostro personale”, dice Claire Ha Duong di MSF. Alcuni di loro sono partiti per portare in salvo le loro famiglie durante i bombardamenti. Alcuni sono tornati, altri non sono ancora tornati, credo che alcuni siano dovuti fuggire per sempre. Altri vorrebbero farlo ma per il momento continuano a lavorare… C’è una vera preoccupazione tra le nostre equipe.

Infine, ma non meno importante, c’è l’incertezza del denaro. Il paese, sotto pesanti sanzioni finanziarie, è soffocato. La maggior parte delle banche non funziona più. Diversi dirigenti di ONG dicono che non possono più fare trasferimenti o ritirare contanti. I dipendenti chiedono di non essere più pagati in afghanis, il cui valore si è svalutato troppo. Come pagare i fornitori e i dipendenti? “Siamo rimasti ai trasportatori di valigie, ma non durerà a lungo, dovremo trovare una soluzione…” sospira un umanitario.

Anche se i distributori automatici funzionassero di nuovo, i programmi di aiuto sarebbero finanziati? Il sistema sanitario afgano è stato sostenuto a distanza dai donatori internazionali, non tutti hanno indicato se continueranno a finanziare i programmi sotto il governo talebano.

Abbiamo preoccupazioni reali sul finanziamento del sistema sanitario e sul funzionamento del sistema bancario”, ha confermato Erwan Le Grand. Possiamo discutere quanto vogliamo con i talebani [sulle condizioni di lavoro delle ONG], ma se non ci sono più banche, non servirà a molto…”.