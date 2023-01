Lula s’è insediato. Il Psol: ora ci sono due lotte

Cronaca del ritorno di Lula a Brasilia. Il Psol sarà nel suo governo. Parla Ediane Maria, attivista per il diritto all’abitare e parlamentare

Luiz Inácio Lula da Silva ha giurato formalmente domenica come presidente della Repubblica Federativa del Brasile. Il nuovo presidente ha prestato giuramento al Congresso brasiliano, dove è arrivato intorno alle 15:00 e ha tenuto un discorso con forti critiche all’amministrazione uscente di Jair Bolsonaro e una forte agenda sociale. Circa 30 milioni dei 215 milioni di abitanti del Brasile soffrono la fame e l’economia fatica a riprendersi dopo la pandemia.

“Nei primi 100 giorni dovrà mostrare quale direzione prenderà il governo. La vittoria elettorale è stata risicata e dovrà affrontare un Paese diviso e con un’opposizione agguerrita. Deve guidare un governo di pacificazione e unità nazionale”, ha spiegato Leandro Consentino, politologo dell’istituto Insper di San Paolo. L’ex sindacalista dovrà conquistare “credibilità” sulla gestione dei conti pubblici a fronte di una situazione fiscale delicata, nonostante le promesse della sua campagna elettorale richiedano un aumento della spesa per finanziare i programmi sociali.

Secondo un sondaggio condotto sabato dall’istituto Datafolha, solo il 51% dei brasiliani ritiene che Lula governerà meglio di Bolsonaro, come riporta il quotidiano Folha de Sao Paulo.

Esattamente 20 anni dopo aver preso il potere per la prima volta, Luiz Inácio Lula da Silva, 77 anni, è stato proclamato presidente insieme al suo vicepresidente, Geraldo Alckmin, pronunciando il suo “impegno costituzionale”.

La cerimonia è iniziata con un minuto di silenzio in memoria dell’ex stella del calcio brasiliano Pelè e di Benedetto XVI, entrambi scomparsi questa settimana.

Lula è arrivato al congresso in una tradizionale Rolls Royce nera decappottabile con la first lady “Janja”, tra gli applausi dei suoi sostenitori, alcuni dei quali con le lacrime agli occhi, si legge sul quotidiano messicano La Jornada. Il leader della sinistra era circondato da una ventina di capi di Stato, il numero più alto per un’inaugurazione in Brasile. Tra questi, i capi di Stato di Argentina, Cile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Honduras e Uruguay, oltre al re di Spagna Felipe VI. Washington ha inviato il Segretario agli Interni Deb Haaland, prima donna indigena a far parte di un gabinetto statunitense e duramente critica nei confronti di Bolsonaro, mentre la Cina è stata rappresentata dal Vicepresidente Wang Qishan.

L’evento si è svolto sullo sfondo di una massiccia mobilitazione di sostegno con oltre 300.000 manifestanti e un’imponente operazione di sicurezza che ha coinvolto circa 12.000 unità. Domenica mattina, la polizia brasiliana ha arrestato un uomo che ha cercato di entrare nell’area dell’Esplanade portando con sé un coltello e dei fuochi d’artificio, individuati durante un controllo di sicurezza. Il sospetto, arrivato nella capitale da Rio de Janeiro, è stato arrestato.

Prima di pronunciare le sue prime parole da Presidente del Brasile, Luiz Inácio Lula da Silva ha dichiarato che la penna con cui avrebbe firmato gli atti che lo formalizzavano come massima autorità del Paese era carica di valore sentimentale. Così facendo, ha infranto il protocollo che prevede che il presidente eletto debba firmare con la penna ufficiale del Congresso.

Secondo il racconto dell’ex metalmeccanico, un militante glielo regalò nel 1989, con la condizione che lo avrebbe usato quando avrebbe vinto la presidenza quell’anno, cosa che alla fine non avvenne. Ora, Lula è entrato in carica per la terza volta come capo di Stato e ha firmato il suo nome con la stessa penna, in un gesto che ha descritto come un “omaggio al popolo”.

