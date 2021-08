La terza campagna di Bernie Sanders

I democratici, compreso Biden, sanno che hanno bisogno di Sanders. Questo gli dà una leva che non ha mai avuto prima [John Nichols]

BURLINGTON, VT – Bernie Sanders non vuole essere scambiato per un ottimista. “Sono un tipo da bicchiere mezzo vuoto”, brontola, mentre lavora tra le pile di documenti di bilancio che sono sparsi sulla scrivania del suo spartano ufficio al terzo piano di un edificio di 123 anni in mattoni rossi all’estremità nord del centro di Burlington. Questa è l’immagine che si è creato in cinque decenni di campagna politica, ed è a suo agio con essa. Ma il fatto è che, per tutto il suo genuino cinismo sui meccanismi politici e di governo che ha a lungo denunciato come corrotti, Sanders continua ad essere dalla parte di ciò che la scrittrice Rebecca Solnit chiama “speranza nel buio”. È disposto a correre dei rischi per spingere i confini del possibile: candidarsi e assicurarsi un seggio al Senato degli Stati Uniti come indipendente, candidarsi alla presidenza come socialista democratico, proporre una rivoluzione politica. Quindi non dovrebbe sorprendere che, dalla sua posizione di rilievo e potere recentemente acquisita come presidente della Commissione Bilancio del Senato, Sanders abbia lanciato una nuova campagna per realizzare “il momento più progressista dai tempi del New Deal”.

Per Sanders, questa è una missione urgente che riguarda molto più delle proposte delineate nel piano di bilancio che ha affiancato il leader della maggioranza al Senato Chuck Schumer nella presentazione del 9 agosto. Si tratta di una lotta necessaria per affrontare la frustrazione ribollente con la politica come al solito che Donald Trump e i suoi alleati repubblicani hanno sfruttato per portare avanti un’agenda antidemocratica e sempre più autoritaria.

“Quello che stiamo cercando di fare è portare avanti una legislatura trasformativa per affrontare le crisi strutturali che hanno avuto un impatto sulla vita dei lavoratori per molto, molto tempo”, dice Sanders. “Sia che si tratti di assistenza all’infanzia, sia che si tratti di congedi medici e familiari pagati, sia che si tratti di istruzione superiore, sia che si tratti di alloggi, sia che si tratti di assistenza sanitaria a domicilio – siamo una popolazione che invecchia; le persone preferirebbero ricevere le loro cure a casa – sia che si tratti di espandere Medicare per prendersi cura dei denti e degli occhiali e degli apparecchi acustici, quello che stiamo cercando di fare è mostrare alle persone che il governo è pronto a rispondere ai loro bisogni”.

Questa è un’eco del messaggio “big-government-can-do-big-good” che Sanders ha portato negli ultimi cinque decenni in tutte le sue campagne. Eppure ora, per l’outsider che è diventato un insider un po’ scomodo, il messaggio ha trovato il suo momento. Sta per andare alla Casa Bianca per consultarsi con il presidente Joe Biden sulla strategia. Sta assumendo quello che Politico descrive come “un ruolo centrale nel caucus democratico” di una camera dove i critici una volta lo hanno liquidato come un brontolone di sinistra. Sta presentandosi con Schumer per dichiarare, non più in disparte ma nell’occhio del ciclone mediatico, che “i ricchi e le grandi aziende inizieranno a pagare la loro giusta quota di tasse, in modo da poter proteggere le famiglie lavoratrici di questo paese”.



Bernie Sanders non è cambiato – tra i documenti di bilancio disposti sulla sua scrivania nel vecchio edificio del Tempio Massonico di Burlington c’è un libro su Eugene V. Debs, l’organizzatore sindacale e candidato presidenziale del Partito Socialista che Sanders ha venerato per decenni. Ma Washington l’ha fatto. Improvvisamente, il socialista democratico con idee che una volta erano etichettate come “radicali” viene preso sul serio dai partner che non lo nominerebbero presidente ma che sono pronti ad abbracciare sezioni sostanziali della sua agenda. Biden accetta il consiglio del suo ex rivale, spesso al telefono, a volte in incontri privati nello Studio Ovale, in uno dei quali si è assicurato il sostegno presidenziale per la proposta di Sanders di un ampio sviluppo del programma Medicare per includere la piena copertura delle cure dentistiche, della vista e dell’udito.

