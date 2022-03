5 marzo, contro la guerra. Senza se, senza ma (senza Cisl)

Non riuscendo a deformarne la piattaforma, la Cisl si sfila dalla manifestazione contro la guerra. Tutti gli appelli dei movimenti

"Chi è Putin si sa dall'omicidio di Anna Politkovskaja, ottobre 2006. Dopo, per Berlusconi era "Un dono del Signore", per Salvini "Un grande statista", i governi Renzi e Gentiloni gli vendevano armi anche dopo l'embargo Ue. Tutta bella gente che oggi chiama "putiniani" i pacifisti" (Alessandro Robecchi, da twitter)

Partirà alle 13.30 da piazza della Repubblica a Roma la Manifestazione Nazionale “Cessate il fuoco. Per un’Europa di pace”, convocata dalla Rete Italiana Pace e Disarmo e con l’adesione di numerose organizzazioni della società civile italiana per la pace tra cui Arci, Acli, Libera, Emergency, Legambiente, Cgil, Movimento Nonviolento, Un Ponte Per, archivio Disarmo, Associazione ONG Italiane, Link 2007, Rete della Conoscenza, Anpi, Greenpeace e molte altre ancora. Alcune delle organizzazioni che partecipano alla Convergenza della Cura (fra cui Gruppo Femm della Cura, Arci, Attac, Fairwatch, GKN e altre) si danno appuntamento a Piazza Esedra, davanti al Cinema Space – Moderno dalle ore 12:00.

Il corteo si concluderà a Piazza San Giovanni con interventi delle realtà aderenti e testimonianze da varie zone di conflitto: dall’Ucraina, dalla Siria, dai Balcani, dall’Afghanistan e dalla Palestina. «Insieme a migliaia di persone persone saremo in piazza per chiedere la fine immediata della guerra in Ucraina e dire no a tutte le guerre, con la prospettiva di costruire insieme un’Europa di pace, senza armi nucleari dall’Atlantico agli Urali». La Rete Italiana Pace e Disarmo e le Organizzazioni promotrici ribadiscono la condanna dell’azione militare in Ucraina da parte della Federazione Russa esprimendo massima solidarietà alle popolazioni coinvolte e sostenendo tutti gli sforzi della società civile pacifista e dei lavoratori e lavoratrici in Ucraina e Russia che si oppongono alla guerra con la nonviolenza. «Chiediamo si arrivi ad una cessazione degli scontri con tutti i mezzi della diplomazia e della pressione internazionale, con principi di neutralità attiva ed evitando qualsiasi pensiero di avventure militari insensate e fermando le forniture di armamenti che non possono certo portare la pace ma solo acuire il conflitto. La Pace è possibile solo costruendola con il disarmo, la neutralità attiva, la riduzione delle spese militari, il sostegno a forme di trasformazione nonviolenta dei conflitti, il superamento delle alleanze militari, l’opposizione alla militarizzazione e soprattutto proteggendo le persone». La prima urgenza è quella di fermare le azioni belliche militari e attivare interventi di aiuto umanitario e protezione della popolazione civile, con la garanzia di un passaggio sicuro alle agenzie internazionali e alle organizzazioni non governative al fine di garantire assistenza umanitaria alla popolazione coinvolta dal conflitto.

Tra le testimonianze dai conflitti che si alterneranno sul palco Batool Karim (co-portavoce dell’Iraqi Social Forum), Silvia Maraone (IPSIA Acli attiva nei Balcani), la rifugiata siriana Yasmine Azeem, Amos Basile (Casco Bianco in Ucraina per IBO Italia socio Focsiv), Malak Mattar (studentessa e pittrice palestinese di Gaza), due donne afghane della Fondazione Pangea. Oltre ad un messaggio delle organizzazioni di madri di soldati russi, ucraini e bielorussi contro l’arruolamento. Ospite internazionale della manifestazione sarà Beatrice Fihn, direttrice esecutiva della International Campaign to Abolish Nuclear Weapons, insignita nel 2017 del Premio Nobel per la Pace, che evidenzierà il pericolo di escalation nucleare del conflitto in Ucraina.

Sarà una grande manifestazione, treni e centinaia di pullman sono stati prenotati per portare manifestanti da fuori Roma. Ma la costruzione è stata insidiata dalle pressioni del Pd per inquinare la piattaforma e minare l’unità del movimento contro la guerra. Ma per fortuna, da subito, tante e forti voci di movimento e associative si sono alzate per evitare un compromesso al ribasso sulla piazza del 5 marzo, e il risultato c’è stato. La Rete Italiano Pace e Disarmo ha ripreso le sue posizioni originarie, incluso il no agli aiuti militari italiani. Le organizzazioni che saranno in piazza si mobilitano tutte su propri appelli, chiarissimi sui contenuti. Anche la CGIL, nonostante il grave scivolone fatto nel tentativo di includere la CISL, conferma pubblicamente la sua posizione contro l’invio degli aiuti militari italiani. Il palco vedrà tanti interventi di movimento, e quello dell’ANPI, pesantemente sotto attacco da parte dei media e della politica mainstream italiana con l’elmetto della Nato in testa.Il movimento anti-guerra può alla fine uscirne rafforzato.

