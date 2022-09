Brutta razza quella dei Windsor. Ecco a cosa serve

Perché i lavoratori e i militanti socialisti dovrebbero avere disgusto per un’istituzione come la monarchia [Dave Kellaway]

Chiunque pensi che la monarchia sia una questione secondaria o periferica per i socialisti di oggi dovrebbe solo ascoltare e guardare le persone intorno a loro e sui media durante la prossima settimana o giù di lì. Certo, i media amplificano e manipolano la reazione popolare, ma essa è abbastanza reale e certamente forte tra i lavoratori. Ieri sera, tornando a casa dal cinema, una giovane donna nera in auto si è fermata in mezzo alla strada per dirci che la Regina era morta.

Ascoltando la radio, Women’s Hour sta recuperando la Regina come icona o modello femminista e ci sono appena stati oratori dai Paesi del Commonwealth che hanno esaltato le sue credenziali multiculturali. Le azioni di sciopero nazionali della RMT e della CWU sono state sospese in segno di rispetto. La reazione ampiamente negativa alla tassa sull’energia della Truss, che ha dato 150 miliardi di sterline in elemosina alle multinazionali dei combustibili fossili, è stata completamente sommersa da un’ampia copertura.

Il comune laburista di Wigan ha persino cancellato il festival locale dei Diggers, che commemora i valori storici repubblicani. I padroni e l’establishment devono alzare ancora una volta i calici sui vantaggi ideologici dell’ideologia monarchica per i loro interessi.

Quasi tutti gli Stati riproducono un’ideologia di unità nazionale attraverso i loro capi di Stato, che dovrebbero operare al di sopra degli interessi politici di parte e diventare la madre o il padre del Paese. Tuttavia, di solito sono eletti e talvolta il loro ruolo è definito in una costituzione scritta più o meno democratica.

Ad esempio, il presidente italiano Mattarella gode di un grande sostegno popolare, ma è eletto dalla legislatura e, almeno formalmente, è limitato da una delle costituzioni borghesi più progressiste dopo la fine del fascismo.

Nel Regno Unito, invece, il capo dello Stato è un’incombenza feudale, ancora decisa per nascita. Il monarca siede su un’enorme fortuna personale, estorta ai suoi sudditi nel corso dei secoli, integrata da un grande sussidio statale (civil list*). La continuità della monarchia britannica è il suo grande punto di forza; rende più difficile per il suo popolo immaginare una rottura significativa del sistema politico. Sebbene alcuni dei suoi membri, come Edoardo VIII, abbiano avuto un rapporto con i fascisti, nel complesso non ha collaborato, a differenza di altre famiglie reali europee. Questo ha permesso alla monarchia britannica di far valere i suoi valori costituzionali e democratici.

Ciò che colpisce nel modo in cui i media e la gente comune parlano oggi della Regina è il modo in cui la famiglia reale viene considerata come parte della propria famiglia. Le persone definiscono la propria vita in termini di eventi reali. La Regina è considerata la madre, la matriarca, una modalità e una figura parallela alle nostre madri. Dato che tutti noi viviamo in una sorta di famiglia, questo collegamento funziona efficacemente per l’ideologia dominante.

Se da un lato la famiglia reale è vista come una celebrità cosparsa della magia della sovranità regale donata da Dio, dall’altro è sempre più percepita come una famiglia come le nostre. Quindi tutti i problemi di relazione, i divorzi, e anche il peggio, li rendono umani, come noi. I media hanno dato alla celebrità spettacolo della Famiglia Reale una nicchia privilegiata all’interno della loro ampia copertura delle celebrità dello spettacolo e dello sport.