“La cosa più difficile in politica e nel governare è spingere idee che la maggior parte delle persone al potere non sono pronte ad accettare. Ma quando le persone al potere riconoscono che quelle idee sono popolari, e che sono necessarie, tutto cambia”, dice Ben Jealous, l’ex presidente della NAACP (National Association for the Advancement of Colored People) e candidato governatore del Maryland che ora ricopre il ruolo di presidente di People for the American Way. Jealous, che ha pronunciato un discorso emozionante alla Convention nazionale democratica del 2016 a favore della prima offerta presidenziale di Sanders, dice che il senatore è entrato in una nuova fase del suo lungo percorso politico. “Penso che quello che è successo è che Bernie è uscito e ha parlato di queste idee. Ha mostrato quanto sono attraenti, e questo ha avuto un impatto”, spiega Jealous. “Ora le persone al potere – il presidente, i membri del Senato – stanno ascoltando”.

Quando ho trascorso del tempo con Sanders a Burlington in luglio, mentre era impegnato a costruire il sostegno per un piano di bilancio, il senatore stava facendo e ricevendo chiamate ad un ritmo impressionante. Dai membri del governo e dagli alleati progressisti dei movimenti con cui si è sempre allineato. Dagli assistenti della Casa Bianca e dai senatori moderati che avevano bisogno di un po’ più di persuasione. Era circondato da fogli di calcolo, elenchi di priorità e proposte politiche, eppure non sembrava tormentato. Nella misura in cui questo 79enne iperattivo può essere calmo, lo era. O, almeno, concentrato.

Sanders riconosce che può definire solo una parte del processo.

Stava cercando di ottenere un piano di bilancio da 6 trilioni di dollari, e quello che ha finito per ottenere è un pacchetto da 3,5 trilioni di dollari. Ma questo è ancora, come dice il senatore, “un grande affare”. Il piano prevede finanziamenti per espandere Medicare, protezioni federali per il congedo medico e familiare retribuito, e grandi investimenti nell’assistenza all’infanzia, compresa un’estensione dell’innovativo credito d’imposta per i bambini che era incluso nel piano di salvataggio americano; per ridurre il costo dell’istruzione superiore e rendere gratuito il college comunitario; per sviluppare iniziative per ridurre la dipendenza dai combustibili fossili; e per tornare alla vecchia scuola di tassazione progressiva che davvero “tassa i ricchi”. L’alleato di Sanders Ro Khanna, il rappresentante democratico della Silicon Valley, dice che se qualcosa di simile a questo bilancio viene adottato, “sarà un cambiamento storico nel modo in cui vediamo il ruolo del governo”.

Questo è ciò su cui Sanders conta, non solo ai fini del bilancio, ma per il futuro della democrazia americana.

“Perché è imperativo che affrontiamo questi problemi oggi non solo per i problemi stessi – perché le famiglie non dovrebbero spendere una parte enorme del loro reddito per la cura dei bambini o per mandare i loro figli al college – ma perché dobbiamo affrontare la realtà che un numero molto significativo e crescente di americani non ha più fiducia che il loro governo si preoccupi dei loro bisogni”, dice il senatore. “Questo ci riporta all’intera minaccia del trumpismo e agli attacchi alla democrazia. Se sei un lavoratore che oggi lavora per salari più bassi di quelli di 20 anni fa, se non puoi permetterti di mandare tuo figlio al college, ecc. e se vedi le persone molto, molto ricche di questo paese diventare fenomenalmente ricche, ti stai chiedendo: ‘Chi controlla il governo, e il governo si preoccupa della mia sofferenza e dei problemi della mia famiglia?'”

