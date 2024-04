Perché Israele uccide i giornalisti

Intervista a Haggaï Matar, direttore dei media israelo-palestinesi autori di un’inchiesta shock sull’uso dell’intelligenza artificiale per uccidere civili a Gaza [Rachida El Azzouzi]

Tel-Aviv (Israele) – “Contrariamente alle accuse, l’esercito israeliano non utilizza sistemi di intelligenza artificiale per identificare gli operatori terroristici o cercare di prevedere chi è un terrorista”. Questa è la risposta delle autorità israeliane all’edificante inchiesta condotta dal giornalista israeliano Yuval Abraham, recentemente premiato alla Berlinale insieme al giornalista palestinese Basel Adra per il film No Other Land, che documenta gli sgomberi forzati e le demolizioni di case palestinesi da parte di Israele nella Cisgiordania occupata.

In questa inchiesta pubblicata dai media indipendenti israelo-palestinesi e in lingua inglese +972 Magazine e dalla sua controparte in lingua ebraica Local Call, che ha suscitato le reazioni della Casa Bianca e del Segretario generale delle Nazioni Unite, Yuval Abraham rivela il terribile uso dell’intelligenza artificiale (AI) da parte dell’esercito israeliano a Gaza, attraverso un programma che ha sviluppato chiamato Lavender.

Basandosi sulle testimonianze di sei ufficiali dell’intelligence israeliana che affermano di aver utilizzato questo programma, il giornalista rivela come l’esercito abbia designato decine di migliaia di gazani come bersagli da assassinare, utilizzando un sistema di targeting AI “con poche verifiche umane e basato su una politica permissiva per quanto riguarda le perdite umane”.

Lavender si consentiva un gran numero di morti civili: da 15 a 100 per un singolo attacco aereo, a seconda del rango del bersaglio all’interno di Hamas, e talvolta senza alcun legame diretto con l’ala militare dell’organizzazione islamista.

È stato durante le prime settimane del bombardamento israeliano su Gaza che il programma ha svolto “un ruolo centrale”. 37.000 obiettivi umani sarebbero stati “scelti” e presi di mira, il più delle volte nelle loro case, quando erano presenti le loro famiglie.

Lavander esisteva già prima di questa guerra, ma non era mai stata usato industrialmente in questo modo. Israele non si è mai sottratto all’uso dell’intelligenza artificiale, come ha fatto nel 2021 durante la cosiddetta operazione “Guardian of the Walls” a Gaza, descritta come la “prima guerra con intelligenza artificiale”. Questa volta sta usando anche un altro sistema a Gaza, secondo Yuval Abraham: Where’s Daddy? che è responsabile di tracciare le persone prese di mira e di bombardarle nelle loro case.

Non è la prima volta che +972 Magazine e Local Call rivelano l’uso dell’IA da parte dell’esercito israeliano. Alla fine dell’anno scorso, la macchina in questione si chiamava Habsora (“vangelo”) e mirano a colpire un gran numero di obiettivi in tempi molto brevi.

Queste indagini sull’uso sfrenato dell’intelligenza artificiale, che si sta trasformando in “una fabbrica di omicidi di massa”, come ha denunciato un ufficiale israeliano nel novembre 2023 sulle pagine del magazine +972, hanno portato alla luce questo mezzo di comunicazione speciale, gestito da giornalisti israeliani e palestinesi, nonché Local Call, l’unico media in lingua ebraica a raccontare la realtà di Gaza. Abbiamo incontrato a Tel Aviv una delle figure dietro questi due giornali, il giornalista Haggaï Matar, direttore esecutivo di +972 e co-direttore di Local Call.

Mediapart: L’inchiesta di Yuval Abraham ha avuto risonanza in tutto il mondo. Si aspettava un tale impatto?

Haggaï Matar: Il fatto che sia stata ripresa dal Guardian ne ha amplificato l’impatto globale, ma è stato soprattutto il lavoro di Yuval Abraham, un eccellente giornalista e regista, a renderlo possibile. Ha condotto un’indagine molto difficile su uno degli eserciti più potenti. Il risultato è il frutto di un lavoro investigativo colossale.

