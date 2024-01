Della stessa materia di cui è fatta la danza

Ritorna a Genova “Resistere e Creare”, rassegna di danza contemporanea

(foto di copertina Darragh McLoughlin)

Assolo per uomo e polistirolo. Dove il primo esplora del secondo tutte le imprevedibili potenzialità poetiche di materiale povero e quotidiano. E ne fa, di volta in volta: presenze evanescenti che danzano da sole fino al momento in cui si afflosciano al suolo quando si esaurisce il soffio vitale che le animano; corpi celesti in equilibrio dinamico di una microscopico sistema solare confinato tra i palmi delle sue mani; nuvola di lucciole luminose che brillano in una notte d’estate; zampilli di una piccola eruzione vulcanica tutta elettrodomestica, dato che il tutto viene evocato con l’ausilio di ventole di ventilatore. Onda di marea, infine, che si abbatte sul mare nero e immobile del palco dei Teatri di Sant’Agostino di Genova. Dove lo spettacolo MATERIA, di e con Andrea Salustri, è il primo titolo in programma dell’edizione 2024 della rassegna di danza contemporanea Resistere e Creare, che si estende così a coprire tutta la stagione dello storico teatro genovese.

Uno spettacolo per tutti, di confine tra circo danza e giocoleria, un passo a due tra un corpo e un materiale che diventa vivo e protagonista delle vicende in scena. Solo un uomo, lastre e sfere di polistirolo sul palco per uno spettacolo in cui l’attenzione passa dal giocoliere alle sue manovre, fino ad arrivare agli oggetti stessi, che trasformano il performer da protagonista in semplice facilitatore. Andrea Salustri, performer di formazione transdisciplinare plasma una partitura di oggetti liberi di agire e prendere iniziative, un mondo magico di materia da manipolare, trasformare e assecondare con il corpo, rivelandone la più segreta vitalità.

Un percorso alla deriva tra calma e oscurità, tra scoperta e distruzione. Un miraggio ipnotico e inutile, di quella inutilità divina di cui solo la bellezza – perfettamente paga dell’istante eterno di stupore che suscita – può partecipare.

I prossimi appuntamenti della rassegna:

3 e 4 febbraio sala Agorà CARNET EROTICO Francesca Zaccaria|Aldes

8 febbraio sala Aldo Trionfo YOLT Manuel Ronda|Tenecno

10 febbraio Teatro del Ponente MY BODY IS YOUR BODY Overhead Project

15 marzo sala Aldo Trionfo IGRA Kor’sia

20 e 21 aprile sala Aldo Trionfo CHOTTO DESH Akram Khan