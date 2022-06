Storico in Colombia, vincono il guerrigliero e la femminista

Il ballottaggio in Colombia premia il candidato della sinistra, Gustavo Petro, leader del Pacto historico

«Oggi è un giorno di festa per il popolo. Che si festeggi la prima vittoria popolare. Che tanta sofferenza sia attutita dalla gioia che oggi inonda il cuore della patria.

Questa vittoria per Dio, per il popolo e per la sua storia. Oggi è il giorno delle strade e delle piazze». E’ passato da poco il mezzogiorno a Bogotà quando Gustavo Petro twitta la vittoria alle presidenziali e dà il via alla festa per la storica vittoria. Il senatore ed ex guerrigliero ha vinto il ballottaggio di domenica 19 giugno ed è diventato il primo presidente di sinistra della Colombia, secondo il conteggio dei voti comunicato dall’autorità elettorale insieme a Francia Marquez, nera femminista e ambientalista che ha ringraziato i colombiani e le colombiane che hanno «sono andati a votare in massa con dignità, superando la paura e con la speranza di #VivirSabroso e in pace».

Il leader del Pacto historico ha ottenuto il 50,51% dei voti, mentre Rodolfo Hernández della Liga De Gobernantes Anticorrupción (destra) il 47,22%. 12 milioni e 248mila voti contro 10 milioni e mezzo. Per saperne di più c’è questo pezzo di Marina Zenobio.

Gustavo Petro aveva ottenuto lo storico risultato del 40% dei voti al primo turno, e Rodolfo Hernández, noto come “l’ingegnere”, ricco uomo d’affari, ha sorpreso ottenendo il 28% dei voti, davanti all’altro candidato di destra, Federico Gutiérrez, uomo legato al famigerato Uribe. Hernández proponeva di abolire le rappresentanze diplomatiche e di licenziare i dipendenti pubblici che vi lavorano. “Il bue nella culla di Natale lavora più di loro”, ha detto un mese fa su Twitter. Questa è solo una delle sue numerose proposte populiste. Il milionario ha promesso che sotto il suo mandato tutti i colombiani conosceranno il mare. O che i farmaci vengano distribuiti gratuitamente, per annullare la domanda. Praticamente sconosciuto fino a pochi mesi fa nell’arena politica, è riuscito a far ridere e a sedurre milioni di colombiani, senza alcun programma che non fosse una semplice promessa.

I “petristi”, sostenitori di Gustavo Petro, sono la grande paura dei sostenitori di Hernández. Il candidato del Pacto Historico, la coalizione di sinistra, è odiato da una parte della popolazione e acclamato da un’altra che spera che con lui questo Paese dalle strutture arcaiche sarà finalmente riformato, con più uguaglianza e giustizia sociale. Ma è un ex guerrigliero dell’M-19, un gruppo guerrigliero più intellettuale delle FARC, ma comunque un gruppo guerrigliero, cioè il male assoluto per milioni di colombiani che non hanno dimenticato la violenza di quegli anni bui.

Al contrario Hernandez è un disinvolto uomo d’affari, dal passato politico ed economico discutibile ma che si scaglia contro la corruzione della classe politica che ora lo appoggia in funzione anti Petro. Tra i suoi sostenitori c’è la franco-colombiana Íngrid Betancourt, ex leader ecologista vittima di un rapimento delle Farc, alleata del candidato per il suo discorso anti-corruzione. Molti osservatori prevedono che sarebbe stata nominata ministra degli Esteri se Hernández venisse eletto. Ma la composizione del suo governo rimane un mistero. Ma Hernandez è anche un gaffeur: dopo aver definito Adolf Hitler “un grande pensatore tedesco” – prima di spiegare che si trattava di un lapsus e che intendeva Albert Einstein… -Rodolfo Hernández ha anche detto che avrebbe accettato l’appoggio della “Santa Vergine e di tutte le prostitute che vivono nello stesso quartiere”, facendo sobbalzare molti cattolici (compresa Betancourt che comunque ha continuato ad appoggiarlo) in questo paese molto pio.

