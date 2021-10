Austria, Graz ha una sindaca comunista

Il KPÖ ha appena vinto le elezioni nella seconda città più grande dell’Austria. Un’intervista a Robert Krotzer di Adam Baltner da Jacobin

Dal confine di Tarvisio a Graz ci sono appena 200 km. L’elezione di una sindaca comunista nella vicina città austriaca ha turbato parecchio un editorialista del Messaggero Veneto che ha dedicato alla vicenda un pezzo su questo blog per avvertire che, sì va bene, quei comunisti sono simpatici, ma, attenzione, “Il sorriso dei comunisti di Graz non deve ingannare, non sono la Caritas”: «No, i “compagni” di Elke Kahr, al di là del loro apparire simpatici, sono marxisti-leninisti ortodossi, che non hanno cambiato di una virgola la loro ideologia, nemmeno dopo la caduto del muro. Nel programma del loro partito, approvato nel 2012 e tuttora in vigore, viene denunciato “il capitalismo neoliberale, che produce forti diseguaglianze economiche e fa prosperare la grande finanza”. Per rimediare a tutto ciò c’è una sola parola: socialismo. Altrimenti si va alla “barbarie”. Lo strumento per raggiungere l’obiettivo – richiamandosi a Marx ed Engels – è la nazionalizzazione dei mezzi di produzione”. Un’eco del documento di nove anni fa si avverte anche nel programma delle recenti elezioni, dove si propone, per esempio, il ritorno all’amministrazione comunale delle aziende che in passato erano state privatizzate». Insomma, sono antiliberisti e pensano a ripubblicizzare quello che le politiche neoliberali, che da decenni massacrano le classi subalterne nel mondo, hanno espropriato, sottratto, rubato: i beni comuni. Ecco cosa turba il sonno nel mondo dei giornali del gruppo Gedi, ossia degli eredi degli Agnelli.

L’editorialista friulano non è il solo a sentirsi contrariato dal voto di Graz: molti commenti dei giornali normali austriaci stanno provando a costruire un clima di ostilità contro un risultato elettorale che incoraggia molte persone che altrimenti non ricevono una parola nelle redazioni o nelle sedi dei partiti e che sono troppo spesso dimenticate o addirittura guardate dall’alto in basso. «Quando gli interessi sociali della grande maggioranza della popolazione si articolano con fiducia in se stessi, questo non piace a coloro che traggono eccessivo profitto dalle politiche prevalenti», commenta sul sito del partito, il consigliere comunale Robert Krotzer. «Alcune reazioni dei media – scrive – hanno probabilmente anche a che fare con il fatto che il successo del KPÖ a Graz ha profondamente influenzato l’ÖVP federale: Graz non solo era di gran lunga la più grande città austriaca con una comoda maggioranza nera/turchina finora, ma lo stile politico incarnato qui è in un certo senso considerato il prototipo per il “nuovo stile” di Sebastian Kurz, che ha ricevuto un massiccio rifiuto dagli elettori la scorsa settimana. Ancora “peggio”: con Elke Kahr e il KPÖ di Graz c’è un “contro-modello” che si irradia persino oltre Graz. Non ci lasceremo distrarre dal malumore e continueremo a lavorare per una Graz con un volto più amichevole, più sociale e più ecologico – per e con la gente di Graz!». Proprio Krotzer è stato intervistato da Jacobin in questa intervista che abbiamo tradotto.

—-

Se gli esperimenti sociali della “Vienna rossa” hanno a lungo associato l’Austria agli apici storici della socialdemocrazia, gli ultimi decenni hanno invece visto questa repubblica alpina diventare un laboratorio del populismo di destra. Ma a Graz – la seconda città più grande del paese dopo Vienna – c’è un’alternativa alla tendenza reazionaria. Nelle elezioni di questa domenica, il Partito Comunista d’Austria (KPÖ) si è assicurato una vittoria senza precedenti, ottenendo il 29% dei voti. Con la sconfitta del conservatore Partito Popolare Austriaco (ÖVP), la comunista Elke Kahr dovrebbe ora diventare sindaco.

Il sorprendente successo del KPÖ in questa città – in contrasto con la sua presenza marginale nella politica nazionale – deve ad anni di impegno comunitario radicato in una solida politica di classe. Il suo progresso non sarebbe stato possibile senza attivisti dedicati come il trentaquattrenne Robert Krotzer, che era secondo nella lista del KPÖ in queste elezioni. Nel 2017, è diventato la persona più giovane mai eletta al senato della città di Graz, da allora è a capo del dipartimento della salute e dell’assistenza al dipartimento dei servizi sociali.

In vista del voto di domenica, Krotzer ha parlato con Adam Baltner di Jacobin su come il KPÖ ha costruito questa improbabile “fortezza rossa”.

