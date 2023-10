Gaza: la seconda fase della Nakba

Un’altra Nakba sarebba più sanguinosa della prima. La catastrofe imminente e l’urgenza di fermarla [Gilbert Achcar]

Negli ultimi giorni, Gaza ha incarnato il divario globale Nord-Sud più di qualsiasi altro conflitto della storia contemporanea. L’indecente unanimità dei governi occidentali nell’esprimere senza riserve il loro sostegno incondizionato allo Stato israeliano – in un momento in cui quest’ultimo aveva già chiaramente intrapreso una campagna di crimini di guerra contro il popolo palestinese su una scala senza precedenti nei 75 anni di storia del conflitto regionale – è stata assolutamente disgustosa.

Dal 7 ottobre, questi governi hanno superato se stessi in questo tentativo: dallo sventolare la bandiera israeliana sulla Porta di Brandeburgo di Berlino, sul Parlamento di Londra, sulla Torre Eiffel di Parigi e sulla Casa Bianca di Washington, all’invio di materiale militare a Israele e di rinforzi navali britannici e statunitensi nel Mediterraneo orientale come gesto di solidarietà con lo Stato sionista, al divieto di varie forme di espressione di sostegno politico alla causa palestinese, limitando così le libertà politiche fondamentali.

Tutto questo accade in un momento in cui il consueto squilibrio nell’informazione dei media occidentali su Israele/Palestina ha raggiunto il suo apice. Come al solito, gli israeliani in lutto, e le donne in particolare, sono stati mostrati in abbondanza sugli schermi, incomparabilmente più di quanto siano stati mostrati i palestinesi in lutto. L’operazione “Diluvio di Al-Aqsa” di Hamas è stata l’occasione per un diluvio di immagini di violenza contro persone disarmate, con una particolare enfasi su una festa techno simile a quelle comunemente organizzate nei Paesi occidentali, al fine di accentuare la “compassione narcisistica: quella che si commuove molto di più per le calamità che colpiscono persone simili che per quelle di popolazioni diverse”.

La violenza israeliana contro i civili a Gaza, di portata molto maggiore dopo il lancio dell’operazione di Hamas, è stata molto meno riportata e tanto meno condannata. Un crimine di guerra così palese come il blocco totale di acqua, cibo, carburante ed elettricità inflitto a una popolazione di 2,3 milioni di persone e la non meno palese violazione del diritto umanitario di ordinare a più di un milione di civili di lasciare le loro città pena la morte sotto le macerie delle loro case è quasi avallato da importanti leader politici e dai principali media occidentali.

È come se avessero ricostituito la “Società internazionale per la soppressione dei costumi selvaggi” per la quale il personaggio immaginario di Joseph Conrad, Kurtz (in Cuore di tenebra), aveva scritto un rapporto che terminava con questo terrificante poscritto: “Sterminate tutti questi bruti!”. Il consiglio di Kurtz ha trovato eco nella sinistra dichiarazione del ministro della “difesa” israeliano Yoav Gallant: “Ho ordinato un assedio completo della Striscia di Gaza. Non ci sarà elettricità, né cibo, né carburante, tutto è chiuso… Stiamo combattendo contro animali umani e ci comportiamo di conseguenza“.

Prevedibilmente, i media occidentali hanno fatto eco a quelli israeliani descrivendo l’operazione di Hamas come l’attacco più letale contro gli ebrei dai tempi della Shoah, continuando la solita pratica di nazificare i palestinesi per giustificarne la disumanizzazione e lo sterminio. La verità, tuttavia, è che per quanto terribili siano stati alcuni aspetti dell’operazione di Hamas, essi non costituiscono una continuazione della violenza imperialista nazista in alcuna prospettiva storica significativa.

