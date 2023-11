La sinistra non è antisemita

Chi è che soffia sul fuoco per far credere che gridare “Palestina libera” sia una minaccia all’esistenza degli ebrei [Dave Zirin]

Bill Maher non fa più ridere dai tempi del film D.C. Cab del 1983. Eppure, 40 anni dopo, ci prova ancora.

“La buona notizia è che l’estrema sinistra e l’estrema destra in questo Paese hanno trovato un terreno comune”, ha detto in un recente tentativo di battuta. “La cattiva notizia è che entrambi odiano gli ebrei”.

Maher stava ripetendo la stessa frase incendiaria che viene ripetuta in un numero infinito di articoli, editoriali e notiziari in tutto lo spettro politico: La sinistra “odia gli ebrei”. La loro prova è il rapido diffondersi del movimento di protesta contro la guerra di Israele contro il popolo palestinese, guerra che Maher ha sostenuto molto prima che fosse di moda farlo.

Lo stesso punto di vista del New York Times è stato ripreso da molte delle nostre famiglie: che gli ebrei non hanno alleati nell’attuale “conflitto”; che la sinistra sta “tifando” per Hamas e, per estensione, per il massacro del 7 ottobre; e che le vite degli ebrei, in tutto lo spettro politico, semplicemente non contano.

Queste sono bugie che hanno generato altre bugie. Mayim Bialik, una celebrità che spaccia disinformazione, ha recentemente scritto che i manifestanti dell’UCLA stavano cantando “Vogliamo il genocidio degli ebrei”. Il post è stato condiviso centinaia di migliaia di volte. Ma non era nemmeno vero.

Il fatto che la Bialik abbia scelto di distogliere l’attenzione dai palestinesi che affrontano il genocidio è ripugnante. Ma, per offrire un po’ di grazia, tutti sono tesi e spaventati in questo momento. La combinazione di emozioni e social media crea il tipo di disinformazione virale che può capovolgere questo tipo di crisi. Si crea, per usare l’espressione di Naomi Klein, un “mondo a specchio”, in cui gli studenti universitari che si battono contro il bombardamento dei campi profughi vengono considerati poco più che nazisti. Non è un’esagerazione, nemmeno quando l’amministrazione Biden paragona vergognosamente coloro che marciano per un cessate il fuoco e una Palestina libera ai teppisti fascisti di Charlottesville.

In questo momento abbiamo bisogno di chiarezza, la kryptonite del mondo degli specchi. Quindi siamo chiari: nessuna organizzazione o massa di persone di sinistra sta invocando il “genocidio ebraico” durante queste proteste. All’UCLA, il canto rivolto al Primo Ministro israeliano Benjamin Netanyahu era “Ti accusiamo di genocidio”. Visti i bombardamenti su Gaza e la violenza incontrollata dei coloni in Cisgiordania, questo è del tutto appropriato e vero. Ho partecipato a molte manifestazioni e veglie contro la guerra dopo gli orrori del 7 ottobre e non ho assistito ad alcun antisemitismo. Anzi, la maggior parte di esse ha visto la partecipazione di rabbini come oratori e di organizzazioni della coalizione come Jewish Voice for Peace e If Not Now.

Quello a cui stiamo assistendo da parte di chi sostiene la guerra a Gaza è uno sforzo per far sì che la gente veda slogan come “Palestina libera” come antisemiti e le proteste come minacce all’esistenza degli ebrei. Questa isteria organizzata è l’ennesimo tentativo da parte della destra e dei liberali favorevoli alla guerra di confondere ogni sfida al programma di guerra di Israele come antiebraica, ignorando che antisionismo e antisemitismo non sono la stessa cosa. Ignorano anche che molte di queste manifestazioni sono guidate da ebrei. Invece, questi manifestanti vengono bollati come “non veri ebrei”, secondo le parole dell’ambasciatore di Trump in Israele, oppure vengono cancellati del tutto. Per loro, questi ebrei sono scomodi perché dicono “Non in nostro nome”, sfidando la spudorata falsità che l’orrore di Gaza sia in qualche modo morale perché mira a prevenire un altro Olocausto.

Israele ha passato decenni ad utilizzare l’Olocausto come arma per giustificare l’occupazione palestinese. Ora, stiamo assistendo a questa linea di pensiero con gli steroidi, con un membro della Camera dei Rappresentanti che si presenta al lavoro indossando un’uniforme dell’IDF e poi, al Congresso, paragona i civili palestinesi trovati tra le macerie ai nazisti. Si tratta di una campagna di disumanizzazione razzista che mira a farci arrabbiare più per una presunta manifestazione all’UCLA che per le vere vittime di massa di Gaza. I media conservatori e liberali pro-Israele sono ossessionati dall’attivismo nei campus universitari perché si stanno rendendo conto di aver perso un’intera generazione.

Definire la sinistra antisemita, oltre a essere una menzogna, oscura anche l’ampia storia di bigottismo antiebraico della destra. Oggi, questo prende la forma di un crescente movimento proto-fascista, come quello che abbiamo visto a Charlottesville nel 2017 e a Pittsburgh nel massacro dell’Albero della Vita. I sionisti cristiani che costituiscono la base del GOP amano Israele ma pensano che gli ebrei saranno consegnati all’inferno al momento del Giudizio Universale. Sono tutti guidati da un pericoloso diffusore di odio antiebraico, Donald Trump.

