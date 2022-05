Ulster, Sinn Féin spera in una vittoria storica

5 maggio, elezioni locali nel Regno Unito. Occhi puntati su Belfast: per la prima volta in 101 anni, repubblicani avanti [Ludovic Lamant]

Le elezioni locali in Inghilterra, Scozia e Galles di giovedì 5 maggio daranno una prima indicazione della portata della rabbia verso Boris Johnson e la sua maggioranza conservatrice, scossa dallo scandalo degli aperitivi e delle feste illegali durante la pandemia.

Ma è a Belfast che si cercherà il risultato più atteso della notte elettorale: tutti gli occhi saranno puntati sul risultato del Sinn Féin nelle elezioni per l’Assemblea dell’Irlanda del Nord, la porzione di territorio britannico nel nord-est dell’Irlanda dove vivono 1,9 milioni di persone.

Se i sondaggi che prevedono la vittoria dello Sinn Féin sono corretti, sarebbe la prima volta dalla creazione dell’Irlanda del Nord nel 1921 che un partito non “unionista”, cioè favorevole all’attaccamento al Regno Unito e all’autorità di Londra, vince.

“Sarebbe un risultato straordinario, per un partito che non crede nell’esistenza dell’Irlanda del Nord, e si rifiuta di usare il termine Irlanda del Nord”, ha detto Jonathan Tonge, un politologo dell’Università di Liverpool, contattato da Mediapart. “L’Irlanda del Nord è stata configurata, al momento della sua creazione 101 anni fa, per favorire le maggioranze ‘unioniste’, e questa volta, i repubblicani, che hanno sempre contestato l’esistenza dell’Irlanda del Nord, diventerebbero il primo partito”, aggiunge Agnès Maillot, professore all’Università di Dublino.

Nel febbraio 2020, il Sinn Féin ha già vinto le elezioni legislative (24,5%) nella parte meridionale dell’isola, cioè la Repubblica d’Irlanda, grazie a una mobilitazione dei più giovani. Ma a Dublino, il partito, che è ancora associato agli anni dell’IRA (Irish Republican Army) e che è stato per molto tempo la sua vetrina politica, non è riuscito a costruire una coalizione ed è stato relegato all’opposizione.

Se lo Sinn Féin vincesse a Belfast giovedì sera, lo scenario sarebbe diverso. Nello spirito dell’Accordo del Venerdì Santo (1998), i partiti nordirlandesi nell’Assemblea condividono il potere. Il partito repubblicano ha già ricoperto il posto di “vice primo ministro” quasi ininterrottamente dal 2007. In caso di vittoria dello Sinn Féin giovedì, il partito avrebbe conquistato di nuovo il posto di primo ministro.

La strategia dello Sinn Féin: concentrarsi sulle questioni sociali

Il Sinn Féin è guidato da Mary Lou McDonald dal 2018, dopo trentaquattro anni di governo di Gerry Adams. Ma è Michelle O’Neill, la candidata del Sinn Féin in Irlanda del Nord, che potrebbe diventare il capo del governo a Belfast. Le due donne, che sono le due figure della campagna repubblicana, incarnano la stessa strategia: “Hanno dato la priorità alle questioni sociali, agli alloggi, all’inflazione, alle ripercussioni della guerra in Ucraina sulla vita quotidiana, e hanno dato meno importanza alla questione della riunificazione irlandese, anche se non l’hanno messa in secondo piano”, dice Agnès Maillot.

Lo Sinn Féin sostiene una tassa più severa sui più ricchi e promette un sostegno per l’assistenza all’infanzia. Si distingue anche nel panorama irlandese per il suo impegno nelle questioni sociali – per i diritti all’aborto e la difesa dei diritti LGBTI+. Con toni diversi a seconda del territorio: lo Sinn Féin è un partito di protesta nel sud dell’isola, mentre è in ballo da quindici anni nel nord. “Sono come il gatto di Schrödinger, al potere e all’opposizione allo stesso tempo”, ha osservato Deirdre Heenan dell’Università dell’Ulster, intervistata recentemente dal Financial Times.

