Chi sono gli operai che non vanno a votare

Commonsense Solidarity. Una ricerca, basata su ampi dati di sondaggi, prova a spiegare ai democratici come recuperare l’astensionismo [Katherine Rader]

Le vittorie repubblicane in Virginia e New Jersey la scorsa settimana sono un minaccioso promemoria di ciò che è in gioco per i democratici. La vittoria di Glenn Youngkin su Terry McAuliffe nella corsa governatoriale della Virginia è una chiara indicazione che la vittoria di Joe Biden, in particolare in questi stati viola così fortemente contesi, è stata in gran parte un riflesso del fatto che Donald Trump ha sottoperformato rispetto a repubblicani più generici e di establishment. Forse la differenza più sbalorditiva è stata tra gli elettori non istruiti, che Youngkin ha conquistato con un margine significativo.

Senza dubbio, dare un senso a questi risultati nelle prossime settimane richiamerà la battaglia tra moderati e progressisti che ha seguito le elezioni del 2020. I moderati, specialmente quelli dei distretti “viola” come il rappresentante della Pennsylvania Connor Lamb, che ha mantenuto il suo seggio per un pelo, hanno accusato i membri progressisti di aver riempito l’agenda del Partito Democratico con questioni “impopolari” e “irrealistiche” come Medicare for All e defunding della polizia. I progressisti come Alexandria Ocasio-Cortez hanno risposto che i membri del Caucus Progressista non hanno avuto problemi a vincere le loro elezioni e hanno dato la colpa delle sconfitte moderate a inefficaci strategie di marketing digitale e altri errori tattici.

Ma la realtà è che entrambe le parti si stanno parlando l’un l’altra. Mettendo insieme questioni come Medicare for All (una proposta relativamente popolare) e il defunding della polizia (una proposta selvaggiamente impopolare) in un’unica “agenda progressista”, i moderati non riescono a riconoscere i livelli molto diversi di sostegno di cui godono i diversi assi dell’agenda progressista, in particolare tra la classe lavoratrice.

Il prossimo sindaco di New York Eric Adams, per esempio, ha vinto sia le primarie che le elezioni generali su una piattaforma anti-crimine nella città probabilmente più progressista del paese. D’altra parte, la confutazione della sinistra è significativamente indebolita dal fatto che i membri del Congressional Progressive Caucus, nel complesso, rappresentano distretti democratici molto sicuri. Questo punto è portato a casa dai risultati elettorali per le gare sostenute dai Democratic Socialists of America nelle recenti elezioni. Ma semplicemente non ci sono abbastanza distretti democratici sicuri per costruire una coalizione progressista al Congresso.

Inoltre, solo cinque membri del Congressional Progressive Caucus rappresentano distretti competitivi della classe operaia, compresi i distretti a maggioranza bianca e non bianca. Questo è indicativo di un problema più ampio in tutto il partito: I Democratici stanno lentamente perdendo elettori della classe operaia, la spina dorsale del partito fin dal New Deal. Lo spostamento è più pronunciato tra gli elettori non istruiti, che stanno lasciando i Democratici per il Partito Repubblicano.

Biden ha guadagnato un po’ di terreno con i bianchi non istruiti nel 2020, ma Trump e i repubblicani hanno comunque vinto quel gruppo di 26 punti a livello nazionale. Queste tendenze sono più acute tra gli elettori bianchi, ma negli ultimi anni sono diventate molto visibili anche tra gli elettori di colore della classe operaia. Nel 2020, per esempio, Trump e i repubblicani down-ballot hanno entrambi guadagnato tra gli elettori neri e latini non istruiti. Allo stesso modo, nelle elezioni della scorsa settimana in Virginia, il sostegno degli elettori latini ai candidati democratici è stato inferiore al previsto.

I cambiamenti nelle tendenze partigiane nazionali – e in particolare l’erosione della base operaia del Partito Democratico – sono questioni critiche che devono essere affrontate se il Partito Democratico vuole avere una possibilità di combattere nel 2022, 2024 e oltre. Al loro centro, questi dibattiti riflettono presunzioni chiave sui tipi di politiche e piattaforme che faranno appello a nuove fasce di elettori che i Democratici hanno così disperatamente bisogno di attrarre.

Ma come possono i Democratici attrarre nuovi elettori della classe operaia, in particolare quelli in distretti combattuti? Gli elettori della classe operaia sostengono davvero il tipo di programma economico egualitario sostenuto da candidati come Bernie Sanders? Le risposte a queste domande sono critiche non solo per il futuro elettorale dei Democratici, ma anche per costruire una forte coalizione progressista al Congresso.

Un recente studio della rivista Jacobin, YouGov e il neonato Center for Working-Class Politics, “Commonsense Solidarity”, adotta un approccio innovativo per esplorare come i progressisti potrebbero attrarre più elettori della classe operaia. Il rapporto, di cui sono coautore, esamina le preferenze politiche e dei candidati di 2.000 elettori della classe operaia in cinque stati chiave: Nevada, Michigan, Wisconsin, Pennsylvania e North Carolina. Si tratta di un campione molto più ampio di quello che appare nella maggior parte dei sondaggi e ci ha dato la possibilità di concentrarci sugli elettori della classe operaia in modo più approfondito.

