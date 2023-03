Francia, com’è andata la decima giornata di mobilitazione

Il governo non si smuove e l’intersindacale rilancia lo sciopero per il 6 aprile. Intanto scendono in piazza anche universitari e liceali

Decimo giorno di mobilitazioni: la partecipazione cala, il movimento regge. La violenza della polizia è un segno della politica peggiore. Mentre si moltiplicano le immagini della violenza della polizia, il ministro dell’Interno cerca di limitare i danni. Martedì, pochi minuti prima dell’inizio delle manifestazioni, ha inviato un SMS ai prefetti, ottenuto da Mediapart, per raccomandare loro di stare “molto attenti” ai cortei sindacali e ai giovani.

L’esecutivo francese ha deciso: non si sposterà. Prima ancora che le prime manifestazioni partissero in Francia, il 28 marzo per la decima giornata di proteste organizzate su appello dell’intersindacale, il portavoce del governo, Olivier Véran, ha definito il tono. Il governo rimarrà inflessibile, indipendentemente dalla mobilitazione o dalla determinazione dei manifestanti. La porta della conciliazione rimarrà chiusa.

Martedì mattina, Laurent Berger, segretario generale della CFDT, ha comunque tentato nuovamente di abbozzare un tentativo di apertura: ha proposto una “mediazione”, per riannodare i fili tra sindacati e governo, e di mettere la riforma “in pausa” per sei mesi, il tempo di riaprire il dibattito sia sul lavoro che sulle pensioni. Diversi funzionari ed esperti costituzionali hanno suggerito di rimettere il testo sul tavolo dell’Assemblea nazionale.

Anche il presidente della Conferenza episcopale francese è stato coinvolto. “La crisi che circonda la riforma delle pensioni mette fortemente in discussione i processi di consultazione e di decisione collettiva previsti dalle nostre istituzioni o, quanto meno, la loro concreta attuazione”, ha dichiarato martedì mattina Éric de Moulins-Beaufort.

Tutti questi tentativi di apertura sono stati respinti. Non c’è “bisogno di una mediazione per parlare”. Il Presidente della Repubblica è pronto a ricevere i sindacati non appena il Consiglio costituzionale avrà preso posizione sulla riforma”, ha risposto Olivier Véran, portavoce del governo. Ma ciò avverrà solo il 18 aprile. Insomma, per l’esecutivo la riforma delle pensioni è un argomento chiuso. Non c’è nulla da negoziare. L’esecutivo si sta risolvendo in un braccio di ferro con i manifestanti, scommettendo sulla stanchezza, l’esaurimento e persino l’abbandono di una parte dell’opinione pubblica.

“La posizione ideologica del presidente nuoce gravemente alla salute democratica”, ha ricordato questa mattina Christophe Nguyen, sindacalista della CFTC che ha partecipato a tutte le manifestazioni nel Cantal fin dall’inizio del movimento.

Infatti, di fronte all’esecutivo, la determinazione dei manifestanti non vacilla, anche se i segni di stanchezza stanno riaffiorando dopo questi due mesi e mezzo di proteste sociali. “Gli scioperi sono costosi”, ha detto un sindacalista per spiegare il calo del numero di scioperanti.

Se la volta precedente, il 23 marzo, la CGT ha rivendicato 3,5 milioni di manifestanti in Francia e a Parigi la prefettura ha contato 119.000 persone (il più grande mai misurato per una manifestazione sindacale) le 93.000 persone contate martedì sono quindi ben lungi dal riflettere una perdita di slancio.

E la lotta non è finita. Ieri sera il gruppo intersindacale ha lanciato un appello per una nuova “grande giornata” di azione giovedì 6 aprile. Attraverso la voce dei due rappresentanti di Solidaires, Murielle Guilbert e Simon Duteil, invita inoltre “lavoratori, giovani e pensionati” a “manifestazioni locali” il prossimo fine settimana.

Se alla SNCF, le ferrovie, solo il 16,5%, secondo la direzione, ha scioperato il 27 marzo, rispetto a quasi il doppio della settimana scorsa, lo stesso calo c’è stato nel sistema educativo nazionale, dove il numero di insegnanti in sciopero è sceso all’8,38% secondo il ministero (30% secondo il sindacato Snuipp-SNU).

Ma nelle raffinerie, nei porti, nei settori dell’energia e dei rifiuti, il movimento resiste. Altri si stanno unendo a loro. Dopo lo sciopero del museo del Louvre della scorsa settimana, la Torre Eiffel ha chiuso a sua volta.

