Argentina, ha vinto la “stanchezza sociale”

Il “libertario” Milei è il nuovo presidente argentino per un futuro di dollarizzazione e privatizzazione

Ha vinto, in Argentina, quella che la filosofa Nancy Fraser chiama “stanchezza sociale”: un senso comune generato da un neoliberismo che si veste di progressismo e non fornisce soluzioni ai grandi problemi economici, non migliora la qualità della vita, non offre orizzonti se non la ricerca del profitto e del consumismo.

Smentendo i sondaggi, il “libertario”, ultraliberista Javier Milei ha vinto il secondo turno delle presidenziali con il 55,66% battendo il peronista Sergio Massa, ministro dell’Economia da più di un anno e artefice di una politica di aggiustamenti senza coraggio, capace solo di imprimere un’accelerazione dell’inflazione. Milei ha raccolto ben 14,5 milioni di voti (su 36 milioni di elettori registrati). Il suo partito, La Libertad Avance, ha vinto in 21 delle 24 province del Paese.

Non sorprende che Donald Trump sia stato uno dei primi a congratularsi con il vincitore su X: “Sono molto orgoglioso di te. Trasformerai il tuo Paese e lo renderai di nuovo grande!”. Durante il primo turno di votazioni del 22 ottobre, il figlio dell’ex presidente brasiliano Jair Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, deputato di Brasilia, si è recato a Buenos Aires per sostenere Milei: “Javier incarna la speranza che le cose cambieranno”, ha detto, mentre indossava un fermacravatta a forma di pistola diventato virale su internet.

Il trionfo dell’outsider Milei si inserisce in questa tendenza all’ascesa dei partiti di estrema destra, impegnati in una guerra culturale contro la sinistra progressista. Milei inveisce contro la “casta” nello stesso modo in cui Trump inveisce contro l'”establishment” di Washington. Milei si è fatto un nome come opinionista televisivo a partire dal 2015, proprio come Trump ha usato la reality TV negli anni 2000 per aumentare il suo profilo.

Oltre al loro stile aggressivo, stravagante e telegenico, tutti e tre – insieme a Jair Bolsonaro – tuonano contro il “comunismo” e/o il “socialismo” e difendono – con registri appena diversi – il diritto di ogni cittadino a portare un’arma per autodifesa. Trump, Milei e persino Boris Johnson ai tempi della Brexit hanno alimentato l’esplosione della disuguaglianza nei loro Paesi, capitalizzando il malessere di una classe media impoverita.

L’ascesa fulminea di questo novizio della politica, che non ha alcuna capacità di negoziazione, si spiega in gran parte con un contesto molto locale: il bilancio calamitoso della presidenza peronista di Alberto Fernández dal 2019. In particolare sul fronte economico: inflazione del 648% nel periodo, ripetute svalutazioni del peso e un tasso di povertà in aumento del 40,1% della popolazione (18,5 milioni di argentini).

L’unica cosa di cui può vantarsi Massa, dal dicastero che ha occupato, è di aver evitato che l’attività economica e i livelli di occupazione diminuissero a causa della siccità, un evento senza precedenti negli ultimi decenni. Tuttavia, ciò non è avvenuto gratuitamente, ma al costo di un maggiore indebitamento, innanzitutto con la Cina.

E se avesse vinto l’altro?

Se avesse vinto il peronista non avrebbe sfidato più di tanto il FMI e avrebbe portato avanti progetti estrattivisti (Vaca Muerta, progetti minerari, espansione della frontiera agricola, ecc.) per procurarsi i dollari che avrebbero consentito di mantenere l’attuale basso livello di consumo della classe operaia e di sostenere l’export.

La differenza tra i due è che se Massa proponeva di rilanciare l’accumulazione di capitale locale a partire dalla crescita generalizzata dell’economia (con la condizione di soddisfare alcune richieste delle imprese), Milei proverà a rilanciarla attraverso il fallimento di massa delle imprese, la riduzione dei salari e l’aumento della disoccupazione e della miseria.

