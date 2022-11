Chi sono i foreign fighters nella guerra russo-ucraina

Come arrivano i volontari stranieri dell’estrema destra per combattere in Ucraina. Un nuovo rapporto di Antifascist Europe

Antifascist Europe presenta un rapporto sulle attività dei combattenti volontari stranieri di estrema destra che sono affluiti in Ucraina dopo l’invasione delle truppe russe. Il rapporto include i risultati del monitoraggio delle fonti pubbliche durante i primi 50 giorni di guerra e un’analisi delle pubblicazioni esistenti sulla natura del fenomeno del volontariato di destra in Ucraina.

Il rapporto è un tentativo di costruire una sequenza cronologica del coinvolgimento dei militanti di estrema destra nelle operazioni di combattimento, una breve panoramica del conflitto del 2014 e l’identificazione di nuove tendenze, nonché uno sguardo alla struttura della Legione Internazionale Ucraina.

Panoramica della Legione Internazionale Ucraina

Il Presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha annunciato la creazione della Legione Internazionale Ucraina tre giorni dopo l’inizio della guerra. Secondo un decreto presidenziale del 2016, gli stranieri possono prestare servizio nelle Forze armate ucraine (UAF) e nelle Forze di difesa territoriale. “Chiunque voglia unirsi alla difesa della sicurezza in Europa e nel mondo può venire e stare al fianco degli ucraini contro gli invasori del XXI secolo”, ha dichiarato il presidente ucraino. Per i volontari stranieri è stata costituita la Legione Internazionale di Difesa del Territorio.

Il sito ufficiale della Legione presenta le bandiere di otto Stati – Danimarca, Polonia, Israele, Lettonia, Croazia, Gran Bretagna, Paesi Bassi e Canada – ma non solo. All’inizio di marzo si è saputo che più di 20.000 persone provenienti da 52 Paesi avevano espresso il desiderio di unirsi alla Legione, secondo il generale di brigata Kyrylo Budanov, comandante della Direzione principale dell’intelligence del Ministero della Difesa. Il caporale Damien Magrou, 33 anni, avvocato aziendale norvegese a Kiev, è stato nominato portavoce della Legione.

Le forze armate ucraine nascondono i dettagli sulla composizione della Legione. Hanno rifiutato di specificare le dimensioni dell’unità o il numero di volontari per Paese. Secondo il Ministero della Difesa russo, dall’inizio della guerra Kiev ha reclutato oltre 6.800 “mercenari stranieri”[1] da 63 Paesi. La maggior parte di questi combattenti volontari proveniva dalla Polonia – 1.717 persone. Inoltre, circa 1.500 combattenti provengono da Stati Uniti, Canada, Romania, Regno Unito e Georgia – circa 300 per ciascuno. La Russia sostiene che 1.035 combattenti stranieri sono stati uccisi. Secondo le forze armate russe, attualmente ci sono 4.877 “mercenari stranieri” sul territorio ucraino.

Il sito web della Legione Internazionale ha pubblicato un questionario e istruzioni dettagliate su cosa fare per potersi unire alla guerra. I funzionari controllano il background dei candidati attraverso l’ambasciata per giudicare se le loro qualifiche sono veritiere. Poi è stato annunciato che solo chi ha esperienza di combattimento e parla correntemente ucraino o inglese sarà accettato. Ora ci vogliono dai quattro ai sette giorni per elaborare la domanda. Due fonti militari ucraine che hanno familiarità con il processo di ammissione hanno dichiarato al Washington Post che il tasso di ammissione della Legione è sceso sotto il 50% da quando i requisiti sono stati inaspriti.

La Russia sostiene che gli stranieri che vengono a combattere dalla parte dell’Ucraina devono firmare un contratto a tempo indeterminato e alcuni di loro avevano già contratti con società militari private (Private Military Companies, PMC) con sede negli Stati Uniti. Tuttavia, secondo gli antifascisti ucraini, spesso agli stranieri vengono semplicemente dati dei contratti da firmare e poi vengono mandati in una base militare per rimanere inattivi. Si sa anche che i legionari riceveranno uno stipendio. Il diritto internazionale prevede che i legionari stranieri non siano pagati più dei soldati regolari. Tuttavia, tutti sanno che i legionari non vanno in Ucraina per denaro. Se qualcuno inizia a chiedere soldi o bonus per le uccisioni confermate, viene rifiutato.

I volontari stranieri vanno in guerra per altri motivi, che i reclutatori cercano di scoprire durante il colloquio obbligatorio. Anche se molti dei volontari verranno in Ucraina per motivi umanitari, “questo non vieta l’ingresso di individui con visioni più estremiste e con una propria agenda”. Rita Katz, direttrice del SITE Intelligence Group, che si occupa di tracciare gli estremisti, ha dichiarato al New York Times che “numerosi gruppi nazionalisti bianchi e neonazisti di estrema destra in tutta Europa e in Nord America hanno espresso un’ondata di sostegno all’Ucraina, anche cercando di unirsi a unità paramilitari in lotta contro la Russia… con la motivazione primaria di ottenere un addestramento al combattimento e anche con una motivazione ideologica”.

Tuttavia, l’Ucraina ha ufficialmente negato al famoso neonazista portoghese Mário Machado l’ammissione alla Legione. Uno dei criteri è “l’assenza di precedenti penali”, ha spiegato Sergei Malik, addetto militare dell’Ambasciata ucraina in Francia. In passato, Machado è stato condannato a più di dieci anni di carcere per una serie di reati, tra cui lesioni personali gravi, discriminazione razziale e possesso di armi proibite. Machado è tornato in Portogallo dopo aver trascorso quasi una settimana in Ucraina per distribuire cibo e materiale sanitario.

Mentre la guerra è in corso, combattenti volontari da tutto il mondo stanno affluendo in Ucraina, molti dei quali affiliati a organizzazioni di estrema destra.

Una svolta cruciale: l’attentato alla base di Yavoriv

Questo attacco è stato un duro colpo per il movimento di arruolamento dei volontari in Ucraina, che ha ricevuto un’ampia copertura da parte dei media occidentali.

Il 13 marzo, l’esercito russo ha lanciato un missile cruise contro la base militare di Yavoriv, nella regione di Leopoli, in Ucraina, a diverse decine di chilometri dal confine ucraino-polacco. La base di Yavoriv è anche nota come Centro internazionale di sicurezza e mantenimento della pace della NATO, dove sono affluiti combattenti volontari stranieri. Secondo il Ministero della Difesa russo, sono stati uccisi fino a 180 combattenti volontari stranieri ed è stato distrutto un carico di armi straniere.

Il portavoce del Ministero della Difesa ucraino, Markiyan Lubkivsky, ha dichiarato alla CNN che questi numeri erano falsi, affermando inoltre che non è stato confermato alcuno straniero tra i morti. L’amministrazione militare regionale di Lviv ha riferito di 35 morti e 134 feriti. Un legionario tedesco ha dichiarato al giornale austriaco Heute che al poligono di tiro c’erano “da 800 a 1.000 soldati stranieri” e dubitava che i morti fossero 35, perché il “numero potrebbe riferirsi ai soldati e ai militari civili ucraini caduti, ma i combattenti stranieri erano molti di più”, dato che c’è stato un colpo diretto nell’edificio vicino ed era sicuro “che c’erano almeno 100 soldati, e nessuno di loro è uscito”.

