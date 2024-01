A che punto è la corsa alla Casa Bianca

Biden inizia il 2024 con numeri di sondaggio migliori di quelli riconosciuti dai suoi avversari e dai suoi fan [John Nichols]

Il più grande errore che politici e opinionisti commettono quando cercano di discernere la direzione di una corsa presidenziale è quello di leggere un singolo sondaggio e pensare che sia definitivo.

Molti democratici hanno fatto esattamente questo il 5 novembre, quando il New York Times ha pubblicato un sondaggio che mostrava il Presidente Joe Biden perdente in cinque dei sei Stati più combattuti. Questo, ha osservato Doug Gordon su Newsweek, ha ispirato “un coro palpabile di sclerate democratiche e di pipì a letto”. Tuttavia, i sondaggi successivi, condotti in molti di questi stessi Stati, hanno riportato Biden in testa. Inoltre, i numeri di Biden nei sondaggi nazionali, che all’inizio di novembre erano preoccupanti per i Democratici, non sembravano poi così negativi alla fine del 2023.

Dei 10 sondaggi più recenti elencati su Real Clear Politics, al 29 dicembre, Biden era in testa in tre di essi e in parità in altri due. Cinque sondaggi davano in vantaggio l’ex presidente Donald Trump, il due volte imputato e 91 volte indagato, candidato alla nomination presidenziale repubblicana. Ma almeno tre di essi avevano margini di errore abbastanza significativi da far pensare che il vantaggio di Trump fosse, nella migliore delle ipotesi, incerto.

Questo andamento dei sondaggi non è motivo di festeggiamenti per il nuovo anno tra i Democratici. Hanno molto lavoro da fare se vogliono prevalere in quella che è sempre stata, e continua ad essere, una competizione serrata. Ma i dati dei sondaggi di fine anno mettono in discussione l’idea, che ha preso piede a novembre e che persiste tuttora tra i repubblicani e molti democratici preoccupati, che Biden abbia poche possibilità di mantenere la Casa Bianca.

Certo, gli indici di gradimento del Presidente restano miseri, ma gli indici di gradimento di Trump sono ancora più miseri.

A meno di uno sviluppo inaspettato che neghi a uno o a entrambi i candidati la nomination del partito, la corsa presidenziale di quest’anno non metterà l’uno contro l’altro una coppia di contendenti popolari. Non sarà come Franklin Roosevelt contro Wendell Willkie nel 1940 e nemmeno come Jimmy Carter contro Gerald Ford nel 1976. Si tratterà di un’aspra battaglia che coinvolgerà due candidati molto osteggiati che si preparano a sostenere che l’altro è peggiore. Ma in una corsa ravvicinata, anche i temi, soprattutto quelli legati all’economia, giocheranno un ruolo importante. E se Biden trasmette il suo messaggio in modo efficace, questo dovrebbe favorire il candidato in carica.

Biden lo sa, e questo è uno dei motivi per cui non si fa prendere dal panico dei sondaggi come fanno alcuni dei suoi sostenitori.

Biden è in corsa per la presidenza almeno dalla metà degli anni Ottanta e i suoi sondaggi non sono mai stati così positivi. La sua forza non è mai stata il suo appeal popolare. È stata l’idea che sia un uomo esperto in grado di fare il lavoro. A volte non è bastato per vincere, come nel caso delle sue candidature alla presidenza democratica nel 1988 e nel 2008, anche se la corsa del 2008 gli ha fruttato l’invito a correre nella lista di Barack Obama e, infine, la vicepresidenza. E nel caotico anno delle elezioni presidenziali del 2020, è stato sufficiente per assicurarsi finalmente la nomination del suo partito e la presidenza.

Nel percorso verso la vittoria del 2020, i sondaggi di Biden sono stati raramente incoraggianti. È stato in svantaggio durante la maggior parte della corsa alle primarie e, anche verso la fine della competizione autunnale, i sondaggi lo davano in vantaggio solo di un punto o poco più. I sondaggi condotti negli Stati in cui si sono svolti i combattimenti, pur essendo generalmente favorevoli al democratico, sono stati molto discordanti per quanto riguarda l’entità del divario tra i candidati. Alla fine, Biden ha ottenuto il 51,3% del voto popolare a livello nazionale, precedendo Trump di oltre 7 milioni di schede. Biden si è aggiudicato il Collegio Elettorale – dopo numerose sfide a livello statale, riconteggi, battaglie in tribunale e un’insurrezione – con un comodo margine di 306-232 voti.

Se Biden riuscirà a mettere insieme la sua disarticolata campagna per la rielezione e inizierà a trasmettere un messaggio coerente e omogeneo, c’è da scommettere che il 2024 si rivelerà per i Democratici simile o, forse, addirittura migliore del 2020. Il messaggio di Biden si concentrerà sui numerosi scandali di Trump e sulla retorica sempre più autoritaria della sua disperata candidatura. Ma quello che potrebbe essere il più grande punto di forza del presidente nella corsa al 2024 è stato riassunto da Steven Rattner in un articolo di opinione del New York Times di fine 2023, che ha usato diversi grafici per far capire che l’economia statunitense “ha battuto le previsioni nel 2023, arrivando con un tasso di disoccupazione molto più basso, una crescita molto più alta e una performance azionaria molto migliore di quanto previsto”.

L’economia non è, a ben vedere, l’unica questione che avrà importanza nel 2024. Le preoccupazioni per i diritti all’aborto faranno indubbiamente aumentare gli elettori a favore di Biden. Allo stesso modo, la risposta imperfetta del presidente al conflitto israelo-palestinese, e in particolare all’assalto israeliano a Gaza, potrebbe deprimere l’entusiasmo dei giovani elettori e dei musulmani americani in Stati in bilico come il Michigan. E anche se l’economia fosse l’unico problema, l’approccio di Biden lascia ancora molto a desiderare agli occhi di molti elettori.

Ma come ha detto il veterano sondaggista e commentatore Cornell Belcher dopo aver esaminato la valutazione ottimistica dei numeri di Rattner, “forse, solo forse, i Democratici dovrebbero ripeterlo più e più volte agli elettori in ogni occasione e su ogni piattaforma – una specie di messaggio coordinato o qualcosa del genere, prendendosene il merito”.

Se il Presidente e i suoi alleati di parte seguiranno questo consiglio e l’economia rimarrà forte, è probabile che la posizione di Biden nei sondaggi migliorerà nel corso della corsa per il 2024.