Dunque il 62enne economista ed ex guerrigliero, che si è imposto in diverse grandi città (Bogotà, Barranquilla, Cartagena e Cali), nelle regioni costiere dei Caraibi e del Pacifico e in parte dell’Amazzonia, è riuscito nel suo intento di portare la sinistra al potere per la prima volta nella sua storia con 700.601 voti in più del suo avversario in un contesto di alta partecipazione (58%). Ci sono due Colombie e sono antagoniste.

“Stiamo scrivendo la storia in questo momento, una nuova storia per la Colombia, per l’America Latina, per il mondo”, ha detto il prossimo presidente, che entrerà in carica il 7 agosto, ai suoi sostenitori domenica sera in una sala della capitale, Bogotá, la città dove è stato sindaco.

Siamo impegnati in un vero cambiamento, un cambiamento reale”, ha detto. Cambiare significa lasciarsi alle spalle odio e bigottismo. Cambiare significa accogliere la speranza, la possibilità di un futuro migliore in ogni angolo del territorio” – quella che ha definito “la politica dell’amore”.

Questa vittoria della sinistra arriva sulla scia delle rivolte sociali violentemente represse dal governo di destra dell’attuale presidente Iván Duque nel 2019 e nel 2021, e guidate dalla gioventù studentesca. Gustavo Petro riuscì a riunire la sinistra in una coalizione chiamata Pacto Histórico por Colombia.

Gustavo Petro ha potuto beneficiare del dinamismo di Francia Márquez, che si era fatta conoscere nel 2014 durante la “Marcia dei turbanti” per denunciare un progetto minerario illegale nella sua regione del fiume Ovejas, nel nord del Cauca (sud-ovest). Da allora, ha sviluppato un progetto politico ecofemminista incentrato sul suo movimento “Soy porque somos” (“Sono perché siamo”). In un Paese con la terza popolazione di origine africana più numerosa dell’America Latina dopo Brasile e Cuba, anche l’ascesa di Francia Márquez alla vicepresidenza è storica.

“Dopo 214 anni, abbiamo ottenuto un governo del popolo, un governo popolare, un governo del popolo con le mani callose, il governo della gente comune, di quelli che non sono niente”, ha detto domenica sera. Una delle prime sfide di Gustavo Petro sarà quella di rispondere alle immense speranze suscitate dalla sua candidatura tra coloro che si sono mobilitati dal 2019 e hanno pagato a caro prezzo per questo, e di non seguire la strada del suo omologo cileno, il giovane Gabriel Boric, che, per mancanza di progressi significativi, ha deluso gran parte del suo elettorato.

Il prossimo presidente colombiano dovrà rispondere alla rabbia che è esplosa in un Paese colpito da un’epidemia di Covid che sta aggravando le disuguaglianze strutturali. “Sarebbe meglio avere un’esplosione controllata con Petro che lasciare il vulcano imbottigliato. Il Paese chiede un cambiamento”, ha dichiarato l’ex ministro della Sanità Alejandro Gaviria prima delle elezioni.

Ma Petro, privo di una maggioranza in Parlamento, dovrà costruire alleanze per realizzare i suoi progetti. In un’intervista a El País, ha spiegato di voler ottenere “un grande accordo nazionale” basato su “dialoghi regionali vincolanti”. E si è dichiarato pronto a dialogare con tutti, anche con l’ex presidente della destra autoritaria, Alvaro Uribe. “È essenziale cambiare il clima politico di odio e settarismo che regna in Colombia”, ha affermato.

“L’opposizione, qualunque essa sia, sarà sempre la benvenuta nella presidenza per dialogare sul futuro della Colombia”, ha promesso domenica sera il futuro capo di Stato, aggiungendo: “Ci sarà solo rispetto e dialogo, è così che potremo costruire il grande accordo nazionale e la pace integrale”.

Mentre la Colombia era uno dei bastioni dell’influenza statunitense nella regione, si è congratulato con il capo della diplomazia statunitense, Antony Blinken. In una dichiarazione, Blinken ha affermato che gli Stati Uniti “non vedono l’ora di lavorare con il presidente eletto Petro per rafforzare ulteriormente le relazioni tra Stati Uniti e Colombia e far progredire entrambe le nazioni verso un futuro migliore”.