“Nel 1989, stavo facendo una manifestazione a Piauí. È stata una grande manifestazione, poi siamo andati a fare una passeggiata fino alla São Iglesia Benedito. Durante il comizio, un cittadino mi ha dato questa penna e mi ha detto che avrei dovuto firmare l’inaugurazione, se avessi vinto le elezioni del 1989”, ha raccontato.

Poi il nuovo presidente ha continuato: “Non ho vinto le elezioni del 1989, non ho vinto le elezioni del 1994, non ho vinto le elezioni del 1998. Nel 2002 ho vinto le elezioni e quando sono arrivato qui avevo dimenticato la mia penna e ho usato quella del senatore Ramez Tebet”. Questo parlamentare è, per coincidenza, il padre di Simone Tebet, che Lula ha annunciato come ministro della Pianificazione per questo nuovo ciclo.

In questa linea, l’uomo che è diventato capo di Stato per la terza volta nella storia del Brasile, ha ricordato che nel 2006, quando ho vinto la rielezione, ha firmato il suo nome con la penna ufficiale del Senato. “Ora ho trovato la penna e lo faccio in onore del popolo dello Stato del Piauí”, ha detto poco prima di firmare i documenti.

Ecco, tratte dal quotidiano argentino Pagina12, le 10 frasi più importanti del discorso del nuovo presidente brasiliano:

“Se oggi siamo qui è grazie alla coscienza politica della società brasiliana. È stata la democrazia la grande vincitrice di queste elezioni, di fronte alle minacce più violente al popolo e alle manipolazioni per andare contro l’elettorato brasiliano. Oggi il processo di distruzione nazionale è terminato.

“Questo processo elettorale è stato caratterizzato anche da un contrasto tra diverse visioni del mondo: la nostra, basata sulla solidarietà e sulla partecipazione politica e sociale; l’altra, basata sull’individualismo e sulla distruzione dello Stato in nome di presunte libertà individuali”, ha detto Lula, aggiungendo: “La libertà che proclamano è quella di opprimere i vulnerabili e di imporre la legge del più forte. Il nome per questo è ‘barbarie'”.

“Ho capito che avrei dovuto essere un candidato più ampio. Questo fronte si è consolidato per evitare il ritorno dell’autoritarismo nel Paese”.

“È necessario che la gente sappia come abbiamo trovato questo Paese. Hanno svuotato le risorse sanitarie, hanno smantellato l’istruzione e la cultura. Hanno distrutto l’ambiente. Non hanno lasciato risorse. Hanno disorganizzato la governance dell’economia, della finanza pubblica, del sostegno alle imprese e agli imprenditori. Hanno dilapidato le aziende statali e le banche pubbliche. Hanno consegnato il patrimonio nazionale. Hanno lasciato un disastro di bilancio.

“Il periodo che sta per concludersi è stato segnato da una delle più grandi tragedie della storia, la pandemia di Covid-19. In nessun altro Paese del mondo la percentuale di decessi rispetto alla popolazione è stata così alta come in Brasile. Questo si spiega solo con l’atteggiamento criminale di un governo negazionista, oscurantista e insensibile alla vita. La responsabilità di questo genocidio deve essere indagata e non deve rimanere impunita”.

“Le banche pubbliche e le aziende come Petrobras giocheranno un ruolo fondamentale nel nostro nuovo ciclo. Daremo impulso alle piccole e medie imprese. La ruota dell’economia tornerà a girare e il consumo popolare avrà un ruolo centrale in questo processo. Ancora una volta elimineremo i ranghi della sicurezza sociale, un’altra ingiustizia stabilita in questo periodo di distruzione”.