Sanders sostiene che ripristinare la fede nel governo come forza del bene è il modo più efficace per contrastare le minacce alla democrazia. Il senatore, che negli ultimi anni si è aperto sempre di più sulla storia della sua famiglia di ebrei fuggiti dall’Europa ma che hanno perso la maggior parte dei loro parenti nell’Olocausto, legge molto in questi giorni sull’ascesa del fascismo nell’Europa prima della seconda guerra mondiale, ed è molto impegnato nelle conversazioni sulle minacce contemporanee alla democrazia. Questa non è solo una reazione a ciò che è successo il 6 gennaio, quando Trump ha incitato un’insurrezione da parte dei sostenitori del suo tentativo di ribaltare i risultati delle elezioni presidenziali del 2020. È una preoccupazione di cui Sanders ha parlato con crescente urgenza negli ultimi anni.

Sanders ha dedicato gran parte del suo discorso alla Convention Nazionale Democratica del 2020 all’argomento. “Nella sua forma più elementare, questa elezione riguarda la conservazione della nostra democrazia”, ha detto. “Io e la mia famiglia, e molti dei vostri, conosciamo il modo insidioso in cui l’autoritarismo distrugge la democrazia, la decenza e l’umanità. Finché sono qui, lavorerò con i progressisti, con i moderati e, sì, con i conservatori per preservare questa nazione da una minaccia che tanti dei nostri eroi hanno combattuto e sono morti per sconfiggere”.



Quasi un anno dopo, in un pomeriggio d’estate a Burlington, chiedo a Sanders di un riferimento che ha fatto in quel discorso al rifiuto di Trump di lasciare la carica e di espressioni ancora più blande di preoccupazione che aveva fatto in conversazioni che abbiamo avuto nell’autunno del 2020. “Se vi ricordate, sono arrivato abbastanza vicino a prevedere esattamente ciò che Trump avrebbe fatto in termini di risposta alle elezioni”, dice. “Ho chiesto alla gente di pensare se avrebbe accettato la sconfitta e detto: ‘Oh, caspita, bella campagna. Congratulazioni, Joe. Come posso aiutarti? Questo non sarebbe successo”. E, naturalmente, non è successo.

Dal 6 gennaio, Trump ha raddoppiato le sue false narrazioni sulle elezioni, e i suoi alleati nelle legislature di tutto il paese hanno fatto un continuo assalto alla democrazia al centro del loro progetto politico. “Prendo questa minaccia di autoritarismo e violenza molto, molto seriamente”, dice Sanders. “Non penso che il 6 gennaio sia una situazione unica. Stiamo vedendo la crescita delle milizie, e… anche nella retorica, il parlare di violenza da Trump in giù”.

Sanders ha votato per condannare Trump per alti crimini e misfatti – due volte – e si è trasformato in un ardente sostenitore degli sforzi per rovesciare l’ostruzionismo al fine di far passare la legge For the People Act che difende la democrazia e la legge John Lewis Voting Rights Advancement Act. Queste riforme sono necessarie, dice, per preservare la democrazia. Ma lo è anche, sostiene, la proposta che il governo possa risolvere problemi apparentemente intrattabili e rendere la vita della classe operaia incredibilmente migliore.

“Se non ristabiliamo la fiducia del popolo americano nel suo governo, che vediamo il suo dolore e rispondiamo a quel dolore, che abbiamo il coraggio di affrontare i potenti interessi privati – se non lo facciamo, sempre più persone andranno alla deriva verso le teorie del complotto, l’autoritarismo e persino la violenza”, spiega Sanders. “Quindi penso che questo sia un momento cruciale nella storia americana”.

Messa così, la responsabilità è scoraggiante. Ma Sanders si è trovato a suo agio con compiti scoraggianti molto tempo fa.