Il ruolo chiave del monarca nella riproduzione dell’unità nazionale non è tanto importante quanto la sua funzione militare. Il monarca è il capo delle forze armate. Le uniformi militari adornano i suoi membri nelle occasioni di Stato e i suoi figli sono obbligati a prestare il servizio militare. Tutte le sciocchezze sul fatto che la Regina sia al di sopra della politica evaporano quando si tratta della sua presenza fisica negli interventi imperialisti dello Stato britannico, dall’Irlanda fino all’Iraq e all’Afghanistan. Il monarca contribuisce a mantenere il collante dell’unione con la Scozia, il Galles e le Sei Contee. Si può capire perché il Partito Nazionalista Scozzese sia cauto nell’adottare qualsiasi slogan per abolire la monarchia.

Come dovrebbero reagire formalmente i socialisti alla morte della Regina? Probabilmente ieri non è stata una buona idea organizzare una sorta di carnevale per celebrare la scomparsa del monarca. È possibile accettare che per qualsiasi famiglia, compresi i reali, sia un momento triste perdere una madre o una nonna.

Questo è il tono della dichiarazione di Jeremy Corbyn, che riconosce anche un certo elemento di servizio pubblico nella sua vita. Confrontatelo con la dichiarazione rilasciata da uno dei suoi cavalieri, Sir Keir Starmer, leader del Partito Laburista. Il suo elogio è indistinguibile dal consenso dei Tory e della BBC:

La nostra monarca più longeva e più grande di sempre. Al di sopra degli scontri politici, non ha rappresentato ciò per cui la nazione ha combattuto, ma ciò su cui era d’accordo. Nelle crisi, ci ha rassicurato. Ricordandoci che siamo tutti parte di qualcosa che si estende nel tempo. Un simbolo del meglio di noi. (…) Ogni volta che ho avuto il privilegio di incontrare la defunta Regina, lei poneva le domande più impegnative perché voleva capire le vite e le lotte del suo popolo. E mentre la Gran Bretagna cambiava rapidamente intorno a lei, questa dedizione divenne il punto fermo del nostro mondo in trasformazione.

Il Labour ha storicamente parlato di aiutare i lavoratori a raggiungere una società più progressista e più giusta, ma questo si è sempre basato sull’idea che tale società possa essere raggiunta attraverso una maggioranza parlamentare e l’attuazione di riforme. Questo può includere delle campagne, ma mai una nozione di lotta di classe o di critica nei confronti di uno Stato che difende gli interessi capitalistici.

Così il progresso è visto come un interesse nazionale, le imprese possono essere convinte a operare in modo da aiutare le persone e non c’è un vero nemico di classe. Lo Stato attuale può essere occupato e utilizzato per realizzare il socialismo. Per questo il Labour è sempre stato monarchico, anche se alcuni parlamentari hanno sostenuto la necessità di una repubblica.

L’alternativa laburista alla tassa Truss non contempla la proprietà pubblica delle compagnie energetiche, ma almeno le tassa e Starmer è stato efficace alla Camera dei Comuni nel demolire i piani dei conservatori. Tuttavia, per rispetto alla Regina, per quanto tempo ancora si opporrà alla mancata tassazione di Truss e all’inazione generale dei Tory sulla crisi del costo della vita?

Si è parlato molto del modo in cui la Regina ha portato avanti il suo servizio pubblico fino alla fine. Certo, se si pensa all’etica e al curriculum di Boris Johnson, non è difficile trovare di meglio. Ma dovremmo guardare in prospettiva. La Regina ha un esercito di consiglieri e gran parte del suo servizio pubblico consiste nel visitare luoghi, ospitare visitatori stranieri e inaugurare cose. Se si offrisse questo lavoro ai milioni di persone che oggi sono alienate dal loro lavoro, la maggior parte di loro si morderebbe le mani per averne la possibilità.

C’è da ridere quando tutti i commentatori parlano di come fosse riluttante a diventare regina, ma era il suo destino e l’ha accettato. È proprio così che funziona la monarchia, non si viene eletti, è una questione di sangue.

