Perché il disastroso Bolsonaro è ancora popolare

Gestione disastrosa della pandemia, crisi sociale, distruzione ambientale. Eppure Bolsonaro [Jean-Mathieu Albertini]

Rio de Janeiro (Brasile) – Domenica 30 ottobre, al secondo turno delle elezioni presidenziali, il presidente brasiliano uscente di estrema destra Jair Bolsonaro affronterà un altro ex capo di Stato, il candidato di sinistra Lula. Al primo turno, all’inizio di ottobre, quest’ultimo ha ottenuto il 48,43% dei voti, contro il 43,20% del suo rivale. Mediapart analizza in nove punti le ragioni per cui il bolsonarismo si è radicato in Brasile.

1. Un discorso quasi egemonico sulla sicurezza pubblica

“Anche se non ha fatto nulla durante il suo mandato, Jair Bolsonaro sta imponendo il suo discorso su questo tema e sta convincendo parte della popolazione, semplicemente perché nessun leader politico sta affrontando l’argomento”, afferma Rafael Alcadipani, membro del Forum brasiliano per la sicurezza pubblica. Secondo il presidente uscente, il significativo calo delle morti violente nel 2021, al livello più basso dal 2007 con 41.000 vittime, è una diretta conseguenza della “forza dissuasiva resa possibile dall’accesso alle armi” che egli sta incoraggiando.

In realtà, il calo è dovuto alla fine di una violenta guerra tra bande e alle azioni dei governi locali. In un Paese traumatizzato dalla violenza, Bolsonaro sostiene esplicitamente le azioni della polizia locale, che in gran parte ricambia il favore. Lo slogan “Un buon gangster è un gangster morto” rimane particolarmente efficace. “Lo sterminio sembra essere una soluzione semplice. Ma se l’omicidio fosse la ricetta magica, il Brasile sarebbe il Paese più sicuro del mondo”, spiega Rafael Alcadipani.

2. Vicinanza al potente settore agroalimentare

A parte la minoranza preoccupata per la cattiva reputazione ambientale del Paese, il sostegno del settore agroalimentare acquisito da Bolsonaro durante la sua conquista del potere non è mai venuto meno, e i buoni risultati economici non sono l’unica spiegazione. “Alcuni dei temi difesi dalla sinistra la allontanano da questo settore”, analizza Rafael Cortez, analista di rischio politico presso Tendências Consultoria. Una parte del settore agroalimentare teme l’invasione delle terre, mentre altri sono più conservatori o si sentono vessati dallo Stato sulle questioni ambientali. Lula critica duramente coloro che disboscano illegalmente. Il suo avversario non sceglie tra i buoni e i cattivi e continua a lodarne l’importanza.

Le imprese agroalimentari sono altamente organizzate e influenti, sia nel cuore del potere a Brasília sia nelle regioni isolate. “La loro importanza non è tanto elettorale, dato il loro numero relativamente basso in Brasile, quanto piuttosto politica”, spiega l’analista. Questa vicinanza garantisce al presidente uscente anche una serie di donazioni per la campagna elettorale: 33 dei suoi 50 maggiori finanziatori sono legati all’agroalimentare.

3. Un’élite economica raffreddata, ma ancora parzialmente conquistata

Il sostegno entusiasta sulla scia delle elezioni del 2018 è passato. Stanchi delle continue turbolenze politiche e delle minacce alla democrazia, “molti attori di primo piano hanno espresso pubblicamente il loro malcontento o hanno dichiarato il loro sostegno a Lula”, afferma Simone Deos, professore dell’Università statale di Campinas. Ma molti restano fedeli a Bolsonaro. “Sebbene l’economia stia andando male in generale, alcuni stanno andando bene. I mercati e il settore finanziario in particolare”, afferma.

Nonostante gli appelli di Lula, il suo programma economico e sociale continua a preoccupare. In forma anonima, l’amministratore delegato di una grande azienda si rammarica degli “eccessi dell’attuale presidente”, ma accoglie con favore “il processo di significativa sburocratizzazione”, rifiutandosi però di aderire “all’agenda di Lula, troppo interventista e poco chiara”. Gli interessi economici non sono gli unici ad essere presi in considerazione. “Alcuni sono convinti soprattutto dai valori ideologici e morali di Jair Bolsonaro”, afferma Simone Deos.

4. I militari, la spina dorsale del governo

Ex ufficiale militare odiato dalla sua gerarchia, Jair Bolsonaro ha finito per avvicinarsi a un gruppo di generali scontenti della loro perdita di influenza dopo la fine della dittatura. “Fa gli interessi di questo gruppo, che ha ricoperto alte cariche negli ultimi dieci anni”, afferma Piero Leirner, professore dell’Università Federale di São Carlos.

L’immagine positiva delle forze armate nel Paese ha permesso a sua volta di consolidare la propria reputazione di sostenitore dell’ordine, facendo leva sul mito del soldato incorruttibile. L’esercito detiene ancora i principali incarichi in un governo con 6.000 militari. Ancora una volta è stato scelto come vicepresidente un generale della riserva.

Di fronte ai tentativi di Jair Bolsonaro di screditare i risultati delle elezioni in caso di sconfitta, l’atteggiamento ambiguo delle forze armate gli permette di mantenere la pressione.

Un rapporto sull’affidabilità delle urne elettroniche è stato realizzato dall’esercito durante il primo turno, ma sarà reso pubblico solo dopo il secondo turno.