Nelle elezioni nazionali austriache, il KPÖ normalmente guadagna circa l’1% dei voti. A Graz, tuttavia – la capitale dello stato della Stiria – il partito fa considerevolmente meglio, guadagnando circa il 20% dai primi anni 2000. Perché il KPÖ ha tanto successo soprattutto a Graz?

Questo ha a che fare con un orientamento politico che risale ai primi anni ’90 – un periodo di profonda crisi per il movimento comunista. Allora, uno dei motti del KPÖ Stiria era “Un partito utile per la vita quotidiana e per i grandi obiettivi del movimento operaio”. In linea con questa massima, il partito perseguiva una politica molto concreta, soprattutto per gli inquilini.

In particolare, [l’ex politico del KPÖ e presidente del partito di Graz] Ernest Kaltenegger ha fatto un lavoro enorme qui, creandosi una reputazione molto positiva tra la popolazione. Kaltenegger era sempre presente per aiutare gli altri e prestare orecchio ai loro problemi. Ancora oggi la gente racconta storie di lui che riparava persino le cose nei loro appartamenti. Ma ha anche politicizzato la questione degli alloggi.

All’inizio degli anni ’90, molti costruttori cercarono di liberare intere case dagli inquilini, a volte con metodi estremamente draconiani, come rimuovere le finestre dagli ingressi degli edifici in gennaio, presumibilmente perché le mandavano via per essere riparate. Nel 1991, fu istituita una hotline per gli inquilini di emergenza come primo punto di contatto per le persone che avevano problemi con i loro padroni di casa. La consulenza legale per le “vittime degli speculatori” – come venivano chiamate allora – fu anche istituita su iniziativa di Kaltenegger. Da questa interazione di aiuto molto concreto e supporto legale, il KPÖ fu in grado di farsi un nome.

Diversi anni dopo seguì una grande campagna contro gli alti prezzi d’affitto nelle case popolari. All’epoca, anche nelle case popolari, non era insolito che le persone pagassero fino al 55% del loro reddito per l’affitto. Così il KPÖ introdusse una proposta di legge nel consiglio comunale che stabiliva che nessuno che viveva in alloggi pubblici avrebbe dovuto pagare più di un terzo del suo reddito in affitto. Come molte altre proposte di legge del KPÖ, fu respinta da tutti gli altri partiti. Successivamente, il KPÖ ha raccolto le firme, in particolare negli alloggi pubblici e insieme agli inquilini. Il partito ha poi presentato al consiglio comunale una “Petizione in accordo con la legge popolare stiriana” contenente diciassettemila firme e ha reintrodotto il progetto di legge. Questa volta è passato all’unanimità

Le successive elezioni del 1998 segnarono il primo grande successo del KPÖ alle urne con il 7,9% dei voti. A Kaltenegger fu dato il Dipartimento degli Alloggi dai partiti di governo, che si aspettavano che fallisse in questo ruolo. Ma le cose sono andate diversamente. Infatti, è stato in grado di ottenere una discreta quantità di risultati, come ad esempio assicurarsi che ogni unità abitativa pubblica avesse il suo bagno e la sua toilette. E poi, nelle elezioni del 2003, il partito ottenne il 20,8%.

Tutto questo dimostra che la politica di sinistra richiede resistenza e lavoro di base. Dimostra anche che i funzionari parlamentari possono usare la pressione extra-parlamentare per portare avanti cose che altrimenti non sarebbero possibili sotto i rapporti di potere dati.

Lei ha appena accennato non solo a come il KPÖ ha costruito il sostegno a Graz, ma anche a come ha influenzato la politica cittadina dal suo ruolo di partito di opposizione. Quali altri esempi ci sono di questo?

Uno dei successi più duraturi del KPÖ è stato nel 2004, quando ha bloccato la privatizzazione degli alloggi pubblici di Graz. All’epoca, l’ÖVP [conservatore], l’SPÖ [partito socialdemocratico austriaco] e tutti gli altri partiti del consiglio comunale erano d’accordo sulla privatizzazione. Purtroppo, più o meno nello stesso periodo, un governo “rosso-rosso” a Berlino [una coalizione tra il partito socialdemocratico tedesco e il predecessore di Die Linke] ha privatizzato gli appartamenti di proprietà della città.

Anche se all’epoca eravamo ancora un piccolo partito, siamo riusciti a raccogliere più di diecimila firme per la nostra petizione contro la privatizzazione, che secondo la legge della Stiria è il numero necessario per un referendum ufficiale organizzato dalla città. Alle urne, circa il 96% ha votato contro la vendita delle unità abitative. Fino ad oggi, tutti i partiti hanno tenuto le mani fuori dagli alloggi pubblici – la questione della privatizzazione non è mai riemersa.