In ogni caso, l’attacco alla base di Yavoriv ha causato il panico tra i combattenti volontari stranieri. Secondo il quotidiano belga La Dernière Heure, più della metà dei 18 volontari belgi andati a combattere in Ucraina è tornata a casa. Per alcuni il motivo è stato la sottovalutazione della situazione locale, unita a un attacco così mortale, mentre altri sono tornati a causa di problemi di salute. Ad esempio Jacques Martin, 51enne di Flémalle, ha combattuto nella Legione ed è stato a Yavoriv, dove è riuscito a rimanere vivo dopo l’attacco aereo, ma è diventato sordo ed è tornato in Belgio per due settimane di cure prima di tornare in Ucraina. Ha dichiarato che la Legione aveva problemi di disciplina e di gerarchia a causa della barriera linguistica, e mancava di armi, equipaggiamento e protezioni, aggiungendo che “molti hanno deciso di andarsene per non morire per niente” perché “inizialmente avevano sottovalutato la situazione, ma poi non volevano diventare carne da macello”.

Sebbene Jacques Martin si definisse un anarchico, i media hanno subito scoperto che è un noto attivista di estrema destra in Belgio e, grazie a un servizio televisivo dal suo appartamento, le sue vere idee politiche sono state facilmente identificate.

Uno degli esempi più famosi di un combattente volontario straniero in fuga dall’Ucraina è stata la storia di Henry Hoeft, 28 anni (vedi foto di copertina), dell’Ohio centrale. Il quotidiano locale Columbus Dispatch pubblicò un’intervista in prima pagina con lui prima che partisse per l’Ucraina, dipingendolo come un eroe. Hoeft ha rivelato di essere un “ex soldato di fanteria dell’esercito americano e per metà ucraino da parte di padre”. Ha detto che avrebbe ” arginato Putin e fermato una guerra mondiale”. La pubblicazione dell’articolo gli ha permesso di raccogliere più di 5.000 dollari attraverso il crowdfunding. Hoeft è andato in Ucraina con il suo commilitone Mike Dunn.

Dopo l’attacco a Yavoriv, sui social media è apparso un video in cui Hoeft, spaventato, raccontava che gli ucraini, agli stranieri, non davano né munizioni né equipaggiamento, che nella base c’erano diversi commilitoni morti e che aveva dovuto attraversare il confine con un cittadino britannico e uno statunitense in un furgone di emergenza. Ha aggiunto che i passaporti dei soldati stranieri sono stati ritirati con la minaccia di strapparli e che i soldati sarebbero stati rimandati sul campo di battaglia, quindi ha dovuto camuffarsi e usare documenti falsi per attraversare il confine. Visibilmente angosciato, ha implorato: “La gente deve smettere di venire qui. È una trappola e non vi lasceranno andare via”.

I giornalisti hanno subito rivelato che il vero cognome di Henry Hoeft è Locke e che, insieme a Mike Dunn, è un attivista del gruppo militante di estrema destra Boogaloo Bois. Successivamente, Hoeft/Locke ha cancellato tutti i suoi account sui social media ed è scomparso. Non si sa dove si trovi. Il suo collega Dunn è rimasto in Ucraina. Ha registrato un video e ha dichiarato che entrambi si sono uniti alla Legione Nazionale Georgiana e poi se ne sono andati. In seguito si è ammalato e si è unito a un’altra unità militare. Tuttavia, ha negato che gli ucraini abbiano tolto i passaporti ai combattenti volontari stranieri e che non ha avuto problemi ad attraversare il confine avanti e indietro. La direttrice e cofondatrice del SITE Intelligence Group, Rita Katz, ha affermato che questi video potrebbero essere di disinformazione e ha aggiunto che il video di Hoeft è stato ampiamente promosso sui gruppi di social media filorussi, “deridendo i combattenti stranieri occidentali che arrivano in Ucraina”.

Elenco dei battaglioni nazionali di volontari stranieri

La già citata Legione Nazionale Georgiana è una delle unità più famose, che conta tra i suoi ranghi cittadini statunitensi, ma ci sono anche altre unità. Almeno la metà di esse sono state incorporate nella Legione Internazionale Ucraina.

– La Legione Nazionale Georgiana, composta da georgiani e cittadini statunitensi;

– Il Battaglione Kastus Kalinovsky, composto da bielorussi;

– Il distaccamento polacco del Battaglione Revanche, composto da polacchi;

– La Brigata canadese-ucraina, composta dalla diaspora ucraina in Canada;

– la Brigata Norman, composta da veterani dell’esercito canadese;

– la Legione Libertà della Russia, che comprende disertori russi;

– Il Battaglione Dzhokhar Dudayev, composto da ceceni;

– il Battaglione Sheikh Mansur, anch’esso composto da ceceni;

– il Battaglione Crimea, composto da tatari di Crimea;

– unità di volontari di estrema destra, che non possono essere identificate.

La Legione nazionale georgiana

La Legione nazionale georgiana è stata fondata nel 2014 da volontari di etnia georgiana che combattono al fianco dell’Ucraina (i georgiani considerano la partecipazione alla guerra come una vendetta per la guerra russo-georgiana del 2008). Nel 2016 la Legione nazionale georgiana è stata ufficialmente integrata nel 25° battaglione di fanteria meccanizzata Kyiv Rus delle Forze armate dell’Ucraina. L’unità conta oggi fino a 700 combattenti, il 20% dei quali sono stranieri non provenienti dalla Georgia. La Legione Nazionale Georgiana ha “una particolare affinità con le reclute statunitensi”. Inoltre, almeno un cittadino britannico – l’ex medico dell’esercito Jason Haigh, 34 anni, poi picchiato dai soldati ucraini – si era arruolato in questa unità.

Henry Hoeft/Locke e Mike Dunn, entrambi membri dei Boogaloo Bois, si sono arruolati in questa unità. Il 24 marzo, il comandante della Legione Nazionale Georgiana Mamuka Mamulashvili ha assicurato che stava cercando di vagliare i candidati per non far entrare estremisti di estrema destra: “Non voglio gente assetata di sangue che voglia venire a sparare a qualcuno… Stiamo evitando gli estremisti, non li vogliamo qui”.

La Russia ha anche aperto un procedimento penale contro Mamulashvili, accusandolo di aver ucciso prigionieri di guerra russi e di aver violato le regole di guerra, dopo che un video correlato ha iniziato a circolare sui social network. Nel video, membri della Legione nazionale georgiana avrebbero ucciso soldati russi prigionieri che giacevano sulla strada con le mani legate. Il fatto sarebbe avvenuto il 30 marzo nei pressi di Kiev. I soldati russi erano caduti in un’imboscata durante il ritiro delle loro truppe dall’area circostante la capitale ucraina. Mamulashvili ha negato le accuse. Alcune pubblicazioni russe hanno affermato che Mamulashvili e la sua unità ricevevano il sostegno del piccolo gruppo neonazista georgiano Qartuli Dzala (Potere georgiano).

Il battaglione Kastus Kalinovsky

Konstanty (Kastus) Kalinovsky fu uno dei leader della rinascita nazionale polacca, lituana e bielorussa nella seconda metà del XIX secolo. Kalinovsky è particolarmente venerato in Bielorussia, dove è considerato un’icona del nazionalismo bielorusso che ha combattuto contro l’Impero russo.