Al contrario, fanno parte di due cicli storici molto diversi: quello della lotta palestinese contro l’espropriazione e l’oppressione coloniale israeliana e quello della lotta dei popoli del Sud del mondo contro il colonialismo. La chiave della mentalità che sta dietro alle azioni di Hamas non si trova nel Mein Kampf di Adolf Hitler, ma in I Dannati della Terra di Frantz Fanon, la più famosa interpretazione dei sentimenti dei colonizzati da parte di un pensatore politico che era anche uno psichiatra. Fanon ha analizzato le lotte dei colonizzati contro il colonialismo francese, in particolare quelle degli algerini. I parallelismi sono impressionanti:

I colonizzati, che hanno deciso di fare di questo programma una forza trainante, sono stati preparati alla violenza da sempre. Appena nati, è ovvio che il loro mondo angusto, pieno di tabù, può essere sfidato solo con la violenza. …

La violenza che ha governato l’ordinamento del mondo coloniale… sarà rivendicata e fatta propria quando, prendendo la storia nelle proprie mani, i colonizzati sciamano nelle città proibite. Far saltare in aria il mondo coloniale è d’ora in poi un’immagine chiara alla portata e all’immaginazione di ogni soggetto colonizzato. …

Il risultato, tuttavia, è profondamente diseguale, perché i bombardamenti aerei o navali superano in orrore e portata la risposta dei colonizzati. I più alienati tra i colonizzati sono una volta per tutte demistificati da questo movimento pendolare di terrore e controterrore. Si rendono conto da soli che qualsiasi discorso sull’uguaglianza umana non può mascherare l’assurdità per cui sette francesi uccisi o feriti in un’imboscata al passo di Sakamody scatenano l’indignazione delle coscienze civili, mentre il saccheggio delle douar di Guergour, la dechra di Djerah e il massacro della popolazione dietro l’imboscata non contano nulla.

Alcuni degli atti commessi dai combattenti di Hamas durante l’operazione “Inondazione di Al-Aqsa” erano “terroristici”? Se per “terrorismo” intendiamo l’uccisione deliberata di persone disarmate, allora lo erano certamente. Ma allora, l’uccisione deliberata di migliaia e migliaia di civili gazani negli ultimi diciassette anni – dal 2006, pochi mesi dopo che Israele aveva evacuato la Striscia di Gaza per controllarla dall’esterno, nella convinzione che il costo sarebbe stato inferiore rispetto al controllo dall’interno – anche questo è terrorismo. Il terrorismo di Stato, infatti, ha causato nella storia un numero di vittime di gran lunga superiore al terrorismo di gruppi non statali.

Allo stesso modo, alcuni degli atti commessi dai combattenti di Hamas sono “barbari”? Indubbiamente, ma non sono meno indubbiamente parte di uno scontro di barbarie. Permettetemi di citare ciò che scrissi su questo argomento più di vent’anni fa, dopo gli attentati dell’11 settembre 2001:

Preso singolarmente, ogni atto barbarico può essere considerato ugualmente condannabile da un punto di vista morale: nessuna etica civile può giustificare l’uccisione deliberata, mirata o indiscriminata di non combattenti e bambini da parte del terrorismo statale o non governativo. […]

Tuttavia, dal punto di vista dell’equità, non possiamo avvolgerci in un’etica metafisica che rifiuta tutte le barbarie allo stesso modo: non hanno tutte lo stesso peso nella bilancia della giustizia. Certo, la barbarie non può essere usata come mezzo di “legittima difesa”: è sempre illegittima, per definizione. Ma resta il fatto che tra due barbarie opposte, la più colpevole resta quella del più forte che si trova in una posizione di dominio. Salvo casi di comprovata irrazionalità, la barbarie del debole è il più delle volte, e logicamente, una reazione a quella del forte: altrimenti, perché il debole provocherebbe il forte, col rischio di essere schiacciato? Ecco perché i forti cercano di nascondere la loro colpa attribuendo ai loro nemici una natura demenziale, demoniaca e bestiale.

Il problema più cruciale nella concezione di Hamas della lotta contro l’occupazione e l’oppressione israeliana non è morale, ma politico e pratico. Invece di servire l’emancipazione palestinese e di radunare un numero crescente di israeliani alla sua causa, la strategia di Hamas facilita l’unità nazionalista degli ebrei israeliani e fornisce allo Stato sionista pretesti per aumentare la repressione dei diritti e dell’esistenza dei palestinesi.