Anche se non siamo mai stati uno dei partiti della coalizione di governo, abbiamo avuto cariche nell’esecutivo cittadino dal 1998. Questo è dovuto al sistema di rappresentanza proporzionale, che assegna i seggi del senato cittadino sulla base delle quote di voto dei partiti. Attualmente, la presidente del nostro partito, Elke Kahr, dirige il Dipartimento delle strade e il Dipartimento della pianificazione dei trasporti, mentre io sono responsabile della sanità e dell’assistenza. Abbiamo avuto successi in entrambe queste aree – nonostante le difficili condizioni degli ultimi quattro anni e mezzo sotto il governo di coalizione di destra tra l’ÖVP e l’FPÖ [Partito della Libertà dell’Austria, di estrema destra].

Abbiamo costruito nuove piste ciclabili e migliorato il trasporto pubblico espandendo la rete di tram e creando nuove linee di autobus. E abbiamo introdotto il cosiddetto Graz Care Model, secondo il quale gli anziani bisognosi di cure ricevono dei sussidi dalla città in modo che possano essere curati a casa e non debbano andare in case di cura.

Quando sei stato nominato responsabile per la salute e il caregiving nel 2017, nessuno si aspettava che la crisi del COVID-19 colpisse. Come è stato in grado di utilizzare il suo ufficio per affrontare la crisi a livello locale?

Il Dipartimento della Salute di Graz è un dipartimento relativamente piccolo ma comunque importante. In confronto a Vienna, che è sia una città che un proprio stato, Graz è solo una città. Per questo motivo, a differenza della nostra controparte viennese, ci mancano alcune responsabilità, come l’amministrazione degli enti ospedalieri. Quando ho preso in mano il dipartimento, la gente nei circoli del Partito dei Giovani [organizzazione giovanile del conservatore ÖVP] diceva: “Krotzer si prende il dipartimento della salute perché tanto non può fare danni lì”. Questo dipinge un quadro di quanto seriamente l’ÖVP prenda le questioni della salute e dell’assistenza. In confronto, sono sempre stati di importanza cruciale per noi del KPÖ.

La politica sanitaria urbana per quanto riguarda la crisi del COVID significa soprattutto la ricerca dei contatti, ovvero seguire e rompere le catene di infezione. Questo è, naturalmente, un compito enorme per qualsiasi agenzia di salute pubblica. Nel febbraio 2020, l’ufficio di epidemiologia di Graz consisteva esattamente di due posti e mezzo. Nel novembre 2020, vi lavoravano duecento persone.

Tuttavia, non abbiamo semplicemente adempiuto ai nostri doveri amministrativi. Lavorando con organizzazioni di migranti e di anziani e con istituzioni sociali, abbiamo iniziato una catena telefonica nel marzo 2020 per diffondere informazioni e per scoprire cosa le persone sapevano e di cosa avevano bisogno in quel momento. Li abbiamo poi sostenuti in modi concreti, ad esempio mettendoli in contatto con i servizi commerciali o fornendo loro dei buoni pasto.

I governi nazionali e statali hanno fatto numerose promesse che avrebbero messo a disposizione del pubblico i test antigenici rapidi, ma nell’autunno del 2020, abbiamo finito per pagarli di tasca nostra e inviarli alle case di cura, ai fornitori di servizi sanitari a domicilio e alle istituzioni sociali. Per portare il vaccino alla popolazione, abbiamo anche condotto campagne di vaccinazione speciali – come per i venditori del giornale di strada Megafon e nella moschea di Graz, nelle chiese, nelle biblioteche e in diverse parti della città. Tutto questo è in linea con il nostro obiettivo di essere un partito utile per la vita quotidiana.

La cronaca delle elezioni è stata dominata da speculazioni su quali partiti si uniranno alla coalizione di governo. Secondo lei, quali sono le questioni decisive?

Solo molto raramente gli elettori mi hanno sollevato la questione delle potenziali coalizioni. Piuttosto, le conversazioni agli stand informativi tendono ad essere su come le persone hanno ricevuto aiuto da noi in modi molto concreti. E questo è assolutamente un grande vantaggio che abbiamo come KPÖ.

Ogni anno, migliaia di persone visitano Elke [Kahr] e me nei nostri orari d’ufficio. Lì vediamo come possiamo aiutarli al meglio, sia fornendo loro una consulenza legale, aiutandoli a compilare le domande, o dando loro un sostegno finanziario diretto – i rappresentanti del KPÖ nel senato della città e nel Landtag della Stiria donano volontariamente due terzi del loro stipendio alle persone in difficoltà.

Per noi, questa non è assolutamente carità. Piuttosto, è una forma di politica orientata su un principio socialista-comunista di base che risale alla Comune di Parigi. Penso che sia difficile parlare genuinamente in modo empatico con qualcuno che lavora a tempo pieno per 1.200 euro al mese, quando tu guadagni tre, quattro, cinque volte tanto. Dopo tutto, come diceva Marx: L’essere determina la coscienza.

