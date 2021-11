Un futuro vivibile è possibile: intervista con Noam Chomsky

Noam Chomsky a The Nation: “Più aspettiamo, più tradiremo i nostri figli e i nostri nipoti. Queste sono le scelte” [ Stan Cox]

Questo mese segnerà un punto critico nella lotta per evitare la catastrofe climatica. Al summit globale sul clima COP26, che prenderà il via la prossima settimana a Glasgow, in Scozia, i negoziatori si troveranno di fronte all’urgente necessità di far uscire l’economia mondiale dalla strada del business-as-usual che porterà la Terra fino e oltre i 3 gradi Celsius di riscaldamento in eccesso prima della fine di questo secolo, secondo il Gruppo intergovernativo sul cambiamento climatico (IPCC). Eppure, finora, gli impegni delle nazioni ricche di tagliare le emissioni di gas serra sono stati troppo deboli per contenere l’aumento della temperatura. Nel frattempo, i piani climatici dell’amministrazione Biden sono in bilico. Se il Congresso non riesce ad approvare la proposta di legge di riconciliazione, la prossima opportunità per gli Stati Uniti di intraprendere un’azione efficace sul clima potrebbe non presentarsi fino a quando non sarà troppo tardi.

Negli ultimi decenni, Noam Chomsky è stato una delle voci più forti e persuasive nel confronto con l’ingiustizia, l’iniquità e la minaccia posta dal caos climatico causato dall’uomo alla civiltà e alla Terra. Ero ansioso di conoscere il punto di vista del professor Chomsky sulle radici della nostra attuale terribile situazione e sulle prospettive dell’umanità per emergere da questa crisi in un futuro vivibile. Ha accettato molto gentilmente di parlare con me attraverso una video chat. Il testo qui è una versione abbreviata di una conversazione che abbiamo avuto il 1° ottobre 2021.

Il professor Chomsky, ora 92enne, è l’autore di numerosi best-seller politici, tradotti in decine di lingue. Le sue critiche al potere e la sua difesa dell’agenzia politica della persona comune hanno ispirato generazioni di attivisti e organizzatori. Dal 1976 è professore emerito al Massachusetts Institute of Technology. I suoi libri più recenti sono Consequences of Capitalism: Manufacturing Discontent and Resistance, con Marv Waterstone, e Climate Crisis and the Global Green New Deal: The Political Economy of Saving the Planet, con Robert Pollin e C.J. Polychroniou.

-Stan Cox

STAN COX: La maggior parte delle nazioni che si incontreranno a Glasgow per la 26esima Conferenza delle Nazioni Unite sul Cambiamento Climatico dal 31 ottobre al 12 novembre 2021, hanno preso impegni di riduzione delle emissioni. Per la maggior parte, questi impegni sono del tutto inadeguati. Quali principi pensa che dovrebbero guidare lo sforzo per prevenire la catastrofe climatica?

NOAM CHOMSKY: I promotori dell’accordo di Parigi intendevano avere un trattato vincolante, non accordi volontari, ma c’era un impedimento. Si chiamava Partito Repubblicano. Era chiaro che il partito repubblicano non avrebbe mai accettato alcun impegno vincolante. L’organizzazione repubblicana, che ha perso ogni pretesa di essere un normale partito politico, è quasi esclusivamente dedicata al benessere dei super-ricchi e del settore imprenditoriale, e non si preoccupa assolutamente della popolazione o del futuro del mondo. L’organizzazione repubblicana non avrebbe mai accettato un trattato. In risposta, gli organizzatori hanno ridotto il loro obiettivo a un accordo volontario, che ha tutte le difficoltà che avete menzionato.

Abbiamo perso sei anni, quattro sotto l’amministrazione Trump che era apertamente dedicata a massimizzare l’uso dei combustibili fossili e a smantellare l’apparato normativo che, in qualche misura, aveva limitato i loro effetti letali. In una certa misura, questi regolamenti proteggevano settori della popolazione dall’inquinamento, soprattutto i poveri e la gente di colore. Ma sono loro che, ovviamente, affrontano il peso principale dell’inquinamento. Sono i poveri del mondo che vivono in quelli che Trump ha chiamato ” paesi di merda ” a soffrire di più; hanno contribuito di meno al disastro, e soffrono di più.

