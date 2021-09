Perù, morto in carcere Guzmán, capo di Sendero Luminoso

Perù, la morte di Abimael Guzmán, controversa figura leader del partito maoista Sendero Luminoso [La Jornada]

Lima. Il leader 86enne della guerriglia maoista sconfitta del Perù Sendero Luminoso, Abimael Guzman, è morto sabato nel carcere di massima sicurezza dove stava scontando una condanna a vita dal 1992, ha detto il suo avvocato all’AFP.

“Il dottor Abimael Guzman è morto, la Marina ha informato sua moglie Elena Yparragurre della sua morte”, ha detto per telefono l’avvocato Alfredo Crespo.

“Ha chiesto alle autorità di consegnare i suoi resti”, ha aggiunto.

L’autorità carceraria ha detto in un comunicato che la morte di Guzman è avvenuta “sabato 11 settembre alle 06.40 circa (11.40 GMT) nel carcere di massima sicurezza della base navale di Callao (…) a causa di complicazioni nel suo stato di salute”.

La moglie di Guzman è detenuta nella prigione Virgen de Fatima a Lima, condannata all’ergastolo per terrorismo. Era la numero due di Sendero Luminoso.

La morte del leader della guerriglia maoista è stata annunciata un giorno prima del 29° anniversario della sua cattura, il 12 settembre 1992.

70.000 morti

L’ex professore universitario di filosofia, che aveva avuto problemi di salute a luglio, ha trascorso i suoi ultimi 29 anni in prigione portando sulle spalle la responsabilità intellettuale di uno dei conflitti più sanguinosi dell’America Latina, con 70.000 morti e scomparsi in due decenni (1980-2000), secondo le cifre della Commissione per la verità e la riconciliazione (2003).

Guzmán ha finito i suoi giorni come il prigioniero più famoso del Perù, senza raggiungere il suo obiettivo di riprodurre nel sangue e nel fuoco il modello della sua icona Mao in Perù. La causa e i dettagli della sua morte non sono stati resi noti.

Stava scontando la sua pena nella base navale di Callao, vicino a Lima, ma doveva essere trasferito in una prigione comune nei prossimi mesi.

Ha abbracciato il maoismo e i metodi del leader cambogiano Pol Pot, e si è formato un’immagine di sé come un rivoluzionario duro e implacabile pronto a ordinare il massacro degli abitanti di un villaggio nelle Ande peruviane come punizione per non averlo sostenuto.

Nel 2006, durante un processo le cui udienze durarono più di un anno, il suo lato sconosciuto venne alla luce quando il suo luogotenente Oscar Ramirez, compagno ‘Feliciano’, lo accusò di essere un “codardo” e di essere incapace di premere il grilletto di una pistola.

“Vigliacco, alcolizzato e piagnucolone”, ha detto di Guzman, ‘Feliciano’, che ha guidato una fazione radicale di Sendero Luminoso che ha continuato la guerra dopo l’arresto del suo leader – nel settembre 1992 – in sfida al suo ordine di porre fine al conflitto.

Ayacucho

Abimael Guzmán è salito alla ribalta quando all’inizio degli anni ’60 ha abbandonato la sua cattedra di filosofia all’Università San Cristóbal de Huamanga di Ayacucho, una regione del Perù sud-orientale dove la povertà è diventata un segno indelebile.

Ad Ayacucho ha creato e promosso il suo partito, il cui compito era quello di “costruire il comunismo lungo il luminoso cammino di José Carlos Mariátegui” (pensatore peruviano, creatore del Partito Socialista Peruviano). Da qui l’origine del suo nome.

Guzmán coltivava il culto della personalità e coloro che lo conoscevano dovevano chiamarlo “Presidente Gonzalo”.

L’arma di Guzmán era la sua propria interpretazione del marxismo, che trasformò i suoi seguaci in fanatici delle sue idee che chiamavano “pensiero guida” e la “quarta spada” del marxismo, dopo Marx, Lenin e Mao.

Il “grande balzo in avanti” iniziò nel 1979, quando entrò in clandestinità e annunciò che le condizioni erano mature per una rivoluzione dalla campagna alla città.

Il 17 maggio 1980 ha scambiato libri con dinamite. Quel giorno segnò il Perù con il fuoco. Sendero ha iniziato la lotta con un atto simbolico: ha bruciato le urne in un villaggio andino alla vigilia delle elezioni che hanno messo fine a 12 anni di dittatura militare.