A questi movimenti di sciopero si aggiungono i blocchi. Nei giorni scorsi è stata lanciata una grande operazione “città morta” in Bretagna. Questo martedì mattina, le circonvallazioni di Rennes, Caen, Quimper o Brest sono state bloccate per diverse ore. Ma altre operazioni simili sono state condotte in tutto il resto della Francia, con gli studenti che spesso si sono uniti ai sindacalisti.

Ciò che il governo sperava di evitare fin dall’inizio del movimento è diventato realtà: i giovani si sono uniti ai manifestanti nel movimento contro la riforma delle pensioni. Spesso sono scesi in piazza per la prima volta il 23 marzo per protestare contro la riforma delle pensioni e soprattutto contro il 49-3, e si sono riuniti nuovamente oggi. Molte università, come Parigi I, Lione 3, Tolosa 2, Cergy, Lille 1 e 3, Sciences Po e persino Dauphine sono in sciopero e bloccate da questa mattina.

Gli studenti delle scuole superiori, la maggior parte dei quali non ha più esami anticipati per il bac, si sono uniti a loro in tutta la Francia, creando blocchi filtranti davanti ai loro istituti. E hanno aggiunto le loro richieste contro il Servizio Nazionale Universale (SNU) e la riforma delle scuole professionali. Il movimento si diffonde in tutta la Francia, anche nelle città di medie dimensioni. Secondo la Fédération indépendante et démocratique lycéenne (FIDL), questa mattina sono state bloccate cinquecento scuole. Studenti universitari e liceali hanno espresso la loro rabbia contro il 49-3, la violenza della polizia e, più in generale, contro “questo sistema che vuole che producano di più”, nonostante l’emergenza climatica.

Tutti partecipano alle manifestazioni. La mobilitazione non è così grande come il 23 marzo. Ma la partecipazione rimane molto alta: 13.600 manifestanti a Rennes secondo la polizia (25.000 secondo i sindacati); 11.000 a Clermont-Ferrand secondo la prefettura (35.000 secondo la CGT); 24.000 a Brest secondo l’intersindacale; 10.000 a Saint-Nazaire secondo Ouest-France.

La partecipazione rimane forte anche nelle città di medie dimensioni, che sono state molto presenti fin dall’inizio del movimento. Circa 2.800 persone secondo la polizia (15.000 secondo l’intersindacale) hanno marciato questa mattina a Puy-en-Velay. A Tarbes, che aveva visto una partecipazione storica il nono giorno, 5.000 persone secondo la polizia (15.000 secondo l’intersindacale) hanno marciato di nuovo questa mattina, così come a Pau (9.000 secondo la République des Pyrénées).

Gli slogan non cambiano da due mesi: il ritiro della riforma delle pensioni è chiesto da tutti, ovunque. Una rabbia sommessa viene spesso espressa di fronte all’ostinazione del governo, al suo rifiuto di non ascoltare, di non muoversi. A questo si è aggiunto un nuovo oggetto di rabbia e tensione: la violenza della polizia.

Le immagini degli scontri durante l’ultima manifestazione e ancor più quelle delle aggressioni compiute a Sainte-Soline questo fine settimana sono impressionanti per tutti i partecipanti al movimento. Questa esplosione di violenza non li ha dissuasi dal manifestare, ma ha solo alimentato ancora di più la loro rivolta e il loro rifiuto del governo. Per molti, il governo sceglie la politica del peggio.

Un segno di questo rifiuto: la petizione per l’abolizione del BRAV-M, le squadre speciali coniate al tempo dei gilet gialli, lanciata sulla piattaforma dell’Assemblea Nazionale quattro giorni fa aveva già raccolto 126.000 firme ieri mattina.

Di fronte a una popolazione ancora ostile come non mai al progetto di riforma delle pensioni, Emmanuel Macron si taglia fuori dal Paese e si isola all’Eliseo. Dopo aver rinunciato ad andare allo Stade de France per paura di dover affrontare i fischi, questa mattina ha annullato il suo viaggio a Tolone, dove avrebbe dovuto parlare del Servizio Nazionale Universale.

Intanto, nel bel mezzo della decima giornata nazionale di mobilitazione contro la riforma delle pensioni, intorno alle 12.15, il ministro dell’Interno ha inviato un SMS a tutti i prefetti e le prefetture di Francia, per dare loro le ultime istruzioni per mantenere l’ordine.

Il messaggio, rivelato dal sito di inchiesta Mediapart, recita come segue:

“Signore e signori prefetti, grazie per la vostra mobilitazione. Questa mattina è andata bene in generale. Vi preghiamo di fare molta attenzione alla fine della manifestazione: non toccate in nessun caso la piazza dei sindacati. Si lamentano molto (gas lacrimogeni, intervento della polizia…). Attenzione ai giovani, naturalmente. Coraggio, ho fiducia in voi! E bravo per tutto. Gérald Darmanin “

Perché queste istruzioni dell’ultimo minuto? È difficile sapere in cosa si traducano, nella febbre di un potere circondato dalle rivelazioni della violenza della polizia o nella volontà del ministro di mostrare il suo discernimento e la sfumatura delle sue istruzioni. Inviando un SMS a cento prefetti, il ministro sa che il suo contenuto trapelerà. Gli osservatori sono convinti che si tratti di un modo per coprirsi.

