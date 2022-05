Fumetti, ritorna ARF! e si porta Paco Roca

Tra gli eventi di ARF!, il festival dei fumetti in programma dal 13 al 15 maggio, c’è una mostra sul disegnatore spagnolo

Considerato all’unanimità, da critica e pubblico, il maggior esponente del fumetto spagnolo contemporaneo, Paco Roca approda per la prima volta a Roma con la grande mostra inedita Le case di carta, con circa 90 opere originali, che ripercorre il suo intero percorso artistico, dal suo celebrassimo graphic novel Rughe fino al suo ultimo e straordinario Ritorno all’Eden (2021) e alla sua personale interpretazione di Batman per la DC Comics.

L’esposizione sarà allestita in due differenti luoghi: negli spazi del Festival presso la Città dell’Altra Economia a Testaccio dal 13 al 15 maggio e alla Chiesa della Trasfigurazione, un luogo storico tutto da scoprire all’interno del Complesso Monumentale di San Michele a Ripa Grande a Trastevere dal 13 maggio al 12 giugno 2022, a ingresso gratuito.

Il materiale in mostra all’ARF! (una ricca selezione di tavole originali tratte da Rughe, La Casa, Ritorno all’Eden, Il Tesoro del Cigno Nero e tanto altro) sarà integrato nella mostra di Trastevere da martedì 17 maggio. L’autore sarà presente all’inaugurazione della mostra e nei tre giorni di ARF! Festival per incontrare il pubblico.

“Le vere case, per Paco Roca, sono quelle narrative, che si sviluppano elevandosi su affilati storytelling; su una scelta tanto istintiva quanto meditata delle inquadrature e dei frame catturati nelle vignette; sull’impiego di colori desaturati che rifuggono dall’iperrealismo e rimandano al modo in cui la nostra mente accoglie e riplasma ciò che assorbe dall’esterno” [Dall’introduzione di Alessandro Di Nocera].

La mostra “Le case di carta” di Paco Roca alla Chiesa della Trasfigurazione (Trastevere), promossa dalla Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura, è organizzata e co-prodotta dall’Istituto Cervantes di Roma con ARF! Festival e COMICON.

PACO ROCA “LE CASE DI CARTA”

Dal 13 maggio al 12 giugno 2022. Chiesa della Trasfigurazione,

Cortile dei Vecchi del Complesso Monumentale di San Michele a Ripa Grande,

Via di San Michele 22, ROMA

Ingresso gratuito

INFO PUBBLICO ARF! Festival del Fumetto di Roma Anno VIII

13/14/15 maggio 2022 • Orario: 10:00-20:00

Città dell’Altra Economia, Largo Dino Frisullo, Campo Boario (Testaccio), Roma

Biglietti on line su www.arfestival.it/biglietti/

giornaliero € 10,00 – ridotto € 8,00 • abbonamento 3 giorni € 20,00

www.arfestival.it – info@arfestival.it