Javier Milei ha vinto con proposte “da laboratorio”, per trasformare il Paese in un grande esperimento ultra neoliberista. Privatizzare tutto ciò che può essere privatizzato e che è ancora nelle mani dello Stato. Mercificare tutto senza limiti: compresi gli oceani e la loro vita marina, i fiumi, gli organi e persino i bambini. Invece di fornire risorse per la salute, l’istruzione e altri diritti, la sua proposta mira a rendere la miseria governata dal mercato: voucher per la salute e l’istruzione (che richiederanno contributi aggiuntivi per accedervi), il ritorno agli AFJP (i fondi pensionistici privati, introdotti da Menem), le tasse universitarie, la chiusura dell’Istituto cinematografico, del Conicet (il Cnr argentino). Milei ha vinto attaccando esplicitamente l’idea dell’esistenza dei diritti, affermando che si tratta di una rapina che causa il deficit fiscale e l’inflazione.

Nostalgia dei generali e di Menem

Per Milei il mercato ha soluzioni magiche per tutti i problemi. È in quest’ottica che si può comprendere la centralità delle critiche di Milei e dei suoi seguaci all’educazione sessuale, al cambiamento climatico, ai parchi nazionali, ai diritti umani e all’incarcerazione dei genocidari. Sono tutte spese che “qualcuno” deve pagare (e lui convince diversi settori sociali che sono loro a sostenerne il costo). Su questa base, ha intessuto alleanze con settori reazionari legati ai militari compromessi con le dittature, con alcuni settori delle chiese che si sono opposti alla legge sull’Interruzione Legale di Gravidanza e all’ESI, la legge sul diritto all’educazione sessuale integrale per i giovani.

La sua vice alla Casa Rosada sarà Victoria Villaroel, una negazionista sui desaparecidos e anticomunista. Villaruel ha permesso a Milei di collegarsi a questa internazionale ultra-conservatrice, da Giorgia Meloni in Italia a Santiago Abascal in Spagna.

Se Trump e soprattutto Bolsonaro hanno potuto contare sul sostegno degli evangelici, anche Milei dà un posto centrale alla religione, ma durante la sua campagna elettorale questo si è riflesso in una serie di aspre critiche al Papa argentino Francesco, accusato da settori della destra di essere troppo progressista (e di sostenere la campagna peronista).

Milei è convinto non solo che Dio esista e che sia un “libertario” come si definisce lui stesso, ma anche che in qualche occasione abbia interagito con lui. Una volta ha spiegato in tutta serietà di aver parlato con Dio attraverso il suo cane, Conan, morto nel 2017, di cui ha fatto realizzare sei cloni negli Stati Uniti poco prima della sua morte.

Da anni la crociata di Milei e Villaruel è rivolta a quello che per loro è il “marxismo culturale” mentre rievocano le politiche disastrose degli anni ’90. Milei e i suoi seguaci si battono per questo. Anche se dicono che non le attueranno immediatamente. Ma la loro vittoria, attraverso la ruota delle aspettative, creerà una mega-svalutazione illimitata del dollaro non ufficiale, che innescherebbe un’iperinflazione che polverizzerebbe gli stipendi, le pensioni e la spesa statale, l’unico modo per riuscire a dollarizzare senza dollari. Inoltre, anche se non avanzano nella dollarizzazione, avranno liquidato il peso della spesa pubblica, a costo di porre fine alle opere pubbliche, agli stipendi statali e di liquidare tutti i diritti che lo Stato in qualche modo riconosce.

Milei ha convinto anche i giovani che vivono al di fuori dell’economia formale dicendo che i diritti del lavoro di cui gode una parte della popolazione (gratifica natalizia, ferie, ecc.) non sono che privilegi. “I piccoli negozianti, i lavoratori autonomi, che guadagnano poco, sono molto turbati dal peronismo e vedono che guadagnano quasi come i disoccupati che beneficiano dei piani di licenziamento”, spiega il sociologo Gabriel Vommaro, del centro di ricerca argentino Conicet e dell’EHESS di Parigi. “È una vecchia storia della sociologia politica che si ripete: quella del giovane bianco negli Stati Uniti o del Brexiter nel Regno Unito”.