Il Battaglione Kastus Kalinovsky è stato formato nel marzo 2022 da membri del cosiddetto gruppo tattico “Belarus”, da membri dell’organizzazione neonazista bielorussa Legione Bianca, da rappresentanti del movimento Fronte Giovane e da cittadini bielorussi emigrati in Ucraina dopo le proteste dell’estate e dell’autunno 2020. A metà marzo, il Battaglione comprendeva circa 200 persone.

Il video ufficiale del Battaglione mostra chiaramente i tatuaggi neonazisti dei suoi membri: il tatuaggio del Sole Nero sul gomito. L’uomo a destra è il neonazista bielorusso Denis “Kit”. L’uomo con la barba a sinistra è il noto neonazista Rodion Batulin, un lettone con cittadinanza bielorussa che è venuto in Ucraina per realizzare le sue idee. Nell’estate del 2019 si è fatto notare per la sua partecipazione all’attentato contro l’ex presidente ucraino Petro Poroshenko. Batulin è un amico intimo di un altro famoso neonazista originario della Russia, ma che ha vissuto a lungo in Bielorussia: Sergei “Boatsman” Korotkikh.

Finora si sa che tre persone del Battaglione sono state uccise. Tutti e tre erano legati a gruppi di estrema destra e tutti e tre sono stati uccisi in azione vicino a Kiev.

Il 3 marzo, il 27enne Ilya Khrenov (il cui nominativo militare era Litvin) è stato ucciso nella battaglia per Bucha. Giunto in Ucraina nel 2014, ha combattuto nel Donbas nelle file del Battaglione Azov di estrema destra per più di un anno, poi si è stabilito a Kiev e ha lavorato nel settore informatico. Litvin era un membro della Legione Bianca ed era anche un neonazista dichiarato con tatuaggi di estrema destra sul corpo, tra cui un tatuaggio Valknut sul braccio sinistro.

Il 13 marzo, il 31enne Oleksiy Skoblya (nome di battaglia: Tur) è stato ucciso vicino a Kiev. Anche Tur combatteva per l’Ucraina dal 2015. Si era unito al gruppo paramilitare di estrema destra Settore Destro. Nell’ultimo anno ha prestato servizio a contratto nelle forze operative speciali dell’Ucraina. I suoi parenti dicono che si è interessato alla cultura vichinga presso il True Varing Reenactors Club. Indossava anche ciondoli con il martello di Thor, popolari tra i neonazisti.

Il 24 marzo, il 32enne Dmitry Apanosovich (nome di battaglia: Terror) è stato ucciso da una mina vicino a Irpen. Non si sa se Terror fosse un neonazista, come sostengono i media russi, ma i suoi parenti dicono che “è andato nel Valhalla perché era un pagano”.

Non si conosce il numero delle truppe del Battaglione. Al funerale di Ilya Khrenov erano presenti più di 100 persone.

Il distaccamento polacco del Battaglione Revanche

Il Battaglione Revanche (di ricognizione), comandato da Serhiy Brigadir, è stato formato all’inizio dell’invasione russa, composto da volontari ucraini nazionalisti di Kiev e Kharkiv, molti dei quali, compreso il comandante, sono membri del Partito Conservatore dell’Ucraina. Si tratta in realtà di una fazione dell’ex organizzazione di estrema destra Tradizione e Ordine, formata da seguaci del fascismo italiano appartenenti al gruppo Revanche.

Secondo un combattente volontario polacco di 20 anni, il Battaglione comprendeva “nazionalisti della Repubblica Ceca e della Polonia”, e il comandante si è offerto di organizzare un distaccamento separato per i polacchi.

Questo anonimo volontario polacco ha pubblicato testi antisemiti e simboli neonazisti e ha rilasciato un’intervista all’organizzazione di estrema destra polacca Socjalna Alternatywa.

Il numero di truppe del Battaglione è sconosciuto, così come il numero di truppe del distaccamento polacco.

La Brigata canadese-ucraina

Il Canada ha la più grande diaspora ucraina al di fuori della Russia. Per questo motivo, all’inizio di marzo 2022 è stata costituita la Brigata canadese-ucraina, che conta già 550 membri. L’unità sarà di stanza a Kiev. Secondo l’articolo del National Post canadese, la Brigata “ha un proprio emblema sul braccio, caratterizzato da una foglia d’acero con un tridente”, quest’ultimo simbolo nazionale dell’Ucraina.

Il Canada impedisce ai suoi militari di partecipare alla guerra, quindi i combattenti volontari viaggiano autonomamente, raccogliendo i soldi per i biglietti aerei per la Polonia attraverso il crowdfunding. I primi canadesi che hanno raggiunto l’Ucraina si sono lamentati della scarsa organizzazione.

Non ci sono dati sulla partecipazione dell’estrema destra a questa unità.

La Brigata Norman

È l’unità più segreta, composta da ex militari canadesi. Anche il numero di truppe all’interno della Brigata è sconosciuto. La Brigata Norman ha ricevuto attenzione in relazione alle notizie sul cecchino noto come Wali. Egli ha prestato servizio in Afghanistan come parte del 22° Reggimento della Fanteria Reale Canadese a Kandahar. Il suo vero nome è sconosciuto. All’inizio di marzo ha rilasciato un’intervista, dopo la quale sui social media russi sono iniziate a comparire notizie sulla sua morte nella città assediata di Mariupol. In seguito è entrato in contatto con i giornalisti. Questa attenzione pubblica non è piaciuta ai suoi compagni di brigata, che hanno cercato di essere “professionisti del silenzio”.

Non ci sono dati sulla partecipazione dell’estrema destra a questa unità.

La Legione Libertà della Russia

Il 5 aprile è stata annunciata la formazione della Legione Libertà della Russia, formata da prigionieri di guerra russi che hanno disertato dalla parte ucraina. Quel giorno, tre militari della Legione hanno parlato con i corrispondenti stranieri. Indossavano delle maschere, quindi non è stato possibile stabilire la loro identità. “Noi combattenti della Legione non combattiamo contro i soldati russi, ma per una Russia libera. Il nostro obiettivo è distruggere Putin e il suo regime”, hanno detto i disertori nel video.

L’unità utilizza come gallone una bandiera bianca, blu e bianca, utilizzata dagli attivisti russi contro la guerra come simbolo di protesta. Si sostiene che la Legione sia composta da almeno 300 uomini.

Non ci sono dati sulla partecipazione dell’estrema destra a questa unità.

I battaglioni Dzhokhar Dudayev e Sheikh Mansur

Queste formazioni armate volontarie partecipano al conflitto armato in Ucraina dal 2014 al fianco delle forze governative e sono composte principalmente da ceceni emigrati dalla Russia dopo la seconda guerra cecena. La maggior parte di loro sono cittadini ucraini, quindi non sono formalmente considerate unità di volontari stranieri. Va notato che la diaspora cecena in Europa ha espresso il desiderio di combattere contro la Russia, quindi queste unità dovrebbero essere menzionate. Tuttavia, non si sa quanti ceceni europei siano arrivati in Ucraina e se siano arrivati dopo l’inizio del conflitto.

Va inoltre ricordato che i combattenti ucraini di estrema destra hanno combattuto contro le truppe federali durante la Prima guerra cecena, tra cui uno dei più famosi è Sashko Bilyy. È stato ucciso nel 2014.

Il battaglione Dzhokhar Dudayev è guidato da Adam Osmayev, mentre il comandante del battaglione Sheikh Mansur si chiama Muslim Cheberloevsky. Il numero di truppe dell’unità non è noto.