Non deve essere così. Come lei scrive nel suo nuovo libro, The Path to a Liveable Future, c’è davvero un percorso per un futuro vivibile. Ci sono modi per avere politiche responsabili, sane e razzialmente giuste. Sta a tutti noi esigerle, cosa che i giovani di tutto il mondo stanno già facendo.

Altri paesi hanno le loro cose di cui rispondere, ma gli Stati Uniti hanno uno dei peggiori record del mondo. Gli Stati Uniti hanno bloccato l’accordo di Parigi prima che Trump entrasse in carica. Ma è stato sotto le istruzioni di Trump che gli Stati Uniti si sono tirati fuori dall’accordo del tutto.

Se si guarda ai democratici più sani di mente, che sono tutt’altro che incolpevoli, ci sono persone chiamate moderati come il senatore Joe Manchin (D-WV), il principale beneficiario di finanziamenti per i combustibili fossili, la cui posizione è quella delle compagnie di combustibili fossili, che è, come ha detto, nessuna eliminazione, solo innovazione. Questo è anche il punto di vista di ExxonMobil: “Non preoccupatevi, ci prenderemo cura di voi”, dicono. “Siamo una società con un’anima. Stiamo investendo in alcuni modi futuristici per rimuovere dall’atmosfera l’inquinamento che vi stiamo riversando. Va tutto bene, basta fidarsi di noi”. Nessuna abolizione, solo innovazione, che può arrivare o meno, e se arriva, sarà probabilmente troppo tardi e troppo limitata.

Prendete il rapporto dell’IPCC che è appena apparso. Era molto più terribile dei precedenti e diceva che dobbiamo eliminare i combustibili fossili passo dopo passo, ogni anno, e liberarcene completamente entro pochi decenni. Pochi giorni dopo la pubblicazione del rapporto, Joe Biden ha lanciato un appello al cartello petrolifero dell’OPEC per aumentare la produzione, il che avrebbe abbassato i prezzi del gas negli Stati Uniti e migliorato la sua reputazione presso la popolazione. C’è stata un’immediata euforia nelle riviste del settore petrolifero. C’è molto profitto da fare, ma a quali spese? È stato bello avere la specie umana per un paio di centinaia di migliaia di anni, ma evidentemente è abbastanza. Dopo tutto, la vita media di una specie sulla Terra è apparentemente intorno ai 100.000 anni. Allora perché dovremmo battere il record? Perché organizzare un futuro giusto per tutti quando possiamo distruggere il pianeta aiutando le ricche società ad arricchirsi?

SC: La catastrofe ecologica si sta avvicinando a noi in gran parte perché, come lei ha detto una volta, “l’intero sistema socioeconomico è basato sulla produzione per il profitto e un imperativo di crescita che non può essere sostenuto”. Tuttavia, sembra che solo l’autorità statale possa implementare i cambiamenti necessari in modi che siano equi, giusti ed equi. Data l’emergenza che affrontiamo, pensi che il governo degli Stati Uniti sarebbe in grado di giustificare l’imposizione di vincoli nazionali alle risorse, come regole per l’allocazione delle risorse o razionamenti equi, politiche che necessariamente limiterebbero la libertà delle comunità locali e degli individui nella loro vita materiale?

NC: Beh, dobbiamo affrontare alcune realtà. Mi piacerebbe vedere un movimento verso una società più libera e giusta: una produzione per necessità piuttosto che una produzione per profitto, persone che lavorano in grado di controllare le proprie vite invece di subordinarsi ai padroni per quasi tutta la loro vita. Il tempo necessario per riuscire in questi sforzi è semplicemente troppo grande per affrontare questa crisi. Ciò significa che dobbiamo risolverla nel quadro delle istituzioni esistenti, che possono essere migliorate.

Il sistema economico degli ultimi 40 anni è stato particolarmente distruttivo. Ha inflitto una grande violenza alla maggior parte della popolazione, causando un’enorme crescita della disuguaglianza e attacchi alla democrazia e all’ambiente.

Un futuro vivibile è possibile. Non dobbiamo vivere in un sistema in cui le regole fiscali sono state cambiate in modo che i miliardari paghino tassi più bassi dei lavoratori. Non dobbiamo vivere in una forma di capitalismo di stato in cui il 90% più basso dei percettori di reddito è stato derubato di circa 50 trilioni di dollari, a beneficio di una frazione dell’1%. Questa è la stima della RAND Corporation, una grave sottostima se guardiamo agli altri dispositivi che sono stati utilizzati. Ci sono modi di riformare il sistema esistente all’interno fondamentalmente dello stesso quadro di istituzioni. Penso che dovrebbero cambiare, ma dovrebbe essere su una scala temporale più lunga.