Verso una crisi sempre più feroce

Il progetto di Milei necessita dell’iperinflazione e dell’esacerbazione della crisi, che aggraverebbe ulteriormente la situazione. Questo modello economico prevede una domanda interna depressa, con lo Stato e i suoi investimenti in declino, dove le uniche attività che potrebbero prosperare sarebbero quelle con competitività all’esportazione esterna (agricoltura, tubi d’acciaio senza saldatura, automobili, economia della conoscenza, pesca, miniere, petrolio), quelle finanziarie (le banche), quelle che forniscono servizi di monopolio nazionale (le aziende privatizzate degli anni ’90). È lo stesso blocco di affari che si è arricchito negli anni ’90: un Paese per 10 milioni di persone, senza lavoro, con più miseria e con un enorme balzo della disuguaglianza.

Una doccia fredda al cuore per Estela Carlotto

Di fronte a tutto ciò, Estela de Carlotto, 93 anni, presidente delle “Abuelas de Plaza de Mayo, è sicura di una cosa: “Continueremo a cercare i nostri nipoti, indipendentemente da chi sia al governo. Non smetteremo di cercare i nipoti scomparsi, non smetteremo di ricordare che i centri di detenzione clandestini dove hanno torturato e violentato persone che poi sono state sterminate e gettate in mare non devono mai più essere una realtà. Questa è una priorità per la vera memoria del nostro Paese, che appartiene a tutti, non solo a noi”. Intervistata da Pagina 12, quotidiano di centrosinistra argentino, ha ammesso che la vittoria di Milei e Villarruel è stata “una grande doccia gelata per il cuore”. Villaruel, tra l’altro, ha ulteriormente elettrizzato la fine della campagna elettorale promettendo di chiudere il museo ESMA, aperto dal 2015 in uno dei principali centri di tortura della dittatura argentina (1976-1983) a Buenos Aires.

Estela è la madre di Laura Carlotto, che è stata rapita incinta durante l’ultima dittatura e assassinata dopo aver partorito in prigionia nel 1978. Il figlio di Laura, nipote di Estela, Ignacio Montoya Carlotto, ha ottenuto il recupero della sua identità nel 2014. Era il “bambino” di cui si erano appropriate e che avevano “recuperato” le 114 Nonne di Plaza de Mayo. Tuttavia, “ora può succedere di tutto”, ha avvertito la presidente delle Abuelas sulla cui storia Massimo Carlotto, suo nipote, ha costruito il romanzo Le irregolari (e/o, 1998). “Dovremo essere vigili e attenti, ma sappiamo già che non saremo mai sconfitti. Non rinunceremo mai a cercare coloro che sono scomparsi, che sono adulti che vivono senza sapere chi sono e che hanno il diritto di sapere chi sono, che sono scomparsi vivi. E chiederemo al nuovo governo di accompagnarci in questa ricerca”, ha concluso.

Le prime minacce del vincitore

Lungi dall’ammorbidire il suo discorso, il “libertario” ha subito annunciato di volere abrogare la legge sugli affitti, che settimane fa è stata modificata dal Congresso a favore degli inquilini.

“Quando ci sarà un crimine, sarà represso”, ha minacciato a proposito di eventuali picchettaggi e proteste. Il suo alleato sarà il prossimo capo del governo di Buenos Aires, Jorge Macri. “Dio non voglia, ma potrebbero finire per creare, diciamo, una situazione delicata in strada. Di solito succede nella capitale federale. Stiamo lavorando, ne abbiamo già parlato, per mantenere l’ordine nelle strade”.

Inoltre ha confermato che cercherà di dollarizzare l’economia e di chiudere la Banca Centrale.

Il Presidente eletto Javier Milei si incontrerà con il Presidente uscente Alberto Fernández “affinché la transizione sia la più ordinata possibile, riducendo così al minimo i danni alla popolazione derivanti da ciò che potrebbe accadere nei mercati”, ha avvertito. Nella sua prima intervista, ha ratificato gli assi di quello che sarà il suo governo: “L’aggiustamento deve essere fatto inesorabilmente”.