Non ci sono dati sulla partecipazione dell’estrema destra in questa unità, ma potenzialmente potrebbero essere presenti islamisti radicali.

Battaglione di Crimea

Questa unità islamica è stata formata nel 2014, originariamente composta da otto tatari di Crimea. Era guidata da Isa Akayev, che ha lasciato l’Ucraina continentale subito dopo gli eventi del 2014. Secondo alcuni rapporti, alla creazione del Battaglione ha partecipato anche Ivan Selentsov (noto anche come Valid Abu Yusuf), originario dell’Oblast di Kherson e membro del movimento salafita True Religion, vietato in Germania. Nelle sue dichiarazioni Akayev ha usato la retorica tipica degli islamisti radicali. Il fatto che abbia parlato positivamente dell’organizzazione terroristica Al-Qaeda, di Osama bin Laden e dei terroristi ceceni Shamil Basayev e Movsar Barayev è una prova delle opinioni radicali di Akayev.

In seguito il Battaglione di Crimea è stato assegnato al battaglione di volontari Dnepr-1 creato dall’allora capo del Ministero degli Affari Interni, Arsen Avakov. Nel 2014-15, il Battaglione di Crimea ha preso parte alle operazioni di combattimento nel Donbas e, come ha ammesso Isa Akayev, sognava di ” spostarsi in Crimea”. Nel 2015, il Battaglione di Crimea ha ufficialmente consegnato le armi e lasciato la zona di combattimento dopo un ordine dello Stato Maggiore dell’UAF.

Il 28 febbraio è apparsa su Internet una dichiarazione del comandante del Battaglione di Crimea Isa Akayev con un appello “a tutti i musulmani della Russia”. Il video è stato girato sullo sfondo di cinque combattenti armati. Nelle sue dichiarazioni, Akayev ha invitato i musulmani in Russia a disertare dall’esercito russo e ha minacciato di uccidere i murtad (musulmani che combattono dalla parte della Russia) con “tutti i mezzi consentiti dalla Sharia”.

Il numero di truppe del battaglione e la sua partecipazione alle operazioni di combattimento sono sconosciuti. È stato affermato che il battaglione è entrato nel villaggio di Motyzhyn, nella regione di Kiev, dopo il ritiro delle truppe russe.

Non ci sono dati sulla partecipazione dell’estrema destra in questa unità, ma potenzialmente potrebbero essere presenti islamisti radicali.

Altre unità di volontari di estrema destra

Elisabeth Gosselin-Malo, scrivendo per l’Istituto Italiano per gli Studi di Politica Internazionale (ISPI), scrive che:

Ciò che sembra essere diverso questa volta, è che l’UAF sembra tentare di assumere un comando-controllo più diretto della legione straniera rispetto al passato, il che in ultima analisi potrebbe ostacolare il reclutamento diretto da parte dei battaglioni di estrema destra. Dato che l’Ucraina è in uno stato di conflitto attivo e che i passaggi di frontiera con altri Paesi sono stati descritti come caotici, sembra improbabile che il governo abbia la capacità di tenere traccia di tutti coloro che entrano.

Una di queste unità esterne allo Stato potrebbe essere costituita da gruppi neonazisti cresciuti attorno a leader locali. Uno degli anelli più importanti della catena neonazista è Denis “White Rex” Kapustin (noto anche come Denis Nikitin), di origine russa, bloccato in Ucraina da quando gli è stato vietato l’ingresso nell’UE e rischia di essere perseguito nel suo Paese. Ha stabilito contatti con attivisti di estrema destra di tutto il mondo, pubblicando messaggi sul suo canale Telegram e chiedendo aiuto in cinque lingue. Il 5 marzo, Kapustin ha pubblicato un progetto per venire in Ucraina a combattere i “comunisti” e i “neo-bolscevichi”.

“Putin si oppone al nazionalismo. Se ti consideri un nazionalista bianco, la guerra in Ucraina è la tua unica possibilità. Non ci sono altri Paesi al mondo in cui puoi imbracciare le armi e combattere per i tuoi valori e le tue idee spalla a spalla con i tuoi compagni. Ecco perché io, Denis Nikitin, scelgo la resistenza”, ha detto in un video del 1° aprile.

Mikhel, polacco, è stato il primo legionario straniero invitato da Kapustin. Durante un’intervista video Mikhel ha mostrato la sua toppa con le insegne della falange polacca. Ha detto di avere esperienza nell’esercito, che il suo viaggio a Kiev è durato cinque giorni e che ha portato con sé una bandiera del Campo Radicale Nazionale di estrema destra. “Perché sei venuto in Ucraina?”, ha chiesto Kapustin. “Perché sono un nazionalista. Voglio aiutare i miei fratelli in questa guerra”, ha risposto Mikhel.

Un altro importante punto di attrazione per la comunità neonazista in Ucraina è Sergei “Boatsman” Korotkikh, un ex cittadino russo ricercato nel suo Paese per una serie di omicidi, che ha formato l’unità Boatsman Boys. Non si sa molto dell’unità, ma certamente comprende i nazisti più odiosi. Secondo Korotkikh, il distaccamento ha partecipato a battaglie nel sud della regione di Chernihiv ed è entrato anche nel villaggio di Bucha, vicino a Kiev, dopo il ritiro delle truppe russe, in seguito al quale è stato segnalato l’omicidio di massa di civili da parte delle truppe russe.

Inoltre, il capitolo ucraino del gruppo neonazista Blood and Honour ha affermato di avere una propria unità di combattimento nell’UAF, ma è impossibile verificarlo. Sangue e Onore Ucraina è un gruppo molto piccolo e deve competere con organizzazioni neonaziste più grandi.

Alla fine di marzo, Avtonom NS, un gruppo di nazional-socialisti autonomi, ha annunciato il ritorno alla lotta armata contro la “feccia neobolscevica che ha invaso le distese del nostro Stato”.

“Il nostro obiettivo principale è quello di ricreare la fondazione tradizionale dell’etnia europea originaria nello spirito del nazionalsocialismo. L’elemento fondamentale di questa educazione è l’illuminazione, la propaganda per lo sviluppo e l’auto-miglioramento, il culto della lotta per preservare la purezza della razza bianca, il suo futuro e il futuro dei suoi figli”, si legge sul canale Telegram del gruppo.

Il famoso gruppo neonazista Misanthropic Division (MD) è stato riportato in vita. Il suo canale su Telegram, per lo più inattivo, ha iniziato a postare immagini con contenuti tipici dell’estrema destra dopo l’invasione russa del febbraio 2022. Non si sa se abbiano un’unità separata e, in caso affermativo, quante siano le persone che ne fanno parte, ma a giudicare dalle foto, la MD non è più di una decina di persone nelle file di diverse unità del Battaglione Azov, come il gruppo di estrema destra Avangard Kulturna Spilka. All’inizio di marzo è stato riferito che Nikita “Dobrynia” Yeliseev dell’MD era stato ucciso a Mariupol.

L’unità di volontari stranieri russi

L’11 marzo Vladimir Putin ha suggerito di arruolare volontari stranieri che volessero aiutare i residenti del Donbas. Ha ricordato che i Paesi occidentali incoraggiano attivamente l’invio di combattenti in Ucraina. A sua volta, il capo del Ministero della Difesa Sergei Shoigu ha fatto notare che il dipartimento ha ricevuto più di 16.000 domande di volontari combattenti solo dal Medio Oriente.

