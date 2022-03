Omicidio del rugbista Aramburu, si indaga su un fascista francese

Aramburu è stato colpito più volte sabato. Il principale sospettato è l’attivista di estrema destra Loïk Le Priol, 27 anni [Marine Turchi]

Nelle prime ore di sabato 19 marzo, il rugbista argentino Federico Martin Aramburu è stato colpito più volte dopo un alterco in un bar a Saint-Germain-des-Prés, nel sesto arrondissement di Parigi.

I sospetti, identificati grazie ai testimoni e ai filmati delle telecamere a circuito chiuso, sono due attivisti di estrema destra e una donna attivista, ha appreso Mediapart, confermando le informazioni di Le Point e Sud-Ouest.

Gli eventi hanno avuto luogo il venerdì sera. Il rugbista 42enne, che residente a Biarritz ma che era in visita a Parigi per vedere la partita Francia-Inghilterra, aveva passato la serata al bar Le Mabillon. Era accompagnato dal suo amico e socio neozelandese Shaun Hegarty, un ex giocatore del Biarritz Olympique come lui.

Secondo una fonte vicina al caso che ha detto a Mediapart, un giovane ha chiesto al gruppo di estrema destra una sigaretta ed è stato scortesemente respinto. I giocatori di rugby, che erano seduti accanto a lui, sono intervenuti. Si dice che i toni si siano alzati tra i due gruppi. Uno dei sospetti brandiva una fascia della polizia, secondo Le Point.

È iniziata una rissa e Federico Martin Aramburu ha presumibilmente buttato a terra uno degli attivisti di estrema destra, afferrandolo per il colletto. Il personale del bar ha cercato di separare i due gruppi. I due giocatori di rugby hanno lasciato la scena e sono tornati a piedi al loro hotel vicino.

Pochi minuti dopo, sarebbero stati superati dagli attivisti di estrema destra in una jeep militare su Boulevard Saint-Germain. Si dice che abbiano sparato più volte dal veicolo senza essere colpiti. Poi un colpo a distanza ravvicinata da uno degli individui, sul marciapiede, che è stato fatale. L’ex giocatore del Biarritz è morto sul posto alle 6.45 circa, colpito da quattro proiettili, secondo Le Parisien.

In una dichiarazione, la famiglia Aramburu, difesa dall’avvocato Yann Le Bras, ha denunciato un “crimine odioso”. “Per la sua famiglia e i suoi molti amici, questo 19 marzo si è trasformato in un incubo assoluto. [La sua morte ha lasciato ognuno di loro e tutto il mondo del rugby stordito da un dolore indicibile.

Shaun Hegarty ha presentato una denuncia per tentato omicidio premeditato. La procura di Parigi ha aperto un’inchiesta flagrante per “omicidio”, affidata alla brigata criminale.

Secondo Le Parisien, due uomini hanno sparato i colpi, mentre una donna di 24 anni guidava il veicolo. Sabato, la giovane donna è stata arrestata e presa in custodia. I due uomini sono ricercati.

Il principale sospettato è Loïk Le Priol, 27 anni, che era un attivista del GUD (Groupe Union Défense), un gruppo di studenti con metodi molto violenti. Contattato da Mediapart, il suo avvocato, Xavier Nogueras, ha detto che non voleva parlare “per il momento”.

Ex militare dei commandos della marina – si è formato alla scuola di Mousses, a Brest, nel 2010 – Loïk Le Priol si è convertito partecipando negli ultimi anni al lancio di una linea di abbigliamento “identitario”, Babtou Solide, che ha avuto successo nell’estrema destra. È apparso anche nelle pubblicità del nuovo marchio Face Mask, un negozio online di scaldacollo e protezioni per il viso per militari e sportivi.

Le Priol proviene da una famiglia di estrema destra. Una delle sue sorelle era a capo di Renouveau français. nell’Ile-de-France. Suo padre, Denis Le Priol, che ha servito in un reggimento di paracadutisti, è accusato di aver frequentato in passato militanti neonazisti della FANE (Federazione di Azione Nazionale ed Europea). Era un leader dell’Unione Nazionale dei Paracadutisti (UNP), il cui tesoriere era il padre di Axel Loustau, uno stretto collaboratore di Marine Le Pen (è tesoriere del micropartito di Marine Le Pen ed è stato consigliere regionale del Rassemblement National).

Denis Le Priol ha creato una società, Jeep Village, che detiene un quasi-monopolio nel rinnovamento delle vecchie Jeep americane (lo vediamo in questo rapporto M6).

Loïk Le Priol è solito prendere in prestito queste Jeep per andare in giro per Parigi con i suoi amici. Negli ultimi anni, è stato visto in questo tipo di veicolo con diversi attivisti vicini al Fronte Nazionale: Logan Djian (ex capo del GUD di Parigi apparso nella galassia del FN); Julien Rochedy, ex direttore del Fronte Nazionale della Gioventù (FNJ); Paul-Alexandre Martin (anche lui membro della direzione del FNJ e fornitore di servizi, con la sua agenzia di comunicazione e-Politic, della campagna di Marine Le Pen).