Per Israele il 75° compleanno. I palestinesi hanno poco da festeggiare.

Mentre gli israeliani salutano il 75° anniversario della fondazione del loro Paese, i palestinesi si preparano a celebrare 75 anni di brutale oppressione [Rashid Khalidi]

Il mese prossimo si celebreranno due 75 anni molto diversi, anche se intimamente legati. A maggio, i palestinesi commemoreranno solennemente la Nakba, la catastrofe che ha colpito la loro società e che ha portato alla creazione di uno Stato ebraico in un Paese a maggioranza araba per due terzi. Nel frattempo, questa settimana, gli ebrei israeliani celebrano la contemporanea creazione del loro Stato, che nel 1949 controllava il 78% dell’ex Palestina mandataria e che dal 1967 la controlla tutta, più una porzione occupata di territorio siriano.

Ci si aspetta che i cittadini palestinesi di Israele acclamino l’indipendenza di Israele, che li ha lasciati come cittadini di seconda classe in uno Stato con almeno 65 leggi che li discriminano e che ha espulso 750.000 dei loro concittadini palestinesi nel 1948. Anche per i milioni di palestinesi della Cisgiordania e della Striscia di Gaza che vivono sotto il controllo draconiano dell’esercito israeliano da quasi tre generazioni e per gli altrettanti palestinesi che vivono in esilio e a cui Israele impedisce di tornare in patria, c’è poco da festeggiare.

Sebbene possano trarre consolazione dalla fermezza di coloro che si aggrappano alla loro patria nonostante la sistematica espropriazione da parte di Israele e dall’imperituro spirito di resistenza dei giovani, l’orizzonte è cupo. Il movimento nazionale palestinese è in uno stato di totale disordine: diviso, egoista, antidemocratico e privo degli elementi più basilari di una strategia di liberazione. E Israele è governato da un governo ancora più impegnato nella supremazia ebraica, nell’annessione strisciante, nel colonialismo dei coloni e nella negazione dei più elementari diritti dei palestinesi di tutti quelli che lo hanno preceduto.

Negli Stati Uniti, il governo, i media e gran parte della società celebreranno l’anniversario israeliano – un evento di cui gli stessi Stati Uniti possono rivendicare gran parte della responsabilità – mentre presteranno poca o nessuna attenzione al suo doppelgänger palestinese, di cui anche questo Paese è stato ed è tuttora ampiamente responsabile.

Le recenti proteste in Israele contro i tentativi del governo di estrema destra di Netanyahu di portare il sistema giudiziario sotto il suo pieno controllo si sono concentrate sull’obiettivo di privare dei loro diritti gli israeliani laici, LGBTQ+ e altri ebrei liberali. Tuttavia, le proteste hanno in gran parte ignorato la determinazione ancora più zelante del governo di privare i cittadini palestinesi di Israele dei pochi diritti di cui godono, approfondendo al contempo le sofferenze dei palestinesi che vivono sotto occupazione e il potere dei coloni estremisti di cui l’esercito israeliano serve gli interessi.

Questo impegno per rendere i palestinesi immiseriti non sorprende, dal momento che tra i principali ministri del governo c’è l’autodefinitosi “omofobo fascista” Bezalel Smotrich del Partito Sionista Religioso, che alla Knesset si è lamentato del fatto che il Primo Ministro David Ben-Gurion ha sbagliato a non espellere con la forza ogni singolo palestinese dalla propria terra durante la Nakba. Ma concentrandosi su misure che riguardano principalmente gli ebrei israeliani, i manifestanti, cui ha fatto eco la copertura dei media statunitensi, hanno in gran parte oscurato l’incessante occupazione e la rapina della terra palestinese da parte di Israele e la discriminazione sistemica nei confronti dei suoi stessi cittadini.

Tuttavia, dopo decenni di bombardamento con il meritevole slogan che Israele è “l’unica democrazia del Medio Oriente”, uno degli effetti positivi delle proteste è stato quello di permettere agli americani che non sono abbagliati dalla presunta brillantezza liberale della democrazia israeliana e della Corte Suprema israeliana di vedere finalmente il lato oscuro di questi presunti paragoni. Per tutta la sua esistenza, lo Stato israeliano ha applicato quelle che apparentemente sono le stesse leggi in modo diverso agli ebrei e ai palestinesi: la definizione stessa di apartheid. Ha imposto ai palestinesi un regime militare draconiano – dal 1948 al 1966 per quelli all’interno di Israele e dal 1967 per quelli in Cisgiordania e nella Striscia di Gaza – privandoli praticamente di tutti i diritti. Mai una vera democrazia per i suoi cittadini palestinesi, dal 1967 Israele ha presieduto un inferno dispotico per i palestinesi sotto occupazione. Sempre più americani si stanno rendendo conto che uno Stato del genere non può essere legittimamente definito pienamente democratico, così come non lo poteva essere il Sud di Jim Crow.

Un’indicazione chiave di questo cambiamento è rappresentata da un sondaggio Gallup del febbraio 2023 che mostra come i democratici siano più solidali con i palestinesi che con gli israeliani, con un margine di 15 punti. Questo rappresenta un’inversione di tendenza rispetto a sette anni fa, quando la simpatia dei democratici per gli israeliani era superiore del 30% rispetto a quella per i palestinesi. Dopo 75 anni di implacabile propaganda, che ha creato un’immagine immacolata di Israele, gli americani riconoscono sempre più chi è l’oppressore e chi l’oppresso, e i peccati originali della creazione di Israele nel 1948: pulizia etnica, colonizzazione, furto di terra e negazione del diritto all’autodeterminazione del popolo palestinese.

Nonostante la natura ambigua e ingiusta di questo duplice anniversario, forse c’è qualcosa da festeggiare, anche se con cautela. Forse, 75 anni dopo la Nakba, stiamo assistendo all’inizio della fine delle perniciose illusioni su Israele e all’inizio della comprensione delle crudeli realtà della Palestina negli Stati Uniti, responsabili più di ogni altro Paese di perpetuare l’ingiusto status quo in quel luogo infelice. Forse questa comprensione aiuterà un giorno i palestinesi e gli israeliani a trovare la vera pace, in modo che non ci vogliano altri 75 anni prima di poter vivere con la supremazia e il potere assoluto per nessuno, e con uguali diritti e giustizia per tutti.

Il libro più recente di Rashid Khalidi è La guerra dei cento anni in Palestina (The Hundred Years' War on Palestine). Insegna Studi arabi moderni alla Columbia University.