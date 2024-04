Sono laburista dentro. Per questo me ne vado

L’articolo con cui il columnist del Guardian ha annunciato le ragione del suo addio al Labour [Owen Jones]

I miei antenati avevano un rapporto complesso con il partito, ma potevano vantare politiche che hanno trasformato la vita delle persone. Nel 2024, non posso dire lo stesso

È difficile separare il Labour dal mio modo di percepirmi. Sono cresciuto a Stockport, assomiglio un po’ a Macaulay Culkin, ho un pessimo modo di vestire… il partito laburista mi è sempre sembrato presente da qualche parte. Il mio bisnonno, un ferroviere che ha subito il blocco dei salari durante lo sciopero generale di quasi un secolo fa, era un consigliere comunale laburista. Anche mia nonna lo era; il suo risultato più orgoglioso è stato impedire che una famiglia venisse sfrattata da un padrone di casa privato durante il periodo natalizio. I miei genitori si sono incontrati a una riunione laburista all’aperto fuori Tooting Bec negli anni ’60 (romantico). Mia madre mi comprò una tessera laburista come regalo per il mio 15° compleanno. Sotto ogni leader laburista nei miei 21 anni di vita adulta, ho fatto il tifo per i candidati del partito a livello locale, nazionale ed europeo e ho fatto campagna per loro.

Eppure, dopo 14 anni di governo Tory, proprio quando il Labour sembra destinato a riconquistare il numero 10 con una vittoria schiacciante, ho appena inviato un’e-mail al partito per cancellare la mia iscrizione. I miei critici più convinti cercheranno comprensibilmente di collegare le due cose: Il Labour si è liberato della sua avversione per l’eleggibilità e il santo patrono delle idee ineleggibili di Home Alone se ne sta in disparte.

Ma la mia decisione non si basa sul desiderio di vedere il Labour per sempre nel deserto. Arrivarci è stato un processo graduale e doloroso, in cui ci si è resi conto che il partito non farà nemmeno il minimo indispensabile per migliorare la vita delle persone o per affrontare le crisi che hanno portato la Gran Bretagna alla catastrofe; e che, di fatto, farà la guerra a chiunque voglia fare una delle due cose, facendo sentire chiunque abbia una politica a sinistra di Peter Mandelson come un paria che ha i giorni contati. Certo, i miei parenti hanno avuto rapporti conflittuali con il partito e spesso sono stati frustrati dal suo insufficiente radicalismo. Ma potevano sempre indicare le politiche che hanno trasformato la vita delle persone che il Labour era stato fondato per rappresentare, dallo stato sociale al salario minimo e al NHS, dove mia nonna ha lavorato per tutta la vita.

La premessa della candidatura alla leadership di Keir Starmer nel 2020 era che le politiche popolari come la tassazione dei ricchi per investire nei servizi pubblici, l’abolizione delle tasse universitarie e la promozione della proprietà pubblica non erano da biasimare per la sconfitta elettorale del partito nel 2019. Il manifesto elettorale di Jeremy Corbyn del 2017, ha dichiarato Starmer, è stato il “documento fondante” del partito, incentrato su tali impegni e accreditato del più grande aumento della quota di voti del partito dal 1945, anche se non è stato sufficiente per vincere due anni dopo una sconcertante sconfitta. “Jeremy Corbyn ha fatto del nostro partito il partito dell’anti-austerità”, ha detto Starmer ai laburisti distrutti, “e ha fatto bene a farlo”. Anche se non ho votato per lui, il suo discorso ha dato speranza all’ampia chiesa in cui credevano i miei antenati. In risposta, ho scritto un articolo intitolato: “Starmer può avere successo e merita il nostro sostegno”.

Eppure, a distanza di cinque anni, il Labour è diventato un ambiente ostile per chiunque creda nelle politiche su cui Starmer ha fatto leva per ottenere la leadership. Certo, la candidatura alla leadership di Tony Blair non prevedeva la distruzione dell’Iraq, ma non pretendeva nemmeno di essere una versione più elegante di Tony Benn. “Le circostanze sono cambiate”, sostengono i difensori di Starmer. Strano, quindi, che secondo Margaret Hodge, durante le elezioni per la leadership, un alleato di Starmer le abbia fatto credere che egli stesse “mentendo” per ottenere il posto. Strano anche che durante la stessa campagna elettorale Starmer abbia detto ad Andrew Neil che la nazionalizzazione dei servizi pubblici sarebbe stata inserita nel manifesto laburista, ma 18 mesi dopo abbia dichiarato: “Non mi sono mai impegnato per la nazionalizzazione”.

