Clima, il gas è dannoso come il carbone

UE e major puntano sul gas ma un nuovo studio dimostra che è un combustibile fossile dannoso quanto il carbone [Mickaël Correia]

In un momento in cui il mondo brucia e le temperature sono a livelli record, potremmo fare un passo nella direzione sbagliata verso la transizione ecologica. Questa è l’amara conclusione che emerge da un vasto studio scientifico pubblicato il 17 luglio su Environmental Research Letters.

Il gas fossile, quando viene bruciato per generare elettricità, emette la metà della CO2 rispetto al carbone. Di conseguenza, il gas è stato a lungo considerato un’alternativa più pulita del carbone. A tal punto che viene propagandato dall’industria come fonte energetica di transizione per il futuro dell’energia eolica e solare, in particolare nei Paesi del Sud che dipendono ancora fortemente dal carbone.

Ma lo studio, condotto da scienziati della NASA e delle università di Harvard e Duke, dimostra che, a causa delle perdite di metano durante la produzione e il trasporto, il gas è in realtà dannoso per il clima quanto il carbone.

Il principale componente del gas fossile, il metano, è un gas serra 84 volte più potente della CO2 su un periodo di vent’anni, ed è responsabile di quasi un quarto dei cambiamenti climatici. “Stimiamo che un tasso di perdita dello 0,2% sia sufficiente perché il gas abbia un impatto maggiore sul clima rispetto al carbone”, scrivono i ricercatori.

Questo margine è molto ridotto se si considera, come sottolinea lo studio, che “i bacini di produzione del gas negli Stati Uniti mostrano tassi di perdita che vanno dallo 0,65% al 66,2%” e che “tassi di perdita simili sono stati rilevati in tutto il mondo”.

Questo lavoro rafforza una serie di ricerche (ad esempio qui e qui) che confutano l’idea che il gas emetta meno gas serra del carbone o del petrolio e che rallenterà il riscaldamento globale fino a quando le energie rinnovabili non saranno ampiamente diffuse.

Robert Howarth, esperto di fama mondiale sull’impatto del gas sul clima e ricercatore presso la Cornell University negli Stati Uniti, arriva a stimare che il gas naturale liquefatto (LNG, gas convertito allo stato liquido per renderlo trasportabile via nave) “ha un’impronta di carbonio superiore di almeno il 20% a quella del carbone”.

La corsa climatica al gas

Questo nuovo studio evidenzia come i giganti dell’energia stiano prendendo una strada contraria all’emergenza climatica. Le major stanno infatti riorientando i loro capitali verso il gas per compensare il calo della produzione di petrolio. “Per soddisfare la crescente domanda globale di energia, contribuendo al contempo a contenere il riscaldamento globale, la nostra azienda ha fatto del gas naturale, il combustibile fossile a più basse emissioni, una pietra miliare della sua strategia”, afferma ad esempio la multinazionale francese TotalEnergies.

Il gruppo punta ad aumentare la produzione di gas di un terzo entro il 2030, grazie a megaprogetti in Mozambico, Stati Uniti, Angola e Papua Nuova Guinea. L’anno scorso, TotalEnergies ha firmato un accordo con QatarEnergy per costruire il più grande progetto di GNL al mondo in Qatar. Inoltre, la multinazionale è attiva nella ricerca di gas offshore in Sudafrica.

Lo stesso vale per la compagnia petrolifera anglo-olandese Shell, che è diventata il campione mondiale del GNL. Nel giugno 2022, la compagnia ha firmato un accordo di partnership con il governo della Tanzania per la costruzione di un terminale di produzione ed esportazione di GNL del valore di 30 miliardi di dollari. “Il gas naturale, utilizzato sia dai privati che dalle imprese, può essere perfettamente combinato con le fonti di energia rinnovabile come l’energia eolica e solare per produrre la nostra elettricità”, assicura la società. Anche l’Europa si è chiusa nel gas fossile, soprattutto dopo l’inizio della guerra in Ucraina. Dopo aver etichettato il gas come “energia verde” nel 2022, l’Unione Europea, pur impegnandosi a ridurre il consumo di gas del 30% entro il 2030 per limitare i cambiamenti climatici, sta pianificando la costruzione di ventisei terminali di importazione di GNL per compensare la fine degli acquisti di gas russo.

Inoltre, la Rete europea dei gestori dei sistemi di trasporto (Entsog) ha appena pubblicato il piano decennale di sviluppo della rete del gas in Europa. Il piano prevede 143 nuovi progetti di infrastrutture per il trasporto o l’importazione di gas, con un investimento totale di 30 miliardi di euro.

Queste ambizioni in materia di gas sono talmente in contrasto con la crisi climatica che il regolatore europeo dell’energia ha stabilito il 14 luglio che l’industria dovrebbe rivedere i suoi piani, sottolineando che la rete del gas europea è già sufficientemente sviluppata.

L’industria europea del gas sta raddoppiando gli sforzi a favore del gas fossile, che distrugge il clima”, ha commentato il 17 luglio Dominic Eagleton, attivista dell’ONG Global Witness. Questi progetti aggraverebbero gli eventi meteorologici estremi. Abbiamo bisogno di un’urgente eliminazione del gas fossile. Abbiamo bisogno di un’urgente eliminazione del gas fossile come pure di elettricità e riscaldamento puliti e a prezzi accessibili per tutti”.

Lunedì 31 luglio, in un mese che si preannuncia come il più caldo mai registrato, il Primo Ministro britannico Rishi Sunak ha annunciato l’assegnazione di “centinaia” di nuove licenze per il petrolio e il gas nel Mare del Nord.

Il suo ministro dell’Energia, Andrew Bowie, ha dichiarato inequivocabilmente che il suo obiettivo è quello di “sfruttare al massimo” le riserve di gas del Regno Unito. Un tentativo deliberato, in contrasto con gli avvertimenti scientifici, di aggiungere benzina al fuoco del clima.