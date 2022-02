Donbass, il tempo della maskirovka

La “deception” da Bush & Blair a Vladimir Putin [Antoine Perraud]

C’è solo da aspettarselo, se si deve credere ai segnali delle cancellerie occidentali, che tutto ciò che manca è solo un pretesto – cioè una speciosa causa occasionale per mascherare la vera ragione dell’azione pianificata dalla Russia contro l’Ucraina.

L’attacco è imminente, dicono Washington e Londra, mentre denunciano preventivamente un’operazione inscenata, uno stratagemma di guerra, un’operazione segreta, un’operazione di false flag.

Joe Biden e Boris Johnson non hanno smesso in apparenza, nelle ultime settimane, di lavare i peccati politici di George Bush Junior e Tony Blair, che avevano lanciato la seconda guerra del Golfo nel 2003, con operazioni di ” deception ” (dal latino decipere: ” prendere, ingannare, fuorviare “)…

Con le sue plausibili bugie e simulazioni sui confini ucraini – esche, finte, dimostrazioni e diversioni accuratamente pianificate – Vladimir Putin non ha inventato nulla. Negli ultimi tre mesi, si è persino sforzato di illustrare a suo beneficio questa massima di Sun Zi ne L’arte della guerra: “Ciò che è essenziale nelle operazioni militari è far credere che ci si sta adeguando ai disegni del nemico.

Tuttavia, qui potrebbe ripetere, sotto il naso della Nato ma su scala più ampia e non senza graduazione in orrore marziale, lo stratagemma attuato per annettere la Crimea otto anni fa. L’inganno lì era cinico fino al midollo. Tutto era tanto brutale quanto infido.

All’inizio di marzo 2014, Amélie Poinssot, inviata speciale di Mediapart nella penisola di Crimea, ha riportato le parole di un sostenitore del Cremlino, Vladimir Konstantinov, presidente del parlamento regionale, a Simferopol: “La gente sorride alle forze di sicurezza in strada. E il nostro reporter ha aggiunto: “Per quanto riguarda le forze armate che hanno preso il controllo di tutti i punti strategici della penisola, la loro identità non sarà rivelata. “Se hanno preso il controllo di tutte le strade, è per proteggerci, non per invaderci”.

Amélie Poinssot ha notato: “A Simferopol, la milizia indossa un bracciale rosso barrato con la parola ‘druzhnik’ (in epoca imperiale, il druzhnik era l’amico del principe, il suo socio volenteroso). Qui ce ne sono una dozzina a guardia dell’ingresso di un edificio all’aeroporto. Dietro di loro, due uomini in uniforme militare, con i kalashnikov sulle spalle. Ma i miliziani presumibilmente non hanno “nessun contatto” con questi soldati, non sanno chi sono o di che nazionalità sono. Si limitano a “proteggerli dai teppisti” e a “proteggere la popolazione dal panico e dagli scontri”; non sono nemmeno interessati a sapere chi sono questi uomini armati con cui collaborano!

La giornalista ha continuato dicendo: “Non c’è dubbio per nessuno in Crimea che questi soldati senza distintivo sono membri delle forze speciali dell’esercito russo. Per Ali Khamzin, membro del Mejlis, l’assemblea dei tatari di Crimea, responsabile degli affari esteri, è ovvio: abbiamo a che fare con “un’occupazione della Russia, anche se la Crimea fa parte dell’Ucraina”. Un’invasione di soldati presumibilmente non identificati”.

“Maskirovka”

Questi soldati senza insegne, soprannominati gli “omini verdi”, applicavano una finzione di guerra insegnata nelle accademie militari sovietiche e poi russe: mascherata, travestimento, occultamento, camuffamento (“maskirovka” nella lingua di Puškin).

Si tratta di creare un falso incidente dal nulla. Questo è stato il caso della Georgia nel 2008. L’esercito di questa ex repubblica sovietica ha ceduto alla provocazione rispondendo al fuoco delle forze della regione separatista dell’Ossezia del Sud. Il Cremlino aveva sostenuto che le forze di pace russe e i cittadini dell’Ossezia del Sud di nazionalità russa erano stati attaccati e aveva lanciato una guerra lampo.

E Tbilisi ha dovuto rinunciare alle autoproclamate repubbliche separatiste di Abkhazia e Ossezia del Sud. Mosca ha mantenuto basi militari lì da allora, come se fossero cunei nel quale è stata cacciata, in attesa di una possibile Reconquista su larga scala.

Lo stesso vale per la Transnistria, la striscia di confine tra la Moldavia e l’Ucraina, nata a seguito di una guerra fantasma, vista da ovest, ma molto reale e mortale sul terreno, provocata nel giugno 1992 da scaramucce inventate e poi gonfiate dal Cremlino per entrare in campo: l’esercito moldavo avrebbe giustiziato dei civili russofoni e sparato contro un’ambulanza a Bender/Tighina, sulla riva destra del Dniestr…

Questo modo di fabbricare scaramucce per giustificare un conflitto su larga scala è radicato in tre esempi emblematici del sanguinoso XX secolo. Ogni volta, un regime imperialista era al timone, pronto a fare qualsiasi cosa e a non fermarsi davanti a nulla.

Nel settembre 1931, il Giappone invase la Manciuria, accusando la Cina di aver provocato un attacco ferroviario – in realtà, fu Tokyo che lo organizzò. Questo fu l’incidente di Mukden, riportato nel famoso album di Tintin Il Loto Blu (l’attacco fu traslato a Shanghai, sotto l’egida del terribile agente d’influenza giapponese Mitsuhirato).

Il 31 agosto 1939, l’operazione Himmler permise al Terzo Reich di invadere la Polonia, adducendo un attacco a un trasmettitore radio in territorio tedesco da parte di soldati polacchi – l’operazione era stata ovviamente inscenata dal regime di Hitler.

Stalin non era da meno e nel novembre 1939, per sopraffare la Finlandia, fece bombardare il villaggio russo di confine di Mainila dall’artiglieria sovietica, uccidendo quattro soldati dell’Armata Rossa nel procedimento e permettendo a quest’ultima di balzare sulla sua preda quattro giorni dopo, rivendicando un casus belli inarrestabile.

Quasi 83 anni dopo, Vladimir Putin, che regna al posto di Joseph Stalin, rischia di imporre lo stesso trattamento all’Ucraina al posto della Finlandia. Parigi e Berlino hanno invertito la loro relativa prudenza, che non li ha fatti gridare al lupo all’unisono con Londra e Washington. Le due capitali europee hanno invitato i loro cittadini sabato 19 febbraio a lasciare i margini orientali di un paese già considerato un futuro campo di battaglia.

Maskirovka, le operazioni false flag e altre operazioni di inganno hanno ancora pessime giornate davanti a loro…