Una decina di anni fa mia madre era stata dimessa dall’ospedale per essere ricoverata in una casa di cura temporanea mentre la famiglia cercava una sistemazione definitiva. Andai a trovarla e non potevo credere a quanto fosse brutta. Puzzava di urina, le strutture erano scadenti e c’era una totale mancanza di stimoli. Siamo riusciti a trovare un posto migliore, ma ci devono essere centinaia di migliaia di anziani che muoiono precocemente in condizioni così terribili. Tutti dovrebbero beneficiare delle cure e dell’assistenza a cinque stelle di cui ha beneficiato la Regina. Dovremmo tutti poter continuare a fare cose utili e interessanti fino a 96 anni.

Sono sicuro che quando i socialisti cercheranno di sollevare delicatamente alcune di queste questioni con amici, familiari e colleghi di lavoro, saranno accusati di portare la politica in ogni cosa. Sostenere che qualcosa non è politico è il modo in cui la destra cerca di nascondere la realtà che la maggior parte delle cose ha un aspetto politico.

Un altro punto da ricordare è che il monarca ha un ruolo costituzionale importante nella formazione e nello scioglimento dei governi e come capo delle forze armate. In tempi normali questo non è controverso e si seguono i consigli del governo eletto. In una crisi, dove gli interessi capitalistici e statali sono minacciati, questo ruolo potrebbe essere cruciale.

Abbiamo già visto che negli anni ’60 ci furono delle vere e proprie mosse contro il governo di Wilson, che furono discusse (e respinte) dalla Regina. In una crisi più profonda questa riluttanza potrebbe non essere così forte. Per la classe dirigente questo potrebbe essere visto come il loro asso nella manica, che probabilmente può essere usato solo una volta, poiché se fallisse la monarchia sarebbe finita.

È opportuno concludere con alcune sagge parole di James Connolly, il rivoluzionario irlandese (scritte nel 1910, ndt). Un eroe secondo Mick Lynch, che ora guida la lotta dei lavoratori della RMT (il sindacato dei ferrovieri e dei marittimi in lotta in queste settimane).

Che cos’è la monarchia? Da dove deriva la sua consacrazione? Qual è stato il suo dono all’umanità? La monarchia è una sopravvivenza della tirannia imposta dalla mano dell’avidità e del tradimento alla razza umana nei giorni più bui e ignoranti della nostra storia. Trae la sua unica sanzione dalla spada del predone e dall’impotenza del produttore, e i suoi doni all’umanità sono sconosciuti, se non per quanto possono essere misurati negli esempi perniciosi di iniquità trionfanti e spudorate.

Ogni classe sociale, eccetto la regalità, e soprattutto la regalità britannica, ha contribuito con alcuni dei suoi membri all’elevazione della specie. Ma né nella scienza, né nell’arte, né nella letteratura, né nell’esplorazione, né nell’invenzione meccanica, né nell’umanizzazione delle leggi, né in alcuna sfera dell’attività umana un rappresentante della famiglia reale britannica ha contribuito al miglioramento morale, intellettuale o materiale dell’umanità. Ma la famiglia reale si è opposta a ogni passo avanti, ha combattuto ogni riforma, ha perseguitato ogni patriota e ha intrigato contro ogni buona causa. Calunniando ogni amico del popolo, ha stretto amicizia con ogni oppressore. Oggi elogiata da chierici fuorvianti, è stata famosa nella storia per la natura rivoltante dei suoi crimini. Omicidio, tradimento, adulterio, incesto, furto, falsa testimonianza: ogni crimine conosciuto dall’uomo è stato commesso da uno o dall’altro della razza di monarchi da cui Re Giorgio è orgoglioso di discendere.

* un elenco di individui ai quali viene pagato il denaro dal governo, in genere per il servizio allo stato o come pensioni onorarie. È un termine associato in particolare al Regno Unito e alle sue ex colonie di Canada, India, Nuova Zelanda, Singapore e molte altre

tag: Regno Unito, Elisabetta II, Carlo, Re, Regina, monarchia,