“Non sarebbe né giusto né corretto chiedere pazienza per gli affamati. Nessuna nazione è sorta sulla miseria del suo popolo. Veniamo per togliere 33 milioni di persone dalla fame e 6 milioni di persone dalla povertà”.

“Dobbiamo rompere l’isolamento a cui il Paese è stato sottoposto. Dobbiamo essere padroni del nostro destino.

“Avvieremo la transizione energetica ed ecologica. Il nostro obiettivo è raggiungere la deforestazione zero in Amazzonia. Non è necessario abbattere alcun albero o invadere i nostri ambienti”.

“Revocheremo i decreti sull’accesso alle armi e alle munizioni che hanno causato tanta insicurezza e danni alle famiglie brasiliane. Il Brasile non vuole e non ha bisogno di armi nelle mani del popolo, ha bisogno di sicurezza, di libri, di educazione e di cultura per essere un Paese più giusto”.

Dopo aver prestato giuramento al Congresso Nazionale, Lula si è trasferito sui gradini del Palazzo del Planalto, sede del potere esecutivo, per ricevere gli attributi presidenziali.

In questo contesto, di fronte al rifiuto dell’ormai ex presidente, il destrorso Jair Bolsonaro, di effettuare il trasferimento corrispondente, i membri dei gruppi etnici e delle minoranze sociali hanno consegnato la fascia al leader del Partito dei Lavoratori (PT).

A regalargli la fascia con i colori della bandiera brasiliana è stata Aline Sousa, una donna di 33 anni che si occupa di riciclaggio dall’età di 14. Sousa presiede anche una rete di cooperative di raccolta ed è fra le coordinatrici nazionali del movimento.

Tra gli altri membri c’erano Ivan Baron, un influencer digitale affetto da paralisi cerebrale causata da meningite virale, e il cacique Raoni Metuktire, uno dei principali leader indigeni del Brasile, riconosciuto a livello mondiale.

I media locali hanno anche riferito che c’erano Francisco, un bambino di 10 anni che ha vinto il primo posto nel campionato di nuoto dell’Associação Aquatica Paulista del 2022; Weslley Rodrigues Rocha, un metalmeccanico; Murilo de Quadros Jesus, un insegnante portoghese; Jucimara Fausto, un cuoco; e Flávio Pereira, un artigiano, che hanno partecipato a una veglia a Curitiba durante l’arresto di Lula.

Dopo essere stato investito degli attributi della carica, Lula si è tenuto per mano con il suo vicepresidente, Geraldo Alckmin, e le rispettive mogli, per alzarli in segno di saluto alla folla che ha seguito la cerimonia dalla spianata dell’edificio.

L’assenza di Jair Bolsonaro

Secondo il protocollo, il presidente uscente è incaricato di passare la fascia al suo successore, ma Jair Bolsonaro, che ancora non riconosce la sua sconfitta alle urne, ha deciso di non partecipare alle cerimonie di insediamento e di recarsi negli Stati Uniti senza un ritorno ufficiale.

Da quando ha perso il secondo turno il 30 ottobre, Bolsonaro è rimasto discreto nella sua residenza ufficiale, riducendo al minimo la sua presenza agli eventi pubblici e la sua attività sui social network.

Tuttavia, prima di partire per gli Stati Uniti, si è rivolto ai suoi seguaci in una trasmissione in diretta sui social media in cui ha cercato di dissociarsi dalle proteste dei golpisti.

Così la cerimonia di insediamento si è svolta sotto strette misure di sicurezza, a causa delle minacce di quegli attivisti del bolsonarismo più radicale che chiedevano un colpo di Stato militare per mantenere il leader di estrema destra al potere e che hanno causato gravi disordini alla vigilia dell’evento di insediamento di Lula.

La posizione del PSOL

Il Diretório Nacional del PSOL si è riunito il 17 dicembre e ha ribadito l’impegno del partito a favore del governo Lula e della lotta contro il bolsonarismo nei parlamenti e, soprattutto, nelle strade.

