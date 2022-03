Contro l'”antimperialismo degli idioti”

Lettera da Kiev alla sinistra occidentale. L'”antimperialismo degli idioti”, il campismo, ha impedito di capire la natura della Russia [Taras Bilous]

Sto scrivendo queste righe a Kiev mentre è sotto un attacco di artiglieria.

Fino all’ultimo minuto, avevo sperato che le truppe russe non avrebbero lanciato un’invasione su larga scala. Ora posso solo ringraziare coloro che hanno fatto trapelare l’informazione ai servizi segreti americani.

Ieri, ho passato metà della giornata a considerare se dovevo unirmi a un’unità di difesa territoriale. Durante la notte successiva, il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyi ha firmato un ordine di mobilitazione completa e le truppe russe si sono mosse e preparate per accerchiare Kyiv, il che ha preso la decisione per me.

Ma prima di assumere il mio incarico, vorrei comunicare alla sinistra occidentale cosa penso della sua reazione all’aggressione della Russia contro l’Ucraina.

Prima di tutto, sono grato a quelle sinistre che ora stanno picchettando le ambasciate russe – anche quelle che hanno preso tempo per capire che la Russia era l’aggressore in questo conflitto.

Sono grato ai politici che sostengono la pressione sulla Russia per fermare l’invasione e ritirare le sue truppe.

E sono grato alla delegazione di parlamentari, sindacalisti e attivisti britannici e gallesi che sono venuti a sostenerci e ad ascoltarci nei giorni prima dell’invasione russa.

Sono anche grato alla Campagna di Solidarietà Ucraina nel Regno Unito per il suo aiuto nel corso di molti anni.

Questo articolo riguarda l’altra parte della sinistra occidentale. Quelli che immaginavano “l’aggressione della NATO in Ucraina”, e che non potevano vedere l’aggressione russa – come il capitolo di New Orleans del Democratic Socialists of America (DSA).

O il comitato internazionale del DSA, che ha pubblicato una dichiarazione vergognosa senza dire una sola parola critica contro la Russia (sono molto grato al professore e attivista statunitense Dan la Botz e agli altri per la loro critica a questa dichiarazione).

O quelli che hanno criticato l’Ucraina per la mancata attuazione degli accordi di Minsk e hanno taciuto sulle violazioni degli stessi da parte della Russia e delle cosiddette “Repubbliche popolari”.

O quelli che hanno esagerato l’influenza dell’estrema destra in Ucraina, ma non hanno notato l’estrema destra nelle ‘Repubbliche popolari’ e hanno evitato di criticare la politica conservatrice, nazionalista e autoritaria di Putin. Parte della responsabilità di ciò che sta accadendo ricade su di voi.

Questo fa parte del più ampio fenomeno del movimento occidentale ‘contro la guerra’, solitamente chiamato ‘campismo’ dai critici di sinistra. L’autrice e attivista britannico-siriana Leila Al-Shami gli ha dato un nome più forte: l'”anti-imperialismo degli idioti”. Leggete il suo meraviglioso saggio del 2018, se non l’avete ancora fatto. Ripeterò qui solo la tesi principale: l’attività di gran parte della sinistra “anti-guerra” occidentale sulla guerra in Siria non aveva nulla a che fare con il fermare la guerra. Si è solo opposta all’interferenza occidentale, mentre ignorava, o addirittura sosteneva, l’impegno di Russia e Iran, per non parlare del loro atteggiamento nei confronti del regime “legittimamente eletto” di Assad in Siria.

“Un certo numero di organizzazioni anti-guerra hanno giustificato il loro silenzio sugli interventi russi e iraniani sostenendo che “il nemico principale è a casa”,” ha scritto Al-Shami. “Questo li esime dall’intraprendere qualsiasi seria analisi del potere per determinare chi sono effettivamente i principali attori che guidano la guerra”.

Purtroppo, abbiamo visto lo stesso cliché ideologico ripetersi sull’Ucraina. Anche dopo che la Russia ha riconosciuto l’indipendenza delle “Repubbliche popolari” all’inizio di questa settimana, Branko Marcetic, uno scrittore della rivista di sinistra americana Jacobin, ha scritto un articolo quasi interamente dedicato a criticare gli Stati Uniti. Quando si è trattato delle azioni di Putin, si è spinto fino a osservare che il leader russo ha “segnalato ambizioni meno che benevole”. Davvero?

