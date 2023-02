UK, successo dello sciopero di solidarietà e scuole chiuse

UK, sciopero nel settore pubblico e nelle scuole contro l’inflazione. La più grande mobilitazione dal 2011 [Marie Billon]

Londra (Regno Unito) – Sono posizionati fuori da scuole, università, stazioni ferroviarie ed edifici governativi in tutto il Regno Unito. Si tratta di insegnanti, docenti, autisti di treni e autobus, operatori di musei pubblici, addetti alla sicurezza aeroportuale e molti altri. Mercoledì 1° febbraio, oltre 500.000 dipendenti pubblici hanno scioperato in tutto il Paese.

E a Londra, Cardiff, Belfast, Edimburgo e altrove chiedono la stessa cosa: un aumento di stipendio in linea con l’inflazione, che nel Regno Unito è ora del 10,5%.

La più grande giornata di azione dal 2011 è il risultato di un’ondata di scioperi iniziata alla fine dello scorso anno nel pubblico impiego. Ora gli insegnanti si uniscono per la prima volta al malcontento e se ne vanno. Classi sempre più numerose, personale non qualificato che insegna, materie popolari che scompaiono”, scrive sul Guardian James McAsh, che lavora in una scuola elementare di Brixton, a sud di Londra, ed è consigliere comunale laburista. Il governo si accontenta di offrire il minimo ai bambini. Noi insegnanti non siamo soddisfatti di questo.

Secondo il sindacato dell’istruzione NEU, il 44% degli insegnanti delle scuole statali in Inghilterra sta pensando di dimettersi nei prossimi cinque anni. Per la maggior parte di loro, il carico di lavoro è aumentato troppo a causa della carenza di personale. Saskia protesta a Londra perché sua figlia è una delle insegnanti che hanno lasciato la professione per dedicarsi all’insegnamento privato. “Si è dimessa nel settembre 2022 perché era costretta a fare ore extra a scuola o a casa. Era costantemente esausta e terribilmente stressata”.

C’è una “crisi nel reclutamento e nel mantenimento degli insegnanti”, conferma Paul Whiteman, direttore generale dell’Associazione dei direttori didattici, dal podio fuori dal 10 di Downing Street, l’ufficio del Primo Ministro Rishi Sunak. “Il governo si è rifiutato di ascoltarci quando abbiamo iniziato a parlarne cinque anni fa.

La carenza di manodopera riguarda tutte le professioni pubbliche. Secondo i sindacati, le cause sono sempre le stesse: stipendi bassi che non ispirano i giovani e che, uniti alla crisi del costo della vita, incoraggiano i dipendenti pubblici a passare al settore privato, dove gli stipendi sono aumentati due volte più velocemente rispetto al servizio pubblico, anche se l’aumento rimane inferiore all’inflazione.

Malcontento generale nei confronti dei conservatori

Il governo ha offerto agli insegnanti aumenti compresi tra il 4% e l’8,9% a seconda del loro livello di anzianità, ma il ministro dell’Istruzione Gillian Keegan, come tutti i suoi colleghi, insiste sul fatto che “il governo non può offrire aumenti che annullino gli effetti dell’inflazione”, perché questo non farebbe che perpetuarla. Molti economisti ritengono che ciò non sia corretto.

“Il governo vuole che accettiamo un enorme calo del nostro tenore di vita per compensare un’inflazione di cui è in parte responsabile”, lamenta Chris Hickey, rappresentante del sindacato della funzione pubblica PCS, in un picchetto davanti al dipartimento per l’uguaglianza in cui lavora, il Levelling up Department. Londra indica regolarmente la guerra in Ucraina e le conseguenze della pandemia. Tuttavia, anche il bilancio del primo ministro Liz Truss, che ha avuto vita breve, ha peggiorato la situazione economica e la Brexit ha esacerbato la crisi del lavoro, concordano gli esperti.

Ma c’è anche un risentimento generale contro i Tories, al potere da tredici anni. I cartelli “Tories Out” si mescolano tra la folla con quelli “Pay us up”. Il governo ci dice che le nostre richieste sono inaccessibili”, afferma Mark Serwotka, capo esecutivo del PCS, sul palco. Ma la scorsa settimana abbiamo dato loro una piccola spinta. Sono stati i membri del nostro sindacato presso l’HMRC (l’Agenzia delle Entrate britannica) a informarlo che l’ex ministro delle Finanze non aveva pagato le tasse. Mark Serwotka si riferisce ai circa 5 milioni di sterline che Nadhim Zahawi ha dovuto pagare in rimborsi e multe per redditi non dichiarati.

Chris Hickey conclude che il governo si sta comportando in modo “diabolico” nei rapporti con i sindacati. “Non stanno negoziando seriamente. Non hanno alcuna intenzione di premiare il lavoro che svolgiamo. Alcune parti sociali accusano addirittura i ministri di volerli dividere, classificandoli come “più o meno meritevoli”. Questa mobilitazione parzialmente coordinata è una risposta diretta. “Ci riuniamo per lottare per i nostri servizi pubblici, l’istruzione, la sanità, i treni, le metropolitane, gli autobus”, ha detto alla folla uno degli organizzatori della manifestazione.

Un progetto di servizio minimo

La maggior parte dei sindacati vorrebbe uno sciopero generale, ma la legislazione britannica rende già molto difficile organizzare scioperi, rendendo un movimento nazionale “quasi impossibile” secondo alcune parti sociali.

Tuttavia, il governo intende inasprire ulteriormente le condizioni con la legge sul servizio minimo. Il testo, che è stato votato dai deputati ma che si prevede incontrerà forti ostacoli nella Camera alta, prevede l’introduzione di un servizio minimo garantito e quindi di dipendenti al lavoro nei giorni di sciopero. Questa tariffa minima deve ancora essere determinata. I lavoratori designati a lavorare possono essere soggetti a sanzioni e, in ultima analisi, al licenziamento se violano l’ordine.

È vergognoso, non è democratico”, dice George, un dipendente pubblico di 23 anni che sciopera per la prima volta. Le persone dovrebbero avere il diritto di scioperare e di esprimere le proprie opinioni. Per Chris Hickey, questa legge è il “passo successivo prima di togliere il diritto di sciopero”. Se la legge verrà approvata, diversi sindacati stanno pensando di portare il governo in tribunale.

I sindacati affermano che stanno reclutando sempre più iscritti di fronte all’inflessibilità del governo. La maggior parte di loro ha già programmato giornate di sciopero. Questo è in particolare il caso degli operatori sanitari che non hanno partecipato alla mobilitazione di mercoledì, ma che sciopereranno lunedì 6 febbraio. Sarà la più grande giornata di azione nella storia del servizio sanitario britannico.