Gérald Darmanin, infatti, ha messo gli occhi sulla successione di Elisabeth Borne a Matignon, sede del governo francese: la posta in gioco in questo momento è eminentemente politica, si tratta di mostrare la propria fermezza e di porsi come garante dell’”ordine repubblicano”, formula utilizzata dallo stesso Emmanuel Macron durante il suo discorso televisivo, senza oltrepassare i limiti di ciò che l’opinione pubblica considererebbe accettabile.

Impegnato a fondo in quella che considera una “battaglia di opinione”, Gérald Darmanin sta moltiplicando in questi giorni gli interventi pubblici e gli effetti di manica: mattinate radiofoniche, trasmissioni televisive, incontri con la stampa a Beauvau, tweet… Lunedì ha convocato l’organo prefettizio per una videoconferenza, la terza in meno di due settimane. Una strategia di onnipresenza con accenti molto sarkozisti.

Tuttavia, il ministro dell’Interno conosce i pericoli di una simile repressione. È stata ampiamente diffusa la frase di un consigliere dell’esecutivo riportata su L’Opinion, in cui si sottolinea che l’unica cosa che potrebbe scuotere Emmanuel Macron sarebbe “uno scenario esterno” come “una morte in una manifestazione”.

A questo proposito, l’esecutivo sta seguendo da vicino la situazione di due manifestanti gravemente feriti a Sainte-Soline (Deux-Sèvres) sabato scorso, e la cui prognosi è ancora riservata. E non è trascurabile il fatto che su Europe 1 e BFMTV siano trapelate informazioni riservate sul “profilo” di S., il primo dei due manifestanti, “schedato S” e “membro dell’ultrasinistra radicale” secondo i due media.

Lunedì, ai prefetti, Gérald Darmanin si è detto “preoccupato” per la situazione e ha sottolineato la necessità di monitorare i media e i social network. “Preparate la guerra delle immagini”, ha detto in sostanza il ministro, chiedendo di “filmare il più possibile” l’azione delle forze di polizia e della gendarmeria per essere pronti a “rispondere”. Si tratta di abbozzare una risposta alla massiccia diffusione, negli ultimi dieci giorni, di video di violenze della polizia durante le mobilitazioni.

“Le piazze dei paesi non sono ZAD [spazi occupati]”, ha detto Gérald Darmanin su RTL il 17 marzo, assicurando che avrebbe impedito alla “cagnara” di contaminare la Francia. Un vocabolario che probabilmente consoliderà la base elettorale del campo presidenziale: una parte della popolazione più anziana, più conservatrice, composta da pensionati, negozianti o artigiani, tra gli altri, categorie che il governo considera bisognose di un “ritorno all’ordine”.

D’altra parte, Gérald Darmanin teme che la repressione delle organizzazioni sindacali offuschi la sua immagine e quella del Capo dello Stato. È in questo senso che va intesa l’istruzione di non toccare “in nessun caso” le piazze sindacali dei diversi cortei. Durante l’ultimo giorno di azione, giovedì 23 marzo, i sindacati avevano denunciato l’uso massiccio di gas lacrimogeni da parte della polizia nei loro confronti.

La stessa cautela con i movimenti giovanili. Una nota dei servizi segreti rivelata lunedì da Le Parisien mette in guardia l’esecutivo: “Il tema della repressione e della violenza della polizia, ampiamente ripreso dagli eletti e da molti media, potrebbe cristallizzare la rabbia dei giovani. Potrebbero quindi essere molto più numerosi a partecipare alle azioni iniziate il 28 marzo”.

È in risposta a questa preoccupazione che martedì il Ministro dell’Interno ha intimato ai corpi prefettizi di essere “attenti ai giovani”. Il giorno prima aveva già chiesto loro di non correre rischi in caso di mobilitazione delle scuole superiori o degli studenti. “Il messaggio che doveva essere recepito era: se ci sono scuole superiori bloccate, non fate nulla”, ha detto un alto funzionario presente.

Ma a supplire alla violenza della polizia ci sono i nazisti di Waffen Assas che hanno aggredito un corteo studentesco il 23 e due giorni dopo hanno assalito i picchetti nei poli universitari di Cassin e Lourcine dell’Università di Parigi 1.