Siamo orgogliosi di lui e dell’impatto della sua indagine. L’uso dell’intelligenza artificiale è una preoccupazione globale. Lo è ancora di più quando viene utilizzata in un contesto di guerra, come qui a Gaza, in termini di scelta degli obiettivi, smistamento delle informazioni e così via. Siamo di fronte a una deriva estremamente pericolosa.

La guerra è già automatizzata con i droni, ma è ancora controllata dagli esseri umani. In questo caso, l’esercito israeliano dispone di sistemi che decidono chi uccidere e dove, con pochissima supervisione umana, con il risultato di un alto numero di vittime civili.

Voglio essere cauto quando dico che l’esercito agisce senza alcuna supervisione umana, perché non voglio esonerare la responsabilità di coloro che realizzano questi sistemi, che ne stabiliscono i parametri e che agiscono sulla base delle loro raccomandazioni. Stiamo continuando a indagare.

Cosa rivela l’uso di questo software sui metodi dello Stato di Israele in questa guerra?

Lo Stato sta adottando misure estreme, mai viste prima, in termini di crimini di massa, crimini di guerra e bombardamenti indiscriminati. Abbiamo rivelato – e l’ultima indagine di Yuval lo dimostra ancora di più – le terribili politiche deliberate dell’esercito israeliano volte a distruggere le infrastrutture, a uccidere i civili, a provocare un enorme disastro umanitario e a far morire di fame la popolazione.

Siamo di fronte a una vera e propria retorica genocidaria da parte di alcuni leader israeliani, ma anche da parte di una parte dell’opinione pubblica. Si tratta di una realtà molto spaventosa e pericolosa, che sta portando all’aumento dell’estremismo nelle società israeliane e palestinesi. Più c’è violenza, più c’è distruzione Più c’è paura dell’altro, meno c’è fiducia, e questo ci spinge sempre più nell’abisso.

Come analizza questi sei mesi di guerra?

È stato un disastro totale, innanzitutto per i palestinesi ma anche dal punto di vista israeliano. L’estrema destra israeliana è scontenta perché vuole andare oltre, distruggere Rafah, cacciare tutti i palestinesi e creare insediamenti. Ma il fallimento è lì, credo, per la maggior parte degli israeliani.

Non abbiamo recuperato la maggior parte degli ostaggi. Stanno morendo uno dopo l’altro a Gaza. Alcuni vengono uccisi da Hamas, altri dall’esercito del loro Paese, altri ancora muoiono di malattia. Abbiamo oltre 100.000 sfollati interni. Non abbiamo mai vissuto nulla di simile.

Le vittime del 7 ottobre 2023 sono traumatizzate e non ricevono il sostegno di cui hanno bisogno. Israele è più isolato che mai nel mondo. Hamas è ancora abbastanza potente e gode di un grande sostegno all’interno della società palestinese.

L’inizio del settimo mese di guerra è stato segnato da numerose manifestazioni che hanno coinvolto migliaia di persone in Israele, chiedendo il rilascio degli ostaggi ma anche la testa del Primo Ministro Benyamin Netanyahu. Possono cambiare la situazione?

La società è divisa nel suo approccio a Netanyahu. Era già così prima della guerra, ma dal 7 ottobre l’odio e la sfiducia nei suoi confronti non hanno fatto che aumentare. La grande maggioranza degli israeliani ritiene che abbia fallito e che debba dimettersi. Sono divisi sul momento più opportuno: ora o quando la guerra sarà finita. Ma per salvarsi la pelle, Netanyahu ha interesse a che la guerra duri per sempre.

Per la maggioranza degli israeliani, l’unica vera opzione è sconfiggere Hamas una volta per tutte – cosa che, a mio avviso, non è affatto possibile. Le divisioni sono sulla questione della liberazione degli ostaggi, ma non sull’interruzione della guerra. Anche coloro che si oppongono a Netanyahu non sono contrari alla guerra, ad eccezione di una minoranza.

Come si spiega che, dopo sei mesi di guerra, sembra difficile se non impossibile che la stragrande maggioranza della popolazione israeliana chieda la fine del massacro di civili a Gaza?

I media israeliani non mostrano quasi nulla di ciò che sta accadendo a Gaza. Tutto il mondo ha visto ciò che Israele ha fatto a Gaza negli ultimi sei mesi, tranne gli israeliani che non ne hanno idea, perché nessuno ne parla in televisione o alla radio. Mostrano solo l’aspetto militare: l’esercito ha ucciso questo terrorista, ha conquistato questa terra, ma nulla di ciò che sta accadendo alla Palestina e ai palestinesi.