Il sostegno incrollabile della maggioranza degli evangelici

Quattro anni dopo aver convinto un’ampia maggioranza di evangelici, il presidente domina ancora il suo avversario in questo elettorato che rappresenta almeno il 30% della popolazione. Può contare sulla mobilitazione attiva di molti pastori in tutto il Paese. “Gli evangelici sono sempre stati piuttosto conservatori. Ma c’è stata una strategia dei leader carismatici per evitare qualsiasi divergenza politica”, afferma il pastore Sérgio Dusilek, che a settembre è stato vittima di un’ondata di minacce su Internet dopo aver preso posizione contro questa politicizzazione.

Questa alleanza, nata in Parlamento intorno alla critica dei temi LGBTQI+, si è rafforzata durante il processo di impeachment di Dilma Roussef (PT) e si è estesa a un gran numero di chiese evangeliche, continua il pastore. “Non ha creato questo movimento, ma sapeva perfettamente come raggomitolarsi in esso. Oggi, dire che è ‘impossibile essere credenti e di sinistra’ risuona nella società”.

Dominanza sul terreno digitale

È stato nel 2010 che uno dei figli di Bolsonaro ha introdotto il padre nei social network. Nel 2014, ancora deputato ma già con 500.000 iscritti alla sua pagina Facebook, ha quadruplicato i voti a suo favore nelle elezioni legislative. Da allora, Jair Bolsonaro si è immerso in questo mondo digitale, che si è rivelato essenziale per il suo successo e il suo esercizio del potere.

Con oltre 50 milioni di follower, è uno dei politici più seguiti al mondo. I canali digitali che hanno contribuito alla sua vittoria nel 2018 sono diventati più permanenti e diversificati, trasformandosi in un ecosistema stabile e monetizzato. Affidandosi anche alle app di messaggistica, il bolsonarismo “ha occupato questi spazi, piuttosto trascurati dalla sinistra, in modo permanente, trasformandosi in fonti di informazione affidabili”, spiega l’antropologo Orlando Calheiros, che trasmette un podcast. La massiccia circolazione di fake news radicalizza i suoi sostenitori e può anche servire a confondere gli elettori indecisi.

Controllo della macchina di stato

Fin dall’inizio della campagna elettorale, il presidente ha distribuito massicci aiuti sociali per rafforzare la sua candidatura. “In passato sono stati fatti degli sforzi per regolare il vantaggio concesso al candidato alla presidenza, ma Bolsonaro li ha spazzati via, approfittando della sua posizione come mai prima d’ora”, afferma Maurício Santoro, professore dell’Università statale di Rio de Janeiro.

Se l’impatto di queste misure sulle intenzioni di voto sembra limitato, una riforma della riserva parlamentare varata nel bel mezzo della pandemia si è rivelata ancora più indispensabile per il capo di Stato. Soprannominato “bilancio segreto” per la sua mancanza di trasparenza, “questa fortuna finanziaria non rendicontabile ha potuto servire, tra l’altro, come fondi per la campagna elettorale per le elezioni legislative, assicurando così a Jair Bolsonaro un potente sostegno parlamentare, sia a livello locale che nazionale”. Grazie a questo accordo con il Centro, un agglomerato di partiti politici non ideologici, è riuscito a salvare il suo mandato in momenti critici.

L’incarnazione dell'”antipetismo

Molto presente nel Paese, questo sentimento di rifiuto globale del Partito dei Lavoratori è nato e si è evoluto con il PT. Serve a Jair Bolsonaro per riunire un elettorato con interessi diversi. Negli ultimi anni, “questo sentimento si è cristallizzato intorno alla corruzione”, commenta Ricardo Musse, professore dell’Università di San Paolo. Ma se nel 2018 il tema è stato al centro dei dibattiti con l’operazione Lava Jato, all’apice della sua potenza ha un po’ perso la sua preponderanza.

“La luce fatta sui metodi illegali dell’operazione Lava Jato e sull’atteggiamento distorto del giudice Sergio Moro ha cambiato le carte in tavola. Dopo l’annullamento delle condanne, Lula non deve più affrontare alcun processo. Resta il fatto che, mentre il PT sta cercando di sviluppare una contro-narrazione su questo tema durante l’ultimo tratto della campagna, ha lasciato in gran parte il campo libero al suo avversario che sta cercando di far rivivere la memoria degli scandali passati.

L’unificatore di un altro Brasile

Nonostante le particolari condizioni delle elezioni del 2018, l’ascesa al potere di Bolsonaro non è un’anomalia, afferma Fabio Baldaia, professore dell’Istituto Federale di Bahia. Il presidente ha stabilito un forte legame con quello che il ricercatore chiama “Brasile profondo”. Un Brasile che è sempre esistito, che deve adattarsi a una realtà concreta molto diversa da quella disegnata dalle istituzioni. L’aggiramento delle regole diventa quindi culturale”.

Lo Stato è visto come troppo burocratico e ostacola lo sviluppo individuale. Questo punto di vista trova eco quando si guarda al fenomeno della deforestazione o al lavoro precario reso possibile dalle piattaforme Internet. Ispirata all’estrema destra globalizzata, questa corrente riesce ad aggregare una serie di valori specifici del Brasile e radicati in vari settori, aggiunge Fabio Baldaia, come “il conservatorismo, la famiglia come elemento di stabilità in un mondo che cambia, una presunta semplicità che promette soluzioni semplici a problemi complessi o il tradizionale autoritarismo della politica brasiliana”.