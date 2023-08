Gli insoumis si interrogano: «Siamo troppo duri?»

Nella France insoumise non c’è consenso sulla strategia per allargare il blocco di sinistra [Mathieu Dejean]

Valence (Drôme) – Improvvisamente, piove a dirotto sugli Amfis estivi de La France insoumise (LFI). Alla fine della giornata del 25 agosto, il monsone si è abbattuto sulle tensostrutture sotto le quali, fino a domenica, gli attivisti discutevano e si allenavano a Châteauneuf-sur-Isère, vicino a Valence.

Lilou e Orlane, due sostenitrici ventunenni della Bretagna, si sono riparate come hanno potuto, fuggendo dal prato del palco principale, da dove stavano ascoltando la lunga conferenza di Jean-Luc Mélenchon sul “metodo di Unione Popolare” – quest’anno non era Mélenchon a tenere l’incontro di chiusura.

Il tre volte candidato alle presidenziali ha tenuto un discorso radicale, trasversale e serio. “Ancora una volta in Europa, siamo nel cuore della culla del peggio”, ha detto, concludendo con una critica agli ecologisti, suoi partner nella Nuova Unione Popolare Ecologica e Sociale (Nupes), che si rifiutano di guidare una lista comune per le elezioni europee del 2024.

Nel corso della giornata, Benoît Hamon e Ségolène Royal si sono schierati tra gli applausi degli insoumis. “O ci sarà una lista di unità, o ci sarà una lista degli unitari”, ha dichiarato Mélenchon. La tempesta rifletteva l’umore della sinistra all’inizio della stagione politica.

Un marchio di fabbrica

Pur sostenendolo, Lilou e Orlane si chiedono, tra due lampi, se l’espressione del leader del movimento ribelle non sia un po’ eccessiva. Nelle rispettive famiglie, è questo che ha bloccato il voto per le elezioni presidenziali del 2022.

Nonostante le loro argomentazioni a favore degli Insoumis, “i più sicuri, i più solidi”, i loro nonni e genitori, che tendono a votare socialista, hanno esitato. “Alcune persone sono scoraggiate dall’immagine di Mélenchon, dicendo che è un estremista. È più la sua personalità che il suo programma a farli esitare”.

È un peccato fermarsi qui”, si rammaricano. Questo stile politico è stato teorizzato e perfezionato dall’ex deputato socialista da quando ha lasciato il Partito socialista (PS) nel 2008. La “strategia del conflitto” è diventata il marchio di fabbrica di LFI. Per conquistare un posto a sinistra e staccarsi dal PS, un tempo egemone, bisognava rompere il consenso neoliberale e rilanciare l’idea che un altro mondo fosse possibile. Dal 2017 al 2022, i 17 deputati insoumis-es, che sono in minoranza, sono riusciti nell’impresa di esistere grazie alle loro folgoranti acrobazie e alla loro personalissima arte retorica, tutto su linee di demarcazione e formule incisive e incarnate.

Nel 2022, questa linea è diventata indiscutibilmente la posizione maggioritaria della sinistra, con Mélenchon che si avvicina al 22% dei voti espressi. Ma ora che LFI ha inviato 75 deputati all’Assemblea nazionale, a cui vanno aggiunti i membri eletti della Nupes (per un totale di 151 deputati), è il caso di continuare con questa strategia? Al suo interno si stanno levando alcune voci che la mettono in discussione. È il caso di Guillaume Ancelet, presidente di Picardie debout, la cui formazione si affianca a quella di Fakir.

Dietro un gilet giallo con la sagoma di Lafleur, personaggio teatrale di Amiens diventato emblema di François Ruffin, il Picard spiega: “Quando avevano 17 anni, questa strategia era necessaria, ma ora che ne hanno 75, in un’alleanza di 151 deputati in totale, la situazione è cambiata: abbiamo la forza dei numeri, quindi la forza della voce è meno necessaria.

Le nostre idee sono attraenti, ma ora è una questione di feeling umano. Non possiamo negare da dove veniamo e non possiamo rinunciare alla linea, ma la rabbia non può essere l’unica strategia.

Questo tema è stato ricorrente in diversi workshop e conferenze durante l’Amfis.

Tanto più che, durante la battaglia sulle pensioni, questo atteggiamento è stato criticato dalle altre componenti del Nupes, ansiose di rendere credibile il blocco di sinistra e di non cedere ai tentativi di divisione fomentati dal governo Macron. “Avremmo dovuto fare qualcosa di diverso? Probabilmente abbiamo indebolito la Nupes quando non era utile”, concorda Hendrik Davi, deputato di Bouches-du-Rhône e membro della Gauche écosocialiste. Non sono contrario al rumore e alla furia, ma deve essere utile. I macronisti hanno deciso di demonizzare la Nupes demonizzando LFI: è volgare, tanto vale non dargli nessuna biglia”.

Tuttavia, ritiene che non sia questo il motivo del fallimento del movimento sociale contro la riforma delle pensioni. “Se abbiamo perso, non è perché abbiamo gridato troppo forte. È perché dall’altra parte hanno una strategia d’urto, per paura che se cedono una volta, tutto il loro sistema crolli”, spiega.