Secondo le risoluzioni approvate dalla maggioranza dei leader presenti, il PSOL farà parte della base di appoggio del governo Lula nel Congresso Nazionale e agirà con tutte le sue forze in difesa del programma eletto dal voto popolare nelle elezioni di ottobre.

“Di fronte alle minacce permanenti di golpe, il PSOL sarà al fianco di Lula per difendere la legittimità del nuovo governo. Non saremo mai indifferenti agli attacchi della destra al governo. Al contrario, non ci possono essere dubbi tra il PSOL e l’opposizione di estrema destra”, sottolinea la risoluzione.

“La bancada, il gruppo del PSOL nel Congresso Nazionale parteciperà alla base di appoggio al governo Lula nel Legislativo, osservando gli orientamenti politici da seguire, quando si manterranno le condizioni politiche per questa composizione”, si legge in un altro estratto di una delle risoluzioni approvate.

La direzione del partito riconosce il grande successo politico del PSOL nel comporre la coalizione che ha eletto Lula presidente fin dal primo turno elettorale, dimostrato dal risultato ravvicinato delle elezioni presidenziali.

Il consolidamento del PSOL come secondo partito di sinistra del Paese, con il più grande gruppo parlamentare della sua storia, indica anche la giustezza delle decisioni prese dal partito nell’ultimo periodo, che hanno rafforzato sempre più il legame del popolo brasiliano con il PSOL.

“Non sottovalutare il bolsonarismo è stato uno dei successi del PSOL negli ultimi anni. Abbiamo lottato per costruire l’unità dei movimenti sociali contro il golpe parlamentare, per Lula Livre, contro le battute d’arresto e le riforme approvate dal governo Temer e, infine, per Fora Bolsonaro”, hanno valutato i dirigenti.

Pur difendendo il governo da qualsiasi attacco o pressione da parte della destra e dell’estrema destra, il PSOL manterrà la sua libertà di critica e di iniziativa riguardo a possibili misure che non contribuiscano a superare l’arretratezza di Bolsonaro e ad approfondire la democrazia.

“Costruire l’unità non significa sopprimere le differenze o abbassare le nostre bandiere. Puntiamo soprattutto sulla mobilitazione popolare per approvare misure di lotta alla fame, alla disoccupazione, per la ripresa di programmi come Minha Casa Minha Vida, per investimenti nell’istruzione pubblica e nella sanità, in difesa della deforestazione zero, per la fine del genocidio dei popoli indigeni e dei neri, per combattere il razzismo strutturale e per difendere i diritti delle donne e delle persone LGBTQIA+, i diritti sociali e del lavoro di tutta la classe operaia”, ribadisce il partito.

“Il PSOL sosterrà il governo Lula in tutte le sue azioni per recuperare i diritti sociali e gli interessi popolari. Saremo presenti nelle trincee del parlamento e nelle lotte del popolo brasiliano, combattendo l’estrema destra e difendendo il governo democraticamente eletto, ma il PSOL non avrà posizioni nella gestione che inizia”, spiega la risoluzione.

“Il nostro rapporto sarà basato sull’impegno per le agende popolari, non sulla negoziazione di spazi o condizionato alla composizione dei Ministeri. Mentre il centro negozia posizioni, il PSOL favorirà la negoziazione di proposte”, sottolinea categoricamente il Direttorio nazionale del partito.

Ediane Maria: «Ora ci sono due lotte»

Eletta alla Camera legislativa dello Stato di San Paolo con 175.000 voti per il Partito Socialismo e Libertà (PSOL), Ediane Maria è originaria del Pernambuco, nel nord-est del Brasile, la zona più impoverita del Paese, lavorava come collaboratrice domestica quando è arrivata a San Paolo più di 20 anni fa. Madre single e bisessuale, viveva con i suoi quattro figli in una baraccopoli di São Bernardo do Campo, la più grande occupazione urbana dell’America Latina, guidata dal Movimento dei Lavoratori Senza Dimora (MTST), di cui oggi è coordinatrice statale.