Il tam tam era iniziato nel pomeriggio di mercoledì: Uil e Cisl, in un tavolo con Cgil, puntano i piedi per deformare la piattaforma minima su cui è stata convocata la piazza romana di sabato 5 marzo. In pochi minuti Corso Italia recepisce e spariscono i riferimenti critici agli aiuti militari, che il movimento per la pace considera l’annuncio di un prolungamento della guerra, viene cassata la solidarietà alla società civile, ai pacifisti e ai lavoratori di entrambi i paesi che si oppongono alla guerra con la nonviolenza, nessuna traccia della contrarietà all’allargamento della Nato – uno dei fattori dell’escalation – e alla denuclearizzazione degli arsenali.

Non serve una laurea in politologia per capire che a pettinare la piattaforma a dispetto dell’indignazione popolare che già ha riempito le piazze la settimana scorsa, siano state le pressioni del Pd attraverso la cinghia di trasmissione dei docili sindacati concertativi. I primi segnali di allarme, già nei giorni scorsi, erano arrivati dalla lentezza nell’attivazione di alcune Camere del Lavoro.

La Società della Cura, lo spazio di convergenza nato durante il lockdown, faciliterà tutte quelle piattaforme alternative che faranno perno sulle priorità condivise nella tre giorni. Si converge ma nei limiti della decenza, si dice nelle maglie di quella rete «perché la voglia di manifestare non ci passa come la voglia di ragionare e fare massa critica. È troppo, troppo più importante».

Così, grazie alla Società della Cura, iniziano a circolare alcuni appelli indipendenti (che trovate in calce all’articolo o linkati) dei gruppi, reti, organizzazioni e associazioni che hanno scelto di riempire la manifestazione nazionale del 5 marzo con i propri contenuti e richieste chiare.

Ci sono quelli della Rete nazionale Pace e disarmo, contraria all’invio delle armi, dell’Arci Nazionale, che riconferma e sviluppa i contenuti dell’appello originario, del Gruppo Femm della Società della Cura, di Un Ponte per, la ong nata sotto le prime bombe su Bagdad del 1991 e da allora attiva in diversi teatri di guerra a fianco della popolazione e della società civile.

«Noi come Attac Italia saremo jn piazza coi nostri contenuti e nel frattempo abbiamo ritirato l’adesione – fa sapere Marco Bersani – la scusa della Cgil era avere in piazza anche la Uil. Secondo me il vero motivo erano le pressioni governative (Pd) sui sindacati per non avere una manifestazione convocata su una piattaforma critica sui provvedimenti bellici del governo. Comunque, la piazza è di tutte e tutti non di burocrazie politico-sindacali. E sabato la riempiremo di No alla guerra senza se e senza ma».

« No alla guerra, no alle armi, no a Putin, no alla Nato», sintetizza Roberto Musacchio di Transform. E anche Rifondazione sarà in piazza ma con i suoi contenuti: «Importante comunque esserci per dare forte segnale di Pace, disarmo nucleare, contrarietà alla NATO ed opposizione ad invio armi».

«Va da sé che questo modifica il nostro giudizio, per altro molto circostanziato, sull’appello espresso nell’editoriale del sito dell’organizzazione», dice anche Franco Turigliatto di Sinistra Anticapitalista. Il movimento no war troverà il modo per rendere visibile i suoi contenuti.

Il “colpo di scena” nella serata di giovedì quando sono in corso varie riunioni per definire le modalità di partecipare al corteo senza accodarsi a eventuali strumentalizzazioni filogovernative: la Cisl si sfila perché non riesce a digerire nemmeno il richiamo alla neutralità attiva. «Al punto in cui siamo – si legge in una nota del sindacato concertativo di ispirazione cattolica – la testimonianza da sola non può bastare. Tanto più se tale testimonianza rischia di essere inquinata da pesanti pregiudizi e derive ideologiche che sottintendono una sostanziale equidistanza tra le parti in guerra, che ci allontanano dallo spirito della manifestazione di sabato 5 marzo a Roma. Dopo un lungo confronto con tutte le associazioni partecipanti alla Rete della Pace e Disarmo e dopo innumerevoli tentativi di modificare una piattaforma irricevibile ci vediamo, nostro malgrado, costretti a non procedere con un’adesione formale della CISL…».

Da parte sua la Cgil ha lavorato per ricomporre uno schieramento. Dietro lo striscione d’apertura ci saranno delegazioni dei nodi della Rete Pace e Disarmo, CGIL, ARCI nazionale e subito dopo i movimenti sociali che raggiungeranno Piazza della Repubblica partendo dalla vicina Piazza dei Cinquecento. «Non è con l’invio delle armi, ma con il negoziato, la diplomazia, la cooperazione, la forza della democrazia e della non violenza che riusciremo a costruire l’Europa di pace e consentire – dice Landini in una nota dopo aver registrato lo sconcerto diffuso dalle pressioni di Uil e Cisl – al popolo ucraino e al popolo russo di vivere in libertà e senza oppressori». Intanto continuano ad arrivare segnali inquietanti dal governo: “Fondi a Zelensky sottratti alle risorse di aiuto allo sviluppo”, dice Silvia Stilli (ONG Italia) a proposito dell’annuncio del governo italiano sullo stanziamento di 110 milioni di euro in “budget support” per l’Ucraina. La guerra è la prosecuzione del dl concorrenza, con altri mezzi, si potrebbe dire parafrasando von Clausewitz [continua]

➳ Questo è l’appello della Rete Italiana Pace e Disarmo, che coordina l’organizzazione della manifestazione del 5 marzo

Cessate il fuoco per un’Europa di Pace. Si fermi la guerra in Ucraina con disarmo, neutralità attiva, stop alle armi, riduzione delle spese militari