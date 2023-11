Medio Oriente, la sinistra europea è divisa

I partiti di sinistra europei divisi sulla risposta al genocidio in corso, ancor più che durante l’offensiva russa in Ucraina [Ludovic Lamant]

Germania, Belgio, Spagna, Paesi Bassi, Portogallo e Regno Unito: la sinistra europea è divisa sulla guerra tra Israele e Hamas, probabilmente in modo più netto rispetto a quando la Russia ha lanciato la sua offensiva in Ucraina nel febbraio 2022. Ecco una panoramica.

Belgio: il PS si trova in una posizione scomoda, il PTB marxista ha “mano libera”.

Il Partito socialista e gli ecologisti, entrambi membri della coalizione guidata dal liberale Alexander De Croo, hanno condannato l’attacco di Hamas del 7 ottobre, ma hanno anche criticato il processo di colonizzazione portato avanti da Israele negli ultimi anni. Da parte sua, il PTB, partito marxista-leninista all’opposizione e abbastanza radicato in Vallonia (il sud del Regno), ha denunciato un “crimine di guerra” commesso da Israele e ha chiesto che Benyamin Netanyahu sia perseguito dalla Corte penale internazionale.

Secondo Arthur Borriello, politologo dell’Università di Namur, contattato da Mediapart, “la situazione è più complicata per il Partito socialista, che è sia nel settore economico sia nel settore della difesa del governo, e che è un partito che in genere è piuttosto discreto sulle questioni internazionali”. Spiega: “Il PS è combattuto tra il suo desiderio di rispettabilità e di dialogo con gli altri partiti della coalizione e la sua preoccupazione di ascoltare una parte del suo elettorato, in particolare gli elettori arabo-musulmani della regione di Bruxelles, che sono più ricettivi nei confronti delle posizioni pro-palestinesi”.

Anche le esternazioni descritte dalla stampa come “scivoloni”, che associano le azioni di Israele nel 2023 a quelle dei nazisti, hanno offuscato la linea del PS di Paul Magnette. Il capo delle Mutualités Socialistes, Jean-Pascal Labille, ha postato sul suo account X un’immagine che collega la Stella di Davide alla svastica. L’ex ministro della Difesa socialista André Flahaut ha scritto: “Gaza oggi è Varsavia ieri”, riferendosi al ghetto di Varsavia.

Il PTB (e la sua controparte fiamminga, il PVDA) non è coinvolto in alcun esecutivo del regno. Il PTB ha mano libera”, continua Arthur Borriello. Mentre l’LFI in Francia ha difficoltà a definire Hamas un’organizzazione terroristica, il PTB dice apertamente che lo Stato di Israele deve essere considerato un’organizzazione terroristica. Da questo punto di vista, il PTB è una formazione prettamente di stampo elettorale, meno vincolata da un gioco di alleanze a livello nazionale rispetto all’LFI in Francia. Abbiamo visto fino a che punto questi dibattiti all’interno della sinistra francese hanno minato le relazioni tra i partiti della Nupes. Il PTB mantiene le distanze, difende la purezza ideologica e non vuole essere corrotto dall’esercizio del potere”.

Spagna: per Podemos, Sánchez “non è all’altezza del compito”.

Al vertice europeo di Bruxelles dello scorso fine settimana, il socialista Pedro Sánchez è stato uno dei pochi a chiedere un “cessate il fuoco umanitario”. La sua linea non ha avuto successo, ma è riuscito a convincere le sue controparti a includere un riferimento a questo tema nelle conclusioni di una conferenza di pace internazionale che si terrà “a breve”.

Sebbene Sánchez sia oggi uno dei leader europei più critici nei confronti della politica israeliana, a Madrid è ancora oggetto di contestazioni da parte dei suoi alleati di sinistra. In particolare, il ministro per i Diritti sociali del governo uscente, Ione Bellora (Podemos), che ha nuovamente dichiarato, partecipando a una manifestazione a sostegno di Gaza il 29 ottobre, che Sánchez non era “all’altezza del compito” di fronte a quello che ha descritto come un “genocidio pianificato” da Israele.

Il suo partito, uscito indebolito dalla maratona elettorale del 2023, chiede l’interruzione delle relazioni diplomatiche tra Spagna e Israele, l’apertura di un dibattito a Bruxelles sulle sanzioni economiche contro Benyamin Netanyahu e altri funzionari israeliani, il deferimento dello stesso Netanyahu alla Corte penale internazionale per “crimini di guerra” e l’embargo sulle vendite di armi dell’UE a Israele. Questa è anche la posizione di Yolanda Díaz con Suma, piattaforma di sinistra di cui farebbe parte anche Podemos, che ha depositato una risoluzione al Congresso in questo senso.