Il DUP, il principale rivale del Sinn Féin nelle elezioni di giovedì, sta cercando di giocare sulle paure mentre la campagna elettorale volge al termine, ritenendo che una vittoria dello Sinn Féin a Belfast, dopo quella a Dublino nel 2020, aprirebbe la strada a un “border poll”, cioè un referendum sulla riunificazione dell’isola.

Il DUP tende a drammatizzare troppo, e questo è il gioco della campagna”, dice Jonathan Tonge. Ma una vittoria del Sinn Féin non porterebbe affatto a un referendum. Secondo l’Accordo del Venerdì Santo, questa decisione spetta al Segretario di Stato per l’Irlanda del Nord.

Il DUP è stato responsabile della caduta del governo regionale a febbraio, a causa dei continui disaccordi sul “protocollo dell’Irlanda del Nord”, il meccanismo doganale particolarmente complesso, istituito sulla scia della Brexit, per mantenere l’Irlanda del Nord nel Regno Unito, pur materializzando un nuovo confine con l’UE.

Durante la Brexit del 2016, l’Irlanda del Nord ha votato contro l’Inghilterra, con il 56% a favore di rimanere nell’UE. Boris Johnson ha poi promesso al suo alleato DUP che nessun confine avrebbe attraversato il Mare d’Irlanda, prima di fare marcia indietro sotto la pressione di Bruxelles attraverso il “protocollo dell’Irlanda del Nord”. Da qui le frustrazioni all’interno del campo unionista, che è ben consapevole che la Brexit ha incrementato il commercio dell’Irlanda del Nord con la Repubblica d’Irlanda (65% di salto nelle esportazioni nordirlandesi e 54% nelle importazioni dalla Repubblica d’Irlanda, nel 2021).

Non c’è nulla che suggerisca che il DUP, così com’è, accetterà di partecipare a un esecutivo regionale se la situazione del “protocollo” non è cambiata. Né c’è alcuna indicazione che il DUP accetterà di assumere una posizione di vice primo ministro sotto il Sinn Féin. In questa fase, la leadership del DUP è rimasta poco chiara.

Se il DUP non fosse disposto a partecipare a un nuovo esecutivo, l’Irlanda del Nord affronterebbe un altro periodo di stallo e quindi un periodo di “governo diretto” da Londra. “Il prossimo dibattito non sarà sull’unità dell’Irlanda. Sarà una questione di ‘governo diretto’ (attraverso Londra) o di governo congiunto (da Londra e Dublino), e sulla stessa praticabilità dell’Assemblea regionale”, scrive Ailbhe Rea su The New Statesman.

Le istituzioni regionali erano già state congelate tra il 2017 e il 2020. Sono state di nuovo congelate dal febbraio 2022, dopo le dimissioni dell’esecutivo regionale. “L’Accordo del Venerdì Santo è stato fantastico perché ha portato alla fine della violenza e al ritorno alla pace. Ma gli dò solo un cinque su dieci per quanto riguarda la stabilità politica”, dice il politologo Jonathan Tonge.

Dagli accordi del 1998, solo due delle sei assemblee hanno completato il loro mandato, soprattutto a causa di disaccordi tra il Sinn Féin e il DUP. In un certo senso, l’accordo del Venerdì Santo ha istituzionalizzato una forma di settarismo, mettendo in chiaro che c’erano due blocchi [unionisti e repubblicani – ndr], che tutti dovevano identificarsi con uno o con l’altro”, spiega Agnès Maillot. Questo aveva senso nel 1998, in una logica post-bellica. Venticinque anni dopo, la situazione è cambiata.

Il voto di giovedì potrebbe segnare l’emergere di una terza forza, tra gli unionisti guidati dal DUP e i sostenitori dell’unità irlandese guidati dal Sinn Féin: i non allineati, stanchi di decenni di divisione. Anche se esiste dal 1970, il Partito dell’Alleanza in particolare, che è visto come liberale e progressista sulle questioni LGBTI+, potrebbe beneficiare di questa tendenza ad abbandonare le vecchie divisioni – così come i Verdi. Le prossime elezioni generali nella Repubblica d’Irlanda si terranno entro febbraio 2025.