La volontà di combattere i “nazisti in Ucraina” è espressa da veterani dell’esercito siriano, combattenti della milizia cristiana siriana ed ex combattenti dell’opposizione. Si presentano ai punti di raccolta e si iscrivono come volontari.

Uno dei volontari è stato citato per aver detto:

Ho sentito il Presidente russo Vladimir Putin dire. Ha detto che se la Russia non ferma gli Stati Uniti e la NATO in Ucraina, verranno sul suolo russo e distruggeranno il [loro] grande Paese. Non si può permettere che questo accada. Avete salvato la Siria dagli Stati Uniti e dai loro alleati. Ora siamo pronti a combattere contro i loro cani per voi”.

Anche i nazionalisti serbi hanno espresso il desiderio di combattere al fianco della Russia. Si dice che alcuni di loro siano già nel Donbas. All’inizio di aprile sono emerse notizie sulla morte di Stefan Dimitrijevic, un nazionalista serbo che si trovava nel Donbas nel 2014, in combattimento per la Repubblica Popolare di Luhansk, filo-russa. Ha combattuto nelle file del distaccamento di estrema destra Unité Continentale che faceva parte della Brigata Prizrak. C’è anche il notevole canale Telegram “Serbian divergent”, vicino ai membri russi della comunità mercenaria, che ha postato meme di estrema destra – ma non si sa se si tratti davvero di serbo o piuttosto di una parodia postmoderna.

Non si conoscono ancora le dimensioni del corpo di volontari, il suo nome e la sua partecipazione ai combattimenti. Non ci sono dati sulla partecipazione dell’estrema destra a questa unità. Sembra che la Russia abbia deliberatamente limitato la partecipazione delle unità di estrema destra alle operazioni di combattimento per giustificare l’obiettivo della “denazificazione”.

Il 31 marzo è stato reso noto che Edy “Bozambo” Ongaro, un italiano di 46 anni, è morto. Dal 2015 combatteva al fianco della Repubblica Popolare di Donetsk nelle file della Brigata Prizrak, ma va ricordato che era un attivista di sinistra. Come hanno scritto i suoi compagni, era un “partigiano antifascista internazionalista che metteva al di sopra di tutto la lotta per la fine dello sfruttamento”.

Il contesto

La guerra nel Donbas

Per capire meglio il motivo per cui l’estrema destra è andata a combattere in Ucraina, dobbiamo passare alla storia del conflitto, iniziato nel 2014.

Nel febbraio 2014, in Ucraina ha avuto luogo la Rivoluzione della Dignità, nota anche come Euromaidan. Il presidente Viktor Yanukovych decise di non firmare un accordo di associazione politica e di libero scambio con l’Unione Europea, scegliendo invece legami più stretti con la Russia e l’Unione economica eurasiatica. Un’ondata di proteste economiche si è trasformata in una vera e propria rivolta armata in cui i gruppi ucraini di estrema destra Svoboda e la milizia di Settore Destro erano i più organizzati e pronti alla violenza, e per questo erano i più visibili. I manifestanti hanno guidato marce con fiaccole e hanno fatto irruzione nelle stazioni di polizia alla ricerca di armi. Questi gruppi erano la parte più radicale del movimento, che quindi è riuscito ad attirare più persone. Il presidente filo-russo Viktor Yanukovych è fuggito dal Paese e il Parlamento ha insediato un governo ad interim.

In risposta, la Russia si è impadronita della penisola di Crimea e ha cercato di creare un sentimento separatista nelle zone orientali dell’Ucraina, popolate prevalentemente da persone di lingua russa. I separatisti hanno proclamato la creazione della Repubblica Popolare di Donetsk (DNR) e della Repubblica Popolare di Luhansk (LNR). L’Ucraina ha quindi lanciato una controffensiva militare. Il 6 aprile è iniziata una guerra nel Donbas, alla quale stiamo assistendo proprio ora. I combattenti stranieri sono stati coinvolti da entrambe le parti di questo conflitto.

La guerra nel Donbas ha visto il più grande afflusso di stranieri di qualsiasi altro conflitto nella sfera post-sovietica. Dal 2014, si stima che un totale di oltre 17.000 combattenti provenienti da 55 Paesi abbiano combattuto per entrambe le parti. Se escludiamo i 15.000 russi dall’elenco dei volontari, gli esperti del Gruppo Soufan indicano una cifra di 879 stranieri dalla parte dell’Ucraina e 1.372 stranieri dalla parte dei filorussi del Donbas. La maggior parte dei volontari proveniva da Bielorussia (800 persone), Germania (165), Georgia (150), Serbia (106), Moldavia (85), Francia (65), Croazia (65), Italia (55) e Austria (50).

Azov, l’hub dell’estrema destra

Le principali destinazioni dei militanti di estrema destra comprendevano diversi battaglioni di volontari ucraini che sposavano apertamente le ideologie di estrema destra, come il Battaglione Azov, Settore Destro e l’Organizzazione dei Nazionalisti Ucraini. All’interno dell’esercito ucraino si è formata una rete di destra. Con l’attenuarsi del conflitto, i battaglioni di volontari sono stati integrati nell’UAF, talvolta sotto pressione. In questo modo, l’estrema destra ha acquisito il controllo o si è assicurata una forte presenza all’interno delle forze di sicurezza del Paese: l’Esercito ucraino, i dipartimenti di polizia del Paese, compresa la polizia municipale, e la Guardia Nazionale di cui fa parte il Battaglione Azov.

Il movimento Azov si è formato attorno al partito del Corpo Nazionale, fondato dai veterani dell’Azov. Il Battaglione Azov è diventato meno politicizzato. Per molti esponenti della destra il suo ruolo è diventato più che altro simbolico, anche se ovviamente hanno mantenuto i legami. Ma il suo livello di radicalismo è diminuito significativamente dal 2014.

Il movimento Azov rimane una presenza centrale nella comunità di estrema destra ucraina ed è amato dall’estrema destra di tutto il mondo. Il presidente russo Vladimir Putin ha usato la presenza di queste unità all’interno delle forze armate ucraine come casus belli, una delle ragioni per lanciare la sua cosiddetta “operazione militare speciale… per de-militarizzare e de-nazificare l’Ucraina”.

Il movimento Azov ha sviluppato ampie tattiche di reclutamento all’interno e all’esterno dell’Ucraina, istituendo “campi giovanili, centri ricreativi, sale conferenze e programmi di indottrinamento”. Dal 2015, il movimento Azov recluta sistematicamente estremisti di estrema destra per promuovere la propria agenda internazionale. La segretaria internazionale del Corpo Nazionale, Olena Semenyaka, ha definito questo obiettivo come una “rivoluzione conservatrice globale” o “Reconquista” volta a “proteggere la razza bianca”. Semenyaka ha dichiarato a Bellingcat che il movimento sta cercando “tutti i potenziali simpatizzanti” e i potenziali “lobbisti” e spera di “stabilire contatti con i militari americani”.

Al 1° marzo 2022 il Battaglione Azov contava circa 900 combattenti, tra cui ucraini e stranieri provenienti da Europa e Stati Uniti. Cittadini statunitensi, tra cui membri della divisione neonazista Atomwaffen, si sono uniti a varie unità sotto l’ombrello di Azov, poiché vedevano la possibilità di accelerare il collasso della società per creare un etno-stato bianco puro.