Ogni giorno, invece, si parla del 7 ottobre e si diffondono storie davvero terribili su ciò che ci è accaduto in quel giorno. Gli israeliani non hanno modo di sapere ciò che tutti gli altri sanno su ciò che sta accadendo a Gaza. Non è la prima volta che lo vediamo nelle guerre israeliane, ma di certo è peggio che mai.

La politica israeliana è anche responsabile del modo in cui la società ha costruito una filosofia nazionale intorno alla supremazia ebraica, in cui ci preoccupiamo solo di ciò che accade agli ebrei.

Nella maggior parte dei Paesi, dire che tutti i cittadini meritano l’uguaglianza non è considerata un’idea molto radicale. Qui, invece, lo è. Dire che tutti coloro che vivono qui meritano gli stessi diritti, la stessa libertà, la stessa sicurezza e l’uguaglianza è semplicemente estraneo allo spirito della società ebraica.

È radicato nel sistema scolastico, in ciò che impariamo a scuola, nel modo in cui i media operano e non riportano ciò che accade ai non ebrei. Questo crea una bolla informativa e ideologica che permette alle persone di rifiutare di riconoscere la propria responsabilità nei confronti degli altri, a partire dai palestinesi, ma anche su scala globale.

Così, quando le critiche vengono espresse all’estero, vengono necessariamente percepite come antisemitismo. Non può essere altro, perché perché qualcuno dovrebbe criticarci se non fosse antisemita, visto che non stiamo facendo nulla di male?

Vede una via d’uscita politica, un’era post-Netanyahu, che occupa la scena politica israeliana da più di vent’anni?

Il problema non è solo Netanyahu, e la sua sostituzione non è chiaramente sufficiente. Ancora una volta, la maggior parte della società sostiene questa guerra. La persona che sembra essere il candidato più probabile per sostituire Netanyahu, Benny Gantz, fa parte del governo e svolge un ruolo centrale in questa guerra. Se fosse al potere, credo che firmerebbe un accordo di cessate il fuoco e che libererebbe gli ostaggi, cosa che molti qui accoglierebbero con favore.

Ma questo non risolverà i problemi di fondo. Non riesco a ricordare un periodo più buio, quando era così difficile parlare con gli israeliani di questi problemi. Sono necessarie altre forme di pressione se vogliamo cambiare le cose. Abbiamo bisogno di pressioni internazionali per far sì che Israele riconosca che sta gestendo un regime di apartheid e che deve fermarsi. Dobbiamo iniziare da questo. I diritti fondamentali devono essere garantiti a tutti.

La vostra rivista è un simbolo di speranza, la prova che i giornalisti israeliani e palestinesi possono costruire insieme un giornalismo indipendente e coprire uno dei conflitti più divisivi del mondo. Come avete costruito +972?

+972 è stata fondata nel 2010 da giornalisti e blogger israeliani, a cui si sono presto aggiunti i palestinesi, in risposta alla guerra di Gaza del 2008-2009 (operazione “Piombo fuso”) e ai resoconti dei media.

Il nostro punto di partenza è stata la constatazione che esiste un’enorme discrepanza nel modo in cui i media internazionali coprono il conflitto, e in particolare la guerra. Prevalgono due narrazioni profondamente distorte: quella di Israele come democrazia liberale, frontiera dell’Occidente, che combatte i terroristi che lo attaccano, e quella di due parti – israeliani e palestinesi – che combattono su un piano di parità.

La realtà non è questa. Dal mare al Giordano, un unico governo, un unico Stato, un unico potere controlla l’intero territorio: Israele. Questo determina la vita di tutti coloro che vivono qui. Capire come i palestinesi siano colonizzati e oppressi da Israele in questa realtà a Stato unico è essenziale per comprendere perché assistiamo a guerre e scoppi di violenza ricorrenti.

Non stiamo cercando di creare una narrazione univoca. Ciò che ci fa funzionare così bene è che siamo un’agenzia di stampa, non un partito politico. Non abbiamo bisogno di concordare un programma specifico: “Ecco come dovrebbe finire il conflitto” o “Ecco come sarà la vita qui in futuro”. Abbiamo dei disaccordi e li rendiamo vivi moltiplicando le diverse angolazioni.