Non sono un fan della NATO. So che dopo la fine della guerra fredda, il blocco ha perso la sua funzione difensiva e ha condotto politiche aggressive. So che l’espansione della NATO verso est ha minato gli sforzi diretti al disarmo nucleare e alla formazione di un sistema di sicurezza comune. La NATO ha cercato di marginalizzare il ruolo dell’ONU e dell’Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa, e di screditarli come “organizzazioni inefficienti”. Ma non possiamo riportare indietro il passato, e dobbiamo orientarci sulle circostanze attuali quando cerchiamo una via d’uscita da questa situazione.

Quante volte la sinistra occidentale ha tirato fuori le promesse informali degli Stati Uniti all’ex presidente russo, Mikhail Gorbaciov, sulla NATO (“non un centimetro verso est”), e quante volte ha citato il Memorandum di Budapest del 1994 che garantisce la sovranità dell’Ucraina? Quante volte la sinistra occidentale ha sostenuto le “legittime preoccupazioni di sicurezza” della Russia, uno stato che possiede il secondo più grande arsenale nucleare del mondo? E quanto spesso ha ricordato le preoccupazioni di sicurezza dell’Ucraina, uno stato che ha dovuto barattare le sue armi nucleari, sotto la pressione degli Stati Uniti e della Russia, per un pezzo di carta (il Memorandum di Budapest) che Putin ha calpestato definitivamente nel 2014? I critici di sinistra della NATO hanno mai pensato che l’Ucraina è la vittima principale dei cambiamenti portati dall’espansione della NATO?

Più volte, la sinistra occidentale ha risposto alla critica della Russia menzionando l’aggressione degli Stati Uniti contro l’Afghanistan, l’Iraq e altri stati. Naturalmente, questi stati devono essere inclusi nella discussione – ma come, esattamente?

L’argomento della sinistra dovrebbe essere che nel 2003 gli altri governi non hanno fatto abbastanza pressione sugli Stati Uniti sull’Iraq. Non che ora sia necessario esercitare meno pressione sulla Russia sull’Ucraina.

Un errore evidente

Immaginate per un momento che, nel 2003, quando gli Stati Uniti si preparavano all’invasione dell’Iraq, la Russia si fosse comportata come gli Stati Uniti nelle ultime settimane: con minacce di escalation.

Ora immaginate cosa avrebbe potuto fare la sinistra russa in quella situazione, secondo il dogma del “il nostro principale nemico è in casa”. Avrebbe criticato il governo russo per questa “escalation”, dicendo che “non dovrebbe mettere in pericolo le contraddizioni interimperialiste”? È ovvio a tutti che un tale comportamento sarebbe stato un errore in quel caso. Perché questo non era ovvio nel caso dell’aggressione all’Ucraina?

In un altro articolo di Jacobin dell’inizio di questo mese, Marcetic è arrivato a dire che Tucker Carlson di Fox News aveva “completamente ragione” sulla “crisi ucraina”. Quello che Carlson aveva fatto era mettere in discussione “il valore strategico dell’Ucraina per gli Stati Uniti”. Anche Tariq Ali nella New Left Review ha approvato il calcolo dell’ammiraglio tedesco Kay-Achim Schönbach, che ha detto che dare a Putin “rispetto” per l’Ucraina era “a basso costo, persino a costo zero”, dato che la Russia potrebbe essere un utile alleato contro la Cina. Dite sul serio? Se gli Stati Uniti e la Russia potessero raggiungere un accordo e iniziare una nuova guerra fredda contro la Cina come alleati, sarebbe davvero quello che vogliamo?

Riformare l’ONU

Non sono un fan dell’internazionalismo liberale. I socialisti dovrebbero criticarlo. Ma questo non significa che dobbiamo sostenere la divisione delle “sfere di interesse” tra gli stati imperialisti. Invece di cercare un nuovo equilibrio tra i due imperialismi, la sinistra deve lottare per una democratizzazione della sicurezza internazionale. Abbiamo bisogno di una politica globale e di un sistema globale di sicurezza internazionale. Quest’ultimo lo abbiamo: è l’ONU. Sì, ha molti difetti, ed è spesso oggetto di giuste critiche. Ma si può criticare o per confutare qualcosa o per migliorarla. Nel caso dell’ONU, abbiamo bisogno di quest’ultimo. Abbiamo bisogno di una visione di sinistra della riforma e della democratizzazione dell’ONU.

Naturalmente, questo non significa che la sinistra debba sostenere tutte le decisioni dell’ONU. Ma un rafforzamento generale del ruolo dell’ONU nella risoluzione dei conflitti armati permetterebbe alla sinistra di minimizzare l’importanza delle alleanze politico-militari e ridurre il numero delle vittime. (In un articolo precedente, ho scritto come le forze di pace dell’ONU avrebbero potuto aiutare a risolvere il conflitto del Donbas. Sfortunatamente, questo ha ora perso la sua rilevanza). Dopo tutto, abbiamo anche bisogno dell’ONU per risolvere la crisi climatica e altri problemi globali. La riluttanza di molti esponenti della sinistra internazionale ad appellarsi ad essa è un terribile errore.

