di Guglielmo Mattia

Esce il 4 dicembre “Full emersion”, il nuovo singolo del giovane musicista Davide Lo Surdo, il chitarrista più veloce della storia per la sua abilità di suonare 129 note al secondo, secondo la rivista Rolling Stone magazine. Il titolo del lavoro riflette un cambiamento radicale nella vita di Davide, con un forte avvicinamento alla realtà dello spirito. “Full emersion” rappresenta l’emersione dalle acque per una nuova nascita, un simbolismo espresso in maniera incisiva sulla copertina di questo nuovo singolo che evoca il sorgere della fenice. Il video ufficiale del nuovo brano uscirà sul canale Youtube del musicista il 27 dicembre.

Il primato che ha portato Davide nella storia e grazie al quale è stato riconosciuto il chitarrista più veloce di sempre, è stato realizzato il 20 dicembre 2019 nell’ambito dei Sanremo music awards, svolti all’hotel Hilton di Venezia dove Lo Surdo è stato premiato nella categoria “Rising star”. A livello internazionale, anche la rivista messicana Guitarra mx ha dato il suo imprimatur al giovane musicista italiano, in occasione del tour latinoamericano di Davide, dedicando al suo record la copertina dell’edizione del luglio 2021 e investendolo anch’essa del titolo di chitarrista più veloce della storia. L’abilità di suonare 129 note al secondo, una sequenza di cinque diversi arpeggi basati sulle prime tre corde (mi-si-sol), utilizzando la tecnica dello “sweep picking”, ha portato Lo Surdo a esibirsi in gran parte del mondo, durante vari concerti in Europa e negli Usa, in India, Bolivia e Brasile, oltre che in Messico.

Lo scorso novembre Davide è stato la “guest star” al concerto per celebrare il 15° anniversario di Rolling Stone magazine, nell’arena “Sambódromo do Anhembi” a San Paolo, in Brasile. Lo Surdo si è esibito anche a Hollywood, presso nel leggendario locale “Whisky a go go”, e al Namm show 2019 a Los Angeles, dove ha effettuato una signing session per Morley Pedals, esibendosi insieme a Kiko Loureiro, chitarrista dei Megadeth, Dj Ashba (ex chitarrista dei Guns n’ Roses), Bumblefoot (chitarrista dei Sons of Apollo) e Lita Ford. Davide è inoltre testimonial e artista globale per vari marchi del settore: Boss Pedals, Victory amps, Reference cables, Echo fix, Buso audio.