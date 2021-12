Non c’è ghiaccio, il panico nella capitale degli orsi polari

Churchill, Canada: la capitale mondiale degli orsi polari è rimasta senza ghiaccio per la prima volta con gravi conseguenze [Leyland Cecco]

La misura arriva mentre Churchill, in Canada, è rimasta senza ghiaccio per la prima volta da anni, con conseguente minor tempo di alimentazione per la sua popolazione di orsi polari

Quando i turisti raggiungevano la piccola comunità canadese di Churchill, da tempo li accoglievano due suoni: l’ululato dei venti subartici e il rombo dei motori diesel.

Nel corso degli anni, centinaia di migliaia di visitatori sono venuti nella “capitale mondiale degli orsi polari”, nella speranza di avvistare i predatori. Viaggiavano su “tundra buggies” – veicoli massicci, simili a navicelle spaziali, che rombano sul paesaggio spoglio.

Ora, una delle compagnie turistiche della città ha presentato il primo buggy elettrico della regione – un veicolo che può muoversi quasi silenziosamente nelle aree dove gli orsi polari si riuniscono. Il buggy ha un’autonomia stimata di tre giorni di tour e può funzionare a temperature gelide.

Frontiers North Adventures, che ha fornito il trasporto al Guardian e ad altri media per vedere il veicolo a Churchill, prevede di convertire il resto della sua flotta in motori elettrici, riducendo più di 3.600 tonnellate di emissioni di anidride carbonica nei prossimi 25 anni – l’equivalente di 353.635 litri di carburante diesel.

La compagnia l’ha presentato come parte di una mossa per affrontare la crisi climatica, che gli esperti hanno detto da tempo avrà un impatto eccessivo sugli orsi polari.

Il viaggio inaugurale della società per il suo veicolo elettrico è avvenuto quando l’area è rimasta senza ghiaccio per la prima volta da anni – uno scenario che può rivelarsi mortale per gli orsi.



A una manciata di chilometri da dove i veicoli hanno parcheggiato, le acque scure della baia di Hudson sferzavano la riva – una rarità per la fine di novembre e un segnale di avvertimento per i circa 800 orsi polari della regione in attesa di iniziare la loro caccia sul ghiaccio marino alle foche dagli anelli.

Negli ultimi anni, quell’attesa è diventata sempre più lunga.

Mentre la tempistica della formazione del ghiaccio varia di anno in anno, gli esperti dicono che la tendenza degli ultimi decenni è motivo di preoccupazione.

Frontiers North Adventures prevede di convertire la sua flotta di passeggini in motori elettrici, riducendo più di 3.600 tonnellate di emissioni di anidride carbonica nei prossimi 25 anni. Fotografia: Leyland Cecco

Questa è una cattiva notizia per gli orsi, che non si nutrono nei mesi che precedono la formazione del ghiaccio. Invece, oziano intorno alla baia, conservando la loro energia.

“Non stiamo avendo i buoni anni di formazione del ghiaccio marino che eravamo soliti avere. Stiamo avendo anni cattivi e anni OK”, ha detto Andrew Derocher, un professore di biologia presso l’Università di Alberta. “Quando succede per un periodo di tempo abbastanza lungo, ci si può aspettare che la popolazione diminuisca”.

Erano passati 156 giorni dall’ultima volta che la maggior parte degli orsi aveva mangiato. A 180 giorni, la fame comincia a farsi sentire.

Anche il ghiaccio si sta rompendo prima nella stagione, il che significa che gli orsi sono costretti a tornare a terra settimane prima del normale e hanno una finestra più piccola per la caccia.

Nell’ultimo decennio, gli orsi hanno perso quasi un totale di 12 giorni di ghiaccio su entrambe le estremità della stagione.

“Siamo sempre stati preoccupati per una rottura precoce con un congelamento molto tardivo”, ha detto Derocher. “E questo sarebbe lo scenario peggiore per gli orsi polari”.

Già gli orsi stanno mostrando segni di allarme.

Il peso degli orsi polari gravidi è diminuito nel corso degli anni, così come le nuove nascite. Gli orsi tipicamente perdono un chilogrammo di peso ogni giorno che rimangono sulla tundra invece che sul ghiaccio – aggiungendo ulteriore pressione sulla popolazione.

La popolazione degli orsi è scesa di quasi il 30% dal 1987. Se le tendenze attuali tengono, si prevede che gli orsi subiranno un fallimento riproduttivo entro il 2040, accelerando la scomparsa della specie.



“Alla fine, si avrà una specie di popolazione zombie di orsi polari che semplicemente non possono sostenersi ed è una questione di tempo prima che vengano estirpati. Quando? Questa è la domanda da un milione di dollari”, ha detto Derocher.

Con il riscaldamento del nord legato alle crescenti preoccupazioni sulle emissioni di carbonio, il sindaco di Churchill, Michael Spence, ha elogiato il prototipo di veicolo elettrico dell’azienda, definendolo una visione per “dove sta andando il turismo e dove sta andando il nostro clima”.

Ma il contrasto tra una visione futuristica di veicoli elettrici nelle comunità del nord e la cruda realtà della scomparsa del ghiaccio marino, evidenzia le sfide che la regione deve affrontare.

Churchill una volta riponeva le sue speranze in un porto marittimo di classe mondiale, solo per vedere quella visione finire in delusione dopo che l’unico binario ferroviario è stato spazzato via dalle inondazioni. Alcuni nella comunità di mille persone sperano che il clima mutevole permetta loro di diventare un importante porto per il grano, ma gran parte dell’economia della città si basa ancora sul turismo. Secondo le cifre del governo, l’industria ha portato più di 35 milioni di dollari canadesi (27 milioni di dollari) nel 2017, per lo più legati ai safari degli orsi polari.

Manitoba fa tutto il possibile per proteggere gli orsi sul terreno. La caccia è proibita, i veicoli turistici hanno una serie ristretta di tracce che possono seguire per individuare i mammiferi e le interazioni uomo-orso, comprese le discariche di rifiuti, sono state ridotte al minimo.

Ma il congelamento tardivo è un assaggio della realtà con cui gli operatori locali e gli scienziati sono costretti a fare i conti: il paesaggio subirà probabilmente cambiamenti significativi nei prossimi anni – e le popolazioni di orsi polari ne soffriranno maggiormente.

Mentre altre specie a rischio possono beneficiare dell’intervento umano – per esempio i pescatori del Canada atlantico stanno sperimentando attrezzi senza corda per aiutare le balene in pericolo – salvare la scomparsa del ghiaccio marino è un compito molto più difficile.

“Non c’è una soluzione facile. Non possiamo semplicemente mettere un parco da qualche parte. E mentre è una bella idea e indicativa del tipo di soluzioni di cui abbiamo bisogno, un buggy elettrico per la tundra non salverà il mondo”, ha detto Derocher. “Le uniche leve che ci restano da tirare sono quelle del comportamento umano”.