La domanda è: possiamo prevenire la catastrofe climatica nel quadro di istituzioni capitalistiche statali meno selvagge? Penso che ci sia una ragione per credere che possiamo, e ci sono proposte molto attente e dettagliate su come farlo, incluse quelle nel tuo nuovo libro, così come le proposte del mio amico e coautore, l’economista Robert Pollin, che ha elaborato molte di queste cose in grande dettaglio. Jeffrey Sachs, un altro bravo economista, usando modelli un po’ diversi, è arrivato più o meno alle stesse conclusioni. Queste sono più o meno in linea con le proposte dell’Associazione Internazionale dell’Energia, che non è affatto un’organizzazione radicale, una che è cresciuta dalle corporazioni dell’energia. Ma tutti hanno essenzialmente lo stesso quadro.

C’è, infatti, anche una risoluzione congressuale di Alexandria Ocasio-Cortez e Ed Markey che delinea proposte che sono abbastanza vicine a questo. E penso che sia tutto nell’ambito della fattibilità. Le loro stime di costo dal 2% al 3% del PIL, con sforzi fattibili, non solo affronterebbero la crisi, ma creerebbero un futuro più vivibile, senza inquinamento, senza ingorghi, e con un lavoro più costruttivo e produttivo, migliori posti di lavoro. Tutto questo è possibile.

Ma ci sono serie barriere: le industrie dei combustibili fossili, le banche, le altre grandi istituzioni, che sono progettate per massimizzare il profitto e non preoccuparsi di nient’altro. Dopo tutto, questo è stato lo slogan annunciato del periodo neoliberale – la dichiarazione del guru economico Milton Friedman che le corporazioni non hanno alcuna responsabilità verso il pubblico o la forza lavoro, che la loro responsabilità totale è di massimizzare il profitto per pochi.

Per ragioni di pubbliche relazioni, le società di combustibili fossili come la ExxonMobil spesso si ritraggono come animose e benevole, lavorando giorno e notte per il beneficio del bene comune. Si chiama greenwashing.

SC: Alcuni dei metodi più ampiamente discussi per catturare e rimuovere l’anidride carbonica dall’atmosfera consumerebbero grandi quantità di biomassa prodotta su centinaia di milioni o miliardi di acri, minacciando così gli ecosistemi e la produzione alimentare, in gran parte nelle nazioni a basso reddito e a basse emissioni. Un gruppo di accademici ed etici ha recentemente scritto che un “principio fondamentale” della giustizia climatica è che “i bisogni fondamentali e urgenti dei poveri e dei paesi poveri dovrebbero essere garantiti contro gli effetti del cambiamento climatico e delle misure prese per limitarlo”. Questo sembrerebbe escludere chiaramente questi piani “emetti carbonio ora, catturalo dopo”, e ci sono altri esempi di quello che potremmo chiamare “imperialismo di mitigazione del clima”. Pensa che il mondo possa trovarsi di fronte a sempre più di questo tipo di sfruttamento con l’aumento delle temperature? E cosa pensa di queste proposte per la bioenergia e la cattura del carbonio?

NC: È totalmente immorale, ma è una pratica standard. Dove vanno i rifiuti? Non vanno nel tuo cortile, vanno in posti come la Somalia che non possono proteggersi. L’Unione Europea, per esempio, ha scaricato i suoi rifiuti atomici e altro inquinamento al largo delle coste somale, danneggiando le zone di pesca e le industrie locali. È orrendo.

L’ultimo rapporto dell’IPCC chiede la fine dei combustibili fossili. La speranza è che possiamo evitare il peggio e raggiungere un’economia sostenibile entro un paio di decenni. Se non lo facciamo, raggiungeremo punti di ribaltamento irreversibili e le persone più vulnerabili – quelle meno responsabili della crisi – soffriranno per prime e più gravemente delle conseguenze. Le persone che vivono nelle pianure del Bangladesh, per esempio, dove potenti cicloni causano danni straordinari. Le persone che vivono in India, dove la temperatura può superare i 120 gradi Fahrenheit in estate. Molti potrebbero assistere a parti del mondo che diventano invivibili.