La sfida con questo tipo di sondaggi ed esperimenti è che è difficile farli per simulare realmente le decisioni realistiche degli elettori. Per tenere conto di questo, abbiamo chiesto agli elettori della classe operaia di rispondere a migliaia di incontri elettorali testa a testa tra candidati con una serie di caratteristiche diverse. Chiedendo agli elettori di simulare il loro comportamento alle urne – scegliendo un candidato, e un insieme di attributi, messaggi e priorità, piuttosto che un altro – siamo stati in grado di isolare meglio i fattori che attraggono o respingono gli elettori della classe operaia.

Oltre a fornire i programmi completi dei candidati, abbiamo anche evidenziato le loro “priorità del day-one”, come un modo per segnalare le questioni più importanti per un particolare candidato. Abbiamo anche esaminato quali tipi di candidati erano più popolari, attraverso diverse demografie e background occupazionali. Gli scienziati sociali hanno a lungo discusso su come studiare e misurare al meglio la classe sociale – spesso optando per misure singolari come il livello di istruzione o il tipo di lavoro. Ma queste misure singolari non tengono conto delle posizioni di classe, che sono intrinsecamente complesse e sfaccettate. Il nostro studio fornisce un modo nuovo e sfaccettato di guardarle.

Poiché volevamo testare l’attrattiva dei candidati progressisti tra gli elettori della classe operaia, ci siamo concentrati sul sottoinsieme di elettori ragionevolmente alla portata delle campagne democratiche: cioè i democratici e gli elettori di orientamento democratico, gli indipendenti e gli elettori di orientamento repubblicano. Abbiamo escluso i repubblicani fortemente di parte, lasciando un campione che comprende circa il 70% dell’elettorato della classe operaia. Chiamiamo questo gruppo molto ampio “elettori della classe operaia potenzialmente democratici”.

La nostra scoperta principale e più importante è che c’è un forte sostegno tra gli elettori della classe operaia, compresi i colletti blu, per i candidati che promettono di realizzare programmi universali come Medicare per tutti o una garanzia federale di lavoro. E preferiscono questi candidati a quelli che sostengono alternative più moderate come “dare potere alle piccole imprese” e “aumentare l’accesso all’assistenza sanitaria a prezzi accessibili”.

Abbiamo anche indagato su come gli elettori hanno risposto a diversi tipi di retorica, costruendo dei messaggi sonori tratti da diversi candidati del mondo reale. In breve, eravamo più interessati a confrontare come la messaggistica progressista di candidati come Sanders e Alexandria Ocasio-Cortez se la cavava contro quella più moderata di candidati come Joe Biden e Kamala Harris. Ma, all’interno di queste categorie ideologiche, volevamo anche confrontare come gli appelli ispirati all’attivismo andavano contro un linguaggio più universale e semplice. Ancora una volta, abbiamo scoperto che la retorica universale e schietta risuonava di più con gli elettori della classe operaia rispetto alla messaggistica ispirata dagli attivisti.

Mentre i nostri intervistati preferivano i candidati che si concentravano su questioni universali, abbiamo trovato poche prove che il risentimento razziale guidasse queste preferenze. Infatti, gli elettori potenzialmente democratici della classe operaia erano forti sostenitori dei candidati che promettevano di porre fine al “razzismo sistemico”, favorendoli rispetto ai rivali con un impegno più generale per “diritti uguali per tutti”. Per sottolineare questo punto, le candidate nere erano di gran lunga le più popolari nel nostro campione (anche tra gli intervistati bianchi della classe operaia). Questi risultati complicano la teoria popolare che il motore principale del comportamento elettorale della classe operaia bianca nelle recenti elezioni sia un razzismo latente o risorgente.

La struttura del nostro sondaggio ci ha anche permesso di generare alcune informazioni interessanti sulla popolarità di particolari tipi di candidati tra la classe operaia. Nel complesso, gli elettori della classe operaia hanno preferito i candidati della classe operaia rispetto ad altri tipi, in particolare rispetto agli avvocati e agli amministratori delegati (chi può biasimarli?). Ma abbiamo anche ottenuto qualche interessante intuizione su alcune presunzioni democratiche. Per esempio, un veterano militare moderato mainstream – il tipo di candidato democratico spesso celebrato dai leader del partito e dalla stampa – ha ricevuto il sostegno di appena il 51% dei partecipanti al sondaggio. Tuttavia, un insegnante populista progressista, d’altra parte, ha guadagnato oltre il 65%.

Forse il risultato più importante dello studio “ ” è che gli americani della classe operaia che non votano non sono automaticamente progressisti, come spesso sostengono i politici come Sanders. Abbiamo trovato poche prove a sostegno dell’idea che questi non votanti sono semplicemente seduti in disparte e aspettano che arrivi il candidato giusto o il messaggio giusto. Invece, abbiamo scoperto che i non votanti della classe operaia assomigliano molto ad altri elettori della classe operaia. Abbiamo trovato poche prove che la mancanza di candidati visibili e progressisti sia l’ostacolo.

Questo è un messaggio essenziale per i progressisti da prendere a cuore e che probabilmente offrirà poco conforto a coloro che si stanno riprendendo dai recenti risultati elettorali. Espandere la base democratica e costruire una più forte maggioranza progressista al Congresso è possibile, ma richiederà un massiccio sforzo organizzativo che potrebbe non dare frutti per anni, forse decenni, a venire.