Portogallo: le sinistre serrano i ranghi attorno ad António Guterres

Il Partito socialista al potere a Lisbona ha una posizione classica all’interno della socialdemocrazia: condanna del terrorismo, diritto di Israele a difendersi e appello al rispetto del diritto internazionale. Ma anche l’esecutivo di Antonio Costa si è trovato costretto a irrigidire la propria posizione su Israele, a sostegno del Segretario generale delle Nazioni Unite António Guterres, anch’egli socialista portoghese.

Alla fine di ottobre, Guterres ha condannato l’attacco di Hamas e ha chiesto un “immediato cessate il fuoco umanitario”, denunciando le “chiare violazioni del diritto umanitario internazionale” in corso a Gaza. Ha anche sottolineato che l’attacco di Hamas “non è avvenuto fuori contesto”, dopo “56 anni di soffocante violenza coloniale” – una dichiarazione che ha attirato aspre critiche da parte israeliana e richieste di dimissioni.

Antonio Costa, invece, ha difeso punto per punto le posizioni di Guterres: il diritto di Israele a difendersi deve essere esercitato “nel rispetto scrupoloso del diritto internazionale”, ha detto il capo del governo. Costa ha detto che su questo argomento ha parlato con “la stessa legittimità” con cui ha condannato l’offensiva russa in Ucraina nel 2022 o “l’attacco terroristico di Hamas” del 7 ottobre. “Nessuna vita merita più o meno protezione di un’altra”, ha insistito.

“Costa ha sostenuto Guterres quando è stato criticato da Israele. Lo avrebbe fatto se Guterres non fosse stato portoghese? Non lo so”, dice a Mediapart Michel Cahen, docente e ricercatore a Sciences Po Bordeaux. A sinistra dei socialisti, anche il Bloco de Esquerda ha appoggiato le dichiarazioni di Guterres, sottolineando il contesto di colonizzazione portato avanti da Israele. La coalizione, che è alleata di LFI al Parlamento europeo, ha presentato una bozza di risoluzione all’Assemblea (in cui cita ampiamente il discorso di Guterres) per sollecitare l’esecutivo a riconoscere lo Stato palestinese e chiedere una soluzione a due Stati.

I leader del Bloco e del Partito Comunista (PCP) sono scesi in piazza in Portogallo nei giorni scorsi per chiedere la “fine del massacro” dei palestinesi. “La guerra non serve al popolo, non serve ai lavoratori”, ha dichiarato Paulo Raimundo, il nuovo segretario generale del partito, che si considera, secondo il politologo António Costa Pinto intervistato dal quotidiano Público, “un partito fratello dell’ex Organizzazione per la Liberazione della Palestina [che integrava Fatah]”.

Regno Unito: partito laburista fratturato e dimissioni

L’intervista dell’11 ottobre a Keir Starmer, leader del Partito Laburista (ed ex avvocato), in cui ha affermato che Israele “ha il diritto” di tagliare l’acqua e l’elettricità nella Striscia di Gaza per difendersi, senza violare il diritto internazionale, ha scatenato un’ondata di indignazione tra le fila dell’opposizione interna.

I rappresentanti eletti si sono dimessi a livello locale. Solo dodici giorni dopo, il 23 ottobre, Starmer ha finalmente chiarito, sul social network X: “Non ho mai ritenuto che Israele avesse il diritto di tagliare acqua, cibo, benzina o medicine. Il diritto internazionale deve essere rispettato”. Il 31 ottobre, in un discorso molto atteso, Starmer si è nuovamente rifiutato di chiedere un cessate il fuoco, nonostante le richieste in tal senso da parte di pesi massimi del partito come i sindaci di Londra Sadiq Khan e di Manchester Andy Burnham e il leader dei socialisti scozzesi Anas Sarwar.

Le preoccupazioni a sinistra sulle profonde convinzioni di Starmer in materia di politica estera in Medio Oriente, ma soprattutto sulla sua strategia per ritagliarsi un ruolo di “primo ministro” in vista delle elezioni generali del 2024, sono aumentate. Sostenitore dell’ex leader Jeremy Corbyn, che aveva adottato una linea più critica nei confronti di Israele ma che era stato anche indebolito dalle ricorrenti accuse di antisemitismo dei media britannici, l’editorialista del Guardian Owen Jones ha denunciato Keir Starmer come “incompetente o disonesto”.

Sul settimanale New Statesman, George Eaton ha analizzato la situazione a modo suo: “Il naturale desiderio di Starmer di dissociare il Partito Laburista dall’antisemitismo che ha prevalso sotto la leadership di Jeremy Corbyn ha distorto la sua posizione su una questione internazionale fondamentale”.

Nei Paesi Bassi, la guerra influisce sulla campagna elettorale della sinistra

In vista delle elezioni politiche anticipate del 22 novembre, il PvdA laburista e i Verdi di GroenLinks (GL) stanno facendo una campagna unitaria a favore di Frans Timmermans, ex commissario europeo per i cambiamenti climatici. In questo contesto, l’eurodeputata verde Kauthar Bouchallikht ha fatto sentire la sua presenza a metà ottobre, quando si è ritirata dalle liste per protestare contro la posizione di Timmermans sulla guerra in corso.

