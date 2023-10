Argentina, al primo turno vincono i peronisti

Dopo una storica rimonta, Massa difenderà la democrazia al secondo turno contro Milei, l’ultraliberista di estrema destra [Felipe Yapur]

È stata una domenica al cardiopalma, una di quelle che la democrazia argentina – che ha 40 anni – ci regala di tanto in tanto. Un momento di tensione, di incertezza con forze che promuovono il negazionismo, la distruzione dello Stato e la rottura delle reti di sostegno sociale, che sono state contrastate con il lavoro, la militanza, lo Stato, lo sforzo e la politica affinché alla fine di questa domenica elettorale arrivasse la ricompensa. La ricompensa è stata la rimonta di Sergio Massa di Unión por la Patria (fronte guidato dal peronismo, 36,68%), che non solo si è lasciato alle spalle e di molto Patricia Bullrich di JxC (destra, 23,83%), ma ha anche superato il vincitore del PASO, il candidato di La Libertad Avanza (estrama destra iperliberista, LLA), Javier Milei (29,99%).

Ora arriva un nuovo momento, a quattro interminabili settimane dal ballottaggio. Massa non ha perso tempo e ha già iniziato a cercare i voti necessari dalla sinistra, dal peronismo di Cordoba, dai radicali, ma anche dai disincantati che hanno votato scheda bianca o erano assenti. “A tutti loro dico che farò il massimo sforzo per conquistare la loro fiducia”, ha detto il tigrense e ha promesso: “Molti di quelli che hanno votato per noi sono quelli che più di stanno soffrendo, non li deluderò. Devono sapere che dal 10 dicembre non li deluderò”.

La formula composta da Sergio Massa e Agustín Rossi ha aumentato di 15 punti quanto ottenuto nel PASO. Le ragioni sono da ricercare nelle politiche attuate dal candidato ministro che sta già governando di fronte a un presidente sbiadito. Inoltre, la gestione di Axel Kicillof nella provincia di Buenos Aires ha agito da barriera contro i sostenitori libertari (che si sono tradotti in una clamorosa vittoria), e anche il recupero dei voti persi dal peronismo in province come Tucumán e La Rioja.

Vale la pena notare che Unión por la Patria (UxP) ha recuperato un buon numero di voti, visto che i 6,5 milioni di voti ottenuti nel PASO ammontano ora a 9,5 milioni. Si tratta di una spinta che deve essere mantenuta fino a novembre. Al contrario, Milei ha aggiunto solo 700.000 voti ai 7,1 milioni ottenuti alle primarie. Ha ristagnato in termini assoluti ed è crollato in termini percentuali.

Gioia e micro-militanza

L’allegria è sempre stata una caratteristica saliente delle mobilitazioni del peronismo e delle sue versioni frontiste. Gli anni dei governi di Néstor Kirchner e Cristina Fernández de Kirchner ne sono un chiaro esempio. Tuttavia, con il governo del Frente de Todos, con le pandemie e i fallimenti del governo, questa strada ha iniziato ad allontanarsi. Tuttavia, i risultati di queste elezioni presidenziali dimostrano che si era trattato di una questione temporanea, perché la forza di quella gioia e la decisione di avere un governo nazionale, popolare e democratico hanno provocato un uragano di quella che oggi si chiama “micro-militanza” che, se vogliamo, ha spinto e trascinato le strutture dei partiti che compongono Unión por la Patria a recuperare i voti persi e persino a rinnovare la speranza necessaria non solo per prevalere nel risultato, ma anche per arrivare al ballottaggio.

Questa forza interna all’UxP deve essere presa in considerazione e non solo vista con simpatia. In primo luogo perché il secondo turno deve ancora essere superato e in secondo luogo perché, come ha riconosciuto lo stesso Massa, la militanza non si esprime solo nelle strade ma anche sui social network, uno spazio dove questa “micro-militanza” ha lavorato molto.

“I veri protagonisti di questo trionfo sono i militanti. Non siamo stati sconfitti dalla rassegnazione o dall’antipolitica”, ha riconosciuto Axel Kicillof nel suo ampio discorso trionfale. Una rielezione garantita con una formidabile amministrazione statale che ha superato anche battute d’arresto come l’affare Insaurralde: a Lomas de Zamora, Federico Otermin ha conservato la carica di sindaco con il 49,81% dei voti.

La spinta di Kicillof

Il governatore, con la sua rielezione, conserva una quota importante della vittoria dell’UxP. Il mantenimento della circoscrizione più importante dell’Argentina è stato strategico: “Questa vittoria ci dà forza, ma la campagna non è finita nella provincia di Buenos Aires. La campagna finisce quando Massa diventa il prossimo presidente”, ha avvertito Kicillof e ha sottolineato “l’impegno di Massa per la produzione, le infrastrutture, la distribuzione del reddito e il miglioramento dei salari” per combattere il più grande nemico di un candidato filogovernativo: l’inflazione.