Ah, il lusso di un editorialista del Guardian, replica prevedibile, chiedendo che siano i più vulnerabili a pagare il prezzo dei suoi nobili principi. Si consideri, però, che l’abolizione del tetto massimo per i sussidi per i due figli farebbe uscire dalla povertà 250.000 bambini e ridurrebbe gli effetti della povertà su altri 850.000, ma Starmer ha sostenuto di mantenerlo comunque. Perché? Per sembrare duro, presumibilmente. Per chi? I bambini poveri, come quelli con cui sono cresciuto a Stockport? Questo è lo stesso partito laburista che ha escluso di riportare un tetto ai bonus dei banchieri o di istituire una tassa sul patrimonio. Lo stesso partito laburista che si è impegnato a rispettare le regole fiscali dei conservatori, che hanno costretto il Paese a politiche di austerità desolanti che hanno portato al collasso i servizi pubblici e a un declino senza precedenti del tenore di vita. Lo stesso partito laburista che ha eliminato la sua unica politica distintiva, un fondo di investimento verde da 28 miliardi di sterline l’anno, non perché è stato messo sotto pressione, ma perché temeva di farlo.

Alcuni sostengono che il Labour stia facendo il Clark Kent e che svelerà il suo Superman progressista nascosto una volta entrato in carica. Tuttavia, le regole fiscali rendono impossibile questo approccio, anche se non si tiene conto della propensione dei governi laburisti a diventare più di destra quando sono in carica.

L’assalto a Gaza, il grande crimine della nostra epoca, aggiunge indecenza morale al cumulo di disonestà e vacuità. Quando Starmer ha dichiarato che Israele aveva il diritto di tagliare l’energia e l’acqua ai civili palestinesi, lo ha fatto come un avvocato dei diritti umani che conosce le convenzioni di Ginevra. Dopo aver lasciato che i ministri ombra lo difendessero, ha affermato che “non ho mai pensato che Israele avesse il diritto di tagliare acqua, cibo, carburante o medicinali”. Tutti abbiamo dei limiti politici: il mio è quello di sostenere ciò che equivale a crimini di guerra contro civili innocenti, tra cui bambini e neonati, e poi illuminare l’opinione pubblica per farlo.

Dov’è la mia gratitudine per la vittoria di Starmer, ormai inevitabile, vi chiederete? Beh, non ha costretto Boris Johnson e i suoi compari a violare le loro stesse regole sulla pandemia, o a distruggere il servizio sanitario nazionale, o a supervisionare la peggiore riduzione del tenore di vita della storia. Né ha spinto al potere Liz Truss, il cui esperimento economico sconsiderato ha fatto crollare l’economia – il momento in cui l’elettorato si è rivoltato definitivamente contro il partito Tory.

Il potere assoluto che una vittoria schiacciante darà ai laburisti dovrebbe spaventarvi. Quando gli alleati di Starmer hanno usato frasi antisemite – uno ha scherzato sulla “corsa agli shekel d’argento” quando due uomini d’affari ebrei non hanno ottenuto il seggio e un altro ha definito un donatore ebreo dei Tory un “burattinaio” – le scuse sono state ritenute sufficienti. Quando un altro ha abusato razzialmente di un giornalista e ha ricevuto una denuncia per molestie sessuali, è stato reintegrato dopo un’indagine.

Diane Abbott, la prima deputata di colore della Gran Bretagna, è stata sospesa dopo essersi immediatamente scusata per una lettera all’Observer in cui sosteneva che irlandesi, ebrei e nomadi non sono soggetti al razzismo “per tutta la vita”. È stata lasciata in un limbo per 10 mesi e più, mentre il partito indagava – solo che i laburisti hanno usato gli insulti razzisti rivolti a lei da un donatore Tory per ottenere capitale politico, rifiutandosi di reintegrarla.

Un’altra collega di sinistra, Kate Osamor – ancora una volta una deputata di colore – è stata sospesa per aver descritto l’assalto a Gaza come un genocidio nel giorno in cui la Corte di giustizia internazionale ha messo Israele sotto processo per presunto genocidio. Le questioni di razzismo, quindi, sembrano essere giudicate in base al fatto che abbiano o meno un uso di fazione – un segno sicuro di bancarotta morale. Questo stile di leadership è crudo all’opposizione; con una maggioranza schiacciante, sarà agghiacciante.

Ecco perché penso che coloro che credono in un vero cambiamento rispetto al modello fallimentare dei Tories dovrebbero votare per i candidati verdi o indipendenti. Una nuova iniziativa – We Deserve Better – sta raccogliendo fondi per sostenere tali candidati, giudicati in base al fatto che credano, ad esempio, nella tassazione dei ricchi per investire, o nella proprietà pubblica, o nell’opposizione ai crimini di guerra, anche se differiscono su questo o quello. Coloro che cercano politiche di trasformazione sono ora frammentati, ma non devono esserlo. La premessa di questa nuova iniziativa è semplice: se la sinistra non si coalizza, l’unica pressione sui laburisti verrà dalla destra che odia i migranti e i ricconi.

Le possibilità di vittoria dei Tories sono infinitamente basse. Ciò che conta ora è se a chiunque voglia ridistribuire ricchezza e potere verrà negata una voce nell’amministrazione di Starmer. Questa è certamente l’ambizione dei suoi luogotenenti. Quando si diffonderà l’inevitabile disillusione nei confronti di un governo radicato nell’inganno e privo di soluzioni ai problemi della Gran Bretagna, sarà la destra radicale a trarne vantaggio.

Quindi salutatemi, gridate pure “buon viaggio”, ma prima di farlo chiedetevi: cosa pensate che succederà dopo?