Milei ha ribadito che “tutto ciò che può essere nelle mani del settore privato sarà nelle mani del settore privato”. In questo senso, ha annunciato che privatizzerà i media pubblici, Radio Nacional, TV Pública e l’agenzia di stampa Télam, la più grande del Paese. Lo stesso destino di privatizzazione toccherà alla YPF (Yacimientos Petrolíferos Fiscales), di proprietà statale. Lo stesso Milei ha rivelato che nelle ultime ore “il FMI ha comunicato con me”, ma non ha fornito dettagli. Ha riconosciuto che “siamo in dialogo da prima delle elezioni”.

In termini politici, ha detto di essere “disposto a lavorare con coloro che vogliono abbracciare le idee di libertà. E credo che all’interno del Partito Justicialista ci siano settori disposti a farlo”.

Ha indicato che il suo “primo viaggio sarà negli Stati Uniti, e dopo si recherà in Israele”. “Il tutto prima di entrare in carica. Ha una connotazione più spirituale rispetto ad altre caratteristiche”.

Il padrini Macri

Milei è arrivato alla Casa Rosada con i voti di Juntos para el Cambio (Insieme per il Cambiamento) in modo quasi aritmetico: per il momento, tutto l’antiperonismo è unito. Non solo, ha fatto proprie anche le proposte di Mauricio Macri, uno dei vincitori di queste elezioni, come quella di attuare i cambiamenti ma più velocemente e senza gradualità. Dall’altra parte c’è il peronismo o Unión por la Patria, che ha ottenuto il 44,30% dei voti. È una sconfitta che, come tutte le sconfitte, prima o poi farà emergere differenze e vecchi rancori in un ambiente logorato dalla corruzione.

A livello parlamentare, se Milei otterrà il controllo di almeno una delle camere legislative, potrà ricorrere senza problemi allo strumento del Decreto di Necessità e Urgenza. I DNU mantengono la loro forza di legge se almeno una delle camere li approva.

Milei, senza un grande apparato alle spalle, ha mano libera per impostare il suo percorso iperliberista, in totale indipendenza, con alcune persone chiave nel suo entourage. A cominciare dalla sua enigmatica sorella minore, Karina, che lui chiama “El jefe” (il capo) o “Il Messia”, e che è stata la principale stratega della sua vittoriosa campagna elettorale.

L’altra faccia della medaglia: in questa fase, il suo partito è ben lontano dal detenere le chiavi della Camera dei Deputati. Milei deterrà solo 38 seggi nella Camera bassa (rispetto ai tre della precedente legislatura). La maggioranza assoluta è di 129. Dovrà quindi conquistare i deputati della destra più tradizionale, ad esempio quelli del PRO di Patricia Bullrich e Mauricio Macri.

Da qui le analisi di alcuni osservatori, che già definiscono l’ex presidente Mauricio Macri (2015-2019), il primo ad appoggiare Milei durante il periodo di interdizione, il “padrino” della futura presidenza Milei.

Intanto, sul fronte opposto, lo choc di aver perso il ballottaggio di 11 punti percentuali ha portato Massa a che “si sta concludendo una fase della sua vita politica.

E, se Milei ricorre spesso anche a una citazione dell’Antico Testamento, diventata molto popolare sui network: “In guerra la vittoria non dipende dal numero dei soldati, ma dalle forze del cielo”, c’è chi ribatte “A las fuerzas del cielo las enfrentaremos con la fuerza de la movilización en las calles”, Affronteremo le forze del cielo con la forza della mobilitazione nelle strade. Lo ha twittato Myriam Bergman, deputata e leader del Frente de Izquierda, la coalizione di estrema sinistra di cui è stata candidata presidente. Perché la differenza è lì, nelle piazze, nei luoghi di lavoro e dove si creano legami piuttosto che nella solitudine dei tinelli o nell’oscillazione mistificante dei bipolarismi.