Per esempio, non abbiamo una linea editoriale sull’uso del termine “genocidio”. Alcuni scelgono di usarlo e altri di non usarlo. Questa libertà fa parte di ciò che siamo.

D’altra parte, abbiamo delle linee guida, dei valori fondamentali che ci definiscono e che purtroppo sono piuttosto rari nella nostra realtà politica. Siamo determinati a opporci all’apartheid, all’occupazione e alla colonizzazione. Ci impegniamo per una giustizia fondamentale per tutti coloro che vivono in questo Paese e per l’uguaglianza.

Attualmente, la maggior parte della vostra redazione è palestinese, compreso il caporedattore Ghousoon Bisharat, che si è unito a voi nel settembre 2023…

Alcune persone percepiscono ancora il progetto come essenzialmente ebraico, cosa che accadeva nei primi tempi ma che oggi non è più così. Siamo molto orgogliosi di questo sviluppo, che ha avuto ripercussioni molto tangibili. Quando è scoppiata la guerra nell’ottobre 2023, Ghousoon Bisharat è riuscito a trovare molto rapidamente cinque nuovi giornalisti palestinesi a Gaza.

+972 è in inglese. È sempre stato rivolto principalmente a un pubblico straniero. La metà dei nostri lettori si trova in Nord America, il 20% nel Regno Unito. Gli altri sono sparsi in tutto il mondo, compresa la Germania. Ma pochi sono qui. Israeliani e palestinesi preferiscono leggere le notizie nella loro lingua.

Era preoccupato che il 7 ottobre potesse rompere il cemento della sua squadra?

Siamo tutti sconvolti dal massacro del 7 ottobre e da quello successivo a Gaza. Ma i principi che ci uniscono, il nostro carattere binazionale, fanno sì che queste tragedie – che tutti denunciamo – non abbiano spezzato il nostro impegno nel lavoro che svolgiamo, né la nostra solidarietà reciproca.

Il primo articolo che abbiamo pubblicato il 7 ottobre, sotto la mia firma, ci ha ricordato che il conflitto israelo-palestinese non inizia il 7 ottobre 2023. Dire questo non significa giustificare le atrocità commesse quel giorno da Hamas.

Ma se vogliamo capire perché questo accade e come porvi fine, dobbiamo parlare dei decenni che lo hanno preceduto. La de-eccezionalizzazione del 7 ottobre è stata davvero essenziale per il nostro modo di lavorare.

È rischioso parlare in questo modo oggi, quando si è israeliani in Israele…

È molto difficile e persino spaventoso. Un mio amico giornalista è stato attaccato in casa da estremisti ebrei perché aveva denunciato il massacro di bambini a Gaza da parte di Israele. Io potrei essere il prossimo. Allo stesso tempo, la mia posizione rimane privilegiata rispetto al resto della nostra squadra.

I nostri colleghi palestinesi, cittadini israeliani, si sentono messi a tacere. Dal 7 ottobre sono passibili di arresto, come decine di altre persone, semplicemente per aver postato qualcosa su Facebook, per aver messo un like a qualcosa. Sono messi a tacere in un modo molto peggiore rispetto a noi ebrei israeliani.

E, naturalmente, abbiamo i nostri colleghi a Gaza che stanno lottando per le loro vite. Alcuni hanno visto uccidere i propri familiari, altri sono sfuggiti per poco ai bombardamenti. Uno dei nostri ex collaboratori è stato ucciso con tutta la sua famiglia.

Israele ha paura del giornalismo. Impedire ai giornalisti stranieri di entrare serve a distorcere l’opinione pubblica e mondiale con questo argomento: “Non credete a nulla di ciò che sentite dai palestinesi. I loro giornalisti non sono affidabili”. Israele non potrebbe parlare dei giornalisti internazionali in questo modo, nessuno potrebbe ignorare i loro resoconti.

Inoltre, l’indignazione internazionale sarebbe completamente diversa se tanti giornalisti stranieri che lavorano per media noti e rispettati fossero stati uccisi da Israele. Questo va condannato con fermezza: Israele ha ucciso un numero senza precedenti di giornalisti palestinesi.