Nell’ottobre 2019, i Democratici della Camera degli Stati Uniti hanno chiesto che il Battaglione Azov fosse classificato come organizzazione terroristica dopo la sparatoria alla moschea di Christchurch in Nuova Zelanda all’inizio dello stesso anno. È stato trovato un possibile collegamento tra l’attentatore Brenton Tarrant e l’Azov.

Unità russe di estrema destra nel Donbas durante la guerra del 2014

È necessario sottolineare che anche i militanti di estrema destra hanno combattuto dalla parte della DNR/LNR, ma la loro composizione e le loro motivazioni sono molto meno studiate. Come ha detto brillantemente uno dei partecipanti al rapporto del Counter Extremism Project (CEP):

Questa è una guerra tribale, non nazione contro nazione. Ci sono nazionalisti da entrambe le parti, perché la loro ideologia è meno importante della parte e dei simboli con cui si identificano… È una guerra postmoderna e la divisione tra le parti è superficiale, perché oggi le persone sono cresciute con attaccamenti superficiali.

La milizia Novorossiya

La guerra in Ucraina è iniziata dopo che Igor Strelkov, un ufficiale militare russo ed ex agente dell’FSB, ha attraversato il confine di Stato dell’Ucraina vicino all’Oblast di Donetsk con 52 combattenti nella notte tra l’11 e il 12 aprile 2014 e ha iniziato a sequestrare gli edifici amministrativi della città di Sloviansk, nell’Oblast di Donetsk, annunciando che la città era sotto l’autorità della DNR. Il 13 aprile, le autorità ucraine hanno annunciato l’inizio di una “operazione antiterrorismo” a Sloviansk. Il 26 aprile, Strelkov è diventato capo della Milizia Popolare del Donbas.

I più stretti collaboratori di Strelkov erano persone che condividevano le sue idee nazionaliste-monarchiche e conservatrici, nonché l’ideologia del Movimento Bianco. Strelkov ha cercato di creare un esercito basato sulle tradizioni dell’esercito imperiale russo e sui “valori cristiani”. Il 14 agosto 2014 Strelkov si è dimesso da ministro della Difesa della DNR. Strelkov ha poi dichiarato ai giornalisti di essersi dimesso perché “la sua permanenza è stata ritenuta inopportuna” e il suo consenso a dimettersi è stato ottenuto “per mezzo di alcuni ricatti e pressioni dirette – tagliando le forniture di aiuti dal territorio russo”.

Strelkov ha dichiarato che senza la sua partecipazione, i ribelli filorussi nel Donbas non avrebbero preso iniziative attive e i movimenti di protesta sarebbero stati repressi: “Alla fine ho premuto il grilletto della guerra. Se la nostra unità non avesse attraversato il confine, sarebbe finita come a Kharkiv, come a Odessa. Ci sarebbero state alcune decine di morti, bruciati, arrestati. E sarebbe stata la fine”.

Dal 2014 è a capo del movimento Novorossiya, che invia aiuti umanitari e forniture di munizioni e uniformi alle forze armate della DNR, oltre a fornire assistenza alle vittime delle azioni delle autorità della Repubblica. Fino al 2016 era un sostenitore di Vladimir Putin.

Strelkov non partecipa alla guerra del 2022. Sul suo canale Telegram critica Putin per il fallimento della campagna.

Rusich

La maggior parte dell’estrema destra russa si è unita al gruppo di ricognizione Rusich, filo-russo e dichiaratamente neonazista, sotto il comando di Alexey “Serb” Milchakov, anch’egli dichiaratamente neonazista. Il suo vice Jan “Grande Slavo” Petrowski, un altro neonazista russo, arrivò dalla Norvegia. Milchakov divenne noto per il suo coinvolgimento nella tortura di prigionieri di guerra e per aver decapitato e mangiato un cucciolo. Petrowski è stato espulso dalla Norvegia perché “rappresenta una minaccia per la sicurezza nazionale”.

Un altro noto membro di Rusich è un neonazista dichiarato, Yevgeny “Topaz” Rasskazov, originario di Donetsk. Dopo il 2014 è diventato un mercenario e si è unito alla PMC Wagner. Ha poi aperto un canale su Telegram dove ha pubblicato propaganda di estrema destra e promosso la cultura mercenaria. Dopo l’invasione dell’Ucraina da parte della Russia nel 2022, Topaz si è unito a Rusich e ha rilasciato un’intervista a Yevgeny Dolganov, cantante della band neonazista Russkiy Styag, in cui ha detto di sé: “Sono un buon marito, spero un grande padre in futuro, e sono venuto per uccidere gli ucraini”.

Rusich comprendeva due plotoni d’assalto. L’unità ha scelto come emblema la svastica slava Kolovrat.

Nel 2014, Rusich ha partecipato a operazioni presso gli aeroporti di Donetsk e Luhansk, ha sgomberato insediamenti vicino a Luhansk e ha combattuto battaglie posizionali vicino agli insediamenti di Belokamenka e Novolaspa nell’Oblast di Donetsk. Una delle azioni più notevoli di Rusich è stata la distruzione di una colonna del battaglione ucraino di estrema destra Aidar vicino al villaggio di Metalist, nell’Oblast di Luhansk, il 5 settembre 2014. I membri del Rusich sono stati accusati di crimini di guerra.

Rusich ha preso parte all’attuale guerra fin dall’inizio. Un canale Telegram ufficiale ha pubblicato un post con le foto dei combattenti della squadra. Il post diceva che il caposquadra, molto probabilmente lo stesso Milchakov, era stato ferito e necessitava di cure costose. La foto mostra il simbolo neonazista Valknut.

La Legione Imperiale

Un altro noto gruppo filorusso di estrema destra è la Legione Imperiale, ala militare del Movimento Imperiale Russo (RIM). La Legione Imperiale ha addestrato volontari e li ha inviati nel Donbas. Dopo il conflitto iniziale ha stabilito contatti con il Movimento di resistenza nordico e ha fornito addestramento a combattenti stranieri che da allora hanno compiuto attentati nei Paesi scandinavi. Nel 2020 il Dipartimento di Stato americano ha designato il RIM come organizzazione terroristica globale.

Nonostante il RIM sia formalmente in opposizione al regime di Vladimir Putin, la sua ala militare partecipa alla guerra al fianco della Russia.

PMC Wagner

Alcuni combattenti di estrema destra si sono uniti alla PMC Wagner della Russia. Conosciuta anche come Gruppo Wagner, è di proprietà di Yevgeny Prigozhin, uno dei più stretti alleati di Putin, e da allora ha condotto operazioni segrete in Africa e Medio Oriente. Questa unità partecipa alla guerra in corso, ma i dettagli sono nascosti.

Battaglione Jovan Ševic

Il battaglione chetnik serbo Jovan Šević prende il nome dal comandante del reggimento di ussari serbi Jovan (Ivan) Šević, che nel 1751 accettò la cittadinanza russa e divenne il fondatore della regione autonoma di Slavo-Serbia, situata su parte del territorio del Donbas. Nel marzo 2014, un gruppo di cinque cetnici serbi, guidati da Bratislav Živković, è arrivato in Crimea e ha poi partecipato alla sicurezza durante il referendum sullo status della Crimea. Il gruppo si faceva chiamare Distaccamento Principe Lazar. Il 17 luglio 2014, il Battaglione Jovan Šević è arrivato a contare 35 volontari.

Non è noto se l’unità stia prendendo parte alla guerra in corso.