Dopo che le truppe russe hanno invaso l’Ucraina, il redattore di Jacobin per l’Europa David Broder ha scritto che la sinistra “non dovrebbe scusarsi per essersi opposta a una risposta militare degli Stati Uniti”. Questa non era comunque l’intenzione di Biden, come ha detto più volte. Ma gran parte della sinistra occidentale dovrebbe onestamente ammettere che ha completamente sbagliato nel formulare la sua risposta alla “crisi ucraina”.

Il mio punto di vista

Concludo scrivendo brevemente di me stesso e della mia prospettiva.

Negli ultimi otto anni, la guerra del Donbas è stata la questione principale che ha diviso la sinistra ucraina. Ognuno di noi ha formato la propria posizione sotto l’influenza dell’esperienza personale e di altri fattori. Così, un altro ucraino di sinistra avrebbe scritto questo articolo in modo diverso.

Sono nato nel Donbas, ma in una famiglia ucraina e nazionalista. Mio padre è stato coinvolto nell’estrema destra negli anni ’90, constatando la decadenza economica dell’Ucraina e l’arricchimento dell’ex leadership del partito comunista, che combatteva dalla metà degli anni ’80. Naturalmente, ha opinioni molto anti-russe, ma anche anti-americane. Ricordo ancora le sue parole l’11 settembre 2001. Mentre guardava in TV la caduta delle Torri Gemelle, disse che i responsabili erano “eroi” (lui non la pensa più così – ora crede che gli americani le abbiano fatte saltare in aria di proposito).

Quando è iniziata la guerra nel Donbas nel 2014, mio padre si è unito al battaglione di estrema destra Aidar come volontario, mia madre è fuggita da Luhansk, e mio nonno e mia nonna sono rimasti nel loro villaggio che è caduto sotto il controllo della “Repubblica Popolare di Luhansk”. Mio nonno ha condannato la rivoluzione ucraina di Euromaidan. Sostiene Putin, che, dice, ha “ristabilito l’ordine in Russia”. Tuttavia, cerchiamo tutti di continuare a parlare tra di noi (anche se non di politica) e di aiutarci a vicenda. Io cerco di essere comprensivo nei loro confronti. Dopo tutto, mio nonno e mia nonna hanno passato tutta la vita a lavorare in una fattoria collettiva. Mio padre era un operaio edile. La vita non è stata gentile con loro.

Gli eventi del 2014 – la rivoluzione seguita dalla guerra – mi hanno spinto nella direzione opposta alla maggior parte delle persone in Ucraina. La guerra ha ucciso il nazionalismo in me e mi ha spinto a sinistra. Voglio lottare per un futuro migliore per l’umanità, e non per la nazione. I miei genitori, con il loro trauma post-sovietico, non capiscono le mie opinioni socialiste. Mio padre è condiscendente riguardo al mio ‘pacifismo’, e abbiamo avuto un brutto diverbio dopo che mi sono presentato a una protesta antifascista con un cartello che chiedeva lo scioglimento del reggimento di estrema destra Azov.

Quando Volodymyr Zelenskyi è diventato presidente dell’Ucraina nella primavera del 2019, ho sperato che questo potesse impedire la catastrofe che si sta svolgendo ora. Dopo tutto, è difficile demonizzare un presidente russofono che ha vinto con un programma di pace per il Donbas e le cui battute erano popolari sia tra gli ucraini che tra i russi. Sfortunatamente, mi sbagliavo. Mentre la vittoria di Zelenskyi ha cambiato l’atteggiamento di molti russi verso l’Ucraina, questo non ha impedito la guerra.

Negli ultimi anni, ho scritto sul processo di pace e sulle vittime civili di entrambe le parti della guerra del Donbas. Ho cercato di promuovere il dialogo. Ma ora tutto questo è andato in fumo. Non ci sarà alcun compromesso. Putin può pianificare quello che vuole, ma anche se la Russia si impadronisce di Kiev e installa il suo governo di occupazione, noi resisteremo. La lotta durerà fino a quando la Russia non uscirà dall’Ucraina e pagherà per tutte le vittime e tutte le distruzioni.

Quindi, le mie ultime parole sono rivolte al popolo russo: sbrigatevi a rovesciare il regime di Putin. È nel vostro interesse come nel nostro.

Taras Bilous è uno storico ucraino e un attivista dell’organizzazione Social Movement. Come redattore di Commons: Journal of social critique, tratta i temi della guerra e del nazionalismo.