L’idea che il popolo palestinese possa raggiungere l’emancipazione nazionale attraverso il confronto armato con uno Stato israeliano di schiacciante superiorità è irrazionale. L’episodio più efficace della lotta palestinese fino ad oggi si è svolto senza ricorrere alle armi: l’Intifada del 1988 ha provocato una profonda crisi nella società, nel sistema politico e nelle forze armate israeliane, conquistando alla causa palestinese una notevole simpatia in tutto il mondo, anche nei Paesi occidentali.

L’ultima operazione di Hamas, l’attacco più spettacolare mai lanciato contro Israele, ha fornito l’opportunità di fare molto di più del solito schema di ritorsione omicida e brutale in un ciclo prolungato di violenza e contro-violenza. Ciò che si profila all’orizzonte non è altro che una seconda fase della Nakba – la parola araba che significa “catastrofe” – che è il nome dato allo sfollamento forzato della maggior parte della popolazione palestinese indigena dai territori che il nuovo Stato israeliano riuscì a conquistare nel 1948.

L’attuale governo israeliano, che comprende neonazisti, è guidato dal leader del Likud, che è quindi l’erede dei gruppi politici che hanno perpetrato il più infame massacro di palestinesi nel 1948: il massacro di Deir Yassin. Benjamin Netanyahu ha guidato l’opposizione ad Ariel Sharon e si è dimesso dal gabinetto israeliano guidato da quest’ultimo nel 2005, quando Sharon ha optato per il “disimpegno unilaterale” di Israele dalla Striscia di Gaza. Poco dopo, Sharon ha lasciato il partito Likud, che Netanyahu ha guidato da allora.

L’estrema destra israeliana guidata dal Likud è implacabile nel perseguire una Grande Israele che comprenda tutto il territorio della Palestina mandataria britannica tra il Mar Mediterraneo e il fiume Giordano, comprese la Cisgiordania e Gaza. Pochi giorni prima dell’operazione di Hamas, Netanyahu, nel suo discorso all’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, ha tenuto in mano una mappa del Grande Israele – un segnale deliberato che non è passato inosservato.

Ecco perché l’ingiunzione data alla popolazione del nord di Gaza di spostarsi verso sud è molto più della solita scusa ipocrita per la distruzione deliberata di aree popolate da civili, incolpando Hamas con l’accusa di nascondersi tra i civili (un’accusa totalmente assurda: come potrebbe Hamas esistere in un’area disabitata, al di fuori delle concentrazioni urbane, senza essere annientata dalle risorse belliche a distanza di gran lunga superiori di Israele)?

Quello a cui stiamo assistendo è con ogni probabilità il preludio a un secondo spostamento di gazesi verso il Sinai egiziano, con l’intenzione di commettere il secondo grande atto di conquista territoriale combinato con la pulizia etnica dopo la Nakba, con il pretesto di sradicare Hamas. I palestinesi hanno immediatamente ricordato l’esodo del 1948, quando fuggirono dalla guerra solo per essere impediti di tornare nelle loro città e villaggi. Hanno capito che a Gaza stavano affrontando un secondo caso di sfollamento forzato, preludio di un nuovo ciclo di espropriazione e colonialismo di insediamento.

Questa seconda fase della Nakba sarà molto più sanguinosa della prima: il numero di palestinesi uccisi fino al momento in cui scriviamo si sta già avvicinando a quello del 1948, e questo è solo l’inizio dell’assalto israeliano. Solo una massiccia mobilitazione popolare negli Stati Uniti e in Europa, affinché i governi occidentali facciano pressione su Israele affinché si fermi prima di raggiungere i suoi sinistri obiettivi di guerra, potrebbe evitare questo terribile scenario. È estremamente urgente.

Non illudetevi: l’imminente catastrofe non resterà circoscritta al Medio Oriente, ma si estenderà certamente ai Paesi occidentali, come sta accadendo da diversi decenni, ma su una scala ancora più tragica.