L’espatriato da Brooklyn ha montato la sua prima campagna per una carica elettiva – un’audace offerta sulla linea elettorale di un terzo partito radicale per il seggio al Senato che avrebbe poi vinto nel 2006 – cinquanta anni fa, il prossimo gennaio. E non ha mai smesso di fare campagna. La volontà di accettare sia le sconfitte che le vittorie, insieme al rifiuto di abbandonare la sua fede socialista democratica nel potere trasformativo di un governo al servizio dell’umanità, ha portato i rivali elettorali e i commentatori dei media a dipingere Sanders come un ciarlatano. Tuttavia, la cosa che i politici di partito e gli opinionisti spesso non capiscono è la misura in cui ha dimostrato di essere un politico e un legislatore.

Come membro indipendente della Camera dal 1991 al 2007, e come senatore da allora, Sanders si è guadagnato la reputazione di forgiare coalizioni sinistra-destra e di emendare magistralmente pezzi di legislazione. Ha dimostrato un’abilità nel far leva sulle presidenze delle commissioni per raggiungere obiettivi importanti. Lo ha fatto durante la presidenza di Barack Obama, quando, come presidente della commissione per gli affari dei veterani del Senato, ha guidato uno sforzo bipartisan di successo per rafforzare il sistema di assistenza sanitaria VA, autorizzando 27 nuove strutture mediche e fornendo 5 miliardi di dollari per assumere più medici e infermieri per curare i veterani delle guerre in Iraq e Afghanistan. E ha continuato a farlo da quando ha assunto la presidenza della Commissione Bilancio del Senato a gennaio.

Quando ho intervistato Schumer di recente, ha elogiato Sanders per il suo ruolo nel far passare il piano di salvataggio americano da 1.900 miliardi di dollari usando l’arcano processo di conciliazione del Senato, che permette alle misure di spesa di avanzare senza essere bloccate da un ostruzionismo. Schumer, che si è affidato a Sanders nella lotta per il piano di salvataggio e che si affiderà ancora a lui se e quando la riconciliazione sarà usata per approvare il bilancio, riconosce il parlamentare del Vermont come un alleato essenziale. “Ho sempre creduto che il governo sia la risposta, e questo lo condivido con… Bernie”, dice, facendo eco a Sanders sull’importanza vitale di far funzionare il governo in questo periodo turbolento. “Credo che la democrazia sia a rischio, e non possiamo fallire”.

“Questa democrazia è a rischio”, aggiunge Schumer. “Ma se mostriamo alla gente che il sogno americano è ancora vivo – e il piano Biden lo fa in molti modi molto significativi – possiamo ripristinarlo e migliorarlo”.

Sembra che Schumer abbia capito. E Biden?

Quando faccio questa domanda a Sanders a Burlington, lui non esita. “Sì, è abbastanza interessante, penso che l’abbia capito”, risponde Sanders. “Quando parla della competizione tra democrazia e autoritarismo in tutto il mondo, penso che stia parlando di questo. Credo che lo capisca”. La sfida, naturalmente, è passare dalla comprensione all’azione. “Non basta parlarne. Bisogna agire”.

È qui che entra in gioco Sanders. Sta già facendo campagna per il nuovo bilancio del presidente in modi che Biden e Schumer non possono fare. Nelle sue candidature per la presidenza, Sanders non ha solo costruito un nome per se stesso, come fa la maggior parte dei candidati; ha costruito un movimento che ha spinto in primo piano le idee progressiste sul governo. In una misura di gran lunga maggiore di qualsiasi campagna da quella di Ronald Reagan nel 1976 e nel 1980, le campagne di Sanders hanno trasformato il modo in cui la gente pensa al governo. Mentre Reagan ha convinto molti americani che “il governo non è la soluzione al nostro problema, il governo è il problema”, Sanders ha convinto molti americani, specialmente i più giovani, che Reagan si sbagliava. “C’è stato un vero cambiamento nel modo in cui la gente pensa al governo”, dice la professoressa di legge e autrice Jennifer Taub, “e Bernie ne ha fatto parte”.