Terek Wolf Sotnia

Il gruppo di sabotaggio e ricognizione Terek Wolf Sotnia si è formato nel marzo-luglio 2014, in particolare nel territorio della Crimea e del Donbas. Era guidato dall’ultranazionalista Alexander “Babay” Mozhaev. Secondo Mozhaev, è andato a combattere in Ucraina perché era ricercato dalla polizia in Russia per tentato omicidio con coltello. Tuttavia, non avendo soldi per corrompere un giudice, è partito per diventare un mercenario. Mozhaev nega di aver prestato servizio nel GRU russo. Secondo Mozhaev, ha prestato servizio nelle forze armate russe, ma si è ritirato a metà degli anni Novanta. Da allora è un membro della Terek Wolf Sotnia.

Non è noto se l’unità stia partecipando alla guerra in corso.

Unità cosacche

I cosacchi sono i rappresentanti del gruppo etnico minoritario russo e della classe militare che sorveglia i confini della Russia. Hanno preso parte alle operazioni di combattimento del 2014 nel Donbas nei ranghi della Grande Armata del Don e della Guardia Nazionale Cosacca. Il territorio delle attuali DNR e LNR fa storicamente parte della regione dell’Esercito del Don, quindi i cosacchi del Don si considerano coinvolti negli eventi di questa regione. I cosacchi hanno solitamente convinzioni ultranazionaliste.

I cosacchi partecipano alla guerra in corso, ma la loro presenza generale è limitata alla sorveglianza delle repubbliche secessioniste.

Ritratto psicologico di un combattente volontario straniero

I combattenti stranieri di ogni parte di questo conflitto si assomigliano molto: giovani, maschi, politicamente impegnati e con precedenti esperienze nei servizi armati. Nel frattempo, le motivazioni che li spingono a unirsi alla lotta differiscono notevolmente, come riportato da Sara Meger dell’Università di Melbourne nella sua ricerca sulla guerra del 2014 nel Donbas.

Un altro studio condotto nel 2020 dalla ricercatrice senior Egle E. Murauskaite per il Vilnius Institute for Policy Analysis ha analizzato quattro tipologie fondamentali di combattenti stranieri provenienti dai Paesi occidentali per combattere in Ucraina:

1. I “veterani esperti” che vengono a “regolare vecchi conti con l’Ucraina o la Russia” sono la categoria più comune.

2. “Ideologi disillusi”, uomini “generalmente delusi dallo stato del mondo occidentale”.

3. L'”opposizione armata” è rappresentata soprattutto da cittadini bielorussi e russi, che “trasformano la loro opposizione politica a Putin… in una lotta armata”.

4. I “cacciatori di battaglie” sono uomini che cercano “la battaglia stessa”.

Un rapporto condotto da Kacper Rekawek del CEP nel 2020 si è basato su interviste a 18 combattenti stranieri di sette nazionalità: brasiliana, britannica, francese, georgiana, italiana, spagnola e svedese, che hanno preso parte alla guerra in Ucraina da entrambe le parti del conflitto. Il rapporto assegna tre tipi di combattenti stranieri in Ucraina:

– I “reinsediati”, cioè “coloro che cercano una nuova carriera in un nuovo Paese”, combattendo per l’Ucraina o per le cosiddette repubbliche separatiste.

– I “fantasmi”: coloro che fanno la spola tra il loro Paese d’origine e il fronte in Ucraina, utilizzando il tempo a casa per recuperare e raccogliere fondi.

– Gli “avventurieri”: coloro che sono irrequieti, spesso considerati “drogati di guerra”, e che dichiarano apertamente la loro intenzione di combattere in guerre future.

Gli ultimi due tipi rappresentano il rischio più elevato, poiché rimangono pronti e in grado di partecipare ad altri conflitti, osserva Rekawek.

I suoi intervistati hanno visto la guerra in Ucraina come espressione di un conflitto globale tra Occidente e Oriente, Stati Uniti contro Russia, Europa contro Asia, nel corso del quale un combattente non può non essere coinvolto. Rekawek fornisce esempi di risposte tipiche dei volontari filorussi che riflettono la diversità ideologica delle ragioni per partecipare alla guerra:

– “Premesso che voglio un cambio di regime in Occidente”, e perché “la Russia è in realtà il nemico designato di questi regimi, stare dalla parte della Russia è una scelta ovvia”.

– Difendo il popolo russo e il suo diritto di vivere come desidera. Sono un nazionalista”.

– È un’aggressione fascista ucraina, sostenuta da Stati Uniti e NATO, e diretta agli abitanti di Donetsk/Luhansk/Novorossiya/ecc. Lo faccio per solidarietà”.

E queste sono le risposte tipiche dei volontari filo-ucraini:

– “Siamo preoccupati di proteggere il nostro patrimonio europeo e siamo orgogliosi di essere qui come rappresentanti dei nostri Paesi che combattono la Russia”.

– Sono un nazionalista e questa è una rivolta nazionalista contro gli oligarchi corrotti”.

– È un’aggressione russa diretta all’Ucraina e il mio Paese è il prossimo. Lo faccio per solidarietà”.

È degno di nota il fatto che l’autore metta all’ultimo posto, in termini di ordine di importanza, le motivazioni umanitarie (aiutare una “parte debole”), geopolitiche e ideologiche per partecipare alla guerra. Per queste persone c’è qualcosa di più grande della lotta globale.

Rekawek conclude il rapporto CEP affermando che:

Come è stato dimostrato, questi combattenti non sono emersi inspiegabilmente con gli spari iniziali della guerra. Erano già attivi e coinvolti nelle scene radicali prima dell’inizio del conflitto. Per loro l’Ucraina era un palcoscenico su cui potevano agire o proiettare le loro convinzioni socio-politiche o geopolitiche, ma queste si erano formate molto prima del loro viaggio a Kiev o a Donetsk e Luhansk. In breve, il problema non è (solo) ucraino. È un problema all’interno delle società occidentali, soprattutto europee e americane, con decine di giovani in esilio interno profondamente turbati dagli attuali assetti socio-politici dei loro Paesi d’origine.

Conclusione: la guerra come principale trofeo

Sebbene al momento in cui scriviamo sia passato un mese e mezzo dall’inizio della guerra in Ucraina, è ancora troppo presto per dire quanti combattenti volontari siano arrivati alla guerra e quanti di loro appartengano all’estrema destra. Ma stanno già emergendo modelli preoccupanti. Secondo SITE, molti gruppi di estrema destra statunitensi ed europei esprimono sostegno all’Ucraina, donando ad Azov e cercando modi per unirsi alla lotta contro i russi, che chiamano “orchi”, “comunisti di merda” o “neo-bolscevichi”.

Esiste un’ampia gamma di gruppi neonazisti dichiarati, come Atomwaffen Division, Boogaloo Bois, Neue Stärke Partei, Thule Society, Jungeuropa Verlag, Det fria Sverige, Europa Terra Nostra, Blood and Honour, tra gli altri, che hanno espresso una forte eccitazione politica per il conflitto e intendono usarlo a proprio vantaggio.[2] I più allarmanti sono i gruppi accelerazionisti di destra, per i quali la crescente entropia del mondo significa la distruzione del vecchio ordine globalista e la creazione di etnostati bianchi.

La molteplicità degli psicotipi e le diverse ragioni ideologiche che spingono alla guerra nascondono qualcosa di terribile: il bisogno di violenza e la sua esportazione al di là della zona di conflitto. Ecco perché Rekawek, nel rapporto del CEP, afferma che la prima ragione per partecipare è “la prospettiva di formare quelle che il teorico neonazista Jean Thiriart chiamava le “Brigate europee”, cioè forze di “patrioti europei” che sarebbero tornate da un conflitto in un Paese vicino per combattere una guerra nazionalistica in Europa”.