Oltre al fallimento della politica sociale [della coalizione di destra al governo], citerei la rapida progressione dell’espansione urbana come un altro dei problemi principali. A Graz, i piani di costruzione sono approvati e gli spazi verdi dati via in modo estremamente frivolo perché il sindaco ÖVP Siegfried Nagl [che si è dimesso questa domenica] è abbastanza amichevole verso gli investitori. Molte persone sono enormemente disturbate da questo. Non pochi mi hanno persino detto, a causa della frenesia edilizia degli ultimi anni: “In tutta la mia vita non ho mai votato per nessun partito se non per l’ÖVP, ma ora basta”.

Il programma del KPÖ Stiria evidenzia l’eredità di Marx, Engels e Lenin. A causa di questo aperto impegno per una politica radicale, il conservatore ÖVP è stato per anni un’esca rossa contro di voi – apparentemente senza molto successo. Come gestisce le diffamazioni anticomuniste?

Nella primavera di quest’anno, abbiamo rilasciato un comunicato stampa per commemorare il sessantesimo anniversario del primo volo spaziale con equipaggio. Naturalmente, la prima persona nello spazio fu il cosmonauta sovietico Yuri Gagarin. L’ÖVP ha tentato di metterci in difficoltà presentando una mozione urgente al consiglio comunale che chiedeva ai partiti di prendere le distanze da tutte le ideologie totalitarie, compreso il comunismo sovietico. Tutti gli altri partiti, compresi l’SPÖ e i Verdi, hanno votato a favore di questa mozione. L’ÖVP ha poi espresso indignazione per il nostro rifiuto.

La nostra risposta è stata alla fine abbastanza misurata. Conosciamo la ÖVP da abbastanza tempo per capire cosa vogliono ottenere con una cosa del genere. La nostra consigliera comunale Elke Heinrichs ha tenuto un discorso in cui ha ampiamente dettagliato che il KPÖ è sempre stato la principale forza di resistenza contro il fascismo in Austria e – a differenza degli altri partiti che esistono dal dopoguerra – non ha mai avuto compagni con un passato fascista. In altre parole, quando si tratta di prendere le distanze, l’ÖVP dovrebbe mettere ordine in casa propria.

Certo, ci sono molti aspetti della storia del socialismo realmente esistito che noi come comunisti e marxisti dobbiamo discutere. Ma non dobbiamo farlo per volere dell’ÖVP, e soprattutto attraverso la lente con cui loro vedono la storia.

Questa mossa anticomunista dell’ÖVP non è mai stata un argomento di discussione in nessuno dei nostri stand informativi. Penso che probabilmente sia passato inosservato tra la popolazione, perché molte persone hanno già un legame molto concreto con il KPÖ – o conoscono uno di noi, o ci vedono per strada, o sanno che siamo il motivo per cui esiste la hotline degli inquilini. Queste cose sono molto più importanti per la gente.

Finora il successo del KPÖ a Graz non è stato replicato in altre città austriache. Ma lei pensa che un movimento politico nazionale o addirittura internazionale possa essere costruito attraverso la politica comunale?

Naturalmente non predichiamo il socialismo in una città o qualcosa come una transizione comunale al socialismo. Ma in generale, sono convinto che la politica di sinistra deve essere sviluppata dal basso. E questo significa radicarsi a livello comunale, o anche di fabbrica, ed essere in costante contatto con la gente. È importante impegnarsi in aree dove si può dimostrare concretamente che si è una forza utile. E i partiti dei lavoratori possono imparare molto da questo tipo di impegno.

Negli ultimi decenni, la sinistra può aver trascurato un po’ questa intuizione. La gente ha pensato che abbiamo i testi sofisticati, abbiamo i volumi di Marx ed Engels e Lenin, e con questi saremo in grado di affrontare il mondo. Ma solo attraverso lo scambio costante con la gente si può scoprire dove sono i veri problemi. Se tu e i tuoi compagni volete lavorare insieme per cambiare e migliorare le condizioni della gente, questa conoscenza è centrale.

Ci sono vari esempi di politiche di sinistra di successo a livello municipale o di fabbrica – per esempio, in Alentejo in Portogallo, dove ci sono comunità che sono state amministrate dal Partito Comunista Portoghese fin dalla Rivoluzione dei Garofani del 1974, o la [organizzazione sindacale affiliata ai comunisti] PAME in Grecia.

Una novità entusiasmante è il successo del Partito dei Lavoratori del Belgio. Sulla base delle sue radici di lunga data nell’organizzazione in fabbrica, questo partito è riuscito a diventare una forza nella politica comunale prima di fare il grande salto sulla scena nazionale nel 2019. Questo risultato è davvero impressionante. Ma è stato anche sviluppato su piccola scala. Certamente non sarebbe stato possibile senza le radici locali.