Nei primi giorni successivi all’attacco di Hamas del 7 ottobre, il socialdemocratico ha condannato il gruppo terroristico, ma non ha espresso alcuna particolare preoccupazione per i civili palestinesi, si è rammaricata, trovando impossibile continuare la campagna. “Questa ‘guerra’ non è iniziata all’improvviso, è in corso da 75 anni […] E questo contesto era assente dalle dichiarazioni della scorsa settimana, comprese quelle del mio partito”, ha dichiarato Kauthar Bouchallikht.

Mentre l’esecutivo olandese è uno dei più fedeli alleati del governo israeliano in Europa, la candidata del Partito socialista (sinistra radicale) Lilian Marijinssen ha chiesto un dibattito in Parlamento a seguito della decisione del governo di astenersi sulla risoluzione adottata a fine ottobre alle Nazioni Unite. Il testo, presentato dalla Giordania, chiedeva un cessate il fuoco a Gaza, ma non sottolineava a sufficienza, secondo l’Aia, il diritto di Israele a difendersi.

In un panorama politico olandese molto frammentato, anche alcuni piccoli partiti stanno cercando di far sentire un’altra musica. È il caso, ad esempio, del BIJ1 (ex Artikel1), un gruppo antirazzista che al momento conta un solo deputato (su un totale di 150 seggi), Sylvana Simons, un’olandese nata nel Suriname, ex colonia dei Paesi Bassi.

Il 26 ottobre è intervenuta in Aula per esprimere il suo disaccordo con il sostegno incondizionato del premier uscente Mark Rutte a Israele, usando parole dure: “Omettendo il contesto, quello di 75 anni di disumanizzazione, sfollamento, […] distruzione, furto, pulizia etnica e omicidio commessi da Israele, i Paesi Bassi non solo sono complici del processo di disumanizzazione dei palestinesi, ma legittimano anche il colonialismo”.

In Germania domina la “ragion di Stato

È senza dubbio in Germania che le differenze all’interno della sinistra sono più tenui, mentre la maggioranza della classe politica continua a sottoscrivere la dottrina enunciata da Angela Merkel nel 2008: “La sicurezza di Israele è una ragione di Stato per [la Germania]”.

Il 10 ottobre, i socialdemocratici della SPD, i Verdi (Grünen) e gli eletti di Die Linke (La Sinistra) hanno votato insieme una mozione a sostegno di Israele (adottata all’unanimità anche dal Bundestag): “Israele ha il diritto, garantito dal diritto internazionale, di difendersi da tutti gli attacchi e di assicurare che i responsabili siano chiamati a rispondere delle loro azioni”, si legge nella mozione.

Il 27 ottobre, l’SPD ha raggiunto un accordo con il suo partner di coalizione, i Grünen, per astenersi nel voto della risoluzione all’Onu che chiedeva una “tregua durevole” nel conflitto in corso. Questa scelta ha irritato i liberali dell’FDP, terzo partner della coalizione a Berlino, che avrebbero preferito un rifiuto più categorico del testo.

Dopo il voto, l’ecologista Annalena Baerbock, Ministro degli Affari Esteri, ha spiegato perché non ha potuto votare a favore del testo: “Poiché la risoluzione non nomina chiaramente il terrorismo di Hamas, non chiede con sufficiente chiarezza il rilascio di tutti gli ostaggi e non afferma il diritto di Israele all’autodifesa, abbiamo deciso, insieme a molti dei nostri partner europei, di non votare a favore”.

I membri di Die Linke sono più critici nei confronti della politica di insediamento di Israele, ma il leader del gruppo al Bundestag, Dietmar Bartsch, si è astenuto dal menzionarla dal palco durante i dibattiti parlamentari. Non sorprende che tutti i partiti di sinistra abbiano denunciato i crescenti atti di antisemitismo nelle manifestazioni pro-palestinesi.

Questo dibattito giunge in un momento in cui Sahra Wagenknecht, ex esponente di Die Linke, ha deciso di lanciare il proprio partito. “Sahra Wagenknecht ha le stesse opinioni di Die Linke su questo tema. Condanna Hamas, lo definisce un’organizzazione terroristica e denuncia anche i crimini di guerra commessi dall’esercito israeliano”, spiega il politologo Kolja Lindner, dell’Università Paris 8, contattato da Mediapart. Ma in una recente intervista a Die Welt, in uno sviluppo sintomatico della direzione che sta prendendo il suo nuovo partito, ha spiegato che l’antisemitismo che a volte si può vedere in alcune manifestazioni pro-palestinesi è il risultato di un’immigrazione incontrollata. La deputata ha esternato il problema dell’antisemitismo: sarebbe dovuto, ha detto, al fatto che abbiamo fatto entrare troppi immigrati”.

[da mediapart]