La sinistra, che storicamente è stata sproporzionatamente ebraica, combatte l’antisemitismo, combatte il fascismo, combatte l’oppressione e ha un’orgogliosa tradizione in tal senso. L’idea che la sinistra si sia svegliata dopo il 7 ottobre e sia diventata antiebraica – o si faccia un self-hating – è un’illusione da mondo degli specchi. A differenza, ad esempio, di Bari Weiss, che si è fatto un’industria di comodo per accodarsi agli antisemiti di destra e diffamare gli oppositori dell’occupazione israeliana, quelli della sinistra antisionista sono combattenti di principio dell’animus antiebraico.

La liberazione della Palestina e la fine dell’occupazione israeliana sono una posizione fondamentale della sinistra per la quale milioni di persone – e innumerevoli ebrei – hanno combattuto. È radicata in una giusta richiesta: che i palestinesi non vivano sotto occupazione. Alcuni credono in una soluzione a due Stati, altri in un unico Stato con uguali diritti per tutti. Ma condividono la posizione di porre fine a ciò che l’ex presidente Jimmy Carter e il reverendo Desmond Tutu hanno riconosciuto come apartheid israeliano. Dovremmo essere orgogliosi di essere nella tradizione di persone che vanno da Muhammad Ali a Howard Zinn nel combattere l’ingiustizia dell’occupazione.

E mentre lo slogan “Dal fiume al mare, la Palestina sarà libera” è stato ripetutamente descritto come “genocida”, le radici dello slogan provengono in realtà dai nemici di Hamas – i palestinesi laici – per i quali lo slogan significa il diritto al ritorno nella terra da cui sono stati cacciati con la violenza. Come ha scritto Adam Johannes, “Dal fiume al mare” è un riconoscimento del fatto che l’apartheid è iniziato nel 1948, quando Israele è stato creato attraverso la pulizia etnica della Palestina. Non è un appello al genocidio… così come l’appello alla distruzione dell’apartheid in Sudafrica non era un appello alla distruzione dei bianchi”. I detrattori di questo slogan tralasciano anche il fatto che Netanyahu, appena un mese fa, all’ONU, aveva in mano la sua mappa di Israele “dal fiume al mare”, cosa che non viene menzionata nemmeno mentre avanza il sogno della destra radendo al suolo Gaza. È di nuovo il mondo degli specchi, dove un canto alla Columbia è considerato un peccato più grave del fatto che Netanyahu persegua la sua fantasia più sfrenata “dal fiume al mare” con la pulizia etnica dei Territori palestinesi in bella vista.

Anche l’idea che la sinistra “faccia il tifo per Hamas” è una bugia. La promulgano i liberal dagli editorialisti del New York Times agli ex membri della DSA. Non si tratta di verità, ma di gaslighting. Lanciare accuse di questo tipo contro un movimento di milioni di persone perché una persona fa un discorso orribile a una manifestazione, o uno studente universitario denuncia una terribile minaccia, è un atto disperato da parte di una sgangherata coalizione politica a favore dell’occupazione che sta rapidamente perdendo terreno. Quando l’antisemitismo si manifesta, come il recente vandalismo di Halloween in un centro culturale yiddish del Bronx, deve essere denunciato da ogni parte.

Incolpare tutti gli ebrei per il programma di guerra di Israele è antisemita e fa il gioco di Netanyahu. Egli vuole usare le azioni di pochi individui sconosciuti e non responsabili per giustificare l’attacco di una sinistra giovane e massiccia che protesta contro i suoi bombardamenti indiscriminati di bambini. Di conseguenza, troppi autori di articoli liberal e influencer di Instagram si sono assunti il dovere di amplificare la “grande bugia” di Netanyahu: che i milioni di persone in piazza rappresentino un’ondata di antisemitismo sotto la copertura delle aspirazioni per una Palestina libera.

Raramente i mercenari estivi del liberalismo menzionano che il più grande motore dell’antisemitismo è in realtà Netanyahu. Egli ha dato copertura e persino innalzato la destra radicale degli Stati Uniti che ama Israele e odia gli ebrei. I loro seguaci cantano: “Gli ebrei non ci sostituiranno”. Ha anche favorito Hamas più che un milione di manifestanti di sinistra, finanziando il loro violento fanatismo religioso per impedire la costruzione di una resistenza laica tra il popolo palestinese. Ma Mayim Bialik e Amy Schumer e altri combattenti digitali per questa guerra non lo dicono. Tralasciano anche il fatto che Netanyahu sta alimentando il fuoco dell’antisemitismo insistendo sul fatto che sta proteggendo vite ebraiche commettendo crimini di guerra.

Tutto ciò si riconduce a una domanda molto elementare: Come possiamo, come comunità, combattere al meglio l’antisemitismo? Uno Stato nazione nucleare in Medio Oriente è davvero la risposta migliore che abbiamo? O forse sarebbe meglio costruire una solidarietà con altri che si oppongono all’oppressione ogni volta che si presenta? Un tempo sarebbe stato ridicolo esprimere la prima ipotesi. Un secolo fa, come mi fece notare un anziano, c’erano più socialisti ebrei nel Lower East Side di New York che sionisti a livello internazionale. L’Olocausto e i traumi che ne sono derivati hanno ribaltato la situazione. Ora viviamo con i risultati.

Il mondo è certamente cambiato dopo il 7 ottobre, ma non solo nel modo immaginato dai commentatori. Ha sollevato la questione di come noi, come popolo, possiamo essere al sicuro. La risposta non sta nello Stato di Israele, che è come cercare la benzina per spegnere un incendio. La risposta sta nella solidarietà. La risposta risiede in quelle quattro preziose parole: non nel nostro nome.

Dave Zirin è il redattore sportive di The Nation.