“Dovevamo dare tempo al movimento sociale e conquistare l’opinione pubblica: è quello che abbiamo fatto sviscerando la riforma delle pensioni”. La violenza è dalla parte di Macron, che umilia l’opinione pubblica. Se non reagiamo con determinazione, vincerà lui.

Oggi la gente mi dice: ‘Avevi ragione'”, afferma la deputata di Creuse Catherine Couturier in contrapposizione. Ammorbidirsi per vincere?

Il dilemma è sufficientemente tormentato da essere stato messo all’ordine del giorno di uno dei principali dibattiti dell’Amfis, nell’anfiteatro del Palais des Congrès: “Per vincere, la sinistra deve diventare più moderata? L’ex candidata socialista alle presidenziali Ségolène Royal ha sfidato il coordinatore nazionale di LFI Manuel Bompard e l’economista Stefano Palombarini. Ma la possibilità di un disaccordo su questo tema è stata rapidamente accantonata.

Salutando la “rumorosa resistenza” dei Nupes in Aula, Ségolène Royal ha chiesto: “Cosa avrebbero pensato i manifestanti se, in Assemblea, non ci fosse stata questa eco? Abbiamo cercato di umiliare, criticare, volgarizzare e demonizzare questi parlamentari, ma per la strada era il minimo che potessimo fare.

E per citare Jaurès, che nel 1906 dichiarò, dopo un grande movimento di sciopero: “I datori di lavoro non hanno bisogno di parole tumultuose per intraprendere azioni violente. Alcuni uomini si riuniscono a porte chiuse, nell’intimità di un consiglio di amministrazione, e alcuni di loro, senza alcun clamore, decidono che ai lavoratori sarà negato un salario ragionevole. Così, mentre l’atto di violenza dell’operaio è sempre visibile, la responsabilità profonda e omicida dei capitalisti è nascosta”. Gli Insoumis si sono rallegrati e hanno applaudito.

Fuori, Élias, un attivista insoumis della Drôme che ha appena preso in consegna il bar, concorda: “Per dimostrare che siamo l’alternativa, non possiamo evitare una forma di conflitto.

I nostri avversari accendono sempre fuochi. Avrebbero fatto lo stesso se fossimo stati saggi”, afferma, facendo eco alla polemica sul pallone con l’effigie di Olivier Dussopt, apparso sotto i piedi del deputato Thomas Portes in una foto.

Quanto al Rassemblement National (RN), che ha ricevuto l’unzione di Nicolas Sarkozy qualche giorno fa? “Le chiacchiere sul fatto che la RN sia diventata più morbida sono solo chiacchiere, mentre in realtà sono dei pericolosi razzisti, come hanno dimostrato quando uno dei loro parlamentari ha insultato Carlos Martens Bilongo”, ricorda.

Poco più avanti, François Ruffin, che il giorno prima ha partecipato alle Giornate estive degli ecologisti a Le Havre (Seine-Maritime), tiene una riunione con un gruppo di attivisti. In LFI, il deputato della Somme è il campione di una svolta strategica. Da qualche tempo sta cercando di “contenere la [sua] rabbia”, come dice lui stesso. Questo è stato il senso della sua intervista a L’Obs, in cui si è definito “socialdemocratico”. Dopo il risultato di Jean-Luc Mélenchon nel 2022, “siamo in una posizione centrale”, ha detto il 26 agosto in una conferenza all’Amfis. “Penso che il radicalismo non sia più utile. Il nostro progetto non è radicale, è di buon senso”, ha aggiunto.

Sebbene la sua posizione sia minoritaria nell’entourage di Jean-Luc Mélenchon, sembra che stia guadagnando terreno, almeno negli ambienti esterni a LFI.

Venuto a partecipare per la prima volta a una conferenza dell’Amfis, Benoît Hamon confida: “La mia cultura non è quella del conflitto sistematico, anche se ne capisco la funzione. La questione è fino a che punto la usiamo, perché può impedire la creazione di maggioranze culturali. Per di più, l’estrema destra, che è in fase di espansione dolce, non cede al conflitto, e questo funziona terribilmente bene”, si preoccupa.

Anche Ali Rabeh, sindaco per Génération·s di Trappes (Yvelines), invitato da François Ruffin al dibattito del 26 agosto, è favorevole a un cambio di direzione tattico.”Ora che la linea ambiziosa e radicale di Jean-Luc Mélenchon si è affermata a sinistra, dobbiamo dare prova di apertura e rivolgerci a tutto il popolo, il che significa cambiare la forma, il che non significa tornare al blando centro-sinistra. La tensione in nome della tensione rischia di far innervosire il cittadino medio, quindi dobbiamo dare meno spazio alla caricatura. Non è facile quando si è una cittadella assediata.Bisogna abbassare il ponte levatoio e passare all’offensiva”, si difende.

In un libro che sarà pubblicato il 10 settembre, Pourquoi la gauche a perdu. Et comment elle peut gagner, lo storico del comunismo Roger Martelli mette in guardia dal modo “deliberatamente duro, per non dire virile” con cui LFI esprime la sua rabbia in Aula: “Difficilmente efficace per LFI, la tattica parlamentare di una divisione virulenta rischia di essere pericolosa, ben oltre se stessa”. Con il rischio di un “colpo di coda” che ha lasciato alla sinistra un ricordo amaro.