Ha incontrato l’MTST nelle code per il latte del governo statale. Il governo dà il latte gratis fino all’età di sette anni e mio figlio minore Gustavo aveva appena compiuto sette anni, ma quel giorno avevo bisogno di latte. E quel giorno, il 3 settembre 2017, è entrata nella più grande occupazione dell’America Latina, quella del Povo Sem Medo a São Bernardo do Campo.

«Lì ho iniziato a organizzarmi, a vedere i volti delle persone che arrivavano all’occupazione, sconvolte, in un processo così violento di incuria e abbandono», ha raccontato in una intervista al sito spagnole El Salto.

Ancora: «Il PSOL è entrato nelle nostre vite nel 2018, quando Bolsonaro è entrato nel nostro Paese con il suo progetto di distruzione, volendo addirittura sterminare movimenti come il MTST o il Movimento dei Lavoratori Senza Terra. Bolsonaro è arrivato con la propaganda che non avrebbe ceduto un centimetro di terra né agli indigeni né ai quilombolas. Poi il coordinatore nazionale del MTST, Ghillerme Boulos, si è candidato e io, che ero già affiliato al PSOL insieme ad altri coordinatori, ho fatto lo stesso, ma costruendo la corrente Revolução Solidária. L’organizzazione nei partiti politici è fondamentale per l’occupazione degli spazi e per il radicamento delle politiche in cui crediamo.

I movimenti popolari si sono uniti al PSOL per costruire un partito popolare e democratico per tutte le lotte: femminili, LGTBIQ+, giovanili, e ogni fronte ha le sue priorità».

Ediane racconta che «Poiché la società non comprende il razzismo, esso viene naturalizzato. Nel 2020, Raiz da Liberdade, l’intervento antirazzista, è uscita dall’MTST per confrontarsi con i termini del razzismo e io stessa ho iniziato a capire come avevo subito una vita di razzismo, a vedere quanto è violento quando ti rendi conto che i luoghi in cui eri erano luoghi di esclusione, che erano predeterminati per noi. E si comincia a vedere quanto sia violento lo Stato, persino lo Stato di San Paolo, che è stato l’ultimo in Brasile ad abolire la schiavitù».

«Ora ci sono due lotte – spiega – una all’interno dell’Assemblea legislativa e una all’esterno, con l’MTST. Non lascerò mai l’MTST. Sono la prima donna, lavoratrice domestica, nordestina e combattente per i senzatetto, a trovarsi nello spazio che avevamo sognato. Prima, per negoziare, abbiamo bussato alla porta e nessuno ha risposto. Oggi, quando bussiamo alla porta, siamo già dentro… Le lotte nelle strade appartengono a tutti. Il PT, il PSOL, il Partito Comunista del Brasile hanno sempre avuto una trincea nelle strade, quindi non c’erano differenze tra le nostre lotte… Stiamo entrando in un’Assemblea legislativa in cui persone come me entrerebbero solo per fare pulizia, come la maggior parte delle donne che hanno votato per me … Che la nostra rivoluzione sia una rivoluzione di solidarietà. Questo è il messaggio che do affinché tutti prendano coscienza dell’importanza di questa unione di classe, senza guerra ma con molta solidarietà… Oggi stiamo vivendo un momento di ricostruzione delle politiche pubbliche, di investimenti nelle politiche abitative, sanitarie ed educative. È il momento di rimettere in ordine la nostra casa.

Voglio lanciare un messaggio: non ci sarà alcun progresso politico considerevole se donne come me, lavoratrici o lavoratori domestici, non occuperanno questi spazi e non parleranno di ciò che di fatto deve essere cambiato, concretamente, nella nostra società. O la popolazione LGTBIQ+. Bolsonaro ha detto di volerla eliminare, ma noi esisteremo sempre, siamo una base della società».