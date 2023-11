Meloni-Fornero, operai in sciopero nel cuore della provincia leghista

In provincia di Bergamo, sciopero alla Same e centinaia di operai in corteo spontaneo contro la stretta del governo sulle pensioni

Stamattina picchetto, sciopero e corteo spontaneo indetto da RSU FIOM – contro la manovra, in particolare contro la nuova stretta sulle pensioni – in Same a Treviglio, la storica fabbrica di trattori (circa 1300 dipendenti).

Allo sciopero e al corteo per le strade di Treviglio, stanno partecipando circa 500 operai.

La protesta è in particolare contro le misure in discussione in Parlamento sulle pensioni, che confermano e anzi inaspriscono la #leggeFornero.

Tutte le promesse fatte sulla pensione a 41 anni cadono.

Dal 2025, gli anni di lavoro per andare in pensione superano i 43! Viene infatti ripristinato l’odioso meccanismo di aumento automatico dell’età legato l’aspettativa di vita. Inoltre, si conferma la già inutile quota 103 a 62 anni + 41 di contributi con in più forti penalizzazioni sull’assegno e la finestra a 7 mesi (9 nel privato).

Opzione donna, nel giro di due leggi di bilancio (questa è la scorsa), è praticamente cancellata: si arriva a 61 anni per le donne senza figli (un anno di lavoro in più comunque per tutte) e criteri di accesso quasi impossibili (caregiver, invalida al 75%, licenziata).

Nel mentre, fanno cassa sui lavoratori e lavoratrici di sanità, enti locali e scuole paritarie, tagliando pesantemente le loro pensioni se hanno iniziato a lavorare prima del 1993.

Avevano promesso di cancellare la legge Fornero, ma l’hanno peggiorata. Tanti operai oggi qui in sciopero e in corteo ci avevano creduto e li avevano votati per questo. Ora si sentono traditi.

Queste le principali ragioni della protesta.

Prossimo appuntamento lo sciopero generale il 24 novembre.