È proprio in questo scenario di inflazione galoppante che la vittoria di Massa può essere considerata un miracolo. Tuttavia, non è stata opera di qualche spirito santo, ma dovuta a questioni puramente terrene. Le misure messe in atto da Massa – e sottolineate da Kicillof – per recuperare il potere d’acquisto sono state sostanziali, ma c’è un fatto in più ed è proprio Javier Milei. La sua apparizione, violenta e dirompente, ha finito per spostare la questione economica per imporre il dibattito politico-ideologico in cui il peronismo ha dispiegato i suoi strumenti migliori, come il controllo dello Stato a favore di politiche che garantiscano i diritti e il contenimento delle grandi maggioranze.

Ma tutto questo non è bastato per vincere al primo turno e ora c’è un lasso di tempo che separa Massa dal 19 novembre per raggiungere gli accordi necessari a trasformare il miracolo di domenica in una realtà effettiva.

Le trattative che verranno

Massa non ha nascosto, né prima né durante il suo discorso vittorioso di ieri sera, la necessità imperativa di formare un governo di unità nazionale e, perché ciò avvenga E, per questo, è necessario sedersi e negoziare”. Lo ha detto in modo inequivocabile: “Parlo agli argentini che hanno votato scheda bianca, a quelli che non sono andati, a quelli che hanno scelto Myriam (Bregman, nella foto), a Juan (Schiaretti), voglio parlare alle migliaia di radicali che condividono i nostri valori democratici, ma parlo anche a quelli che hanno scelto un’altra opzione pensando di avere un’Argentina in pace, con ordine, con valori democratici, a quelli che vogliono un Paese senza incertezze e con sicurezze. A tutti loro dico che farò del mio meglio per guadagnarmi la loro fiducia”.

Anche se il FIT-U (Il Fronte di Sinistra e dei Lavoratori è una coalizione elettorale di orientamento trotzkista fondata in Argentina nel 2011. Ad essa hanno preso parte tre distinti soggetti politici: Partito Operaio; Partito dei Lavoratori Socialisti; Sinistra Socialista, ndr) non ha migliorato la sua performance nel PASO, i quasi 700.000 voti ottenuti da Myriam Bregman, anche se si tratta di una percentuale bassa, non sono male in un ballottaggio.

La trattativa con Schiaretti (radicale, ndr) non è facile. Schiaretti è stato duro con il kirchnerismo e farà valere il suo sostanziale miglioramento di voti – è passato dal 3,83% del PASO a quasi il 7% – quando si tratterà di negoziare. In ogni caso, resta da vedere quale sarà l’atteggiamento di Martín Llaryora, governatore eletto e leader del PJ mediterraneo, nei confronti della proposta di Massa di un governo di unità nazionale.

L’esito di questi negoziati potrebbe non solo migliorare le possibilità elettorali di novembre. È utile anche per il futuro, poiché in caso di governo, i legami generati in questo periodo si tradurranno anche nella possibilità di migliorare il destino dei progetti legislativi promossi dall’eventuale esecutivo guidato da Massa.

Congresso

Dal 10 dicembre alla Camera dei Deputati, l’UxP – oggi Frente de Todos – avrà 108 parlamentari, seguito da Juntos por el Cambio con 93 deputati e, infine, La Libertad Avanza passerà da due a 37 deputati. Al Senato, invece, il peronismo riconquisterà la prima minoranza e sarà molto vicino al quorum: avrà 35 senatori (compresi i due del Frente de la Concordia di Misiones). JxC, invece, avrà 24 senatori e i libertari faranno il loro debutto nella Camera alta con otto senatori.

Il fattore Milei-Bullrich

Con il volto intorpidito, Patricia Bullrich ha riconosciuto la sconfitta ma non si è congratulata con coloro che l’hanno battuta e che dovranno competere al secondo turno. Ha però ripetuto le sue diatribe antikirchneriste. Come sempre, ha accusato il governo di Unión por la Patria di essere responsabile di “aver impoverito il Paese”. Mentre ha affermato che i valori di JxC “non si vendono né si comprano, non abbiamo intenzione di negoziare”, non ha avuto parole per Milei, nemmeno per criticarlo. Potrebbe essere stata una svista del momento o parte di un accordo futuro.

Infatti, quando Milei ha finalmente parlato all’Hotel Libertador, curiosamente non ha citato Bullrich e ha assunto il discorso antikirchnerista come proprio. “Sono qui per porre fine al processo di aggressioni e attacchi, sono disposto a rimescolare nuovamente le carte con l’obiettivo di porre fine al kirchnerismo. La scelta che abbiamo davanti è molto chiara: o cambiamo o affondiamo”, ha detto. Un gesto, un messaggio.

“Siamo di fronte a un evento storico”, ha detto il candidato di LLA e si è poi congratulato con Rogelio Frigerio, che considera il vincitore del governatorato di Entre Ríos, e con Jorge Macri, che ha definito il capo del governo di Buenos Aires. Altri gesti, altri messaggi.

Ora inizia una nuova fase di un processo elettorale complesso e persino dirompente. Così come Milei è diventato il primo vincitore dell’OSPA a essere sconfitto al primo turno, Massa deve infrangere un’altra regola, vincere il primo turno e anche il ballottaggio.