Ci sono stati rapporti recenti di geologi israeliani che condannano il loro governo per non aver tenuto conto dell’effetto delle politiche che stanno perseguendo, compreso lo sviluppo di nuovi giacimenti di gas nel Mediterraneo. Hanno sviluppato un’analisi che indica che, entro un paio di decenni, in estate, il Mediterraneo raggiungerebbe il calore di una Jacuzzi, e le pianure basse sarebbero inondate. La gente continuerebbe a vivere a Gerusalemme e Ramallah, ma le inondazioni colpirebbero gran parte della popolazione. Perché non cambiare rotta per evitare questo?

SC: L’economia neoclassica alla base di queste ingiustizie vive nei modelli climatici economici conosciuti come “modelli di valutazione integrata”, che si riducono ad analisi costi-benefici basate sul cosiddetto costo sociale del carbonio. Con queste proiezioni, gli economisti stanno cercando di giocarsi il diritto delle generazioni future a una vita decente?

NC: Non abbiamo il diritto di giocare d’azzardo con la vita delle persone nell’Asia meridionale, in Africa, o delle comunità vulnerabili negli Stati Uniti. Vuoi fare analisi del genere nel tuo seminario accademico? OK, fate pure. Ma non osate tradurle in politica. Non osate farlo.

C’è una differenza impressionante tra i fisici e gli economisti. I fisici non dicono, ehi, proviamo un esperimento che potrebbe distruggere il mondo, perché sarebbe interessante vedere cosa accadrebbe. Ma gli economisti lo fanno. Sulla base delle teorie neoclassiche, hanno istituito una grande rivoluzione negli affari mondiali nei primi anni ’80 che è decollata con Carter, e ha accelerato con Reagan e Thatcher. Dato il potere degli Stati Uniti rispetto al resto del mondo, l’assalto neoliberale, un grande esperimento di teoria economica, ebbe un risultato devastante. Non ci voleva un genio per capirlo. Il loro motto è stato: “Il governo è il problema”.

Questo non significa che si eliminano le decisioni, ma solo che le si trasferisce. Le decisioni devono ancora essere prese. Se non sono prese dal governo, che è, in modo limitato, sotto l’influenza popolare, saranno prese da concentrazioni di potere privato, che non hanno responsabilità verso il pubblico. E seguendo le istruzioni di Friedman, non hanno alcuna responsabilità verso la società che ha fatto loro il dono a incorporarsi. Hanno solo l’imperativo dell’auto-arricchimento.

Poi arriva Margaret Thatcher e dice che non esiste la società, ma solo individui atomizzati che in qualche modo gestiscono il mercato. Naturalmente, c’è una piccola nota a piè di pagina che lei non si è preoccupata di aggiungere: per i ricchi e potenti, c’è molta società. Organizzazioni come la Camera di Commercio, la Business Roundtable, ALEC, tutti i tipi di altre. Si riuniscono, si difendono e così via. C’è molta società per loro, ma non per il resto di noi. La maggior parte della gente deve affrontare le devastazioni del mercato. E, naturalmente, i ricchi non lo fanno. Le corporazioni contano su uno stato potente che le salvi ogni volta che c’è qualche problema. I ricchi devono avere uno stato potente – così come i suoi poteri di polizia – per essere sicuri che nessuno si metta sulla loro strada.

SC: Dove intravede speranza?

NC: I giovani. A settembre, c’è stato uno sciopero internazionale del clima; centinaia di migliaia di giovani sono usciti per chiedere la fine della distruzione ambientale. Greta Thunberg recentemente si è alzata alla riunione di Davos dei grandi e potenti e ha fatto loro un discorso sobrio su quello che stanno facendo. “Come osate”, ha detto, “Avete rubato i miei sogni e la mia infanzia con le vostre parole vuote”. Ci avete tradito. Sono parole che dovrebbero essere impresse nella coscienza di tutti, in particolare delle persone della mia generazione che hanno tradito e continuano a tradire la gioventù del mondo e i paesi del mondo.

Ora abbiamo una lotta. Può essere vinta, ma più si ritarda, più sarà difficile. Se fossimo venuti a patti con questo dieci anni fa, il costo sarebbe stato molto minore. Se gli Stati Uniti non fossero stati l’unico paese a rifiutare il protocollo di Kyoto, sarebbe stato molto più facile. Più aspettiamo, più tradiremo i nostri figli e i nostri nipoti. Queste sono le scelte. Io non ho molti anni; altri di voi ne hanno. La possibilità di un futuro giusto e sostenibile esiste, e c’è molto che possiamo fare per arrivarci prima che sia troppo tardi.