Ora, proprio come ha fatto in campagna elettorale, Sanders deve far sì che la gente annuisca e dica: “Sì, possiamo farlo”, questa volta su un bilancio che propone di soddisfare i bisogni umani tassando i miliardari e le multinazionali. Non dovrà lavorare da solo; ha un crescente gruppo di alleati alla Camera, e si è guadagnato il rispetto di influenti centristi, come il senatore della Virginia Mark Warner. Il progetto di riconciliazione sarà ancora impegnativo, come i commenti scettici sul piano di bilancio da parte di senatori democratici come Kyrsten Sinema dell’Arizona offrono un promemoria di quanto sarà difficile mantenere l’unità che è richiesta. Ma questo è un lavoro per il quale Sanders rimane eccezionalmente ben preparato. Quando ha fatto campagna per la candidatura alle presidenziali democratiche nel 2020, un sondaggio Quinnipiac ha suggerito che gli elettori lo vedevano come il candidato più onesto e schietto. Mantiene un livello di fiducia e popolarità personale tra le persone che non ripongono molta fiducia nei politici.

Un pomeriggio a Burlington, abbiamo fatto una passeggiata per la città. O, per essere più precisi, una serie di fermate. Sanders è un camminatore veloce, ma è stato costantemente fermato dalla gente del posto e da visitatori dell’Idaho e del Colorado e del Texas e di altri stati del paese. Tutti sapevano chi era il senatore. Tutti sentivano di potersi avvicinare a lui. Tutti volevano esprimere la loro gratitudine.

“Grazie per aver affrontato le multinazionali”.

“Grazie per aver parlato di tassare i ricchi”.

“Grazie per aver detto la verità.”

“Grazie per essere lì per noi”.

Isolato dopo isolato, fino a quando siamo arrivati al limite del centro, Sanders si è fermato a parlare per un momento, ha sorriso per i selfie e ha proseguito. A volte diceva: “Avrò bisogno di te. Ci aspettano grandi battaglie”. Invariabilmente, la risposta era: “Diteci cosa dobbiamo fare”.

La lealtà fiera dei suoi sostenitori, e l’apertura al suo messaggio da parte di americani che potrebbero non aver sostenuto le sue candidature presidenziali, ma di cui ha conquistato il rispetto, rende Sanders un giocatore potente a Washington. Egli è in una posizione migliore di chiunque altro nel Caucus Democratico del Senato per argomentare il discorso populista per i grandi budget e il buon governo. I democratici, compreso il presidente, sanno che hanno bisogno di Sanders. Questo gli dà una leva che non ha mai avuto prima. Ma con quella leva arriva la responsabilità. Ho seguito Sanders come candidato presidenziale, e ho visto quanto duramente ha lavorato con gli attivisti in tutto il paese per costruire movimenti per la giustizia economica e sociale, razziale e climatica. Ora sta facendo una campagna per trasformare quella politica di movimento in un programma di governo. È un diverso tipo di pressione, un diverso livello di stress, e per Sanders, che ha sempre preferito la campagna di base al vagare nei corridoi del potere, non è così divertente. Ma questo ragazzo dal bicchiere mezzo vuoto non sta per perdere l’occasione di perseguire un nuovo momento del New Deal e, così facendo, di rinnovare la promessa della democrazia americana. “Se mi state chiedendo se sono nato per essere un giocatore inside-the-Beltway (la Interstate 495, la Capital Beltway, è un’autostrada circolare, beltway, che circonda Washington, D.C., Ndr), non lo sono. Preferirei di gran lunga parlare a un raduno di 25.000 persone che mettermi al telefono e parlare con alcuni dei miei colleghi. Questo è vero”, dice, mentre si appoggia alla prossima campagna. “Ma questo è il mio lavoro. È qui che si trova tutta la mia energia al momento. Devo farlo, e lo farò”.