Il Gruppo Soufan approfondisce questo aspetto nel suo studio:

Proprio come l’Afghanistan è stato un rifugio per le organizzazioni jihadiste… negli anni ’80, anche alcune parti dell’Ucraina stanno diventando un rifugio sicuro per una serie di gruppi estremisti della supremazia bianca che si riuniscono, si addestrano e si radicalizzano. E proprio come il percorso dei gruppi jihadisti, l’obiettivo di molti di questi membri è quello di tornare nei loro Paesi d’origine (o in Paesi terzi) per creare scompiglio e usare atti di violenza come mezzo per reclutare nuovi membri alla loro causa. A differenza dei jihadisti che cercano di colpire obiettivi occidentali, però, i suprematisti bianchi radicalizzati hanno il vantaggio di potersi mimetizzare perfettamente in Occidente, proprio come è riuscito a fare Brenton Tarrant.

In altre parole, i volontari di estrema destra che tornano dall’Ucraina rappresentano una minaccia per la loro società e il loro Stato. Nel 2021, gli Stati Uniti sono stati sconvolti dalla storia del veterano dell’esercito e neonazista Craig Lang, che ha combattuto in Ucraina nelle file del famigerato Battaglione Azov. È stato accusato di molteplici crimini di guerra, di torture inflitte a cittadini del Donbas e dell’omicidio di una coppia della Florida. La sua unità – composta da neonazisti stranieri – è stata sciolta ed espulsa, mentre lui è rimasto in Ucraina poiché un tribunale locale gli ha negato il permesso di partire.

I servizi di sicurezza ne sono ben consapevoli e hanno monitorato l’attività dei soldati volontari che attraversano le frontiere. Il coordinatore dell’antiterrorismo del Dipartimento di Stato americano, Nathan Sales, ha dichiarato che le autorità statunitensi tengono sotto controllo la minaccia degli estremisti di estrema destra che combattono nell’Ucraina orientale. Secondo il Ministero degli Interni tedesco, solo 27 militanti di estrema destra hanno attraversato il confine o hanno espresso il desiderio di recarsi in Ucraina.

“La mia più grande preoccupazione è che questi estremisti ricevano un addestramento al combattimento con armi ed esplosivi e, grazie all’esperienza di guerra, abbiano una soglia molto bassa per l’uso di armi e forza letale”, ha dichiarato Stephan J. Kramer, capo dell’agenzia di intelligence interna dello Stato tedesco della Turingia.

Egle E. Murauskaite fa eco a questa preoccupazione nella sua ricerca: “Il timore più comune è che i combattenti più forti tornino radicalizzati dai combattimenti e dalle idee per cui hanno combattuto, e che mettano a frutto le loro capacità a livello locale, creando capitoli nazionali di organizzazioni estremiste internazionali o fondando nuovi gruppi estremisti”.

Analogamente, Elisabeth Gosselin-Malo, nella sua ricerca per l’ISPI, osserva che:

Il pericolo è che, attraverso la creazione della Legione, l’Ucraina potrebbe ancora una volta aprire la porta a estremisti o individui radicalizzati che si recano nel Paese, vengono addestrati, diventano resistenti e ampliano le loro reti. Di conseguenza, il problema diventa duplice. Da un lato, per l’Ucraina, poiché probabilmente diventerà difficile controllare questi individui dopo la fine dei combattimenti, portando a un potenziale aumento dell’attività estremista all’interno del Paese. Dall’altro lato, i combattenti che torneranno in patria avranno una maggiore influenza non solo nel reclutamento e nella radicalizzazione di altre persone, ma anche una maggiore capacità di dispiegare la violenza stessa.

Non si può negare l’esistenza del problema nazista in Ucraina sostenendo che si tratta della propaganda di Putin, che ha giustificato il suo imperialismo con il pretesto della “denazificazione”. Un esempio di questa tendenza è l’ex ambasciatore degli Stati Uniti in Russia Michael McFaul che ha ripetutamente affermato che non ci sono nazisti in Ucraina, citando a sostegno di questa affermazione il fatto che il presidente ucraino Zelensky ha un background ebraico. Tuttavia, una delle proteste più violente per il maltrattamento e la violenza della polizia nei confronti della comunità nera negli Stati Uniti si è verificata a Ferguson nel 2014, quando Barack Obama era presidente. Il problema del razzismo sistemico e della brutalità della polizia non è scomparso con l’elezione di un leader nero; anzi, da allora, per alcuni osservatori potrebbe sembrare che la questione sia diventata ancora più radicata.

Mentre la propaganda russa esagera il problema dei neonazisti in Ucraina, l’Occidente cerca di fingere che questi nazisti non esistano. Quando la guerra sarà finita, il nazionalismo sarà ulteriormente normalizzato in Ucraina e le unità di estrema destra acquisiranno lo status di veterani e cercheranno di convertirlo il più possibile in capitale politico. I combattenti di estrema destra hanno già guadagnato grande popolarità sui social network e dopo la guerra saranno in grado di diventare opinion leader e di ottenere un solido punto d’appoggio nel settore civile.

Dopo il 2014, solo Azov è riuscito a crescere in modo significativo. L’ingresso nell’arena politica ha costretto i suoi leader ad ammorbidire la loro retorica. Molto probabilmente, anche dopo questa guerra, la retorica della destra sarà nazionalista e militarista, ma difficilmente sarà neonazista. Inoltre, questa volta tutte le fazioni dello spettro politico, comprese quelle di sinistra, i liberali, la comunità LGBT e le femministe, avranno i loro combattenti; tutti i partiti politici li trascineranno nelle loro liste, quindi l’estrema destra non avrà il monopolio.

È troppo presto per dire cosa accadrà, perché il risultato finale dipende da ciò che sarà scritto nell’accordo di pace. Se sarà una vittoria per l’Ucraina (peremoga in ucraino), l’eroe principale sarà Zelensky e ci saranno poche possibilità per gli altri, perché il campo politico è già stato sgombrato. Ma se ci sarà un “tradimento dell’Ucraina” (zrada) e seri compromessi con la Russia, le critiche dei cosiddetti “veri patrioti” arriveranno da tutte le parti. Questo darà all’ex presidente Petro Poroshenko la possibilità di tornare in politica e a tutti i gruppi di estrema destra l’opportunità di prendere piede.

[1] Il Ministero della Difesa russo definisce i volontari stranieri “mercenari” e minaccia di non applicare loro la Convenzione di Ginevra. Tuttavia, un mercenario è solitamente definito come colui che combatte principalmente per motivi finanziari (piuttosto che ideologici), e quindi questo termine sarà per lo più evitato in questo saggio.

[2] Va notato che non tutti i gruppi di estrema destra hanno assunto una posizione determinata. Ad esempio, la Base negli Stati Uniti e il Movimento di Resistenza Nordica in Europa hanno esortato i loro attivisti a non schierarsi.

*Antifascist Europe è un progetto di ricerca antifascista avviato dalla Fondazione Rosa Luxemburg che comprende iniziative di attivisti, giornalisti e ricercatori di tutta Europa che monitorano lo sviluppo e le reti transnazionali dei partiti populisti di estrema destra e di destra e dei gruppi suprematisti bianchi, neonazisti e fascisti.